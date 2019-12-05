Франция, Турция и Исландия отлично помогли бы нам подготовиться к Евро-2020 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 декабря 2019 14:51ФутболЗибрак Артем

Франция, Турция и Исландия отлично помогли бы нам подготовиться к Евро-2020

Пока официально не объявлены наши будущие спарринг-партнеры, мы самостоятельно прикидываем, какие соперники принесли бы нашей сборной наибольшую пользу.

Три пути

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что определены даты всех контрольных матчей, которые будут сыграны национальной сборной в преддверии чемпионата Европы-2020. 28 марта, 31 марта и 2 июня россияне отправятся в гости, а в заключительной встрече перед крупным турниром 6 июня сыграют на своем поле.

С соперниками сборная России также определилась, но официально о них будет объявлено только после подписания официальных документов. Таким образом, у нас еще остается возможность проанализировать опыт прошедших лет и попытаться представить, как лучше всего готовиться к ответственному турниру.

Какого-то одного универсального рецепта выбора спарринг-партнеров перед чемпионатами мира и Европы не существует, но можно выделить три очевидных подхода – команды топ-уровня, относительно слабые соперники или команды, наиболее похожие по стилю на те, с которыми придется сразиться в групповом этапе. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Опыт Черчесова

Первый подход россияне отчасти опробовали год назад. В марте подопечные Черчесова померялись силами со сборными Бразилии (второе место в рейтинге ФИФА на тот момент, результат – 0:3) и Франции (9-е место, 1:3), а непосредственно перед ЧМ-2018 сыграли с Австрией (26-е место, 0:1) и Турцией (37-е, 1:1). Несмотря на три поражения и одну ничью, сам чемпионат мира сложился для нас очень удачно.

С точки зрения подготовки успешное выступление можно объяснить слабым уровнем Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) на фоне сильных спарринг-партнеров. В матчах против лучших игроков мира футболисты сборной привыкли к высочайшей интенсивности и уровню сопротивления и по инерции на той же скорости набросились на менее слабых противников, размазав их по газону, а в дальнейшем, обретя уверенность в своих силах, едва не добрались до полуфинала.

Но у этой медали есть и обратная сторона. Регулярные поражения могут выбить игроков из колеи и надломить их психологически. Например, сборная Франции в данный момент находится в очень тяжелом положении – сильные сборные не хотят играть с чемпионами мира из-за боязни проиграть. По этой причине уже отказались сборные Бельгии и Англии. «Красные дьяволы» и вовсе мотивировали свое решение нежеланием потерять первую строчку в рейтинге ФИФА в случае неудачного исхода.

Год назад российская команда таких страхов не испытывала, и даже в глазах собственных болельщиков находилась «ниже плинтуса», а значит, психологическая травма футболистам не грозила. Напротив, эти неудачи лишь закалили характер игроков, и на домашнем ЧМ-2018 они выдали все, что у них было за душой.

Однако сейчас ситуация иная. Команда Черчесова набрала определенные обороты, и лишние поражения перед ответственным стартом ей ни к чему. К тому же Дания и Финляндия представляются командами более высокого уровня, чем Саудовская Аравия и Египет, поэтому подготовленного «разгона» для столь необходимой победы над ними может все равно не хватить, как не хватило его в игре с Уругваем (0:3) в заключительном матче группового раунда на ЧМ.

Также важно отметить, что повторить прошлогоднюю подготовку будет крайне затруднительно. Год назад мы были хозяевами чемпионата мира, и большинство топовых сборных сами стремились сыграть на российских газонах, чтобы быстрее адаптироваться к нашим условиям. Сейчас такого интереса у них нет, а значит, за возможность сыграть против большой команды придется прилично заплатить. Возможно, деньги при необходимости в РФС найдут, но стоит ли игра свеч?

Опыт Хиддинка

1992489ueen

Суть второго подхода заключается в том, что в матчах против относительно слабых команд можно попробовать различные игровые модели и исполнителей без потери качества, закрепить уверенность в своих силах и в хорошем настроении броситься в бой официальных матчей.

Такой положительный опыт у нас тоже есть. Перед чемпионатом Европы-2008 подопечные Гуса Хиддинка весело прошлись по Казахстану (105-е место, 6:0) и Литве (49-е место, 4:1) и обыграли крепкую, но далеко не топовую Сербию (31-е место, 2:1).

Из контекста выбивается только Румыния (13-е место, 0:3), но все же стоит сделать скидку на то, что этот матч в 2008 году был первой пробой пера, и к старту чемпионата Европы та неудача давно забылась. Да и большим риском румыны, несмотря на высокое место в рейтинге, не казались. За исключением Космина Контры, Рэзвана Раца, Кристиана Киву и Адриана Муту в той команде бояться было некого.

Следствием той подготовки стали три победы, в том числе легендарная уже над Голландией (3:1), и бронзовые медали чемпионата Европы.

Но и это не гарантия успеха. Риск заключается в том, что, слабо проведя матчи с аутсайдерами, можно развалиться еще до официальных матчей. Это мы тоже проходили. В 2014 году под руководством Фабио Капелло россияне мучительно побеждали Армению (41-е место, 2:0), Словакию (50-е место, 1:0) и Марокко (76-е место, 2:0), сыграв вдобавок вничью с Норвегией (55-е место, 1:1). В итоге на самом чемпионате мира – ничьи с Южной Кореей и Алжиром (по 1:1) и третье место в группе.

Да и положительные результаты против слабых соперников ничего не гарантируют. Можно запросто раскидать всех перед чемпионатом Европы, но ничему полезному так и не научиться. Так, перед Евро-1996 сборная Олега Романцева выиграла семь (!) матчей из восьми с общей разницей мячей 18-3, а в финальном раунде добыла лишь одну ничью при двух поражениях и финишировала в своем квартете последней.

Сейчас найти соперников низкого уровня большой проблемы наверняка не составит, но ввиду и без того феерических ожиданий от Евро-2020, в котором многие болельщики видят нас едва ли не в финале, не приведет ли такой выбор спарринг-партнеров к тому, что и игроки решат, что нам сам черт не брат?

Иллюзия рациональности

В теории, третий подход – подобрать соперников, похожих по стилю на тех, кто встретится в группе – кажется более рациональным. С одной стороны, это даст Черчесову возможность опробовать свои идеи в ситуации, наиболее приближенной к той, с которой команда столкнется впоследствии.

С другой – он раскроет будущим противникам свои козыри и в боевых условиях вряд ли удивит их чем-то экстраординарным. К тому же одинаковых противников не бывает, а дьявол всегда кроется в деталях, не говоря уж о том, что и спарринг-партнеры будут решать свои задачи, то есть могут выйти в любом составе и играть в абсолютно предсказуемый футбол. Они ведь тоже будут что-то наигрывать и моделировать. Поэтому 100-процентно спроецировать контрольную игру на официальную все равно не получится. А много тогда в этом смысла?

Франция и Молдавия

Поэтому искать надо, как обычно, золотую середину, то есть применить некий гибридный подход. В первом мартовском матче было бы интересно сразиться с сильной командой – мы ничем не рискуем, но точно прочувствуем свой уровень, который не даст задрать нос даже в случае успеха в остальных играх. Болельщики, журналисты и, главное, Черчесов всегда вернут игроков на землю: «Помните 0:4 от Англии/Германии/Франции? То-то же. Не зазнавайтесь. Нужна предельная мобилизация». Одно дело понимать это в теории и совсем другое – испытать на собственной шкуре.

Такого противника найти будет непросто, но, может, та же Франция будет не против сразиться? В конце концов мы все же участники чемпионата Европы, одними из первых забронировавшими путевку в финальный раунд. Да и на одну топовую игру деньги всегда можно найти.

Второй мартовский матч – для экспериментов (хотя Черчесов страшно не любит это слово в контексте сборной). Игра с соперником невысокого класса позволит тренеру снизить нагрузку на футболистов основы, дать почувствовать свою важность игрокам ротации, посмотреть в деле какие-нибудь теоретические наработки и заодно укрепить моральный дух.

Для этого подойдет любая команда из третьего-четвертого-пятого десятка, но желательно европейская, чтобы, коли матч запланирован гостевой, не лететь за тридевять земель. Так можно устать и потерять все желание играть в футбол еще в самолете. Тут очень кстати пришелся бы анонсированный молдаванами товарищеский матч.

Еще можно вспомнить опыт проведения контрольной встречи с московским «Динамо», но в контексте подготовки к чемпионату Европы сложно придумать аргументы, чем может быть полезна такая игра. В ней перед отборочным этапом можно просматривать потенциальных новичков или молодежь, но для больших сражений она не годится.

Исландия и Турция

EN_01402054_2212

А вот к двум заключительным матчам надо подходить с особой осторожностью. В идеале спарринг-партнеры должны согласиться на матчи в Санкт-Петербурге (чтобы к Евро-2020 футболисты почувствовали, что арена для них действительно домашняя), быть умеренно крепкими и хотя бы отдаленно похожими на будущих соперников – в нашем случае, видимо, на Данию и Финляндию, с которыми и предстоит бороться за выход из группы.

В этих играх надо наигрывать оптимальный состав, окончательно отрабатывать игровые связи и стандарты и поддерживать форму игроков на должном уровне, держа при этом в голове, что решающие матчи на групповом этапе нас ждут во втором и третьем турах.

С учетом всех факторов сложно спрогнозировать наших будущих соперников – наверняка какими-то аспектами придется поступиться. Тем более, что далеко не все команды свободны, так как большинство приличных команд давно планируют подготовку к важным турнирам.

В качестве альтернативы склонной к акценту на обороне сборной Финляндии можно было бы выбрать крепкую, но проходимую Исландию (39-е место в рейтинге ФИФА), а не менее строгой в обороне, но очень дерзкой в атаке Дании – Турцию (29-е место).

Возможно, хорошим опытом для нашей команды стала бы игра со сборной из другой конфедерации, но, опять же, это имеет смысл только в домашнем матче, чтобы не терять сутки в полете, от которого потом еще два дня восстанавливаться. Спрогнозировать пользу от такого матча крайне затруднительно. До сих пор перед европейскими первенствами они нам удачу не приносили. Достаточно вспомнить 1:1 с Уругваем накануне Евро-2012 или 5:2 с Катаром и 1:0 с ОАЭ перед Евро-96.

СБОРНАЯ РОССИИ ПЕРЕД ФИНАЛЬНЫМИ ТУРНИРАМИ ЧЕ И ЧМ

Турнир

Результаты официальных контрольных матчей

Итог турнира

ЧМ-1994

США - 1:1 (г), Мексика - 4:1 (н), Ирландия - 0:0 (г), Турция - 1:0 (г), Словакия - 2:1 (д)

3-е место в группе (Бразилия - 0:2, Швеция - 1:3, Камерун - 6:1)

ЧЕ-1996

Мальта - 2:0 (г), Исландия - 3:0 (г), Словения - 3:1 (н), Ирландия - 2:0 (г), Бельгия - 0:0 (г), Катар - 5:2 (г), ОАЭ - 1:0 (д), Польша - 2:0 (д)

4-е место в группе (Италия - 1:2, Германия - 0:3, Чехия - 3:3)

ЧМ-2002

Ирландия - 0:2 (г), Эстония - 1:2 (г), Франция - 0:0 (г), Белоруссия - 1:1 (д), Югославия - 1:1 (д)

3-е место в группе (Тунис - 2:0, Япония - 0:1, Бельгия - 2:3)

ЧЕ-2004

Болгария - 2:2 (г), Норвегия - 2:3 (г), Австрия - 0:0 (г)

4-е место в группе (Испания - 0:1, Португалия - 0:2, Греция - 2:1)

ЧЕ-2008

Румыния - 0:3 (г), Казахстан - 6:0 (д), Сербия - 2:1 (н), Литва - 4:1 (н)

1/2 финала (Испания - 1:4, Греция - 1:0, Швеция - 2:0, Голландия - 3:1, Испания - 0:3)

ЧЕ-2012

Дания - 2:0 (г), Уругвай - 1:1 (д), Литва - 0:0 (н), Италия - 3:0 (н)

3-е место в группе (Чехия - 4:1, Польша - 1:1, Греция - 0:1)

ЧМ-2014

Армения - 2:0 (д), Словакия - 1:0 (д), Норвегия - 1:1 (г), Марокко - 2:0 (д)

3-е место в группе (Корея - 1:1, Бельгия - 0:1. Алжир - 1:1)

ЧЕ-2016

Литва - 3:0 (д), Франция - 2:4 (г), Чехия - 1:2 (н), Сербия - 1:1 (н)

4-е место в группе (Англия - 1:1, Словакия - 1:2, Уэльс - 0:3)

ЧМ-2018

Бразилия - 0:3 (д), Франция - 1:3 (д), Австрия - 0:1 (г), Турция - 1:1 (д)

1/4 финала (Саудовская Аравия - 5:0, Египет - 3:1, Уругвай - 0:3, Испания - 1:1, Хорватия - 2:2)

Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Рахим Чахкиев: ММА – это уличная драка. Предлагаю Емельяненко классику Евгений Гончаров: Готов драться с Емельяненко бесплатно Рахим Чахкиев: Хочется, чтобы Емельяненко нашел в себе смелость и выступил по правилам бокса
Франция, Турция и Исландия отлично помогли бы нам подготовиться к Евро-2020 Пока официально не объявлены наши будущие спарринг-партнеры, мы самостоятельно прикидываем, какие соперники принесли бы нашей сборной наибольшую пользу. 05.12.2019 14:51 Футбол Зибрак Артем
Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Раджаб Бутаев и Александр Беспутин разыграют вакантный титул WBA 41-летний Заб Джуда проиграл нокаутом Селдину 40-летний Заб Джуда победил Ринкона
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Лионель Месси: Ей богу, не чувствую себя на 32 года Он получил шестой «Золотой мяч» и оторвался от Роналду. В традиционном перед инаугурацией интервью еженедельнику France Football десятка «Барселоны» был предельно скромен, заявил, что о седьмом «Мяче» не думает, главное – играть как можно дольше, именно играть, а не работать на футбольном поле. 04.12.2019 14:45 Футбол Туманов Дмитрий
Вырастут ли у Гарипова крылья? Рассказ о вратарском треугольнике Гарипов – Галимов – Демченко Последние вратарские перестановки в клубах вызвали резонанс. Герой плей-офф Эмиль Гарипов разорвал контракт с «Ак Баром» и продолжит карьеру в «Авангарде». 04.12.2019 17:17 Хоккей Домрачев Владислав
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Владимир Федотов: В матче с «Сочи» был риск подхватить ангину Главный тренер «Оренбурга» рассказал о том, как принималось решение перенести матч предыдущего тура в Сочи, и о подготовке к заключительному перед зимним перерывом туру. 04.12.2019 19:22 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
15:06 Футбол Фрэнк Лэмпард: Абрахам становится одним из ключевых игроков раздевалки «Челси»
15:04 Футбол «Зенит» выиграл у «Динамо» в матче молодежного первенства
14:57 Футбол «Ливерпуль» представил состав на клубный чемпионат мира
14:51 Футбол Марку Силве грозит увольнение из «Эвертона»
14:48 Футбол Джердан Шакири: Мы твердо стоим на земле – нет необходимости думать о титулах
14:36 Хоккей Вячеслав Фетисов – о блатных детях: Ты себя обманул, но самое главное – убил талант ребенка
14:25 Хоккей Вячеслав Фетисов: Феномен «Красной машины»? То, что на груди, важнее того, что на спине
14:21 Футбол ЦСКА попросил «Краснодар» не предоставлять своим болельщикам бесплатные билеты
14:08 Футбол «Локомотив» обыграл «Арсенал» в молодежном первенстве
14:04 Футбол Фрэнк Лэмпард – о матче с «Астон Виллой»: Должны были побеждать с более комфортным счетом
14:04 Гандбол Россия выиграла у Японии, одержав четвертую победу на чемпионате мира
13:55 Футбол Юрген Клопп: Игроки продемонстрировали уровень «Ливерпуля» невероятным образом
13:51 Футбол Азар может не сыграть с «Барселоной»
13:43 ММА Диего Брандао: Друзья Хабиба меня не трогали
13:37 Футбол Брендан Роджерс: В таком матче мы должны были проявить терпение
13:31 Футбол Только Моуринью выиграл 100 матчей в АПЛ быстрее Клоппа
13:25 Футбол Дивок Ориги: Клопп оказал мне доверие, и я постарался оправдать его
13:24 Футбол «Ахмат» продлит контракт с Беришей
13:17 Футбол Жозе Моуринью: Нам нужно, чтобы соперник чувствовал себя так, как «МЮ» заставил чувствовать себя нас
13:09 Биатлон Мартен Фуркад: Горжусь, что победил свои сомнения
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Дополнительные пары поездов свяжут Белгород и Москву в новогодние праздники
Тюменский суд огласит приговор Кутергиной 9 декабря. Ей грозит 6 лет тюрьмы
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика