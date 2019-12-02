Евгений Ловчев: Удаление Оздоева читалось. Почему этого не видел Семак?

ДЗЮБА ДЕКЛАССИРОВАЛ КУТЕПОВА

Зенит – Спартак – 1:0

В Петербурге состоялся центральный матч тура. Он состоял из двух диаметрально противоположных таймов. В первом у «Зенита» было огромное преимущество буквально во всем. А после перерыва за счет удаления Магомеда Оздоева у «Спартака» было территориальное преимущество. Все-таки «Зенит» пока еще побаивается «Спартак», в каком бы состоянии тот ни находился.

В целом сами москвичи сыграли неважно. Сначала на левом фланге упирался в соперников Айртон, а затем сменивший его Лоренсо Мельгарехо, хотя даже по телекартинке было видно, что Доменико Тедеско просит от него не брать игру на себя, а чаще подавать в штрафную. Отсюда и стычка с Джано Ананидзе. Вместо очевидных передач партнерам парагваец пер вперед.

Это ведь азы футбола. Когда сзади стоят по 10 человек, и ты никого не можешь обыграть индивидуально, есть только один способ – навал. А его не получилось, потому что ни справа, ни слева передачи в штрафную не шли. Помимо прочего это говорит об отсутствии у игроков футбольного ума. Они не понимают очевидного.

Кстати, удаление Оздоева читалось. Во время матча я был в эфире вместе с Олегом Корнауховым, и он еще в конце первого тайма сказал, что Магомеда надо менять. Он немного неуравновешенный человек, и него уже была желтая, поэтому было понятно, что сейчас он получит вторую. Если для Корнаухова, смотрящего футбол по телевизору, это было очевидно, почему этого не понимал Сергей Семак? Так и получилось, и «Зенит» в меньшинстве резко отошел назад.

Получив территориальное преимущество, «Спартак» не сумел им воспользоваться. Во многом потому, что на позиции плеймейкера у него нет коллективиста. Вместо условного Андреа Пирло Тедеско туда ставит индивидуалиста Зелимхана Бакаева, а он даже когда нужно было отдать партнеру, старался обыгрывать и терял мячи. Тедеско как будто что-то доказывает Станиславу Черчесову, который ставит Бакаева на фланг. Возьмите Арьена Роббена, чей игровой стиль похож на бакаевский. Никому же ни в «Баварии», ни в сборной Голландии в голову не приходило поставить его под нападающими.

Это нюансы, которые пока простительны Тедеско. Он находится в поиске понимания, как ему использовать игроков – играть в четыре защитника или в пять, кого где лучше использовать и так далее. Наверняка он попросит зимой кого-то докупить, потому что в его распоряжении слишком разношерстный состав.

Тем не менее, мне все равно непонятно, почему Гус Тил и Андре Шюррле находятся в таком безобразном состоянии. Про голландца вообще сложно что-то сказать, ведь он даже не выходит на поле. Неужели он настолько хуже тех, кто играет? Может быть, между игроком и тренером есть проблема. Тедеско хочется, чтобы он доказывал свою состоятельность, а Тил считает себя слишком квалифицированным футболистом, чтобы рвать на тренировках жилы. Тем более, что на его позиции играет Бакаев, который по своим характеристикам не подходит для игры в этой зоне.

Отдельно надо сказать про Илью Кутепова. Он слабый игрок. Для меня, как человека, который играл с мастером спорта Альбертом Шестерневым, тот факт, что Кутепов тоже мастер спорта, оскорбление этого звания. Если внимательно посмотреть на пропущенные «Спартаком» голы, бросается в глаза, что Кутепов всегда находится рядом с забивающим. Единственный хороший период у него был на ЧМ-2018, но кроме того отрезка он играл плохо почти всегда.

В эпизоде с голом Артем Дзюба его просто продавил. Но еще показательнее эпизод с желтой карточкой. Это же тотальное отсутствие класса! Меня еще Андрей Старостин, игравший в 20-30-х годах прошлого века, учил, что нельзя при вбрасывании аута стоять вплотную к сопернику, потому что если он разворачивается, он разворачивает и тебя. Нужно быть в полуметре от него, чтобы, развернувшись, он оказался к тебе лицом к лицу. Это же закон, которому должны учить еще в детстве!

И это не единичный случай. Кутепов «привез» гол с Тулой и так ошибается постоянно. Поэтому это и тренерская ошибка – противостоять Дзюбе должен был не Кутепов, а Самюэль Жиго или Георгий Джикия.

Замены у Тедеско тоже получились неудачными, но выходы Шюррле, Ананидзе и Мельгарехо объяснимы. Надо было что-то сделать в атаке. Не было особенно ни ударов, ни прострелов, футболисты столько катали мяч, что за это время можно было нанести несколько ударов. И тренер хотел обострить игру.

Дзюба в очередной раз доказал, что лучший футбол показывает, находясь под давлением. Болельщики скандировали в его адрес нецензурные и нелицеприятные вещи, а он ответил им голом, в котором принял непосредственное отношение.

Вообще околофутбольная составляющая получилась скандальной. Уже с утра болельщиков «Спартака» задерживали сотрудники полиции. Я к этому отношусь спокойно – если люди мешают футболу, они не должны на него ходить. Кто-то говорит: «Как играть без зрителей?». А я отвечу строчками из Владимира Высоцкого: «Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд».

К тому же не думаю, что болельщиков хватали только за наличие у них шарфов. Значит, они что-то делали или готовили. Просто мы не знаем деталей. Это вопрос к правоохранителям. У нас ведь уже бывало, что болельщикам позволяли распуститься, и заканчивалось это убийством.

В заключение скажу о судействе, которого так боялись. Считаю, что оно было вполне квалифицированным. Пенальти за игру рукой Ярослава Ракицкого Виталий Мешков ставить и не должен был, поскольку по современным трактовкам попадание мяча в опорную руку не считается нарушением. Удаление Оздоева по делу, гол Кутепова тоже засчитан правильно. Единственный момент, который меня смутил, это попадание мяча в локоть Роману Зобнину, но судить данный эпизод не берусь, потому что не знаю, какие у арбитров стоят установки по таким эпизодам.

Главная причина опасений по поводу судейства в матчах «Зенита» складывается из-за того, что он у всех бельмом на глазу, потому что на него тратится очень много государственных денег. Питерцы могут купить любого сборника. Конечно, это никому не нравится, и всем кажется, что все ошибки судей идут в пользу «Зенита», хотя, на мой взгляд, это не так.

«ДИНАМО» ПОНРАВИЛОСЬ БОЛЬШЕ «ЗЕНИТА»

Локомотив – Динамо – 1:2

В московском дерби мне «Динамо» понравилось, оно выиграло у «Локомотива» заслуженно. Скажу даже больше. Игра динамовцев в этой игре произвела на меня большее впечатление, чем игра «Зенита». Что изменилось в их игре? Было очевидно, что состав у бело-голубых приличный, но при Дмитрии Хохлове команда создавала за матч лишь пару моментов. Когда их не реализовывала, тренеры валили все на слабую реализацию. А сейчас у «Динамо» столь же слабая реализация, но за счет большего количества созданных моментов забивать удается регулярно.

Не знаю, как работает Кирилл Новиков, но видно, что команда раскрепостилась и кайфует от футбола, который показывает. Во втором тайме они разрывали «Локомотив», играли весело, легко и создавали много моментов. И это при том, что не играли Шарль Каборе и Жоаозиньо. В этой игре особенно запомнился Константин Рауш, который выиграл борьбу на своем фланге и очень много подавал. Кто-то говорит, что динамовцы много бьют пенальти, но я считаю, что все они были назначены по делу.

Думаю, лидером «Динамо» является Антон Шунин. Он капитан и ветеран команды, динамовец по духу. Шунин – барометр внутреннего состояния команды. К нему прислушиваются, и он может напихать партнерам.

«Локомотив» же был уставшим и каким-то нервозным. Показательно, что лидер Гжегож Крыховяк постоянно выяснял со всеми отношения. Видимо, последний матч с «Байером» прибил «железнодорожников». Хотя меня очень порадовало, как Алексей Миранчук исполнил пенальти в стиле Паненки. Он сразу напомнил мне, как чех в серии пенальти забил аналогичный мяч Зеппу Майеру в финале чемпионата Европы-1976. Это говорит, что из Миранчука растет большой мастер.

Подопечные Юрия Семина выиграли в РПЛ только один матч из пяти последних. Это явно результат усталости от игры в чемпионате и Лиге чемпионов, где «Локо» действовал не так плохо, но каждый раз чего-то не хватало. С «Байером» в Москве вообще в свои ворота нелепо забил Рифат Жемалетдинов. К тому же «Локомотив» ввиду большого количества травмированных играет практически в одном составе, и у команды нет сильного нападающего. Ни Федор Смолов, ни Эдер не добавляют действиям команды остроты.

Скамейка у Семина очень маленькая. Неслучайно против «Динамо» вышел играть молодой Даниил Куликов, а заменил его Роман Тугарев. Пока сказать о них нечего, но если Семин их ставит, значит, потенциал есть. Два-три года назад мы только узнавали Рифата Жемалетдинова и братьев Миранчуков, а сейчас они игроки основы. Теперь происходит аналогичная ситуация. Крыховяк ведь когда-то уйдет, и на его место будет готов хороший футболист. Да еще и доставшийся бесплатно.

«РОСТОВУ» НЕ ХВАТАЕТ ЕРЕМЕНКО

Ростов – Урал – 0:0

«Ростов» набрал в шести турах пять очков. Вроде футболисты стараются, создают моменты, но получаться перестало. К тому же команде Валерия Карпина лучше удавались игры с командами из верхней пятерки, потому что те, не считая «Ростов» себе ровней, играли от себя. А Роман Еременко с Ивелином Поповым умело пользовались свободными зонами.

А с командами уровнем ниже, которые стоят в обороне, и раньше было сложно. Тут надо, чтобы повезло с первым голом. В игре с «Уралом» у «Ростова» были моменты, но просто не удалось их реализовать. Во второй части сезона к «Ростову» подберутся «Динамо» и «Спартак», так что борьба за пятое-шестое места будет очень интересной.

«Ростову» в последних матчах не хватает Романа Еременко. Уверен, что он не играет исключительно по медицинским причинам, и это никак не связано с задержками зарплаты. Хотя сами эти задержки, безусловно, сказываются на футболистах. Когда ты знаешь, что зимой тебя могут продать, и для тебя этот проект будет завершен, чувствуешь себя совсем иначе, нежели когда ты уверен, что это твоя команда на несколько сезонов.

В начале чемпионата «Урал» был одним из лидеров по забитым и пропущенным мячам, а в последних пяти турах четыре матча завершились нулевой ничьей. Качественную игру в обороне я связываю с работой Дмитрия Парфенова. Защитники притерлись друг к другу и стали лучше чувствовать партнеров. А в атаке, напротив, команде не хватает стабильности – то Отман Эль-Кабир вылетит, то Эрик Бикфалви, то Николай Димитров. А вся креативная игра строится за счет этой троицы.