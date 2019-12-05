Месть за Артема или охота на ведьм

«ПРОФИЛАКТИКА» НЕ СРАБОТАЛА

Напомним, проблемы у столичных фанатов начались в субботу, накануне игры, когда правоохранительные органы Санкт-Петербурга устроили по всему городу массовые задержания лиц в красно-белой символике. Целью было предотвратить возможные провокации на трибунах в связи с обострением старого конфликта между болельщиками «Спартака» и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

После игры капитан сборной России назвал скандирующих в его адрес оскорбления людей «фашистами». А услышал Дзюба в этот вечер о себе много нехорошего. Плюс - увидел на трибунах посвященные ему баннеры нецензурного содержания.

В общем, «профилактика» не сработала. Начавшиеся еще на ноябрьском матче сборной в Сан-Марино скандирования продолжились. Притом что в полицейские участки попали сотни спартаковских фанов, к которым были применены административные санкции в виде штрафов либо арестов на 15 суток.

«СПАРТАК» ВСТУПИЛСЯ ЗА АМИГО

В том числе был задержан и заводящий красно-белого сектора Валерий Бевз (Валера Амиго). Уже после игры его несколько раз вызывали в Питер для дачи показаний. А в среду Петроградский суд запретил ему посещать любые спортивные мероприятия на территории России в течение ближайших полутора лет.

В постановлении, в частности, говорится, что «1 декабря в 19 часов 31 минуту, находясь на трибуне В204-205 «Газпром Арены», Бевз нарушил правила поведения зрителей, громко скандируя в мегафон нецензурные выражения в адрес Дзюбы и призывая к таким же действиям всех болельщиков сектора». Сам заводящий с такой формулировкой не согласился, считая, что «скандировал кричалки в поддержку «Спартака», а не против Дзюбы, и никого к оскорблениям не призывал»…

Реакция клуба, разумеется, не заставила ждать. «Мы обеспокоены многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге наших болельщиков, - говорится в официальном заявлении красно-белых. - В частности, внимательно следили за ситуацией с заводящим фанатской трибуны. «Спартак» намерен оказать Бевзу квалифицированную юридическую помощь и добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета на посещение матчей».

«ВЫ ГОТОВЫ ПОВЕСИТЬ НА СЕБЯ FAN ID ?»

А вот заявление авторитетной фанатской группировки «Фратрия»: «Считаем действия правоохранительных органов Санкт-Петербурга, которые по надуманным обвинениям и без каких-либо доказательств задерживали и составляли протоколы на болельщиков «Спартака», провокацией и показательной «охотой на ведьм». Получается, теперь любого без суда и следствия могут поймать и посадить под замок на несколько суток. Проблема приобретает особую актуальность в связи с возможным введением в РПЛ системы Fan ID. Готовы ли свободные граждане России повесить на себя ярлык «футбольного болельщика» при таком отношении властей?».

Очевидно, история на этом не закончена. Есть большие сомнения, что «Спартаку» удастся выиграть апелляцию по делу Бевза. Но всем сторонам желательно поскорее найти какой-то компромисс. Вряд ли проблему Дзюбы и болельщиков можно решить штрафами и арестами. Однако оставлять все, как есть, тоже нельзя. Уже летом на той же «Газпром Арене» лидеру «Зенита» играть за сборную в финальном турнире Евро-2020. К чемпионату Артем должен подойти во всеоружии, не отвлекаясь на прессинг трибун. Значит, необходимо договориться на берегу. Со «Спартаком», с фанатами - и уж точно без взаимных оскорблений вроде подливающих масло в огонь фраз о «фашистах».

Ну а пока «месть за Дзюбу» распространяется не только на болельщиков, но и на клуб. Решением КДК красно-белые заплатят штраф в размере 350 тысяч рублей, большую часть которого сформировали как раз несогласованные баннеры и кричалки против зенитовского лидера во время воскресного матча. Что бы ни говорил сейчас Бевз, обструкция Дзюбы велась целенаправленно и организованно. И, увы, вряд ли ограничится 18-м туром. Уже в ближайшие выходные мы можем ждать продолжения.