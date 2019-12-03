Александр Егоров: Тедеско в судейской – это нормально. Каррера туда тоже заходил - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 декабря 2019 18:30ФутболГригорьевская Юлия

Александр Егоров: Тедеско в судейской – это нормально. Каррера туда тоже заходил

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые спорные моменты очередного тура премьер-лиги.

О СУДЕЙСТВЕ МЕШКОВА В ПИТЕРЕ

– Знаю, что «Спартак» пришлет подборку видеофрагментов матча с «Зенитом», в которых Виталий Мешков мог допустить ошибки. Мы обязательно переправим эти материалы в экспертную комиссию. Только после этого я смогу что-то комментировать. Пока знаю только об одной претензии – по поводу игры рукой Ярослава Ракицкого в своей штрафной. Позицию «Спартака» сразу после игры выразил главный тренер команды Доменико Тедеско.

Немец зашел в судейскую, чтобы обсудить этот вопрос с Мешковым. Задал вопросы, получил разъяснения, которые, видимо, его не до конца устроили. Сам факт такого общения Тедеско с арбитром меня не смущает. Это нормальная практика. Массимо Каррера тоже после матчей заходил в судейскую. Благодарил арбитров за работу. Естественно, делал он это с разрешения инспектора. Как и сейчас Тедеско. Информация о том, что тренера «Спартака» выпроводила из судейской служба безопасности «Газпром Арены», не соответствует действительности.

О ГОЛЕ «АРСЕНАЛА» В ВОРОТА ЦСКА

– Есть мнение, что в ходе голевой атаки тульского клуба не был зафиксирован офсайд. На матче ЦСКА – «Арсенал» не работала система VAR. Поэтому судейская бригада не могла воспользоваться видеоповтором, даже если бы возникли сомнения. В итоге было принято верное решение – отдать приоритет атакующей стороне, как и сказано в инструкции. Утверждать, что там точно не было вне игры, я не могу. На центральной линии нет камеры, которая дала бы четкую картину. Но из ЦСКА по этому эпизоду протестов не поступало. Так что все нормально.

О ПЕНАЛЬТИ В ЧЕРКИЗОВЕ

– Оба 11-метровых в дерби «Локомотив» – «Динамо» были назначены Сергеем Карасевым абсолютно правильно. Вообще, судейство оставило очень приятное впечатление. Хотелось бы всегда видеть такого Карасева: предельно собранного, настоящего лидера российского судейского корпуса. Сергей задал в Черкизове высокую планку для самого себя и всех остальных.

О ЖЕЛТОЙ КАРТОЧКЕ ИВАНОВУ

– «Ахмат» попросил экспертно-судейскую комиссию разобраться с предупреждением, из-за которого Олег Иванов должен будет пропустить матч следующего тура против «Уфы». Давать комментарии по этому поводу до решения комиссии – опять же, не в моей юрисдикции. Возможно, карточку и отменят. Тогда будет отменена и дисквалификация Иванова.

О ГРУБОМ ФОЛЕ ИЛЬИНА

– В матче «Ростов» – «Урал» нападающий гостей Владимир Ильин в компенсированное время прыгнул в ноги защитнику. Алексей Сухой оценил это нарушение желтой карточкой, но, по мнению департамента, там надо было удалять. Ильин пошел в отбор в агрессивной форме, была фаза прыжка. Судья в этой ситуации слиберальничал. Другое дело, что это нерезультативная ошибка. Все-таки время матча уже истекало.

О ПРЕДЫДУЩИХ ПРЕТЕНЗИЯХ

– Руководители «Арсенала» еще неделю назад высказывали недовольство работой Станислава Васильева в матче с «Краснодаром». Однако письмо в ДСИ из Тулы так и не пришло. Поэтому нет смысла разбирать, правильно ли поступал Васильев в эпизодах с назначенным и не назначенным пенальти.

А вот обращение «Оренбурга» по поводу судейства в матче прошлого тура с «Ахматом» в настоящий момент рассматривается. Вердикт будет оглашен позднее.

Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Абдулманап Нурмагомедов: У Махачева есть возможность встретиться с Конором Тони Фергюсон – о бое с Нурмагомедовым: Я засел в голове этого чувака Андрей Орловский: Ходят слухи, что Александр Емельяненко не совсем здоров
Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Панарин не совладал с лидером НХЛ, Овечкин обыграл Кучерова и догнал Селянне Обзор игрового дня НХЛ. 30.11.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Месси – шестикратный! В понедельник в Париже состоялось вручение самой престижной индивидуальной футбольной награды – «Золотого мяча» от France Football. Вне зависимости от того, что в какие-то годы она проводилась совместно с ФИФА, а теперь пути премий вновь разошлись (у ФИФА – The Best), она продолжает оставаться в мире футбола премией номер один. 03.12.2019 18:00 Футбол Яременко Николай
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
19:10 Футбол Жозе Моуринью: Во время матча фанаты «МЮ» забудут об уважении ко мне
19:08 Футбол В Украине приостановили дело о договорных матчах
19:04 Футбол Виктория Лопырева вышла замуж
18:52 Бокс Бетербиев следующий бой проведет в Китае
18:48 Футбол Пресс-служба «Валенсии» сообщила о состоянии Черышева
18:36 Футбол Спортивный директор «Ювентуса»: Роналду заслужил «Золотой мяч»
18:31 Футбол В ПФЛ уменьшат количество групп
18:24 Футбол Юрген Клопп: Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч»
18:23 Футбол Месси опять обвиняют в отмывании денег
18:07 Футбол Жамалетдинов расстанется с «Лехом»
17:57 Формула-1 Боттас лидирует в первый день тестов, Квят – третий
17:34 Футбол Футбольным судьям могут позволить обращаться к болельщикам
17:18 Формула-1 Льюис Хэмилтон – о переговорах с «Феррари»: Не думаю, что смотреть по сторонам неправильно
17:16 Футбол Черышев возвращается к тренировкам
17:13 Футбол Юношеская сборная России (U17) сыграет с Данией, Финляндией и Сербией в отборе на Евро-2020
17:06 Футбол Казарцев назначен на матч «Краснодар» – ЦСКА, Турбин – на «Спартак» – «Ростов»
17:03 Футбол Гаттузо может заменить Анчелотти в «Наполи»
16:58 Футбол «Спартак» подготовит видео с подборкой спорных моментов матча с «Зенитом»
16:51 Хоккей Патрик О’Салливан: Еще четыре года назад рассказал, как Салливан бил меня и других на скамейке
16:40 Хоккей Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
Электронные трудовые книжки будут введены с 2021 года
Кто такой Леонид Коломиец, которого пророчат в начальники УМВД по Тюменской области?
Новогодней ёлке в Белгороде вернут световой шатёр
В Оренбурге на проспекте Дзержинского автобус сбил двух женщин
ИПОПАТ извинился перед ижевчанами за сбои движения городских автобусов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика