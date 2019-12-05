Франция, Турция и Исландия отлично помогли бы нам подготовиться к Евро-2020

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Три пути

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что определены даты всех контрольных матчей, которые будут сыграны национальной сборной в преддверии чемпионата Европы-2020. 28 марта, 31 марта и 2 июня россияне отправятся в гости, а в заключительной встрече перед крупным турниром 6 июня сыграют на своем поле.

С соперниками сборная России также определилась, но официально о них будет объявлено только после подписания официальных документов. Таким образом, у нас еще остается возможность проанализировать опыт прошедших лет и попытаться представить, как лучше всего готовиться к ответственному турниру.

Какого-то одного универсального рецепта выбора спарринг-партнеров перед чемпионатами мира и Европы не существует, но можно выделить три очевидных подхода – команды топ-уровня, относительно слабые соперники или команды, наиболее похожие по стилю на те, с которыми придется сразиться в групповом этапе. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Опыт Черчесова

Первый подход россияне отчасти опробовали год назад. В марте подопечные Черчесова померялись силами со сборными Бразилии (второе место в рейтинге ФИФА на тот момент, результат – 0:3) и Франции (9-е место, 1:3), а непосредственно перед ЧМ-2018 сыграли с Австрией (26-е место, 0:1) и Турцией (37-е, 1:1). Несмотря на три поражения и одну ничью, сам чемпионат мира сложился для нас очень удачно.

С точки зрения подготовки успешное выступление можно объяснить слабым уровнем Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) на фоне сильных спарринг-партнеров. В матчах против лучших игроков мира футболисты сборной привыкли к высочайшей интенсивности и уровню сопротивления и по инерции на той же скорости набросились на менее слабых противников, размазав их по газону, а в дальнейшем, обретя уверенность в своих силах, едва не добрались до полуфинала.

Но у этой медали есть и обратная сторона. Регулярные поражения могут выбить игроков из колеи и надломить их психологически. Например, сборная Франции в данный момент находится в очень тяжелом положении – сильные сборные не хотят играть с чемпионами мира из-за боязни проиграть. По этой причине уже отказались сборные Бельгии и Англии. «Красные дьяволы» и вовсе мотивировали свое решение нежеланием потерять первую строчку в рейтинге ФИФА в случае неудачного исхода.

Год назад российская команда таких страхов не испытывала, и даже в глазах собственных болельщиков находилась «ниже плинтуса», а значит, психологическая травма футболистам не грозила. Напротив, эти неудачи лишь закалили характер игроков, и на домашнем ЧМ-2018 они выдали все, что у них было за душой.

Однако сейчас ситуация иная. Команда Черчесова набрала определенные обороты, и лишние поражения перед ответственным стартом ей ни к чему. К тому же Дания и Финляндия представляются командами более высокого уровня, чем Саудовская Аравия и Египет, поэтому подготовленного «разгона» для столь необходимой победы над ними может все равно не хватить, как не хватило его в игре с Уругваем (0:3) в заключительном матче группового раунда на ЧМ.

Также важно отметить, что повторить прошлогоднюю подготовку будет крайне затруднительно. Год назад мы были хозяевами чемпионата мира, и большинство топовых сборных сами стремились сыграть на российских газонах, чтобы быстрее адаптироваться к нашим условиям. Сейчас такого интереса у них нет, а значит, за возможность сыграть против большой команды придется прилично заплатить. Возможно, деньги при необходимости в РФС найдут, но стоит ли игра свеч?

Опыт Хиддинка

Суть второго подхода заключается в том, что в матчах против относительно слабых команд можно попробовать различные игровые модели и исполнителей без потери качества, закрепить уверенность в своих силах и в хорошем настроении броситься в бой официальных матчей.

Такой положительный опыт у нас тоже есть. Перед чемпионатом Европы-2008 подопечные Гуса Хиддинка весело прошлись по Казахстану (105-е место, 6:0) и Литве (49-е место, 4:1) и обыграли крепкую, но далеко не топовую Сербию (31-е место, 2:1).

Из контекста выбивается только Румыния (13-е место, 0:3), но все же стоит сделать скидку на то, что этот матч в 2008 году был первой пробой пера, и к старту чемпионата Европы та неудача давно забылась. Да и большим риском румыны, несмотря на высокое место в рейтинге, не казались. За исключением Космина Контры, Рэзвана Раца, Кристиана Киву и Адриана Муту в той команде бояться было некого.

Следствием той подготовки стали три победы, в том числе легендарная уже над Голландией (3:1), и бронзовые медали чемпионата Европы.

Но и это не гарантия успеха. Риск заключается в том, что, слабо проведя матчи с аутсайдерами, можно развалиться еще до официальных матчей. Это мы тоже проходили. В 2014 году под руководством Фабио Капелло россияне мучительно побеждали Армению (41-е место, 2:0), Словакию (50-е место, 1:0) и Марокко (76-е место, 2:0), сыграв вдобавок вничью с Норвегией (55-е место, 1:1). В итоге на самом чемпионате мира – ничьи с Южной Кореей и Алжиром (по 1:1) и третье место в группе.

Да и положительные результаты против слабых соперников ничего не гарантируют. Можно запросто раскидать всех перед чемпионатом Европы, но ничему полезному так и не научиться. Так, перед Евро-1996 сборная Олега Романцева выиграла семь (!) матчей из восьми с общей разницей мячей 18-3, а в финальном раунде добыла лишь одну ничью при двух поражениях и финишировала в своем квартете последней.

Сейчас найти соперников низкого уровня большой проблемы наверняка не составит, но ввиду и без того феерических ожиданий от Евро-2020, в котором многие болельщики видят нас едва ли не в финале, не приведет ли такой выбор спарринг-партнеров к тому, что и игроки решат, что нам сам черт не брат?

Иллюзия рациональности

В теории, третий подход – подобрать соперников, похожих по стилю на тех, кто встретится в группе – кажется более рациональным. С одной стороны, это даст Черчесову возможность опробовать свои идеи в ситуации, наиболее приближенной к той, с которой команда столкнется впоследствии.

С другой – он раскроет будущим противникам свои козыри и в боевых условиях вряд ли удивит их чем-то экстраординарным. К тому же одинаковых противников не бывает, а дьявол всегда кроется в деталях, не говоря уж о том, что и спарринг-партнеры будут решать свои задачи, то есть могут выйти в любом составе и играть в абсолютно предсказуемый футбол. Они ведь тоже будут что-то наигрывать и моделировать. Поэтому 100-процентно спроецировать контрольную игру на официальную все равно не получится. А много тогда в этом смысла?

Франция и Молдавия

Поэтому искать надо, как обычно, золотую середину, то есть применить некий гибридный подход. В первом мартовском матче было бы интересно сразиться с сильной командой – мы ничем не рискуем, но точно прочувствуем свой уровень, который не даст задрать нос даже в случае успеха в остальных играх. Болельщики, журналисты и, главное, Черчесов всегда вернут игроков на землю: «Помните 0:4 от Англии/Германии/Франции? То-то же. Не зазнавайтесь. Нужна предельная мобилизация». Одно дело понимать это в теории и совсем другое – испытать на собственной шкуре.

Такого противника найти будет непросто, но, может, та же Франция будет не против сразиться? В конце концов мы все же участники чемпионата Европы, одними из первых забронировавшими путевку в финальный раунд. Да и на одну топовую игру деньги всегда можно найти.

Второй мартовский матч – для экспериментов (хотя Черчесов страшно не любит это слово в контексте сборной). Игра с соперником невысокого класса позволит тренеру снизить нагрузку на футболистов основы, дать почувствовать свою важность игрокам ротации, посмотреть в деле какие-нибудь теоретические наработки и заодно укрепить моральный дух.

Для этого подойдет любая команда из третьего-четвертого-пятого десятка, но желательно европейская, чтобы, коли матч запланирован гостевой, не лететь за тридевять земель. Так можно устать и потерять все желание играть в футбол еще в самолете. Тут очень кстати пришелся бы анонсированный молдаванами товарищеский матч.

Еще можно вспомнить опыт проведения контрольной встречи с московским «Динамо», но в контексте подготовки к чемпионату Европы сложно придумать аргументы, чем может быть полезна такая игра. В ней перед отборочным этапом можно просматривать потенциальных новичков или молодежь, но для больших сражений она не годится.

Исландия и Турция

А вот к двум заключительным матчам надо подходить с особой осторожностью. В идеале спарринг-партнеры должны согласиться на матчи в Санкт-Петербурге (чтобы к Евро-2020 футболисты почувствовали, что арена для них действительно домашняя), быть умеренно крепкими и хотя бы отдаленно похожими на будущих соперников – в нашем случае, видимо, на Данию и Финляндию, с которыми и предстоит бороться за выход из группы.

В этих играх надо наигрывать оптимальный состав, окончательно отрабатывать игровые связи и стандарты и поддерживать форму игроков на должном уровне, держа при этом в голове, что решающие матчи на групповом этапе нас ждут во втором и третьем турах.

С учетом всех факторов сложно спрогнозировать наших будущих соперников – наверняка какими-то аспектами придется поступиться. Тем более, что далеко не все команды свободны, так как большинство приличных команд давно планируют подготовку к важным турнирам.

В качестве альтернативы склонной к акценту на обороне сборной Финляндии можно было бы выбрать крепкую, но проходимую Исландию (39-е место в рейтинге ФИФА), а не менее строгой в обороне, но очень дерзкой в атаке Дании – Турцию (29-е место).

Возможно, хорошим опытом для нашей команды стала бы игра со сборной из другой конфедерации, но, опять же, это имеет смысл только в домашнем матче, чтобы не терять сутки в полете, от которого потом еще два дня восстанавливаться. Спрогнозировать пользу от такого матча крайне затруднительно. До сих пор перед европейскими первенствами они нам удачу не приносили. Достаточно вспомнить 1:1 с Уругваем накануне Евро-2012 или 5:2 с Катаром и 1:0 с ОАЭ перед Евро-96.

СБОРНАЯ РОССИИ ПЕРЕД ФИНАЛЬНЫМИ ТУРНИРАМИ ЧЕ И ЧМ