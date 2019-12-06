Юрий Семин: Такие удары надо держать На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Локомотив» (4:0) главный тренер гостей Юрий Семин.

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- Что происходит с «Локомотивом» во вторых таймах?

- Похожая ситуация на матч с «Динамо». Быстрый гол повлиял на дальнейшую игру, мы очень быстро хотели отыграться, пойти большими силами в атаку, но получили еще одно контратакующее действие. После удаления игра закончилась.

Первый тайм не предвещал такого положения дел, но это футбол. Такие удары могут быть, их надо держать, и надо определенные выводы сделать. Перед отпуском, может, это и неплохо.

- Вы говорили, что тренер молодой. пока учится. Чему Вас научил сегодняшний матч?

- Выводы надо не на горячую голову делать. Учиться надо, сегодня Тула нас научила быстро контратаковать, больше выигрывать единоборств. Мы должны принять это поражение.

- На 30-й минуте болельщики «Локомотива» поддержали общую акцию фанатов и ушли с трибуны. Как Вы к этому относитесь?

- Это сложная ситуация с обеих сторон. Такая ситуация была в Испании, когда Фигу ушел из «Барселоны» в «Реал». Его тоже оскорбляли, но тогда, видимо, приняли какое-то правильное решение и игрок, и руководители. В принципе, игрок, который ушел из одного клуба в другой, должен понимать, что такие ситуации будут. Здесь нужно в интересах футбола найти общий язык. Без болельщиков футбола нет. Общий язык должны найти и болельщики, и правоохранительные органы. Дзюба крепкий парень, нужно перетерпеть эту критику, ничего страшного не произошло. Нужно потерпеть какое-то время. А такие акции — это не в интересах футбола. И с одной, и с другой стороны.

- Можно сказать, что игра «Локомотива» развалилась в матче с «Байером» и до сих пор не наладилась?

- Наверное, такой психологический момент существует. Но есть и другие факторы. Мы делаем много замен, потому что группа игроков у нас недостаточно большая, чтобы делать незаметные перестановки. Но пока у нас ничего не получается. Даем молодым игрокам много времени, но что-то выпадает.

- Может быть, «Локомотиву» не хватило поддержки болельщиков?

- Мы чувствовали поддержку болельщиков. Не думаю, что это было главное. Главное — это наши ошибки, которые мы не должны были совершать

- У Гильерме серьезное повреждение?

- Серьезного повреждения нет, надеемся, что сейчас начнет тренироваться. Но дело не в Гильерме, не в том, что Коченков виноват. Гильерме лучше на выходах, Коченков лучше в рамке играет. Но дело не в каком-то одном игроке, дело в команде.