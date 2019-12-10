Семак в погоне за Газзаевым, а Соболев важнее Дзюбы. Итоги РПЛ после 19 туров - Советский спорт
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10 декабря 2019 20:00ФутболБезъязычный Алексей

Семак в погоне за Газзаевым, а Соболев важнее Дзюбы. Итоги РПЛ после 19 туров

В премьер-лиге результат питерцев уже сейчас, по прошествии 19 туров, можно считать выдающимся.

НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НА РОМАНЦЕВА?

На зимний перерыв в премьер-лиге «Зенит» ушел с 10-очковым перевесом над ближайшим преследователем. Это самый большой гандикап по итогам 19 туров в истории чемпионатов России. Питерцы превзошли результат «Алании», которая в сезоне-1995 убежала от «пелотона» на 9 очков.

Кстати, прежде команды, опережавшие всех за 11 туров до финиша, лишь в четырех случаях не становились чемпионами. Свой перевес на решающем отрезке упускали «Спартак»-2007 и трижды «Локомотив» (2000, 2005, 2013/14). Но в тех сезонах лидерство после 19 туров не было столь убедительным.

«Локо»-2013/14 и вовсе шел вровень с «Зенитом», в итоге отдав потенциальное золото ЦСКА. И именно армейцам - в 2005 году - удался самый внушительный спурт к вершине. Тогда команда Валерия Газзаева превратила «-7» после 19 туров в «+6» после 30. Но «Зенит»-то имеет сейчас «+10»! И позади не видно реальной силы, способной совершить весеннюю революцию.

Так что чемпионство у Семака и впрямь почти в кармане. Впору думать не столько о золоте, сколько о новых рекордах. Скажем, результат «Зенита» после 19 туров - второй в истории: 45 очков против 46 у газзаевской «Алании»-1995. Но ведь можно посягнуть на высшее достижение для 30-туровых чемпионатов России. Оно было установлено 20 лет назад «Спартаком» Олега Романцева. Тогда красно-белые завершили сезон с 72 очками. Чтобы поднять планку еще выше, «Зениту» осталось набрать 28 в 11 турах. Сложно? Конечно. Реально? Вполне.

Отрывы лидера после 19 туров*

Отрыв

Сезон

Лидер (очки)

2-е, 3-е места (очки)

Чемпион в том сезоне

+10

2019/20

Зенит (45)

Краснодар (35), Ростов (34)

?

+9

1995

Алания (46)

Локомотив (37), Торпедо (37)

Алания

+8

2016/17

Спартак (44)

Зенит (36), ЦСКА (36)

Спартак

+7

1994

Спартак (33)

Динамо (26), КАМАЗ (23)

Спартак

+7

1998

Спартак (41)

Зенит (34), Локомотив (32)

Спартак

+6

2017/18

Локомотив (42)

Зенит (36), ЦСКА (35)

Локомотив

+5

2005

Локомотив (40)

Зенит (35), ЦСКА (33)

ЦСКА

+5

2014/15

Зенит (45)

ЦСКА (40), Динамо (35)

Зенит

+5

2018/19

Зенит (40)

Краснодар (35), ЦСКА (33)

Зенит

+4

1999

Спартак (44)

Локомотив (40), ЦСКА (37)

Спартак

+4

2003

ЦСКА (38)

Сатурн (34), Динамо (33)

ЦСКА

+4

2008

Рубин (39)

Динамо (35), Амкар (32)

Рубин

+3

2007

Спартак (36)

Москва (33), Зенит (31)

Зенит

+3

2002

Локомотив (42)

ЦСКА (39), Спартак (39)

Локомотив

+3

2010

Зенит (43)

ЦСКА (40), Рубин (37)

Зенит

+3

2015/16

ЦСКА (40)

Ростов (37), Локомотив (32)

ЦСКА

+2

2000

Локомотив (42)

Спартак (40), Торпедо (38)

Спартак

+2

2006

ЦСКА (38)

Локомотив (36), Спартак (33)

ЦСКА

+2

2012/13

ЦСКА (43)

Анжи (41), Зенит (38)

ЦСКА

+1

2001

Спартак (36)

Зенит (35), Локомотив (34)

Спартак

+1

2004

Локомотив (38)

Крылья Советов (37), Зенит (36)

Локомотив

+1

2009

Рубин (40)

Спартак (39), ЦСКА (33)

Рубин

0

2013/14

Локомотив (40)

Зенит (40), Спартак (39)

ЦСКА

Для сезонов с 30 турами. Выделены случаи, когда лидер после 19 туров не становился чемпионом.

РЕКОРДНЫЙ ГРАФИК «КАПИТАНА РОССИЯ»

Ну а что же лидер атак «Зенита» Артем Дзюба? В последнее время его имя чаще упоминается в связи с фанатами и полицией. Однако это не отменяет того, что капитан сборной России проводит уникальный для себя клубный сезон. На зимний перерыв Дзюба ушел лучшим снайпером и бомбардиром РПЛ. И если весной существенно не сбавит набранный темп, обязан заметно превысить персональные рекордные показатели.

Лучшим для Дзюбы по системе «гол+пас» пока остается чемпионат-2015/16, когда он набрал 24 балла за результативность. До этого рубежа ему с нынешними «11+9» рукой подать. Рекорд по голам (17 в «Ростове»-2013/14) превзойти будет сложнее. Но если учесть, что в РПЛ-2019/20 он забивает 0,58 мяча в среднем за матч, то весной ростовский результат должен быть, как минимум, повторен.

На всякий случай напомним абсолютный бомбардирский рекорд для 30-туровых чемпионатов России. В 1995 году Олег Веретенников наколотил 25 голов. Понятно, что в сегодняшних реалиях это космос. Но от Дзюбы, как известно, всего можно ждать. Если, конечно, зимой он вдруг не сорвется куда-нибудь в Европу.

Двузначная результативность Дзюбы в РПЛ

Сезон

Команда

Голы + передачи

2015/16

Зенит

24 (15+9)

2013/14

Ростов

21 (17+4)

2019/20

Зенит

20 (11+9)*

2011/12

Спартак

19 (11+8)

2018/19

Зенит

18 (8+10)

2010

Спартак/Томь

15 (10+5)

2016/17

Зенит

17 (13+4)

2012/13

Спартак

11 (4+7)

2017/18

Зенит/Арсенал

10 (7+3)

* В чемпионате осталось еще 11 туров.

САМАРСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Влияние Дзюбы на результаты «Зенита» сложно переоценить. Он поучаствовал в более половины голов команды притом, что питерцы демонстрируют в чемпионате самую высокую результативность (впрочем, как и самую надежную защиту). Тем не менее, по этому показателю Артем отнюдь не лидер. Зенитовца заметно опережает пока что второй снайпер РПЛ-2019/20 Александр Соболев.

22-летний нападающий накопил 13 результативных баллов (10 голов +3 передачи). А все «Крылья Советов» поражали ворота соперников 20 раз. То есть, вовлеченность Соболева в голы команды составляет фантастические 65 процентов! А представляете, какой она была еще пару месяцев назад?.. Ведь «молчание» форварда самарцев продолжается уже 7 туров, с 5 октября, когда он оформил дубль в игре с «Сочи».

Участие в голах команды в сезоне-2019/20

Игрок

Команда

Голы+передачи

Голы команды

%

Александр СОБОЛЕВ

Крылья Советов

13

20

65,0

Артем ДЗЮБА

Зенит

20

37

54,1

Зелимхан БАКАЕВ

Спартак

10

19

52,6

Никола ВЛАШИЧ

ЦСКА

11

26

42,3

Элдор ШОМУРОДОВ

Ростов

14

34

41,2

Евгений ЛУЦЕНКО

Арсенал

9

23

39,1

Максимилиан ФИЛИПП

Динамо

6

16

37,5

Анлрей МОСТОВОЙ

Сочи

6

16

37,5

Евгений МАРКОВ

Рубин

4

11

36,4

Алексей ИОНОВ

Ростов

12

34

35,3

НИЧЕЙНЫЙ СИНДРОМ «БЫКОВ»

Любопытно, что, опережая «Краснодар» на 10 очков, «Зенит» имеет равное с «быками» число поражений (по два). Слишком часто южане расходятся миром со своими соперниками. За 19 туров у них уже набралось столько же ничьих, сколько за весь предыдущий чемпионат (8). При этом в 4 из последних 7 матчей с участием «Краснодара» перед зимним перерывом был зафиксирован счет 1:1.

Именно так в минувшие выходные завершилась и встреча команды Мурада Мусаева с ЦСКА, который, в свою очередь, может - на пару с «Локомотивом» - похвастать самой длинной в РПЛ-2019/20 победной серией (5 матчей). «Зенит», обыграв в первом мартовском туре «Локо», лишь повторит результат армейцев и железнодорожников. Ну а самую продолжительную серию поражений пока имеет… «Спартак» (тоже 5). «Догнать» Олега Кононова в 20-м туре может Миодраг Божович со своими «Крылышками».

Серии в РПЛ-2019/20

Победные

Матчи

Команды

5

ЦСКА, Локомотив

4

Зенит*

3

Зенит, Ростов, ЦСКА, Локомотив, Динамо, Спартак, Тамбов, Крылья Советов

* Серия продолжается.

Проигрышные

Матчи

Команды

5

Спартак

4

Рубин, Оренбург, Крылья Советов*

3

Динамо, Тамбов, Сочи

* Серия продолжается.

Беспроигрышные

Матчи

Команды

9

Краснодар

8

Зенит

6

Зенит, Динамо

5

Ростов, ЦСКА, Локомотив, Уфа, Ахмат

Безвыигрышные

Матчи

Команды

7

Сочи, Оренбург, Рубин, Ахмат

6

Сочи, Крылья Советов*, Тамбов, Спартак, Динамо, Арсенал

* Серия продолжается.

С забитыми голами

Матчи

Команды

16

Краснодар

11

Ростов

10

Локомотив

8

Зенит, ЦСКА

Без пропущенных голов

Матчи

Команды

3

ЦСКА, Уфа, Динамо, Урал, Рубин, Крылья Советов

2

Зенит, Краснодар, Арсенал*, Динамо, Спартак, Тамбов, Сочи

* Серия продолжается.

СЕРБЫ И СЕВЕР НАСТУПАЮТ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА СДАЕТ

Напоследок отметим довольно любопытную тенденцию: резкую сдачу позиций в премьер-лиге легионерами из Южной Америки. Если по итогам предыдущего сезона только на долю бразильцев (и это без учета обладателя паспорта гражданина РФ Ари) пришлось 28 голов, то за 19 туров нынешнего чемпионата «кудесники» (опять же - без Ари) сподобились всего на 3 забитых мяча. Теперь их опережают аргентинцы (5), но и те вряд ли замахнутся на прошлогодний результат (18).

Зато продолжают мощное наступление северные страны: легионеры из Швеции, Исландии, Норвегии и Финляндии суммарно наколотили 22 гола. А лидерство среди иностранцев РПЛ-2019/20 удерживают сербы, которые уже забили в два раза больше, чем по итогам сезона-2018/19 (14 мячей против 7).

Вот только радоваться ли нам по этому поводу? Может, потому премьер-лига и сдает позиции в рейтинге УЕФА, что Сербия - плохая замена Бразилии?..

Голы в РПЛ-2019/20*

Россияне

178

Легионеры

172

Сербия

14

Польша

10

Узбекистан

10

Хорватия

10

Швеция

10

Португалия

9

Германия

8

Голландия

7

Иран

7

Исландия

7

Румыния

7

Грузия

6

Аргентина

5

Нигерия

5

Словения

5

Албания

4

Венесуэла

4

Финляндия

4

Франция

4

Армения

3

Болгария

3

Бразилия

3

Гана

3

Замбия

3

Казахстан

3

Кот-д’Ивуар

3

Молдавия

2

Эквадор

2

Дания

1

Испания

1

Камерун

1

Колумбия

1

Косово

1

Норвегия

1

Парагвай

1

Сенегал

1

Словакия

1

Украина

1

Черногория

1

* Также было забито 10 автоголов.

С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
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