Антон Шунин: О пенальти сказать ничего не могу - смотрел на мяч

- Приятно победить такого грозного противника на его поле. Мы понимали, что «Локомотив» устал после Лиги чемпионов - и воспользовались этим. «Динамо» лучше двигалось, создало много моментов. В принципе, счет мог быть крупнее в нашу пользу. Но и 2:1 - хорошо.

- Не показалось, что игра получилось слишком жесткой, порой даже жестокой?

- Со стороны виднее. Но самое главное - единоборства оценивались арбитром одинаково в обе стороны.

- Даже в случае с назначением пенальти в ваши ворота?

- По 11-метровому ничего сказать не могу. Был сконцентрирован на мяче.

- Первый гол «Динамо» вроде бы не вытекал из логики игры. Он придал команде нужный импульс?

- Конечно, когда ведешь в счете, играть проще. Но мы же смогли забить и второй мяч, уже после того, как «Локо» сравнял счет. Это значит, что «Динамо» держало нити в игры в своих руках.

- Команда поднялась на шестое место, а игроки выходят из раздевалки без эмоций. Почему?

- Если вы посмотрите на фото из раздевалки, то там будут и танцы, и эмоции. Но мы оставили там веселье. Уже думаем о следующем матче. Ситуация в таблице такая, что расслабляться нельзя - сразу откатишься вниз.

- При счете 2:1 вы играли очень далеко от ворот, почти в стиле Мануэля Нойера. Это установка Кирилла Новикова, при котором «Динамо» преобразилось?

- Всегда действую по ситуации. В тех эпизодах не было риска, что соперник меня перебросит, поэтому и выходил так далеко. В современном футболе вратарь должен уметь страховать защитников.