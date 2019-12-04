Владимир Федотов: В матче с «Сочи» был риск подхватить ангину

«МОЖНО БЫЛО ВСТАТЬ В ПОЗУ, НО КОМУ БЫЛА БЫ ИНТЕРЕСНА ТАКАЯ ИГРА?»

- Матч «Сочи» - «Оренбург» не состоялся 1 декабря из-за эпидемии ангины в команде ваших соперников. Как восприняли перенос игры?

- Как данность. Все произошло спонтанно. Нас уже ждал самолет, готовы были ехать после утренней тренировки в аэропорт. Но деваться было некуда. Любая команда может оказаться на месте «Сочи». И мы с пониманием отнеслись к тому, что у соперника слегло полсостава.

- Как принималось решение об отмене матча?

- Совместно. Сочинцы прислали нам и в РФС письма с просьбой о переносе. Наверное, можно было, грубо выражаясь, встать в позу. Настоять на том, чтобы игра состоялась в назначенную дату. Но кому она была бы интересна? К тому же был риск и свою команду свалить с ног. Наверняка в этом случае хозяева выпустили бы на поле больных и недолеченных игроков.

- То есть, вы опасались того, что ваши футболисты тоже заразятся?

- В том числе. Такая вероятность существовала. Все-таки ангина – инфекционное заболевание. А у «Сочи» слегли пятнадцать человек, включая персонал… Повторюсь, мы готовы лететь, сидели уже на чемоданах, но когда РФС сообщил о переносе, оспаривать это решение не собирались. Такое вот неудачное стечение обстоятельств.

«ЖАЛЬ, НЕ ПРОВЕРИЛИ НА СЕБЕ СИСТЕМУ VAR »

- Перенос сильно сбил график команды?

- На следующий день мы провели двусторонний матч. Команда получила нагрузку, сопоставимую с игровой. А дальше все по плану – восстановление, день отдыха и подготовка к следующему туру.

- На какую дату могут перенести ваш матч с «Сочи»?

- Матч состоится в какой-то из резервных дней, но в какой именно, даже примерно сказать не могу. Это не в моей компетенции.

- В Сочи впервые на матче «Оренбурга» должна была работать система VAR…

- Да уж, не повезло! Безусловно, интересно было на практике проверить, насколько эта система помогает судьям.

- Верите в VAR?

- Верю. Конечно, любая система нуждается в доработке. Проблемы с VAR возникают и у нас, и в Англии, и в Германии. Но надо приветствовать любой прогресс. Не понимаю тех, кто выступает против новых технологий. Футбол должен идти в ногу со временем.

«ТРЕНИРУЕМСЯ ПОД СНЕГОМ, НОГИ В БУТСАХ ПРОМОКАЮТ»

- Неужели не проскользнула мысль - настоять на проведении матча против ослабленного состава соперника? В случае победы «Оренбург» мог опередить в таблице «Ахмат», «Урал» и «Спартак».

- Не думаю, что в такой игре нам была бы гарантирована победа. И желания воспользоваться проблемами «Сочи» не возникало. С другой стороны, в пропуске тура ничего хорошего, конечно, нет. Ведь конкуренты-то играли - и многие набрали очки.

- Легко игрокам будет настроиться на матч с «Тамбовом» в Саранске? Отпуск - совсем близко. Чемоданных настроений не возникает?

- Такой проблемы нет, а вот погода подготовке действительно мешает. В Оренбург уже пришли морозы. Ту двусторонку, о которой я говорил, мы проводили в снегопад. Потом температура опускалась до минус семнадцати. Тренироваться непросто.

- А команда работает на улице?

- Конечно.

- Почему не в манеже?

- Он не полноразмерный. Да и неправильно готовиться под крышей к матчу, который состоится на открытом воздухе. Потом сложно перестраиваться.

- Сейчас в Оренбурге какая погода?

- Все то же самое. То опускается до минус 15 - 17, то поднимается до минус пяти, но при сильном снеге. А это еще хуже. Поле заносит, ноги даже в бутсах промокают и сразу замерзают. Дискомфорт. Но никто не жалуется. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть.