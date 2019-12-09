Евгений Ловчев: Тедеско в панике, «Спартак» может вылететь из РПЛ - Советский спорт
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09 декабря 2019 15:17ФутболЗибрак Артем

Евгений Ловчев: Тедеско в панике, «Спартак» может вылететь из РПЛ

Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги 19-го тура РПЛ и в целом первой части футбольного сезона в России.

Дзюба – антиджентльмен года

«Спартак» – «Ростов» – 1:4

Перед матчем прошла торжественная церемония. Чествовали чемпионов 1969-го, 1979-го и 1989 годов. Мы сделали круг почета. Я надеялся, что кого-то из игроков это вдохновит, но, увидев их лица, все понял. Все выглядели измочаленными.

«Спартак» играл в допотопный футбол. В отличие от «Ростова», у него нет построенной игры. Было понятно, что гости будут мотивированы – несколько человек играли за «Спартак», Валерий Карпин здесь тренировал. Он в очередной раз хотел доказать, что не сбитый летчик. И это хорошо.

«Ростов» задавил хозяев прессингом. Все футболисты получали мяч, когда у них на ногах висел оппонент. Неслучайно Наиль Умяров все время получал мяч спиной к воротам, а Александр Максименко владел мячом больше, чем любой другой вратарь в нашем чемпионате. Ростовчане не дали провести ни одной быстрой атаки и очень здорово исполняли свои моменты.

У красно-белых нет поставленной игры, команда разрознена, а футболисты индивидуально играют слабо. Зелимхан Бакаев порол очень много атак, находясь и справа, и под нападающими. Это была худшая игра «Спартака» за последнее время. Не было никакой связи между игроками. Лоренсо Мельгарехо получает мяч, а у него нет адресатов. Или есть адрес, а он не отдает вовремя. Или отдает, а тот не бежит навстречу мячу.

Резкие изменения в стартовом составе, сделанные Доменико Тедеско, говорят о том, что он в панике. У него совершенно не сложился основной состав. Когда мы закончили круг почета и ко мне подскочили Андрей Ещенко и Джано Ананидзе, я обратил внимание на лица Тедеско и Андре Шюррле. Они выглядели абсолютно растерянно.

Матч завершал 19-й тур чемпионата, прошедший под знаком всероссийской акции болельщиков. Все началось с противостояния фанатов «Спартака» и Артема Дзюбы. Считаю, что в этой ситуации обе стороны не правы. Болельщики забывают, как Дзюбу в «Спартаке» волтузили, отправляли по арендам и вообще не ценили. Но и он неправ, потому что не надо было говорить вот это все про «фашистов» и прочее. Не выдержала душа поэта, но все же это результат воспитания. Еще недавно он получал «Джентльмена года», а теперь должен получить «антиджентльмена».

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Тем не менее, ключевым эпизодом противостояния стали действия полиции, которые я считаю не верными. Это была какая-то яростная и показательная акция без объяснения причин. Все то же самое происходило во многих матчах, и тут в Петербурге на «Зените» решили навести порядок. Чтобы подобного не происходило, надо написать свод правил и четко ему придерживаться. В Англии тоже были проблемы, но все они были решены в цивилизованном ключе. Нам надо перенять их опыт.

Главным итогом 2019 года для «Спартака» стало признание, что внутриклубная работа со сменой тренера, кадровой революцией и всем прочим привела к тому, что сегодня команда может просто вылететь из РПЛ. Я сам был участником подобной истории, но в 1976 году у «Спартака» был слабый состав, а сейчас он не хуже, чем у того же «Ростова». А игра у команд – две большие разницы.

У желто-синих по игре, напротив, все довольно радужно, даже несмотря на финансовые трудности. Карпин провел отличную работу и создал очень симпатичную команду, у которой видны рисунок игры и хорошая атмосфера. Даже после серии неудач ростовчане не посыпались.

Пять минут на просмотр VAR – это кошмар

«Краснодар» – ЦСКА – 1:1

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В этом матче мне больше всего запомнились большие паузы. Я двумя руками за VAR и понимаю, что одну-две минуты эпизод может просматриваться (это даже придает некий шарм игре), но не пять же минут! Видеоассистенты невероятно долго просматривали моменты, хотя достаточно было сходить посмотреть их Василию Казарцеву. И даже этого не хватило, чтобы разглядеть игру рукой Ари в эпизоде с назначенным за его снос пенальти. На мой взгляд, пенальти не было.

Поэтому пониманию выступление Евгения Гинера о судействе. У меня такое впечатление, что руководство нашего футбола забыло о том, что делает шоу под названием футбол и кормится с него. Это приведет к тому, что люди, которые дают денег на футбол, плюнут на все и перестанут вкладываться. Мы должны делать общее дело, а не выдумывать какие-то искусственные ситуации.

Подводя итоги года для ЦСКА, отмечу, что у Виктора Гончаренко очень управляемая команда. Да, вторые таймы она проводит хуже первых, но всегда играет в свою силу, никогда не разваливается и бьется до конца. Армейцы прошли второй футбольный год, пережили спад, и в 2020-м мы ждем от них возвращения того футбола, который мы видели год назад.

А для «Краснодара» год прошел под знаком нового становления команды. Летом полузащита полностью обновилась, и Мураду Мусаеву заново пришлось все выстраивать. Еще год назад мальчики Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов получали время, потому что являются своими воспитанниками, а теперь от их игры зависит многое.

«Зенит» не упустит чемпионство

«Зенит» – «Динамо» – 3:0

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«Зенит» в России стоит особняком. Может быть, по игре он не особо выделяется, но его ресурсы настолько велики, что вылет одного-двух или даже трех футболистов не сказывается на его силе. Поэтому «Зенит» уверенно набирает очки и уже имеет 10-очковый отрыв, а его преследователи все время спотыкаются и проводят между собой бои местного значения за второе место.

Питерцы почти наверняка станут чемпионами по итогам сезона. Вообще если бы чемпионат завершался через пять туров в этом году, «Зенит» точно своего не упустил бы. Команда набрала отличный ход и в отпуск уходит в очень хорошей форме.

Артем Дзюба стал самым заметным футболистом в 2019 году. Отчасти потому, что больше всех забивал и раздавал, отчасти – потому что играл в самой сильной команде, регулярно создававшей голевые моменты. Хотя мне еще нравится Никола Влашич из ЦСКА.

Отдельно стоит отметить работу Сергея Семака. Пусть, «Зенит» не был выдающимся, но мы помним, что тот же, казалось бы, мэтр Мирча Луческу ничего особенного в Петербурге не показал. У Семака отличный результат и стабильная игра. А если говорить о том, что показателем являются только еврокубки, то и тут «Зенит» лучше всех – до последнего тура борется за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хотя, как мне кажется, во вторник эту борьбу прекратит. С «Бенфикой» в Португалии играть очень сложно.

«Динамо» в конце года поправило свое положение. Сказалась замена тренера. Пусть, на место в пятерке динамовцы не наиграли, но и зоны вылета явно не заслуживали.

Никогда не видел, чтобы Крыховяк не бежал назад

«Арсенал» – «Локомотив» – 4:0

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А вот «Локомотив» завалил концовку года. Думаю, всему виной психология. Команду прибили две игры с «Ювентусом» и домашнее поражение от «Байера». Также отмечу обилие травм и очень слабое нападение – Эдер и Федор Смолов плохо провели этот год.

Что-то стало происходить внутри команды или клуба. Появилась нервозность. Уж какой кремень Гжегож Крыховяк, но тут он вдруг стал очень нервным на поле. Во втором тайме в Туле я впервые увидел его безразличие. Были моменты, когда он просто не бежал назад. А еще во втором тайме мне показалось, что футболисты «Локо» уже в чемоданном настроении. Впереди еще одна еврокубковая игра, но она-то ничего не решает.

Исходя из увиденного в первом тайме, результат крутоват. Поэтому если руководство вдруг решится на отставку Юрия Семина, это будет неправильно. Если кто и управляет футболистами и является для них авторитетом, это только он. Да и вообще посмотрите на историю – только при Семине «Локо» из себя что-то представляет.

«Арсенал» завершил год двумя победами над ЦСКА и «Арсеналом» и ушел в отпуск на шестом, лигоевропейском, месте. В Тулу футболисты приезжают показать себя. И практика показывает, что они не ошибаются в своем выборе. Евгений Луценко не был в «Динамо» заметным нападающим, а здесь расцвел. Я бы в первую очередь отметил не тренерскую работу (тренеры менялись, а игра сохранялась), а умения Гурама Аджоева – он грамотно подбирает состав, имеет хороший контакт с губернатором Тульской области и не тратит каких-то огромных денег на приобретения.

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