Миранчук, Филипп или Новиков: кто стал главным героем 18-го тура

ГОЛ ТУРА
Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»)
Урезанный из-за эпидемии в «Сочи» тур получился крайне скудным на голы, в том числе и красивые. На безрыбье мы выбрали «паненку» Миранчука-старшего в ворота Антона Шунина. Учитесь, Федор Смолов, у одноклубника, как забивать (а не мазать) пижонские пенальти.
ИГРОК ТУРА
Максимилиан ФИЛИПП («Динамо»)
Еще месяц назад могло показаться, что 25-летний немец окончательно скис в российских реалиях. Но смена главного тренера в «Динамо» вдохнула в Филиппа новую жизнь. Второй тур подряд Макси оформляет дубль, теперь в принципиальном дерби с «Локо», у которого бело-голубые не могли выиграть с 2003 года.
ТРЕНЕР ТУРА
Кирилл НОВИКОВ («Динамо»)
Пятый тур кряду мы отмечаем специалистов, возглавивших свои команды в ходе сезона. И именно динамовского рулевого пока можно считать лучшим среди «тренеров-джокеров». 14 очков в 6 матчах и взлет с 15-го места на 6-е – 38-летний Новиков творит чудеса! В дерби с «Локо» он вчистую переиграл Юрия Семина смелой тактикой и грамотными заменами.
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