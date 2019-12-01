Кутепов и Оздоев против своих команд. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак»

Спартаковских фанатов задерживали и глушили колонками

Перед принципиальным матчем бывший воспитанник «Спартака», а ныне нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал эту встречу войной. И она едва не началась. К утру 1 декабря сотрудники Центра «Э» петербургского ГУ МВД, специализирующегося на борьбе с экстремизмом, задержали 81 одного фаната красно-белых, приехавших в Санкт-Петербург на игру.

По утверждению правоохранителей, они сорвали попытки болельщиков клубов подраться друг с другом, а у москвичей в машинах были с собой биты, капы и боксерские перчатки. При этом петербургских болельщиков было задержано всего пятеро, с остальными полицейские ограничились профилактическими беседами.

Стоило ожидать, что на стадионе противостояние продолжится. Как минимум в формате кричалок и скандирований. Все готовились к тому, что нецензурные скандирования в адрес Дзюбы, начавшиеся в Сан-Марино и продолженные в Екатеринбурге, будут услышаны и на этот раз. Как только москвичи начинали оскорблять нападающего, их заряды заглушали колонками.

В остальном атмосфера на стадионе была очень праздничной. Питерцы, по традиции, подготовили яркий перформанс, но также хорошего настроения болельщикам добавило и чествование всем стадионом тех, кто в 1984 году принес «Зениту» первое чемпионство. Получилось ярко, торжественно и очень душевно.

«Зенит» с Шатовым, «Спартак» без Шюррле

Что до выбора тренеров, то он не удивил. В основе хозяев по сравнению с матчем с «Лионом» появился только один новичок – Олег Шатов заменил Далеру Кузяева, а у москвичей по сравнению с игрой в Екатеринбурге вместо Андре Шюррле вышел Эсекьель Понсе. Также стоит сказать, что у питерцев не попал даже в заявку получивший повреждение Юрий Жирков.

Оба наставника давно определились со своим представлением о стартовом составе и наверняка отлично изучили манеру игры друг друга. Тем интереснее было, чем они постараются удивить оппонента в плане тактического наполнения. Перед стартовым свистком Сергей Семак и Доменико Тедеско очень тепло поприветствовали друг друга и даже успели переброситься парой фраз.

Пожалуй, удивить друг друга у них не получилось. Зенитовцы с первых минут стали играть первым номером, тогда как гости заранее согласились оставить за собой право на контратаки. Уже за первые две минуты сине-бело-голубые нанесли два удара в створ. Сначала Дуглас Сантос сместился по диагонали с фланга и пробил с линии штрафной, а затем попытал счастья Сердар Азмун. В обоих случаях полет мяча был уверенно прерван Александром Максименко.

Дзюба борется, а забивает Кутепов

Питерцы прибрали мяч к ногам, а в случае потери не откатывались назад, сразу начиная прессинговать на чужой половине поля. Спартаковцы сохраняли компактность за счет привычного уже ромба в центре поля, который создавался усилиями Наиля Умярова, Алекса Крала, Зелимхана Бакаева и кого-то из партнеров по ситуации. Привыкнув к напору соперников, красно-белые стали даже периодически их обкрадывать и проводить резкие вылазки, но приблизиться к воротам Михаила Кержакова им не удавалось – атаки ограничивались очень дальними и зачастую неточными ударами.

Может быть, гостям даже удалось бы отстоять в первом тайме, если бы не неудачное для Ильи Кутепова верховое единоборство, проигранное Дзюбе. Защитник отскочил от оппонента, как от стенки и оказался на газоне. Максименко успел среагировать на удар, но мяч от него попал в колено Кутепову и влетел в ворота. Любопытно, что праздновать этот гол Дзюба не стал, очень спокойно отреагировав на этот успех.

С этого момента преимущество хозяев стало подавляющим, особенно на правом фланге, где Айртон не мог сдержать напора соперников. Из этой зоны в сторону Дзюбы регулярно следовали забросы. Каждая такая подача таила в себе очень весомую опасность. Особенно тяжело приходилось Кутепову, которому очень тяжело было бороться против физически более мощного нападающего. В одном из эпизодов ему пришлось двумя руками валить оппонента, за что он получил справедливую желтую карточку, которая не позволит ему принять участия в матче 19-го тура с «Ростовом». Если учесть, что «лишнюю» желтую получил затем и Самюэль Жиго, задача перед Тедеско будет стоять нетривиальная.

К исходу первой трети матча «Зенит» запер соперника на его половине поля и практически не давал возможности ее покинуть. В короткий пас выйти из обороны гостям не удавалось, а за длинную передачу впереди зацепиться было некому. Питерцы играли в очень энергозатратный футбол и владели тотальным преимуществом.

Оздоев устроил партнерам «челлендж»

На вторую половину «Спартак» вышел куда более заряженным на атаку, чему способствовал выход Лоренсо Мельгарехо вместо главного неудачника первых 45 минут игры Кутепова. К тому же «Зенит» среди недели играл в Лиге чемпионов против «Лиона» и весь матч провести в столь интенсивном режиме провести не мог.

А тут на помощь москвичам неожиданно пришел еще и Магомед Оздоев. Уже имея предупреждение, он в верховой борьбе заехал локтем в ухо Джордану Ларссону и уже на 49-й минуте оставил партнеров в меньшинстве. Тренерская дуэль продолжилась – Тедеско выпустил вместо Айртона Шюррле, а Семак заменил Шатова на Александра Ерохина.

Игра вновь перевернулась. Уже «Спартак» накрывал соперника на чужой половине поля, не давая выйти в атаку. Наконец напомнили о существовании Эсекьель Понсе и Ларссон. Швед вываливался на ворота Кержакова, но не сумел переиграть его в ближнем бою, а аргентинец угодил в штангу. Зенитовцы ощутимо занервничали. К 63-й минуте их владение мячом составляло всего 14% времени во втором тайме. Нонсенс.

Ошибки Тедеско

Тедеско не круто ошибся в заменах. Если Мельгарехо хотя бы поначалу смотрелся здорово (это он вывел Ларссона на удар), то Шюррле сразу начал пороть все атаки, в которых принимал участие – терял мяч после необязательных попыток дриблинга, плохо бил издалека, ошибался в передачах. Несмотря на огромное преимущество, создание голевых моментов спартаковцам давалось очень тяжело. В попытках играть быстро и остро им постоянно не хватало точности, особенно в передачах.

Видимо, для решения этой проблемы Тедеско выпустил Джано Ананидзе вместо Крала, оставив Умярова в одиночестве в опорной зоне. Любопытно, что даже в такой ситуации на скамейке запасных остался Гус Тил, который пользовался доверием Олега Кононова, но почти не играет при новом тренере.

Выход грузинского легионера не спас. Минут за 20 до конца «Спартак» очевидно устал и ослабил хватку. Гости принимали слишком поспешные решения и слишком часто неудачно шли в обводку, теряя мяч на ровном месте и позволяя хозяевам убежать в контратаку. Более того, зенитовцы могли выиграть и крупнее. Дзюба дважды, оставшись с глазу на глаз с одним защитником, опасно бил по воротам, не попал в створ с 13 метров Ерохин.

Как следствие, «Зенит» уверенно устоял, несмотря на превратности судьбы, одержал победу над принципиальнейшим противником и воспользовался осечкой «Локомотива», проигравшего двумя часами ранее московской дерби динамовцам. Отрыв питерцев от «железнодорожников» составляет уже восемь очков.

«Зенит» – «Спартак» – 1:0 (1:0)

Гол: Кутепов, 21 – в свои ворота.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Ерохин, 56), Оздоев, Барриос, Дриусси (Мусаев, 90+3), Азмун (Сутормин, 63), Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Мельгарехо, 49), Жиго, Джикия, Зобнин, Крал (Ананидзе, 73), Умяров, Айртон, З. Бакаев, Ларссон, Э. Понсе.

Предупреждения: Оздоев, 15. Шатов, 28. З. Бакаев, 29. Кутепов, 34. Умяров, 44. Крал, 68. Жиго, 75. Шюррле, 88.

Удаление: Оздоев, 49 (2 жк).

Судья: Мешков (Дмитров).