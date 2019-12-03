Пенальти за игру рукой Ракицкого не было, гол Дзюбы засчитан верно - Советский спорт
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03 декабря 2019 20:30ФутболЛевитин Владимир

Пенальти за игру рукой Ракицкого не было, гол Дзюбы засчитан верно

Рейтинг Левитина. Судейские итоги 18-го тура РПЛ.

Предпоследний перед уходом на зимние каникулы тур проходил в декабрьские морозные дни. Самым ожидаемым был матч «Зенит» – «Спартак», который судил подмосковный арбитр Виталий Мешков. Матчи команд из Москвы и Петербурга имеют право обслуживать только периферийные судьи.

Руководители судейства должны были заранее подумать об этом и подготовить квалифицированных арбитров, дабы не вызывать нездоровый ажиотаж у огромной армии болельщиков. Но ДСИ нейтральных квалифицированных арбитров к сезону не подготовило, и, естественно, в процессе сезона вынуждено было пожинать плоды своей недальновидной политики.

К судейству в этом матче мог подойти лишь принципиальный и хорошо разбирающийся в сложных игровых ситуациях судья из Сочи Павел Кукуян, но его назначили на эту игру лишь резервным судьей. Иные арбитры отработали бы не лучше Мешкова, имеющего довольно низкий рейтинг.

«Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1

Судья: Станислав Васильев

21-я минута – грубая ошибка. Чернышов ударом сзади по ноге завалил в штрафной Кротова. Пенальти не назначен, хотя в процессе игры Васильев разбирался в гораздо более сложных моментах. Это говорит о том, что хотя судья он интересный, без участия наставника для работы в РПЛ пока сыроват.

«Ростов» – «Урал» - 0:0

Судья: Алексей Сухой

Среди всех арбитров из Подмосковья именно Сухой ближе остальных к тому, чтобы занять место лидера – брак в его судействе небольшой, игру читает неплохо, лишними свистками игру не сушит.

«Ахмат» – «Рубин» – 1:1

Судья: Игорь Панин

Тоже подмосковный судья. Его отличает спокойная и уверенная манера судейства и хорошая двигательная активность. Он также нуждается в опытном наставнике, что ускорит обретение им необходимой квалификации.

На 83-й минуте игры Панин перепутал нарушителя правил, и вместо вынесения предупреждения Григалаве показал желтую карточку находившемуся рядом Олегу Иванову. Полузащитник пытался объяснить, что правила нарушил его одноклубник, но арбитр остался непреклонен. В итоге Иванов из-за перебора карточек пропустит следующую игру.

«Локомотив» – «Динамо» – 1:2

Судья: Сергей Карасев

37-я минута – верное решение. Морозов с помощью подножки сбил входящего в штрафную Игнатьева. Пенальти не вызывает сомнений.

47-я минута – верное решение. Игнатьев умышленно выставил руку, и мяч после удара по воротам «Локомотива» попал в нее. Справедливый пенальти и желтая карточка нарушителю.

Карасев отменно провел встречу. Он явно лучший судья 18-го тура. Его уверенные, грамотные и квалифицированные решения говорят об обретении им отличной формы. Если бы Сергей обладал такой же формой во время проведения ЧМ-2018, его судейство не ограничилось бы лишь одной игрой.

«Зенит» – «Спартак» – 1:0

Судья: Виталий Мешков

14-я минута – верное решение. Оздоев сзади ударил Бакаева по ноге, за что справедливо получил желтую карточку.

21-я минута – верное решение. Дзюба без нарушения правил выигрывает борьбу у Кутепова и пробил по воротам. Эпизод завершился автоголом защитника, а его претензии к судье безосновательны.

48-я минута – верное решение. Оздоев в верховой борьбе локтем ударил по голове соперника и по делу получил вторую желтую.

75-я минута – верное решение. Ракицкий оказался на газоне в своей штрафной рядом с мячом и, как кажется, неумышленно слегка его коснулся. Пенальти не назначен, а видеоповторы ясности не вносят. Хочется привести пример, связанный с вождением: «Не уверен – не обгоняй».

Сдает Мешков, хотя возраст позволяет проводить игры более четко и уверенно. Грубых ошибок Виталий не допустил, но свежей и яркой игры тоже не показал. У него были отдельные ошибочные решения, связанные с определением технических и дисциплинарных нарушений. Например, в конце второго тайма Дзюба, проходя вдоль лицевой линии в штрафной соперника, руками оттолкнул защитника «Спартака» и отдал Ерохину, чей удар пришелся выше ворот. А если бы Ерохин забил, был бы очередной щекотливый инцидент.

«Краснодар» – «Тамбов» – 0:0

Судья: Сергей Лапочкин

Допустив ошибку игре 15-го тура «Динамо» – «Ахмат» и пропустив месяц без матчей в РПЛ, игру в Краснодаре Лапочкин провел собранно и квалифицированно. Вот если бы каждый судья за недостаточно качественное судейство в РПЛ месяц судил соревнования городского или областного масштаба, это, несомненно, пошло бы на пользу профессиональному футболу.

ЦСКА – «Арсенал» – 0:1

Судья: Николай Волошин

К Волошину нет претензий со стороны руководителей и игроков команд. Есть претензии к ДСИ. В игре 17-го тура «Урал» – «Спартак» Джикия в своей штрафной рукой завалил соперника на землю, но Волошин тогда пенальти не назначил. Решение ошибочное, тем не менее, он все равно получил назначение на следующий тур. Как такое могло произойти? Почему не выдерживаются сроки отстранения от судейства за некачественно проведенные матчи? Увы, на многие «почему?» вразумительных ответов общественность не получит.

ЛУЧШИЙ СУДЬЯ ТУРА: Сергей Карасев (Москва)

Безымянный

Среди семи лучших судей нашего рейтинга в 18-м туре работал один только Сухой. Тем не менее, с точки зрения судейства тур получился хорошим – всего одна грубая ошибка в восьми матчах.

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