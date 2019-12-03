Александр Егоров: Тедеско в судейской – это нормально. Каррера туда тоже заходил

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О СУДЕЙСТВЕ МЕШКОВА В ПИТЕРЕ

– Знаю, что «Спартак» пришлет подборку видеофрагментов матча с «Зенитом», в которых Виталий Мешков мог допустить ошибки. Мы обязательно переправим эти материалы в экспертную комиссию. Только после этого я смогу что-то комментировать. Пока знаю только об одной претензии – по поводу игры рукой Ярослава Ракицкого в своей штрафной. Позицию «Спартака» сразу после игры выразил главный тренер команды Доменико Тедеско.

Немец зашел в судейскую, чтобы обсудить этот вопрос с Мешковым. Задал вопросы, получил разъяснения, которые, видимо, его не до конца устроили. Сам факт такого общения Тедеско с арбитром меня не смущает. Это нормальная практика. Массимо Каррера тоже после матчей заходил в судейскую. Благодарил арбитров за работу. Естественно, делал он это с разрешения инспектора. Как и сейчас Тедеско. Информация о том, что тренера «Спартака» выпроводила из судейской служба безопасности «Газпром Арены», не соответствует действительности.

О ГОЛЕ «АРСЕНАЛА» В ВОРОТА ЦСКА

– Есть мнение, что в ходе голевой атаки тульского клуба не был зафиксирован офсайд. На матче ЦСКА – «Арсенал» не работала система VAR. Поэтому судейская бригада не могла воспользоваться видеоповтором, даже если бы возникли сомнения. В итоге было принято верное решение – отдать приоритет атакующей стороне, как и сказано в инструкции. Утверждать, что там точно не было вне игры, я не могу. На центральной линии нет камеры, которая дала бы четкую картину. Но из ЦСКА по этому эпизоду протестов не поступало. Так что все нормально.

О ПЕНАЛЬТИ В ЧЕРКИЗОВЕ

– Оба 11-метровых в дерби «Локомотив» – «Динамо» были назначены Сергеем Карасевым абсолютно правильно. Вообще, судейство оставило очень приятное впечатление. Хотелось бы всегда видеть такого Карасева: предельно собранного, настоящего лидера российского судейского корпуса. Сергей задал в Черкизове высокую планку для самого себя и всех остальных.

О ЖЕЛТОЙ КАРТОЧКЕ ИВАНОВУ

– «Ахмат» попросил экспертно-судейскую комиссию разобраться с предупреждением, из-за которого Олег Иванов должен будет пропустить матч следующего тура против «Уфы». Давать комментарии по этому поводу до решения комиссии – опять же, не в моей юрисдикции. Возможно, карточку и отменят. Тогда будет отменена и дисквалификация Иванова.

О ГРУБОМ ФОЛЕ ИЛЬИНА

– В матче «Ростов» – «Урал» нападающий гостей Владимир Ильин в компенсированное время прыгнул в ноги защитнику. Алексей Сухой оценил это нарушение желтой карточкой, но, по мнению департамента, там надо было удалять. Ильин пошел в отбор в агрессивной форме, была фаза прыжка. Судья в этой ситуации слиберальничал. Другое дело, что это нерезультативная ошибка. Все-таки время матча уже истекало.

О ПРЕДЫДУЩИХ ПРЕТЕНЗИЯХ

– Руководители «Арсенала» еще неделю назад высказывали недовольство работой Станислава Васильева в матче с «Краснодаром». Однако письмо в ДСИ из Тулы так и не пришло. Поэтому нет смысла разбирать, правильно ли поступал Васильев в эпизодах с назначенным и не назначенным пенальти.

А вот обращение «Оренбурга» по поводу судейства в матче прошлого тура с «Ахматом» в настоящий момент рассматривается. Вердикт будет оглашен позднее.