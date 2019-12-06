Карпин против «Спартака». Интриги 19-го тура - Советский спорт
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06 декабря 2019 14:31ФутболБезъязычный Алексей

Карпин против «Спартака». Интриги 19-го тура

«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ.

СКОЛЬКО ФАНАТОВ «ДИНАМО» ЗАДЕРЖАТ В ПИТЕРЕ?

В заключительном перед зимним перерывом туре РПЛ сойдутся две самые стабильные команды последних недель. «Динамо» с приходом Кирилла Новикова перестало проигрывать (четыре победы, две ничьи), отобрав по три очка в гостях у ЦСКА, «Рубина» и «Локо». А «Зенит» не может не держать в уме предстоящий на будущей неделе матч против «Бинфики» в Лиссабоне, где решится судьба команды Сергея Семака в Лиге чемпионов. В общем, найдет коса на камень.

Последний раз питерцы не смогли победить дома бело-голубых в 2014 году. Тогда хозяевам засчитали техническое поражение за демарш их фанатов, выбежавших на поле при счете 4:2 в пользу «Динамо» и набросившихся на игроков соперника (Владимиру Гранату даже сломали челюсть). В субботу тема болельщиков тоже может выйти на первый план. Между поклонниками двух клубов давно установилась вражда. А с приезжими москвичами полиция в Питере не церемонится.

До и после матча 18-го тура «Зенит» - «Спартак» были задержаны десятки фанатов красно-белых. Суд отстранил на полтора года от посещения футбола их заводящего Валерия Бевза… Неудивительно, что динамовский коллега Бевза Михаил Пикуза от поездки на берега Невы отказался. «Лучше провести 15 суток с женой и ребенком, чем где-нибудь взаперти», - написал он в инстаграме.

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И все же динамовский сектор на «Газпром Арене» пустовать не будет. Не исключено, опять прозвучат кричалки против Артема Дзюбы (стадный эффект никто не отменял). Поэтому можно ждать очередного «взрыва». Ну и для чемпионата это определяющая игра: от «Динамо» зависит, уйдет ли «Зенит» на перерыв с комфортным, минимум 8-очковым отрывом от преследователей, или надежда на золотую интригу весной возродится.

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ВОЗЬМЕТ ЛИ КАРПИН РЕВАНШ У ТЕДЕСКО?

Если «Динамо» вдруг победит в Питере, то может приблизиться к пятой строчке уже на расстояние четырех очков. Но для этого «Спартаку» надо обыграть в Москве «Ростов»… Сравнительно недавно команды уже встречались на «Открытие Арене». Тогда Валерий Карпин проиграл Доменико Тедеско (1:2), выставив на 1/8 финала Кубка России полурезервный состав.

Самое время брать реванш. Команда Карпина не знает побед в РПЛ вот уже четыре тура. Но на «Спартак» Валерий Георгиевич настраивать умеет. В прошлом сезоне он переиграл и Массимо Карреру (1:0 в Москве), и Олега Кононова (2:1 в Ростове-на-Дону). Пришла очередь Тедеско?

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КОМУ ДОСТАНЕТСЯ «ЗИМНЕЕ СЕРЕБРО»?

Претендентов на вторую строчку по итогам первой части сезона сразу трое - «Локо», «Краснодар» (по 34 очка) и ЦСКА (33). Армейцы едут в гости к «быкам», железнодорожников ждет непростой экзамен в Туле, где команда Юрия Семина уступала с одинаковым счетом 0:2 в двух предыдущих сезонах. У каждого соискателя «зимнего серебра» свои проблемы, так что возможна любая развязка. При этом только «Краснодар» здесь сохраняет весеннее-еврокубковые перспективы - и обязан помнить о предстоящем выезде в Мадрид в гости к «Хетафе» в Лиге Европы.

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