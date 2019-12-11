Анчелотти осталось завидовать Семаку. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ

ГАТТУЗО ВМЕСТО БЛАГОДАРНОСТИ

Да уж, это для Сергея Семака безвольный разгром в Лиссабоне и четвертое место в группе (взамен реального второго) – «не катастрофа». В Неаполе даже вторая строчка в итоговой таблице квартета Е вкупе с крупной победой над «Генком» (4:0) не спасли Карло Анчелотти от увольнения. Руководители клуба обещали сохранить дружеские отношения с одним из самых успешных тренеров в истории Лиги чемпионов (60-летний итальянец дважды выигрывал турнир футболистом и трижды в качестве наставника «Милана» и «Реала»), но все-таки указали седовласому маэстро на дверь.

Всему виной провал «Наполи» в серии А (семь туров без побед и текущее седьмое место) на фоне конфликта игроков с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Тот, напомним, даже запирал команду на базе. И вот теперь выбрал крайним Анчелотти, хотя у футболистов претензий к главному тренеру не было. Свое отношение они наглядно продемонстрировали во вторник, не оставив камня на камне от обороны «Генка». Хет-трик в ворота бельгийцев оформил поляк Аркадиуш Милик. А его соотечественник, полузащитник Петр Зелиньски после игры отметил единство коллектива с Анчелотти.

Тем не менее, спустя пару часов было объявлено об отставке. Следующим главным тренером «Наполи» станет Дженнаро Гаттузо, уволенный весной из «Милана». Де Лаурентис положил 41-летнему специалисту (которого осенью, еще до назначения Доменико Тедеско, называли одним из возможных преемников Олега Кононова в «Спартаке») годовой оклад в 3 миллиона евро. Скорее всего, Гаттузо приступит к обязанностям уже в субботнем матче серии А против «Пармы».

ПАДЕНИЕ ТЕН ХАГА И ПРОРЫВ ЛЭМПАРДА

Заметно повысились шансы и на еще одну тренерскую рокировку. Не исключено, зимой 49-летний голландец Эрик тен Хаг сменит «Аякс» на «Баварию», где последние дни, судя по всему, дорабатывает Ханс-Дитер Флик. Вряд ли после домашнего поражения от «Валенсии» (0:1) амстердамцам будет под силу удержать одного из лучших представителей новой тренерской волны, которого ждут в Мюнхене. Путевка в плей-офф Лиги Европы – слабое утешение для тен Хага. «Аякс» был явно готов на новые свершения в Лиге чемпионов, но, несмотря на лучшую в группе разность забитых и пропущенных мячей («+6») и 10 набранных очков, «на флажке» пропустил вперед себя «Валенсию» и «Челси».

Таким образом, весной борьбу в главном еврокубке продолжит российский полузащитник Денис Черышев, не сыгравший против «Аякса» из-за травмы. Среди участников 1/8 финала «Валенсия», которую даже ничья в Амстердаме оставляла за бортом турнира, будет посеяна в первой корзине. Ну а во второй окажется «Челси», чей главный тренер Фрэнк Лэмпард стал… вторым за 8 лет англичанином, сумевшим вывести свою команду в плей-офф Лиги чемпионов. Предыдущим был Гарри Реднапп («Тоттенхэм»-2010/11). При этом и Лэмпард (41 год), и наставник «Валенсии» Альберт Селадес (44) справились с задачей в год своего тренерского дебюта в еврокубках.

ЯРЛЫК КОНТЕ

Обидный вылет «Аякса» расстроил не только нынешних, но и бывших звезд клуба, которые помогли голландскому гранду дойти до полуфинала ЛЧ-2018/19. Увидев на экране счет матча в Амстердаме, чуть не расплакался полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. Хотя, у него-то во вторник все было хорошо. Каталонцы даже полурезервным составом смогли увезти три очка из Милана, оставив без Лиги чемпионов «Интер». Черно-синих устраивала победа с любым счетом. Но Ромелу Лукаку упустил несколько верных моментов, два мяча Лаутаро Мартинеса были отменены из-за офсайда, а в концовке, при счете 1:1, дальним ударом с отскоком от штанги ворота хозяев поразил 17-летний Ансу Фати – самый юный голеадор в истории турнира.

На этом песенка «Интера» была спета. Антонио Конте так и не избавился от ярлыка тренера-неудачника Лиги чемпионов. И, в отличие от Семака, не стал избегать громких эпитетов, назвав поражение своей команды от «Барсы» без Лионеля Месси и нескольких других звезд «катастрофой». Зато Люсьен Фавр во вторник вздохнул спокойно. Главный тренер дортмундской «Боруссии» еще пару недель назад висел на волоске. Однако жизнь у швейцарца быстро наладилась. Об унизительных 0:4 от «Баварии» и 3:3 с «Падерборном» уже никто не вспоминает. Дортмундцы поднялись в бундеслиге выше мюнхенцев, а в группе Лиги чемпионов все-таки опередили «Интер». Что еще нужно, чтобы смело смотреть в весну?