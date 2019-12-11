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11 декабря 2019 12:00ФутболЗибрак Артем

Вклад народа в клубы РПЛ вырос… до смешных 12 процентов

Компания PwC представила третье по счету комплексное исследование экономики премьер-лиги. И на его основе вполне можно объяснить, почему наши клубы сдают позиции на мировой арене.

Несмотря на повышение роли зрителей в благосостоянии клубов, наполняемость бюджетов по-прежнему не сильно зависит от продажи билетов и телеправ. В сравнении с конкурентами цифры просто смешные.

ПОДПИСЧИКОВ БОЛЬШЕ, РЕЙТИНГИ НИЖЕ

Начнем с ТВ. Здесь у РПЛ имеется один вещатель-монополист, который делит трансляции на два неравных сегмента – федеральный эфир и платную подписку. При этом объем последней постоянно растет. В сезоне-2016/17 бесплатно можно было посмотреть 98 матчей премьер-лиги, годом позже - 84, потом – 60, а по итогам 19 туров нынешнего сезона таких набралось 24 с явным перекосом в пользу игр категории «Б».

Неудивительно, что параллельно рейтинг РПЛ падает. В ходе исследованного периода - с 2 баллов до 1,5. Иначе говоря, идея с платной подпиской не просто не работает, а дает обратный эффект. К августу этого года число абонентов основного вещателя премьер-лиги (с учетом всех платформ) вырос на 20 процентов (с 415 до 498 тысяч) - и это слишком маленькая добавка, что компенсировать потери от общего снижения зрительского интереса. Хотя, потенциал для развития очевиден. Один только бесплатный (!) ютуб-канал того же вещателя имеет 1,9 миллиона подписчиков, а совокупная интернет-аудитория РПЛ в соцсетях приближается к 3,5 млн.

Большие вопросы вызывает и работа с онлайн-ресурсами партнеров премьер-лиги. На них в совокупности приходится 15,7 тысячи разовых покупок трансляций. То есть, 2,3% от общего объема. Это никуда не годится.

1

НА СПОНСОРСКОЙ ИГЛЕ

Вот почему доходы клубов от реализации медиаправ крутятся вокруг неконкурентоспособных по европейским меркам величин: 2,4 миллиарда рублей в 2015 году, столько же - в 2018-м. И ключевыми бюджетными статьями как были, так и остаются спонсорские поступления.

Можно было бы, конечно, рассчитывать на призовые УЕФА. В 2014 - 2016 годах они составляли около 17 миллиардов рублей (то есть в районе четверти от общего объема бюджетов). Однако к 2018 году сумма упала до 10 миллиардов (17%). И нетрудно догадаться, что отрицательная тенденция усилится, ведь текущий сезон для российских клубов в еврокубках получился провальным.

В общем, клубам не обойтись без болельщиков, которые во всем мире платят за предоставляемый им футбольный продукт свои деньги. В РПЛ это понимают. Однако выхода из тупика пока не видно. На народ (доходы от медиаправ, а также билетов и мероприятий в дни матчей) приходится всего 12 процентов поступлений. Двенадцать! Следовательно, 88 процентов клубных бюджетов никак от болельщиков не зависит. Спрашивается, для кого игроки выходят на поле?..

Отметим, правда, что если с телевидением бизнес никак не выстраивается, то КПД непосредственной работы со зрителями все-таки растет. За пять лет доходы клубов от проведения матчей увеличились вдвое - до 4,8 млрд рублей. Значит, публика на новые стадионы идет - и готова оставлять там свои кровные. Осталось ускорить прогресс. И заставить ту же аудиторию активнее смотреть футбол по ТВ и в интернете.

2

АРЕНЫ - ХОРОШИ, НО ЧУЖИЕ

Обновление футбольной инфраструктуры, конечно, бросается в глаза. Лишь четыре из 16 стадионов РПЛ-2019/20 были построены в прошлом веке, 10 из них открылись после 2010 года. А новые арены - это не только комфорт (на 11 трибуны закрывает козырек), но и большая вместительность. И клубы быстро учатся работать с болельщиком.

Однако есть серьезный сдерживающий фактор. К сожалению, лишь четыре арены РПЛ находятся в собственности клубов или аффилированных с ними компаний, все остальные принадлежат либо государству (восемь) либо третьим лицам (четыре). Налицо зависимость от чужих интересов и капризов. И на примере того же «Ростова» мы знаем, что радости в этом мало.

Тем не менее, многие выкручиваются, как могут, для получения дополнительных источников финансирования. 10 клубов проводят на стадионах экскурсии, девять обзавелись там магазинами атрибутики. А представляете, как выросли бы доходы при переходе инфраструктуры в собственность участникам соревнований?.. Ведь любая современная арена - точка притяжения болельщиков не только в дни матчей.

3

ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИИ

Все большее значение приобретает работа с болельщиками в интернете. Тут Россия идет в ногу со временем: уже более 50 процентов билетов и абонементов на матчи премьер-лиги продаются в режиме онлайн. Разумеется, все 16 клубов РПЛ обзавелись аккаунтами в основных соцсетях. И активно выкладывают там контент, который связывает их с аудиторией. Половина клубов делает предматчевые шоу, а два - ведут прямые репортажи из студии в ходе матчей.

Постепенно осваиваются и менее популярные соцсети. На страничку РПЛ в TikTok уже подписались 120 тысяч человек, а самое популярное видео здесь набрало 7,5 млн просмотров и 60 тысяч лайков!

4

Пять самых популярных клубов в соцсетях: «Зенит» (3,99 млн подписчиков), «Спартак» (3,16), ЦСКА (2,5), «Локомотив» (1,1) и «Краснодар» (0,76). И люди из «онлайна» перемещаются в «офлайн»: средняя посещаемость матчей РПЛ за четыре сезона выросла с 10,2 до 17,5 тысячи. И это крайне важно еще и потому, что с нынешнего чемпионата 8 процентов призовых РПЛ распределяются между теми, кто добился хотя бы 50-процентной загруженности трибун.

В прошлом сезоне с этой задачей справились «Зенит» (78%), «Краснодар» (73%), «Ростов» (71%), «Спартак», «Оренбург» (по 69%), ЦСКА (64%), «Арсенал» (58%), «Локомотив» (55%), «Урал» (53%), «Енисей» (52%) и «Уфа» (51%). Однако результат мог быть и лучше при более глубоком анализе аудитории. Только одиннадцать клубов в 2019 году проводили исследования болельщиков и лишь половина использовала CRM-систему, позволяющую упорядочить продажи и наладить управление взаимоотношений с клиентами.

5

В общем, работать нам еще и работать. До исполнения мечты президента РПЛ Сергея Прядкина зарабатывать на продукте под названием «российский футбол» сотни миллионов евро (именно зарабатывать, а не сводить «в ноль» баснословные «доходы» с не менее баснословными «расходами») пока далеко. А тут еще злобные вадовцы на Россию набросились. Как бы весь народ не распугали. Хотя, при грамотном подходе, и из такой «внешней атаки» можно извлечь финансовый толк. Было бы желание и главное - понимание.

6

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