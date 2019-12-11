Александр Горшков: Этот «Зенит» собирался не для чемпионата России

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«ПРИ ТАКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИЗ ГРУППЫ НАДО ВЫХОДИТЬ»

– 0:3 в Лиссабоне. Что это было?

– «Зенит» не смог полноценно компенсировать отсутствие дисквалифицированного Ярослава Ракицкого. Без него центр обороны развалился. А в атаке не хватило Себастьяна Дриусси. Добавьте к этому накопившуюся к середине декабря усталость лидеров, удаление Дугласа Сантоса и предотпускные настроения – и крупный счет уже не будет удивлять. «Бенфика»-то играла строго на победу. Это лидер чемпионата Португалии, который уже опережает наш в рейтинге УЕФА. И у лиссабонцев сезон сейчас в самом разгаре…

И все равно обидно, что в параллельном матче «Лейпциг» не удержал победу над «Лионом», ведя в два мяча. Не сравняй французы в концовке счет, мы бы сейчас радовались попаданию «Зенита» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Тем не менее, французы счет сравняли – и «Зенит» остался даже без плей-офф Лиги Европы. Впервые за десять лет. Главный тренер команды Сергей Семак не видит в этом катастрофы. А вы?

– Мне кажется, что это все-таки серьезная неудача. Этот «Зенит» формировался с акцентом на еврокубки, Лигу чемпионов. При таких возможностях, таких дорогих приобретениях одного участия в чемпионате России клубу мало. Уж из группы надо выходить. Так что вылет – очень болезненный.

– Тем более что состав группы внушал оптимизм. «Атлетико» и «Ювентуса», которые достались «Локо», у «Зенита» не было.

– Так и начиналось все очень хорошо. И победа над «Лионом» двухнедельной давности вселила надежду. Но получилось совсем не то, на что сам клуб рассчитывал.

«УРОВЕНЬ РПЛ ПАДАЕТ»

– Так в чем же дело? Может, конкуренции в РПЛ «Зениту» не хватает? Там отрыв от ближайшего преследователя – 10 очков!

– Соглашусь, уровень премьер-лиги падает. Отсюда такие слабые результаты в Европе. Отсюда – такая безнадега в матчах сборной России против соперников класса Бельгии… Разница в интенсивности бросается в глаза. В международных играх все нужно делать на других скоростях, гораздо быстрее, чем в РПЛ. И как эту разницу компенсируешь, если каждую неделю не сталкиваешься с таким же сопротивлением у себя дома? А на одном желании, мотивации далеко не уедешь. На 90 минут не хватит. Мы же видели, как в концовках наши команды сдавали. И «Зенит», и «Локо», и остальные.

– Получается, менее пяти баллов в зачет рейтинга УЕФА в нынешнем сезоне – антирекорд России за долгие годы – отражает истинное положение вещей?

– Ну а кто вылетел неожиданно? Разве что «Зенит». По большому счету, что мы заслужили, то и имеем.

«ПРОБЛЕМА НЕ В ЛЕГИОНЕРАХ, А В СКОРОСТЯХ»

– На «Краснодар» в Лиге Европы еще надеетесь?

– Честно? Не очень. В прошлом сезоне команда лучше играла. А сейчас нужно победить в гостях «Хетафе». Буду рад ошибиться, но в такой исход не верится. Повторюсь: прошлогодний «Краснодар» смотрелся более основательно.

– Тогда у команды и легионеры были другие. Кстати, согласны, что уровень иностранцев в РПЛ за последние годы упал?

– Даже если так, то это не главная причина наших еврокубковых неудач. Надо говорить об уровне всего чемпионата в целом. Мы продолжаем отставать от Европы. У нас играют совсем на других скоростях. И с этим нужно что-то делать.

– Андрей Аршавин предложил вернуться к системе «весна-осень».

– Плюсы есть у обеих систем. Как и минусы – с учетом климата, не везде качественных условий для тренировок, что, кстати, в первую очередь негативно сказывается на иностранцах. Но вряд ли синхронизация российского чемпионата с европейскими помешала нашим клубам выйти из групп. Нужно принимать комплексные меры по выходу из кризиса. И это задача руководителей футбола. Пусть думают, решают.