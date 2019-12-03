Участие в еврокубках подкосило преследователей «Зенита»

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Какие же у нас все-таки «картонные» топ-клубы. Еще два месяца назад, по прошествии 12 туров, казалось, что нас ждет невероятная чемпионская гонка, в которой готовы принять участие до пяти команд. Если кто забыл, в тот момент «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и «Ростов» имели в активе по 26 очков, а ЦСКА – 25. И отрыв пятого места от шестого составлял 10 очков, то есть представить, что кто-то вмешается в борьбу за первую пятерку, гарантирующую участие в еврокубках, было невозможно.

И вот спустя всего шесть туров (треть пройденной дистанции) ситуация радикально изменилась. Лишь безгранично богатый «Зенит» продолжает победную поступь, тогда как четыре его преследователя за этот период выиграли в сумме меньше матчей (шесть), чем сменившие тренеров «Динамо» и «Тамбов» (семь побед на двоих).

Особенно потрясает прогресс бело-голубых. В начале октября они с 10 очками болтались в зоне вылета, а теперь подпирают ростовчан, отставая на семь очков. При нынешнем раскладе этот гандикап вовсе не выглядит неотыгрываемым. Лучше динамовцев отчетный отрезок провел только «Зенит», чье чемпионство теперь кажется практически бесспорным.

Как видно из приведенной выше таблицы, не только «Зенит» и «Динамо» провели этот отрезок лучше большинства отечественных топ-клубов, но даже аутсайдер «Тамбов» (он по-прежнему в зоне вылета). Тем временем, «Ростов» делит 12-13-е место с «Оренбургом», сыгравшим из-за эпидемии, накрывшей «Сочи», на один матч меньше.

Как известно, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, но нельзя не обратить внимания на тот факт, что из переживающей кризис четверки только команда Валерия Карпина не участвует в еврокубках. Основная нагрузка на участников групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы легла как раз в октябре-ноябре, тогда как в первый месяц осени был сыгран лишь один тур.

Судите сами, к 1 октября «Локомотив» и «Краснодар» набрали по 23 очка из 33 возможных (69,6%), а за оставшееся до зимы время – только по 11 очков из 21 (52,3%). ЦСКА провалился еще сильнее – 25 очков на стартовом отрезке (75,8%) и только 8 очков (38%) в концовке первой части сезона. И это при том, что железнодорожники в Лиге чемпионов хотя бы бились с грандами европейского футбола (пусть, и неудачно), тогда как «быки» и армейцы мучились в Лиге Европы с середняками и, по сути, провалились и там, и здесь.

«Локомотив»

Все три команды пали жертвами кадровых проблем, но причины у них все же несколько отличаются. Так, у Юрия Семина очень сильный стартовый состав, но более или менее адекватный выбор есть только в линии обороны. Можно было бы сказать, что и в нападении форварды легкозаменяемы, но только потому, что Антонио Эдер и Федор Смолов проводят ужасный сезон – на двоих 9 голов в 35 матчах.

Поэтому железнодорожники очень зависят от игры средней линии, где на пять позиций претендуют всего пять сильных футболистов – Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу и братья Миранчуки. Стоит одному из них вылететь, и тренера начинает мучить мигрень. Ни перспективный, но пока сырой Рифат Жемалетдинов, ни тем более Александр Коломейцев по своему уровню несопоставимы с первой пятеркой, а Джефферсон Фарфан весь сезон провел в лазарете, и еще неизвестно каким он предстанет после выздоровления.

Дела настолько плохи, что в шести последних турах он только однажды израсходовал все три замены, тогда как в Уфе не воспользовался ими ни разу. «Локо» жизненно необходима пара качественных полузащитников в ротацию и забивной нападающий. Денег от продаж Смолова, Эдера и Луки Джорджевича наверняка хватило бы на достойное приобретение. Не говоря уж о том, что в случае отъезда Алексея Миранчука за условные 30-40 млн евро железнодорожники могли бы без труда доукомплектоваться.

ЦСКА

Проблемы Виктора Гончаренко схожи, с той только разницей, что у него невероятно молодой подбор исполнителей. Если в прошлом году эти парни на эмоциях выдали лучший футбол в своей жизни, то к новому сезону подошли уже более спокойными и уверенными в своих силах. А зря. Даже им сил на два фронта в одном составе не хватает.

К тому же летом армейцы не угадали с приобретениями Седрика Гогуа и Звонимира Шарлии, так и не ставшими заменой ушедшему Родриго Бекао. Место в основе заняли Игорь Дивеев (20 лет) и Вадим Карпов (17), но они, к сожалению, почти в каждом матче позволяют поразить ворота Игоря Акинфеева. Отсюда и массовая потеря очков, как в Лиге Европы, так и в чемпионате страны.

Неудачной стала и аренда Лукаса Сантоса. Как следствие, в средней линии у Гончаренко выбор минимальный, и все созидание строится на двух футболистах – Марио Фернандесе и Николе Влашиче. Если соперникам удается их сдержать, атакующий потенциал команды заметно снижается. Хочется верить, что выздоровление Алана Дзагоева хотя бы в какой-то мере позволит решить кадровый голод. А вот в нападении Федору Чалову вообще нет никакой альтернативы, и как бы плохо он ни выступал, продолжает стабильно выходить в основе.

В итоге к зиме Гончаренко против своей воли загнал и без того морально подавленных черной полосой футболистов. Сегодня ЦСКА выглядит командой, оказавшейся в тупике, а Гончаренко, как бы ни был хорош, не может предложить ничего нового. Как следствие, все соперники по чемпионату России (да и в Европе тоже) уже знают, как команда играет и как надо ей противостоять. Показательно, что с конца сентября армейцы в 12 проведенных матчах лишь раз забили более одного мяча. Команде Евгения Гинера срочно требуется свежая кровь, причем во всех линиях.

«Краснодар»

А вот команда Мурада Мусаева выглядит в этом отношении наиболее стабильной. У него есть выбор на каждой позиции. Отчасти это вызвано травмами Виктора Классона и Юрия Газинского, полученными еще летом. Понимая, что первую часть сезона придется проводить без них, «быки» летом количественно укрепили свою полузащиту и по составу в РПЛ уступают только «Зениту».

Но их подкосили перманентные проблемы, связанные с отсутствием ведущих игроков. Редко когда Мусаеву удавалось выставить на матч оптимальный состав. Виной всему травмы и дисквалификации, из-за которых в шести последних турах поочередно отсутствовали Реми Кабелла, Вандерсон, Дмитрий Скопинцев, Иван Игнатьев (все – травмы), Ари, Кристофер Олссон, Кристиан Рамирес, Александр Мартынович и Урош Спайич.

Исполнителей «быкам» хватает, но тренерскому штабу есть над чем поработать. Во-первых, над дисциплиной. 47 предупреждений и четыре удаления (два за вторые желтые карточки) за 18 туров – это очень много. Отсюда и регулярное отсутствие кого-то из игроков основы. Для сравнения, у «Зенита» за тот же период 38 предупреждений и одно удаление (за вторую желтую карточку). Также стоит внимательно проанализировать тренировочный процесс и обилие травм . Почему «Зенит» весь сезон играет практически одним составом, а краснодарцы все время латают дыры составе?

«Ростов»

Команда Карпина выбивается из контекста в первую очередь тем, что не участвует в еврокубках, но и у «Ростова» есть четко выраженные 11 игроков основы и все остальные. Как только выпадают Матиас Норманн, Роман Еременко или Рагнар Сигурдссон, начинаются проблемы.

А теперь всем стало очевидно, что у «Ростова» еще и аховые проблемы с выплатой зарплат. Причем до того, как Карпин заявил об этом во всеуслышание, желто-синие как будто их и не замечали, но стоило ему рассказать об этом публично, и команда посыпалась. Всего раз в шести последних турах на поле вышел Сигурдссон, три последних тура отсутствует Еременко (первый он пропустил из-за дисквалификации, а два других якобы по состоянию здоровья, но так ли это?).

Пока нет впечатления, что футболисты опустили руки, но их главной силой было предельное желание добиваться успеха, а на фоне слухов о массовых распродажах сложно сконцентрироваться на игре. К тому же «Ростову» банально не везет. С «Краснодаром» они упустили победу, пропустив два мяча в компенсированное время, а в матчах с «Динамо», «Тамбовом» и «Уралом», где набрали всего одно очко, они били по воротам значительно чаще соперников (в сумме 46-28).

«Ростов» самая сложная для анализа и прогноза команда чемпионата. Очевидно, что прежде чем решать игровые проблемы, надо разобраться с организационными.

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Таким образом, в данный момент можно с уверенностью готовить только о том, что первое место по итогам сезона займет «Зенит». Для всех остальных команд борьба за место в еврокубках не только продолжается, но даже усиливается, поскольку «Динамо» с приходом Кирилла Новикова имеет все шансы в нее включиться.

Не стоит забывать и про имеющий довольно качественный состав «Спартак». Сейчас это самая непредсказуемая команда чемпионата России. После зимнего перерыва и прохождения полноценных сборов под руководством Доменико Тедеско красно-белые могут повалиться еще сильнее или рвануть наверх. Шансы на оба исхода примерно равны. Во втором случае представителям ведущей пятерки (кроме «Зенита», конечно) при сохранении нынешней тенденции придется несладко.