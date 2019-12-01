Кутепов и Оздоев против своих команд. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 декабря 2019 21:02ФутболЗибрак Артем

Кутепов и Оздоев против своих команд. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак»

Два диаметрально разных тайма, автогол Кутепова, удаление Оздоева, восемь предупреждений и бешеный темп – матч «Зенит» – «Спартак» удался на славу.

Спартаковских фанатов задерживали и глушили колонками

Перед принципиальным матчем бывший воспитанник «Спартака», а ныне нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал эту встречу войной. И она едва не началась. К утру 1 декабря сотрудники Центра «Э» петербургского ГУ МВД, специализирующегося на борьбе с экстремизмом, задержали 81 одного фаната красно-белых, приехавших в Санкт-Петербург на игру.

По утверждению правоохранителей, они сорвали попытки болельщиков клубов подраться друг с другом, а у москвичей в машинах были с собой биты, капы и боксерские перчатки. При этом петербургских болельщиков было задержано всего пятеро, с остальными полицейские ограничились профилактическими беседами.

Стоило ожидать, что на стадионе противостояние продолжится. Как минимум в формате кричалок и скандирований. Все готовились к тому, что нецензурные скандирования в адрес Дзюбы, начавшиеся в Сан-Марино и продолженные в Екатеринбурге, будут услышаны и на этот раз. Как только москвичи начинали оскорблять нападающего, их заряды заглушали колонками.

В остальном атмосфера на стадионе была очень праздничной. Питерцы, по традиции, подготовили яркий перформанс, но также хорошего настроения болельщикам добавило и чествование всем стадионом тех, кто в 1984 году принес «Зениту» первое чемпионство. Получилось ярко, торжественно и очень душевно.

«Зенит» с Шатовым, «Спартак» без Шюррле

Что до выбора тренеров, то он не удивил. В основе хозяев по сравнению с матчем с «Лионом» появился только один новичок – Олег Шатов заменил Далеру Кузяева, а у москвичей по сравнению с игрой в Екатеринбурге вместо Андре Шюррле вышел Эсекьель Понсе. Также стоит сказать, что у питерцев не попал даже в заявку получивший повреждение Юрий Жирков.

Оба наставника давно определились со своим представлением о стартовом составе и наверняка отлично изучили манеру игры друг друга. Тем интереснее было, чем они постараются удивить оппонента в плане тактического наполнения. Перед стартовым свистком Сергей Семак и Доменико Тедеско очень тепло поприветствовали друг друга и даже успели переброситься парой фраз.

Пожалуй, удивить друг друга у них не получилось. Зенитовцы с первых минут стали играть первым номером, тогда как гости заранее согласились оставить за собой право на контратаки. Уже за первые две минуты сине-бело-голубые нанесли два удара в створ. Сначала Дуглас Сантос сместился по диагонали с фланга и пробил с линии штрафной, а затем попытал счастья Сердар Азмун. В обоих случаях полет мяча был уверенно прерван Александром Максименко.

Дзюба борется, а забивает Кутепов

Питерцы прибрали мяч к ногам, а в случае потери не откатывались назад, сразу начиная прессинговать на чужой половине поля. Спартаковцы сохраняли компактность за счет привычного уже ромба в центре поля, который создавался усилиями Наиля Умярова, Алекса Крала, Зелимхана Бакаева и кого-то из партнеров по ситуации. Привыкнув к напору соперников, красно-белые стали даже периодически их обкрадывать и проводить резкие вылазки, но приблизиться к воротам Михаила Кержакова им не удавалось – атаки ограничивались очень дальними и зачастую неточными ударами.

Может быть, гостям даже удалось бы отстоять в первом тайме, если бы не неудачное для Ильи Кутепова верховое единоборство, проигранное Дзюбе. Защитник отскочил от оппонента, как от стенки и оказался на газоне. Максименко успел среагировать на удар, но мяч от него попал в колено Кутепову и влетел в ворота. Любопытно, что праздновать этот гол Дзюба не стал, очень спокойно отреагировав на этот успех.

С этого момента преимущество хозяев стало подавляющим, особенно на правом фланге, где Айртон не мог сдержать напора соперников. Из этой зоны в сторону Дзюбы регулярно следовали забросы. Каждая такая подача таила в себе очень весомую опасность. Особенно тяжело приходилось Кутепову, которому очень тяжело было бороться против физически более мощного нападающего. В одном из эпизодов ему пришлось двумя руками валить оппонента, за что он получил справедливую желтую карточку, которая не позволит ему принять участия в матче 19-го тура с «Ростовом». Если учесть, что «лишнюю» желтую получил затем и Самюэль Жиго, задача перед Тедеско будет стоять нетривиальная.

К исходу первой трети матча «Зенит» запер соперника на его половине поля и практически не давал возможности ее покинуть. В короткий пас выйти из обороны гостям не удавалось, а за длинную передачу впереди зацепиться было некому. Питерцы играли в очень энергозатратный футбол и владели тотальным преимуществом.

Оздоев устроил партнерам «челлендж»

На вторую половину «Спартак» вышел куда более заряженным на атаку, чему способствовал выход Лоренсо Мельгарехо вместо главного неудачника первых 45 минут игры Кутепова. К тому же «Зенит» среди недели играл в Лиге чемпионов против «Лиона» и весь матч провести в столь интенсивном режиме провести не мог.

А тут на помощь москвичам неожиданно пришел еще и Магомед Оздоев. Уже имея предупреждение, он в верховой борьбе заехал локтем в ухо Джордану Ларссону и уже на 49-й минуте оставил партнеров в меньшинстве. Тренерская дуэль продолжилась – Тедеско выпустил вместо Айртона Шюррле, а Семак заменил Шатова на Александра Ерохина.

Игра вновь перевернулась. Уже «Спартак» накрывал соперника на чужой половине поля, не давая выйти в атаку. Наконец напомнили о существовании Эсекьель Понсе и Ларссон. Швед вываливался на ворота Кержакова, но не сумел переиграть его в ближнем бою, а аргентинец угодил в штангу. Зенитовцы ощутимо занервничали. К 63-й минуте их владение мячом составляло всего 14% времени во втором тайме. Нонсенс.

Ошибки Тедеско

Тедеско не круто ошибся в заменах. Если Мельгарехо хотя бы поначалу смотрелся здорово (это он вывел Ларссона на удар), то Шюррле сразу начал пороть все атаки, в которых принимал участие – терял мяч после необязательных попыток дриблинга, плохо бил издалека, ошибался в передачах. Несмотря на огромное преимущество, создание голевых моментов спартаковцам давалось очень тяжело. В попытках играть быстро и остро им постоянно не хватало точности, особенно в передачах.

Видимо, для решения этой проблемы Тедеско выпустил Джано Ананидзе вместо Крала, оставив Умярова в одиночестве в опорной зоне. Любопытно, что даже в такой ситуации на скамейке запасных остался Гус Тил, который пользовался доверием Олега Кононова, но почти не играет при новом тренере.

Выход грузинского легионера не спас. Минут за 20 до конца «Спартак» очевидно устал и ослабил хватку. Гости принимали слишком поспешные решения и слишком часто неудачно шли в обводку, теряя мяч на ровном месте и позволяя хозяевам убежать в контратаку. Более того, зенитовцы могли выиграть и крупнее. Дзюба дважды, оставшись с глазу на глаз с одним защитником, опасно бил по воротам, не попал в створ с 13 метров Ерохин.

Как следствие, «Зенит» уверенно устоял, несмотря на превратности судьбы, одержал победу над принципиальнейшим противником и воспользовался осечкой «Локомотива», проигравшего двумя часами ранее московской дерби динамовцам. Отрыв питерцев от «железнодорожников» составляет уже восемь очков.

«Зенит» – «Спартак» – 1:0 (1:0)
Гол: Кутепов, 21 – в свои ворота.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Ерохин, 56), Оздоев, Барриос, Дриусси (Мусаев, 90+3), Азмун (Сутормин, 63), Дзюба.
«Спартак»: Максименко, Кутепов (Мельгарехо, 49), Жиго, Джикия, Зобнин, Крал (Ананидзе, 73), Умяров, Айртон, З. Бакаев, Ларссон, Э. Понсе.
Предупреждения: Оздоев, 15. Шатов, 28. З. Бакаев, 29. Кутепов, 34. Умяров, 44. Крал, 68. Жиго, 75. Шюррле, 88.
Удаление: Оздоев, 49 (2 жк).
Судья: Мешков (Дмитров).

С таким Малкиным «Питтсбургу» Кросби не нужен В восьмой раз в карьере Евгений Малкин набрал пять очков, и «Питтсбург» вытащил, казалось бы, безнадежный матч с «Ванкувером», ликвидировав в третьем периоде дефицит в три шайбы – в итоге 8:6. «Пингвины» одержали третью победу кряду и закрепились в кубковой зоне. 28.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Ален Виньо – о шайбе Проворова: Не думал, что в его репертуаре есть такой финт Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ «Лос-Анджелес» обыграл «Виннипег», Прохоркин забросил победную шайбу
Камил Гаджиев: Если Кокляев нокаутирует Емельяненко – это будет чудом Камил Гаджиев – о бое Кокляев – Емельяненко, возвращении Исмаилова и шансах Забита. 28.11.2019 11:00 Бокс Усачев Владислав
У «Северстали заработало большинство, но это не помогло победить Подопечные Андрея Разина смогли отыграть четыре шайбы, но этого не хватило для победы. 01.12.2019 20:29 Хоккей Кузютина Елена
Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Александр Шлеменко – о поражении Кокляева: Ему не хватило опыта Евгений Гончаров: Следующий соперник Емельяненко - Якубович «Хочу показать тебе, что такое Его Величество бокс». Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко
Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Кутепов забил в свои ворота. Видео всех голов 18-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 18-го тура чемпионата России. 01.12.2019 19:00 Футбол
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
«Финляндии не радуемся, рабочая группа». Плюсы и минусы прошедшей жеребьевки Главный редактор «Советского спорта» рассуждает о том, какие плюс и какие минусы принесли нам «шары» в Бухаресте. 01.12.2019 00:45 Футбол Яременко Николай
Новости
21:28 Футбол Игроки «Спартака» Мельгарехо и Ананидзе чуть не подрались в конце матча с «Зенитом»
21:15 Хоккей «Сибирь» обыграла в гостях «Северсталь»
20:53 Футбол «Зенит» обыграл «Спартак», Кутепов забил в свои ворота
20:36 Футбол Оздоев удален в игре «Зенит» – «Спартак»
20:30 Футбол На стадионе в Санкт-Петербурге глушат кричалки про Дзюбу
20:21 Хоккей «Нефтехимик» прервал серию из шести поражений победой над «Сочи»
20:11 Хоккей «Локомотив» проиграл дома «Автомобилисту»
20:01 Хоккей «Ак Барс» разгромил московское «Динамо»
19:54 Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Фрайбург»
19:39 Биатлон Вирер выиграла спринт в Эстерсунде, Миронова стала 15-й
19:28 Футбол «Милан» в концовке вырвал победу у «Пармы», «Лацио» разгромил «Удинезе»
19:23 Футбол Комличенко – лидер гонки бомбардиров чемпионата Чехии
19:21 Футбол «Интер» обыграл СПАЛ и стал лидером серии А
19:11 Футбол «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед» разделили очки, Хименес – самый продуктивный в АПЛ
19:06 ММА Нурмагомедов может сыграть роль в фильме Marvel
19:00 Футбол «Зенит» - «Спартак» - 1:0. Как это было
18:59 Футбол «Арсенал» сыграл вничью в гостях у «Норвича»
18:50 Формула-1 Хэмилтон – победитель Гран-при Абу-Даби
18:42 Футбол «Атлетик» одолел «Гранаду»
18:24 Футбол «Динамо» обыграло «Локомотив» в гостях, Филипп опять сделал дубль
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
В упавшем в реку автобусе в Забайкалье погибли 20 человек
Итоги недели в Башкирии: дельфин и инвестор, роддом и Скворцова - не пара, не пара
Глава СУ СКР по Нижегородской области может уйти в отставку
Рейс с 245 туристами из Казани двое суток не мог вылететь из Китая
В Оренбурге в торговом центре «Армада» рухнул потолок
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array