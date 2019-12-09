Гинер против судей, Запашный против фанатов. Чем запомнился 19-й тур - Советский спорт
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09 декабря 2019 10:06ФутболБезъязычный Алексей

Гинер против судей, Запашный против фанатов. Чем запомнился 19-й тур

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах 19-го тура РПЛ.

ЦИФРЫ ТУРА

200-й матч провел за «Локомотив» хорватский защитник Ведран Чорлука и оказался «причастен» к трем из четырех голов в ворота своей команды

20-й гол «Зенита» был забит при участии Артема Дзюбы (11+9), который уже превзошел свой итоговый результат прошлого сезона (8+10)

10 очков составил отрыв «Зенита» от преследователей перед перерывом, это рекорд для зимних чемпионов с момента перехода РПЛ на систему «осень-весна»

НАЕЗД ТУРА

Евгений ГИНЕР

Президент ЦСКА после матча в Краснодаре обрушил весь свой гнев на руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, предложив тому «уйти в отставку, а еще лучше – застрелиться». Причиной атаки стала некачественная, по мнению Гинера, работа Василия Казарцева. Тот даже при помощи системы VAR не зафиксировал фол защитника «Краснодара» Александра Мартыновича против Федора Чалова в своей штрафной, не увидел игры рукой Арии, перед тем как русский бразилец заработал пенальти, а в концовке при счете 1:1 не назначил 11-метровый в пользу ЦСКА за нарушение Вандерсона на Кирилле Набабкине… После игры ненормативную лексику в адрес Казарцева позволил себе главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко, которого не так давно уже отстраняли за аналогичные высказывания.

ПРОВОКАЦИЯ ТУРА

Эдгард ЗАПАШНЫЙ

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Генеральный директор Большого цирка призвал правоохранительные органы «покрошить» радикально настроенных болельщиков и обносить фанатские сектора «железным жалюзи», чтобы люди не могли видеть игру и покидали стадион. Разумеется, на фоне недавних задержаний фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом» и последующей совместной акции болельщиков, покидавших трибуны во время игр 19-го тура, слова Запашного звучали провокационно. В воскресенье трибуны ответили дрессировщику нецензурными баннерами.

ОТСТАВКА ТУРА

Владимир ФЕДОТОВ

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53-летний специалист оставил пост главного тренера «Оренбурга» после разгромного поражения в Саранске от «Тамбова». К этому давно шло – слухи о возможном уходе Федотова появились еще летом, когда в руководство уральского клуба вошел агент Марко Трабукки. В последнее время часто называлось и вероятное будущее место работы Федотова – «Сочи», который вчера сыграл вничью с «Рубином» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Романа Березовского. Ну а «Оренбург» в воскресенье без всякой приставки «и. о.» возглавил Константин Емельянов, бывший ассистент Федотова.

ВЕТЕРАН ТУРА

Павел ПОГРЕБНЯК

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36-летний нападающий «Урала» громко напомнил о себе, оформив дубль в ворота «Крыльев Советов» в Самаре. Голы бывшего форварда «Зенита», «Штутгарта» и сборной России не были эффектными, зато обеспечили горнякам важную победу. В нынешнем сезоне ветерану уже доводилось дважды поразить ворота соперника, но это случилось в кубковой встрече с «Черноморцем». В РПЛ предыдущий дубль Погребняка был зафиксирован 8 апреля 2018 года, когда он огорчил… «Урал» в составе «Тосно».

БЛАГИЕ ДЕЛА ТУРА

Александр КОКОРИН

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Перед матчем с «Динамо» сразу четверо зенитовцев получили грамоты «За благие дела» Детской футбольной лиги. Помимо Артема Дзюбы, Александра Ерохина и Олега Шатова был отмечен и 28-летний полузащитник, который может быть заявлен за «Зенит» в РПЛ-2019/20 только зимой. Поводом вручения Кокорину грамоты стало его активное участие в развитии детского футбола в родной Белгородской области, где он вместе с Павлом Мамаевым отбывал наказание за драки в центре Москвы в исправительной колонии № 4.

ТРАВМА ТУРА

Вадим ЕВСЕЕВ

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Главный тренер «Уфы» после второй кряду гостевой победы (теперь – над «Ахматом») пожаловался на то, что его беспокоит «такая серьезная травма, что, скорее всего, понадобится операция». Возможно, в этом заявлении была доля юмора. О своем повреждении на тренировке Евсеев сообщил еще в середине недели, пошутив, что «команда будет просить о переносе матча в Грозном» – по примеру «Сочи», который в прошлом туре отложил игру с «Оренбургом» из-за эпидемии ангины.

ПОДАРОК ТУРА

Ивелин ПОПОВ

Полузащитник «Ростова» откровенно пожалел свою бывшую команду в моменте с пенальти в ворота Александра Максименко. Болгарин решил исполнить «паненку» – однако спартаковский голкипер реагировал по удару, поэтому остался на месте и спокойно забрал подрезанный прямо по центру мяч в руки.

Гражданское общество на пустых трибунах? Болельщики продемонстрировали способность к решительным и совместным действиям. Как это произошло и что может за этим последовать? 08.12.2019 01:15 Футбол Яременко Николай
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