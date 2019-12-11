Красно-белая пощечина «Зениту». Чемпион России разгромлен «Бенфикой» и остался даже без Лиги Европы

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Команда Сергея Семака откровенно смазала концовку осенней части сезона, потерпев болезненное поражение в Лиссабоне от красно-белой «Бенфики». Не помог «Зениту» и «РБ Лейпциг», упустивший победу над «Лионом» и забравший французов с собой в плей-офф Лиги чемпионов.

ГДЕ ВАЖНЕЕ: В ЛИОНЕ ИЛИ В ЛИССАБОНЕ?

К заключительному туру группового этапа в квартете G сложилась весьма любопытная ситуация. «Зенит» при равенстве очков с «Лионом» опережал французов по личным встречам, но второе место петербуржцев, дающее пропуск в плей-офф Лиги чемпионов, на самом деле никаких гарантий или преференций команде Сергея Семака не давало. В зависимости от результатов последнего игрового дня сине-бело-голубые могли оказаться едва ли не на любом итоговом месте, причем выходу из группы могло не помешать даже поражение в Лиссабоне, и в то же время победа над «Бенфикой» не обеспечивала пропуск в весеннюю стадию главного еврокубка. Многое зависело от параллельно проходившего поединка между «Лионом» и «РБ Лейпцигом».

Понятно, что питерцам нужно было стремиться к максимальному результату, чтобы увеличивать вероятность своего выхода из группы. Хотя добиваться этого максимума чемпиону России предстояло не самым оптимальным составом. Главная потеря случилась в обороне: из-за дисквалификации не смог сыграть в Лиссабоне Ярослав Ракицкий, поэтому напарником Бранислава Ивановича в центре защиты стал Йордан Осорио.

Кроме того, как и в предыдущих матчах РПЛ не попали в заявку не совсем здоровые Юрий Жирков и Себастьян Дриусси, что стало причиной появления в стартовом составе Александра Ерохина и Олега Шатова.

Перед началом встречи Семак в телевизионном флэш-интервью признался, что изначально за ходом параллельной игры следить не собирается. Но если ситуация начнет складываться не так, как хотелось бы (иными словами, если «Бенфика» выйдет вперед), естественно, придется одним глазом следить и за развитием событий в матче «Лиона» с «РБ Лейпцигом».

Стартовые минут десять на стадионе «Да Луж» прошли примерно в равной борьбе, но затем непроизвольно совпали два независимых друг от друга события. В Лионе счет с пенальти открыл шведский форвард германского клуба Эмиль Форсберг, а в Лиссабоне случился серьезный всплеск активности хозяев. Отчасти это можно связать с интересным тактическим ходом наставника «Бенфики» Бруну Лаже: он поменял флангами защитников Томаша Тавареша и Алехандро Гримальдо. Переместившийся на правую бровку левоногий испанец Гримальдо не только сделал несколько обостряющих передач, которые заставили занервничать оборону гостей и Михаила Кержакова, но и сам неожиданно выскакивал, будто чертик из табакерки, в различных точках у ворот «Зенита».

ПОДАРКИ-«ОБМАНКИ» ОТ НЕМЕЦКИХ «БЫКОВ»

Как следствие, в районе 15-й минуты португальские красно-белые создали подряд три неплохих момента. Запомнилась, например, острая скидка от Гримальдо на Карлоса Винисиуса после длинной диагонали справа, когда бразильский форвард не блеснул бразильской техникой и точно пробить не сумел. Был еще опасный удар в исполнении Пицци и эффектный разворот Чикиньо в штрафной площади с последующим ударом (правда, неточным) в дальний угол.

Было видно, что петербуржцам не хватает пространства и холодной головы в середине поля, чтобы почаще и более акцентированно выбегать в контратаки. Тем не менее, если мяч все-таки удавалось доставить в переднюю линию, у Артема Дзюбы и Сердара Азмуна появлялись возможности и варианты для логического завершения атак. Дзюба без тени смущения шел на таран, пытаясь смять оборону лиссабонцев по центру. Азмун искал в ней бреши, не забывая и о дальних ударах. Одна такая попытка – на 33-й минуте – заставила португальских болельщиков на трибунах стадиона замереть: мяч пролетел буквально в сантиметрах от штанги ворот Одиссеаса Влаходимоса.

В том же флэш-интервью перед стартовым свистком Семак с улыбкой подчеркивал, что подарков от «РБ Лейпцига» его команде ждать не приходится, явно намекая на два поражения «Зенита» от немцев в этом групповом турнире. Но на сей раз германские «быки» продемонстрировали чрезвычайную щедрость по отношению к российскому чемпиону. Ближе к окончанию первого тайма подопечные Юлиана Нагельсманна заработали еще один пенальти, и Тимо Вернер удвоил преимущество гостей. А это означало, что питерцам при таком раскладе даже поражение в Лиссабоне не грозило прекращением борьбы в Лиге чемпионов.

Подарки, тем более в предрождественские и предновогодние дни, – это, конечно, замечательно. Но «Зениту», ныне более чем убедительно защищающему завоеванный в прошлом сезоне титул сильнейшего клуба РПЛ, все же не пристало довольствоваться исключительно помощью со стороны в Лиге чемпионов. То есть требовались какие-то собственные действия, подтверждающие состоятельность питерцев на европейской арене. Тем паче что противостояние России и Португалии в рейтинге УЕФА никто не отменял.

Однако вместо предъявления тех самых чемпионских аргументов «Зенит» самым банальным образом получил гол из раздевалки. Не помогло обрести необходимую концентрацию даже традиционное собрание игроков кружок перед началом второй половины. Одно дело – на словах призывать к внимательности и готовности вступить в борьбу в любой момент, и совсем другое – воплотить это на поле.

ПИТЕРСКИЙ ТЕАТР ФУТБОЛЬНОГО АБСУРДА

В итоге Иванович махнул ногой мимо мяча после прострела с левого фланга, Карлос Винисиус бросил мяч на ход Пицци, тот из-под Дугласа Сантоса успел сильно покатить мяч в центр штрафной, где Франко Серви уже никто не помешал «расстрелять» Кержакова.

Дальнейшие события показали, что ситуация полностью вышла из-под контроля «Зенита», а российский футбол в лице своих лучших представителей в очередной раз получил звонкую и обескураживающую пощечину. Заметно приободрившаяся после забитого мяча «Бенфика» вдруг принялась разрывать защиту сине-бело-голубых, которые глупейшим образом усугубили свое положение. Дуглас Сантос после навеса опять же с левого хозяйского фланга зачем-то сыграл рукой в своей штрафной, привезя одновременно и пенальти, и вторую желтую карточку в качестве персонального «бонуса». Пицци не оставил Кержакову шансов отразить 11-метровый, в то время как «Лион» свои шансы на плей-офф Лиги чемпионов повысил, отыграв у «ПБ Лейпцига» один мяч.

Семак вынужденно заменил Магомеда Оздоева на Игоря Смольникова, чтобы восстановить количественный состав линии обороны. Но уже к середине второго тайма стало ясно, что перед уходом на зимние каникулы «Зенит» поставил в своей чемпионской тетради жирную кляксу. Для ощущения полного провала не хватало еще третьего пропущенного мяча – и он едва не случился. Хозяевам удалась очередная быстрая атака, которую Серви завершал ударом по опустевшему створу ворот с острого угла. Кержаков должен сказать спасибо защитникам, которые успели его подстраховать и вынести мяч с ленточки.

О характере происходившего на поле красноречиво свидетельствует такой факт: первый удар в створ ворот «Бенфики» питерцы нанесли на… 77-й минуте. Влаходимос сумел вытащить из-под перекладины мяч, посланный Азмуном. А спустя пару минут иранец все-таки отличился – только совсем не в положительном смысле слова. Апофеозом португальских гастролей петербургского театра футбольного абсурда стал автогол: после подачи углового мяч влетел в ворота гостей рикошетом от Азмуна.

Ну а последним штрихом этой трагикомичной постановки стал гол Мемфиса Депая на 82-й минуте в Лионе, коренным образом изменивший диспозицию в группе. Теперь уже французы выходили на второе место, а «Зенит», уступая «Бенфике» по личным встречам, опускался на последнюю строчку и не попадал даже в Лигу Европы.

Так в конце концов все и закончилось – позорным окончанием еврокампании для российского чемпиона. Кому-то еще нужны доказательства посредственного уровня нашей премьер-лиги?

Лига чемпионов-2019/20. Группа G. 6-й тур

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) – «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – 3:0 (0:0)

Голы: Серви (Пицци), 47 – 1:0. Пицци, 58 – с пенальти – 2:0. Азмун, 79 – в свои ворота – 3:0

«Бенфика»: Влаходимос – Т.Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Гримальдо – Пицци (к), Габриэл Пирес (Самарис, 81), Таарабт, Серви (Сеферович, 81) – Чикиньо – Карлос Винисиус (Кайо, 89)

«Зенит»: Кержаков – Караваев, Иванович (к), Осорио, Дуглас Сантос – Барриос – Ерохин (Сутормин, 65), Оздоев (Смольников, 60), Шатов (Мак, 90) – Дзюба, Азмун

Предупреждения: Габриэл Пирес, 19 – Дуглас Сантос, 17. Оздоев, 43. Ерохин, 55

Удаление: Дуглас Сантос, 56 (вторая желтая карточка)

Судья: Антонио Матеу Лаос (Испания)

10 декабря. Лиссабон. Стадион «Да Луж»

«Лион» (Франция) – «РБ Лейпциг» (Германия) – 2:2

Итоговое положение команд: «РБ Лейпциг» – 11 очков. «Лион» – 8. «Бенфика» – 7. «Зенит» – 7