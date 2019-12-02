Черевченко покоряет столицу. «Арсенал» вслед за «Спартаком» обыграл в Москве и ЦСКА - Советский спорт
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02 декабря 2019 21:45ФутболМощенко Захар

Черевченко покоряет столицу. «Арсенал» вслед за «Спартаком» обыграл в Москве и ЦСКА

Тульскому «Арсеналу», похоже, сподручнее обыгрывать столичных грандов на их поле. Во всяком случае, тому же ЦСКА «канониры» уступили дома, а теперь взяли реванш на выезде.

ПРОЩАНИЕ ДО ВЕСНЫ

Вслед за «Локомотивом» последний домашний матч в уходящем календарном году провел в этом туре и ЦСКА. В декабре у армейцев остались лишь выезды в Краснодар в РПЛ и Барселону, где поединком с «Эспаньолом» завершится бесславная кампания команды Виктора Гончаренко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Стало быть, у красно-синих должна была присутствовать серьезная мотивация – попрощаться со своими болельщиками до весны на мажорной ноте.

Это было важно не только по той причине, что в предыдущей игре с «Ференцварошем» в Лиге Европы ЦСКА выглядел весьма бледно и с трудом добился ничьей, хотя мог и установить абсолютный антирекорд, проиграв все три домашних матча на групповом этапе второго по значимости еврокубка. Победа над тульскими оружейниками была необходима чисто с турнирной точки зрения: ведь все основные конкуренты армейцев в этом туре потеряли очки (только «Краснодар», параллельно игравший дома с «Тамбовом», мог добиться победы), и у команды Гончаренко появился отличный шанс вырваться на второе место в таблице.

Для достижения этой цели тренерский штаб красно-синих выставил вполне привычный состав. Изменение по сравнению с поединком против «Ференцвароша» было лишь одно: вместо Арнора Сигурдссона в группе атаки появился постепенно приближающийся к оптимальной форме Алан Дзагоев.

Наставник туляков Игорь Черевченко тоже минимальным образом скорректировал стартовый состав. Вернувшийся в число 11 основных Кирилл Комбаров привычно забрал себе капитанскую повязку и позицию на правом фланге обороны. А Роберт Бауэр сместился ближе к центру защитной линии гостей. Так что обе команды использовали схему с тремя центральными защитниками. Другое дело, что у «Арсенала» и на флангах расположились номинальные игроки оборонительного плана, тогда как ЦСКА давно приучил к тому, что оба его вингера фактически являются полунападающими.

ХОККЕИСТЫ ЗАБИЛИ РАНЬШЕ

К сожалению, не только морозная погода с пронизывающим ветром заметно снизила зрительскую аудиторию этой встречи. Ровно в тот же час – в половине восьмого вечера – в Парке легенд началась битва армейских клубов Москвы и Петербурга, и комфортная атмосфера хоккейного матча наверняка отобрала какую-то часть публики у футбольного поединка. В очередной раз руководство наших крупнейших спортивных лиг наплевало на интересы болельщиков, поставив игры одноклубников из разных видов спорта на одно время.

Хоккейные армейцы отличились первыми, что в принципе было предсказуемо, даже несмотря на серьезный статус соперника – питерского СКА. На «ВЭБ Арене», тем временем, их футбольные собратья пытались своими привычными козырями, которые не берет даже приличный «минус» на улице, поставить в тупик насыщенную оборону «канониров».

Первый по-настоящему голевой момент ЦСКА создал уже ближе к исходу получаса игры. После прострела справа Никола Влашич, казалось, бил наверняка, но с линии вратарской попал в штангу. Вообще правый фланг у армейцев снова заработал на полную катушку: Марио Фернандес после нескольких невразумительных игр вновь агрессивно и продуктивно вспахивал свою бровку. В концовке тайма русский бразилец сделал еще одну нацеленную передачу в штрафную – только теперь верхом, и Федор Чалов головой мог пробить в угол ворот, но отправил мяч в руки Егору Шамову.

Черевченко к этому моменту уже провел вынужденную замену: Сергей Ткачев получил довольно серьезное повреждение и в сопровождении медперсонала, сильно хромая, ушел в подтрибунное помещение. Его позицию в группе атаки «Арсенала» занял Даниил Лесовой.

Замена оказалась результативной – правда, уже после перерыва. Видимо, резкая активизация действий в атаке во второй половине после довольно осторожной первой была частью стратегического плана оружейников. В одном из эпизодов Евгений Луценко получил передачу на свободное пространство, но бегать наперегонки с двумя защитниками ЦСКА не стал – вместо этого стянул на себя внимание обоих и выдал отличный пас на свободного Лесового. Тому не составило труда «расстрелять» Игоря Акинфеева практически без шансов для армейского голкипера.

ЛЕСОВОЙ – ДЖОКЕР ТУЛЫ, У ЦСКА НОВОГО ГОГУА НЕ НАШЛОСЬ

В этот момент вспомнилось, как «Арсенал» открыл счет в поединке со «Спартаком» на «Открытие Арене» (тогда отличился Луценко), а после этого грамотно «сушил» игру. Против армейцев туляки и не думали закрываться. Тот же Лесовой пару раз потревожил Акинфеева плотными дальними ударами после симпатичных атак гостей.

Гончаренко же занялся привычным делом – попытками выправить ситуацию на поле путем замен и трансформации тактической схемы. После замены Вадима Карпова на Яку Бийола армейцы перешли на игру в четыре защитника, а словенец отправился бодаться за верховые мячи и стараться душить контратаки туляков в зародыше. А ближе к концовке выдохшегося Дзагоева сменил Сигурдссон.

За восемь минут до окончания основного времени матча отличный шанс сравнять счет упустил Чалов. Нападающего нашли передачей в правом секторе штрафной метрах в десяти от ворот, и Федор с разворота пытался попасть в ближний угол – но чуть промахнулся. Игроки «Арсенала» после окончания эпизода дружно набросились на арбитра Николая Волошина, указывая ему на лежавшего на газоне Луценко и настаивая на том, что игру следовало остановить.

В матче первого круга в Туле ЦСКА сумел не только отыграться после гола «канониров», но и вырвать победу в самой концовке встречи. Тогда три очка армейцам принес только что перешедший в команду из «Тамбова» центральный защитник Седрик Гогуа. На сей раз ивуарийца на поле не было, и роль спасителя красно-синих взять на себя не удалось никому. Зато Шамов в воротах гостей был надежен и хладнокровен, забирая все мячи, летевшие в створ его ворот.

После этой победы «Арсенал» поднялся на седьмое место в таблице, обойдя «Спартак». А вот ЦСКА упустил ту самую возможность выйти на второе место вслед за «Зенитом». Теперь армейцев на очко опережают еще и «Локомотив» с «Краснодаром».

РПЛ. 18-й тур

ЦСКА – «Арсенал» (Тула) – 0:1 (0:0)

Гол: Лесовой (Луценко), 52

ЦСКА: Акинфеев (к) – В.Карпов (Бийол, 67), Дивеев, Магнуссон – Бистрович, Обляков – Марио Фернандес, Дзагоев (Сигурдссон, 78), Влашич, Кучаев (Ахметов, 57) – Чалов

«Арсенал»: Шамов – К.Комбаров (к), Бауэр, Беляев, Григалава, Альварес – Костадинов, Чаушич – Ткачев (Лесовой, 31), Горбатенко – Луценко (Ломовицкий, 83)

Предупреждения: Дивеев, 90+4 – К.Комбаров, 24. Лесовой, 84

Судья: Николай Волошин (Смоленск)

2 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена»

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