«Зенит» с «Динамо» управился за тайм. И в чемпионате тоже? - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 декабря 2019 21:42ФутболМощенко Захар

«Зенит» с «Динамо» управился за тайм. И в чемпионате тоже?

Акция болельщиков, быстрый гол Азмуна, очередная «честь» Дзюбы и второй тайм в непривычной атмосфере полупустых трибун – таким получилось прощание Петербурга с большим футболом до весны.

А в сухом остатке – очередная победа действующего чемпиона и его гигантский отрыв от преследователей, который до начала марта будет согревать душу питерских фанатов.

АКЦИЮ «ФРАТРИИ» ПОДДЕРЖАЛИ ДАЖЕ В ПИТЕРЕ

Будь на то воля руководителей РПЛ и составителей календаря чемпионата, они бы наверняка переиграли программу последнего перед зимней паузой тура. После традиционно огнедышащего противостояния «Зенита» со «Спартаком», на сей раз еще и «умасленного» громким скандалом вокруг Артема Дзюбы и красно-белых фанатов, играть еще один матч повышенного риска (учитывая «теплые» отношения болельщиков Питера и «Динамо») было занятием небезопасным. Можно было легко нарваться на какую-нибудь из ряда вон выходящую ситуацию, спровоцированную либо фанатскими группировками обеих команд, либо слишком рьяно охраняющими честь и достоинство отдельных, даже можно сказать избранных футболистов сотрудниками полиции.

Однако накануне матча роль модератора ненужных страстей сыграло… заявление «Фратрии». Наиболее радикальные спартаковские фанаты призвали всех своих коллег, поддерживающих другие клубы РПЛ, на 30-й минуте каждой встречи 19-го тура покинуть трибуны в знак протеста против произвола правоохранительных органов. Призыв был услышан и подхвачен активными болельщиками всех московских клубов и даже «Зенита». Представители питерской фанатской группировки «Ландскрона» только слегка скорректировали время акции протеста, собравшись покинуть трибуны «Газпром Арены» не по истечению получаса игрового времени, а после 40-й минуты поединка с «Динамо».

Поклонники бело-голубых, прибывшие в Санкт-Петербург, также выразили солидарность с красно-белыми коллегами, и тоже объявили о намерении уйти со стадиона еще до истечения времени первого тайма.

Если все участники демарша осуществили свои планы и второго тайма встречи «Зенит» – «Динамо» уже воочию не видели, то, прямо скажем, они почти ничего не потеряли. Похоже, игроки «Зенита» знали о готовящемся массовом исходе публики из фанатского сектора в концовке первой половины, а потому постарались сделать все, чтобы судьба встречи была решена еще при максимальной зрительской аудитории. И им это с блеском удалось.

ЧТО ТАКОЕ ГЛУБИНА СОСТАВА И ДЛИННАЯ СКАМЕЙКА

Между тем «Динамо» приехало в Петербург в статусе этакого «теневого лидера» чемпионата, поскольку при Кирилле Новикове москвичи шли по чемпионскому графику, набрав 14 очков в шести встречах и скакнув из зоны вылета на шестое место в таблице. Казалось, у вдохновленных последними успехами бело-голубых есть все шансы остановить и лидера РПЛ, тем более что в стартовый состав команды вернулся Себастьян Шиманьски, пропускавший в минувший уик-энд дерби с «Локомотивом».

У наставника же петербуржцев Сергея Семака проблем с составом было больше. Не смогли сыграть против «Динамо» Себастьян Дриусси, Магомед Оздоев и Юрий Жирков. По этой причине тренерскому штабу «Зенита» пришлось полностью обновить трио атакующих хавбеков, которое теперь составили Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.

Однако сине-бело-голубые наглядно продемонстрировали, что такое глубина состава и длинная скамейка. Упомянутая троица полузащитников настолько качественно заменила отсутствующих партнеров и обеспечила хозяевам подавляющее преимущество в середине поля и – главное – на флангах, что динамовцев словно на машине времени отбросило почти на четыре месяца назад. Ровно в тот день, когда они без особых шансов дома уступили тому же «Зениту» 0:2.

Не успевая за соперниками, Шиманьски и Максимилиан Филипп уже к середине первого тайма «сели» на желтые карточки, а Григория Морозова и Константина Рауша на левой бровке гостей было просто жаль. Вячеслав Караваев с Суторминым попросту разрывали в клочья оборону «Динамо», и уже в дебюте встречи нацеленный прострел последнего своевременно замкнул головой Сердар Азмун, опередив Антона Шунина.

На протяжении всего первого тайма динамовцы могли почувствовать себя в той шкуре, в которой неделей ранее оказался «Спартак». Правда, теперь зенитовцы не столь усердствовали в высоком прессинге, как против красно-белых, но спокойно переходить в атаку сопернику не позволяли. Учитывая серьезные проблемы в центральной зоне, о которых было сказано выше, у москвичей фактически не оставалось вариантов для развития наступательных действий.

ДЗЮБА ТОЖЕ ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ

А проведенная «Зенитом» ударная концовка первой половины фактически завершила эту игру уже к перерыву. Сначала Бранислав Иванович после розыгрыша углового в третий раз отличился в этом чемпионате, выиграв верховую дуэль у потерявшего его Рауша и не успевшего на подстраховку Сильвестра Игбуна. А затем эффектный, но дежурный гол забил Дзюба, разобравшись на носовом платке с Владимиром Рыковым и несильно катнув мяч под дальнюю штангу. С 11 мячами Артем вышел на первое место в споре бомбардиров чемпионата – более убедительного ответа критикам капитана российской сборной и не придумаешь.

Новиков и его подопечные, угодившие в ту же непростую ситуацию, что и Валерий Карпин с его «Ростовом», от которых пару месяцев назад ждали на поле «Газпром Арены» игры с претензиями на чемпионство (а в итоге получилось фиаско 1:6), в перерыве наверняка сказали друг другу много правильных слов про то, что еще не все потеряно. Тому свидетельством были и замены, с помощью которых наставник гостей убрал с поля наиболее выпадавших из игры Рауша и Артура Юсупова, а также бросил Клинтона Нжи на подмогу Игбуну. И однажды Нжи после флангового навеса хитрющей подрезкой головой едва не отправил мяч в дальнюю девятку ворот Михаила Кержакова.

Но все это были лишь эпизоды. «Зенит», сбавив обороты и явно экономя силы для решающей битвы с «Бенфикой» в заключительном туре Лиги чемпионов (этот матч в Лиссабоне пройдет уже в ближайший вторник), держал игру под контролем. А все замены Семак сделал не с целью усиления игры, а ради того, чтобы поберечь ключевых игроков. На сей раз в число трех получивших досрочный отдых попали Иванович, Дзюба и Вильмар Барриос.

С учетом того факта, что в параллельном поединке 19-го тура «Локомотив» разгромно «сгорел» с Туле, а в воскресенье во встрече «Краснодара» и ЦСКА какой-то из конкурентов «Зенита» обязательно потеряет очки (а может быть, и оба), вопрос о чемпионстве сине-бело-голубых можно считать фактически снятым с повестки дня РПЛ. Но возникает другой вопрос: а пойдет ли на пользу нашему футболу фактическое отсутствие интриги в весенней части чемпионата? Причем ситуация эта явно сложилась не естественным образом…

Исчерпывающий ответ на этот вопрос, как обычно, дает игра и результаты наших клубов на европейской арене.

РПЛ. 19-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (3:0)
Голы: Азмун (Сутормин), 6 – 1:0. Иванович (Барриос), 35 – 2:0. Дзюба (Шатов), 45+1 – 3:0
«Зенит»: Кержаков – Караваев, Иванович (к) (Осорио, 61), Ракицкий, Дуглас Сантос – Барриос (Мусаев, 81) – Сутормин, Ерохин, Шатов – Дзюба (Краневиттер, 74), Азмун
«Динамо»: Шунин (к) – Паршивлюк, Рыков (Евгеньев, 74), Ордец, Морозов – Нойштедтер, Юсупов (Каборе, 59) – С.Шиманьски, Филипп, Рауш (Нжи, 57) – Игбун
Предупреждения: Ерохин, 26 – С.Шиманьски, 15. Филипп, 22. Юсупов, 41
Судья: Николай Волошин (Смоленск)

6 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 48 367 зрителей

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