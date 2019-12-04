Станислав Черчесов: Все планы на будущий год я уже знаю

Большая часть вопросов касалась не деталей масштабной федеральной программы, но вполне себе близкой перспективы – как будет сборная России готовиться к Евро-2020.

- Мы с вами сейчас находимся в Лужниках. Несмотря на снег и мороз на улице, поле под прожекторами, его даже поливают. Видимо, концертов в будущем году здесь будет много. С футболом – хуже. А что с матчами сборной? Когда будет сформирован список соперников и определимся, когда и где играем?

- Что касается дат, то у нас четыре матча в будущем году будут носить статус контрольных. Даты всех четырех уже известны: 28 и 31 марта, 2 и 6 июня. Позже уже нельзя – с 13 июня начинаются наши матчи на Евро-2020.

- А по соперникам?

- Всех четырех соперников я уже знаю.

- Знали уже давно? До жеребьевки?

- Нет, жеребьевка внесла свои коррективы. Пришлось поменять соперников кое-где.

- Матчи домашние, выездные?

- Тут тоже внесли коррективы. Изначально из этих четырех матчей думали сыграть два дома и два – в гостях. Но, видимо, придется играть дома только один. И это точно будет игра 6 июня.

- Кто соперники? Вы сказали, что вы знаете их…

- Вам скажи – вы сразу всем сообщите, а документы официально еще не подписаны. Поэтому пока говорить не имею права. Подчеркну, что с каждым тренером уже лично общался, со всеми проговорил все детали.

- Была информация про Молдавию в Кишиневе в марте. Сразу после жеребьевки упоминалась Польша. Этих соперников Вы можете подтвердить?

- Повторюсь, официально идет работа по подписанию соглашения, после завершения этой работы все и будет объявлено.

- На жеребьевке, до и после, с кем удалось пообщаться из зарубежных коллег?

- Подходили абсолютно все. Все вспоминали наш чемпионат мира, все благодарили, жали руку. Такое впечатление, как будто у каждого задание было подойти (смеется). И это очень здорово. Мы изменили отношение в мире к России, к нашему футболу. Да и в России тоже – посмотрите, мы провели отборочный цикл весь в городах страны. И везде – ни одного свободного места, везде ажиотаж. Люди и вспоминают о чемпионате, и сегодня свое отношение выражают совсем иначе. Бывает интерес со стороны болельщиков, зрителей – а бывает шире, людской, народный. Вот как раз сейчас у нас людской интерес. Так что есть с чем дальше продвигаться.

- Программа «Спорт – норма жизни» ставит среди прочих задач увеличить число занимающихся спортом в стране. А для этого – увеличить, к примеру, число футбольных тренеров с 4 до 20 тысяч. Это реально, как Вы считаете?

- Да, большой интерес именно к футболу. Тут пусть представители других видов спорта не обижаются на меня. Где-то вижу: тут-там один-два человека пинают мяч – и мне теплее на душе становится. Говорят, дворового футбола стало меньше. Но появились другие возможности. Есть где переодеться, посидеть, сыграть с освещением после 10 часов вечера. Многие раньше просто не могут сегодня позволить себе поиграть.

А тренерские кадры – им есть откуда появиться. Вон Роман сидит (кивает на Романа Павлюченко), получит лицензию, если захочет – и подумаем, куда его пристроить.

Тренеры нужны разные. Я и любителей тренировал. Самый сложный возраст был – 12-13-летние. Тут нужен тренер особого психотипа. А когда себя вспоминаю в детстве, я вообще портфель из школы домой не брал. За перемену, после каждого урока, быстро делал все заданное на завтра домашнее задание по этому предмету. Так портфель в школе оставлял. А учебники как неразрезанные в начале года получал, так в конце учебного года в таком же виде в библиотеку сдавал.

- Сейчас Минпросвещения прочитает интервью. И скажет – какой пример подаете?

- Пусть знают: я был гениальный! (смеется)