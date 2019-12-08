Весь год «Спартака» в одном матче. «Ростов» одержал в Москве разгромную победу (видео) - Советский спорт
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08 декабря 2019 20:58ФутболЗибрак Артем

Весь год «Спартака» в одном матче. «Ростов» одержал в Москве разгромную победу (видео)

Тедеско рискнул, выпустив на матч всего одного номинального защитника Джикию, и поплатился. «Ростов» забил четыре, а мог даже шесть, если бы Байрамян не пробил в перекладину, а Попов с пенальти – в руки Максименко.

«СПАРТАК» БЕЗ ЖИГО И КУТЕПОВА

Первая часть сезона в РПЛ закрывалась яркой вывеской – Валерий Карпин привез «Ростов» на «Открытие Арену». Спартаковцы к стартовому свистку всего на три очка оторвались от зоны переходных матчей, тогда как ростовчане – отставали на те же три очка от третьей лигочемпионской строчки и очень хотели воспользоваться осечками «Локомотива» и ЦСКА, чтобы уйти на зимний перерыв в хорошем настроении. Тем более, что никто сейчас не знает, какой команда предстанет по весне. Такой «Ростов» нам нужен – очень хочется, чтобы руководству удалось его сохранить в нынешнем виде.

В матче предыдущего тура в Петербурге Тедеско лишился двоих из трех центральных защитников – Илья Кутепов и Самюэля Жиго перебрали предупреждений и пропускали заключительную игру первой части сезона. В результате Тедеско вынужден был перейти на четыре защитника и опустить в оборону Алекса Крала, а освободившуюся позицию в центре занял почти не игравший при новом тренере Гус Тил.

Если эти перестановки читались, то обновление всей левой бровки удивило. В обороне вместо Айртона вышел Лоренсо Мельгарехо, а в полузащите появился Резиуан Мирзов. С учетом Романа Зобнина на правом фланге в обороне «Спартака» оказался лишь один номинальный защитник Георгий Джикия.

У гостей стартовый состав оказался более привычным. Не играл только Роман Еременко, но он из-за травмы пропустил уже несколько встреч и ожидаемо не успел восстановиться. Его позицию в центре полузащиты неожиданно занял Хорен Байрамян, а на фланге вышел Бактийор Зайнутдинов, менявшийся краями с Алексеем Ионовым. Также отметим, что в ворота вернулся экс-спартаковец Сергей Песьяков.

«КОНТРАКТ ДЗЮБЫ = 15 СУТОК»

Прошедший тур прошел под знаком протеста. Перед матчем прошлого тура питерская полиция задержала 81 болельщика москвичей, спровоцировав всероссийскую акцию. По ходу матчей в 19-м туре трибуны покидали фанаты большинства клубов-участников РПЛ, в том числе болельщики «Зенита» и близкого правоохранительным органам «Динамо».

Было очевидно, что и спартаковцы обязательно постараются обратить внимание на произошедшее. С первых минут они, помимо традиционных кричалок с поддержкой команды, устроили импровизированную перекличку, скандируя «Фанат – не преступник» и «футбол для фанатов, а не для мусоров».

А на трибунах были замечены баннеры «фанатизм – не преступление» (причем с обеих сторон), и «контракт Дзюбы = 15 суток». Отдельного внимания заслуживает серия баннеров «московская прописка», «держал мегафон», «надел красно-белый шарф» и «приехал на футбол». Очевидно, речь о причинах задержания в Петербурге.

Не брезговали они и хештегом #ДзюбаПНХ, отметив, что 13 декабря пройдут 15 суток, на которые были арестованы их товарищи. Так что ненависть к форварду «Зенита» не только не ослабевает, но и, напротив, набирает обороты.

Как и ожидалось, на 30-й минуте фанаты «Спартака» и «Ростова», выдав последние кричалки, покинули трибуны. Причем, опустели не только фанатские сектора. Центральные трибуны также покинули многие болельщики. Навскидку – не меньше четверти собравшихся.

ПРОВАЛЫ УМЯРОВА, ПИЖОНСТВО ПОПОВА

Что касается самого футбола, то ростовчане в первом тайме смотрелись лучше. Еще на старте по отличному моменту упустили Матиас Норманн, промахнувшийся из вратарской мимо ближнего угла, и пробивший из убойной позиции выше ворот Эльдор Шомуродов. Гости активно шли в агрессивный прессинг и не позволяли спартаковцам беспрепятственно выходить из обороны.

Красно-белые выводов не сделали и допустили критическую ошибку. Наиль Умяров на своей половине поля допустил ошибку в передаче, и желто-синие в две передачи доставили мяч в штрафную Шомуродову. Удар нападающего пришелся в штангу, а первым на добивании оказался Зайнутдинов. В этом моменте Джикия и Крал допустили грубую позиционную ошибку, но все же стоит помнить, что для чеха позиция в центре обороны не является родной. В этой зоне он провел всего несколько матчей за карьеру.

«Спартак» играл по непривычной уже схеме 4-4-2. Сложилось такое впечатление, словно футболисты не имели представления, как создавать численное преимущество на отдельных участках поля. Если какая-то острота и возникала, то в результате контратак, тогда как в статике все атаки упирались в мощный ростовский оборонительный заслон.

Большинство ударов наносились крайними полузащитниками с полуфлангов (Мирзова и вернувшегося на правый фланг Зелимхана Бакаева), но пока они готовились пробить, защитники успевали закрыть весь створ. Как следствие, из 12 ударов за тайм в створ пришелся только один.

А под занавес тайма Умяров едва окончательно не стал антигероем матча, сыграв рукой в своей штрафной. Но Ивелин Попов спижонил, мягко подрезав мяч по центру, и Александр Максименко спокойно зафиксировал мяч в руках.

ЗАЙНУТДИНОВ ДОБИЛ КРАСНО-БЕЛЫХ

Старт второй половины встречи прошел с преимуществом завладевшего мячом «Спартака». Хозяева осадили подступы к штрафной Песьякова и нанесли несколько ударов, самым опасным из которых была попытка Мирзова. Песьяков продемонстрировал удивительную реакцию. Стоило же ростовчанам убежать в контратаку, и они удвоили преимущество. Джикия упустил за спиной Шомуродова, который убежал к воротам, стянул на себя преследователей и мягко покатил на дальнюю штангу одинокому Ионову.

Угроза поражения стала еще серьезнее. Хозяева навалились на чужую штрафную и вновь были близки к голу, но Песьяков вытащил мертвый мяч после удара головой Эсекьеля Понсе. Ассистировал ему Мельгарехо – пожалуй, лучший в составе «Спартака» по умению сделать обостряющую передачу. Он много подключался к атакам и здорово находил партнеров, но ростовчане практически неизменно успевали перестроиться и заблокировать потенциальное направление продолжения атаки.

Слабый матч провели Бакаев и Тил. Первый много брал игру на себя, но действовал предсказуемо – смещался в центр и готовил удар. Оппонентами этот ход каждый раз читался и без труда прерывался. Голландец же был просто инертен, редко получал мяч и совершил большой процент брака. Отыграться с ближним ему удавалось, но малейшее обострение влекло потерю. За 20 минут до конца он уступил место на поле Андре Шюррле.

Концовка получилась веселой и результативной. За 15 минут до финального свистка Дмитрий Чистяков довел счет до крупного, и все стало окончательно ясно.

Отчаявшись, Тедеско выпустил Солтмурада Бакаева, и тому хватило всего пары минут, чтобы принять участие в голевой атаке, которую завершил Понсе.

Но не успели спартаковцы поднять голову, как Зайнутдинов из-за пределов штрафной уложил мяч в угол ворот Максименко.

Таким образом, одного Джикии «Спартаку» не хватило для надежной игры в обороне. «Ростов» забил четыре, а мог шесть – были еще пенальти и удар Байрамяна в перекладину. И хотя в атаке они не выглядели безнадежными (24 удара, из которых восемь пришлись в створ), в целом провалили завершающую осеннюю часть сезона игру и окончательно потеряли надежду догнать лидирующую тройку.

После финального свистка Валерий Карпин не скрывал радости и прямо на поле запрыгивал на своих игроков, а затем футболисты сделали коллективное фото на фоне гостевого сектора.

«Спартак» – «Ростов» – 1:4 (0:1)

Голы: Зайнутдинов, 22 – 0:1. Ионов, 53 – 0:2. Чистяков, 79 – 0:3. Э. Понсе, 81 – 1:3. Зайнутдинов, 83 – 1:4.

Нереализованный пенальти: Попов, 45 (вратарь).

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Крал, Джикия, Мельгарехо, Умяров, З. Бакаев, Тил (Шюррле, 72), Мирзов (С. Бакаев, 80), Ларссон, Э. Понсе.

«Ростов»: Песьяков, Ал. Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Е. Чернов, Норманн, Ионов (Долгов, 90+2), Попов, Байрамян, Зайнутдинов (Саплинов, 87), Шомуродов (Сигурдарсон, 74).

Предупреждения: Попов, 18. Джикия, 38. Крал, 42. Умяров, 77.

Судья: Турбин (Дмитров).

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