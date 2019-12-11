Шли в Европу, а куда пришли? Нужна ли нашему футболу «осень-весна»? - Советский спорт
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11 декабря 2019 20:00ФутболАндронов Алексей

Шли в Европу, а куда пришли? Нужна ли нашему футболу «осень-весна»?

Сразу после матча «Бенфика» – «Зенит» Андрей Аршавин выразил сомнение в успешности системы розыгрыша чемпионата России.

«Сторонники перехода на «осень-весна» говорили: «Давайте начнем, у нас будут играть команды в декабре, не будет отдыха и тогда наши клубы всегда будут великолепно выступать в Европе». Оказалось, что нет. По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает. Я бы подумал о возвращении к предыдущему формату. Откуда подпитываться командам высшего дивизиона, если не будет этой прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем?»

Напомню, что главным идеологом и инициатором перехода на «осень-весна» (осуществленным в сезоне-2011/12) был Сергей Фурсенко. Забавно то, что для бывшего президента РФС нет и никогда не было более авторитетного футболиста, чем Андрей Аршавин.

Сомнения в необходимости перехода и тогда в основном высказывали именно игроки. Например, нынешний тренер «Рубина» Роман Шаронов – тогда он играл за этот клуб. Причем высказывался он как до перехода:

«Думаю, что по такому полю мы показали максимум, что могли. Поле ужасное. Не знаю, что мы будем делать с переходом на систему «осень-весна». Господин Фурсенко, наверное, будет играть».

Так и после:

«Я вообще не понимаю, зачем мы перешли на эту систему! Целостного чемпионата нет, сезон получается каким-то разбитым. Нам еще играть весной почти целый второй круг, а у всех ощущение такое, как будто чемпионат уже закончился. Так что этот переход – полный бред!».

Аршавин совершенно прав – именно движение в сторону Европы называлось главным преимуществом. Каждый, правда, видел в нем что-то свое. Руководители клубов (прежде всего, Евгений Гинер и Леонид Федун) куда больше думали о синхронизации трансферных окон. Чтобы покупать и продавать игроков можно было в стандартные сроки – если у всех межсезонье, значит, межсезонье. К слову, потом в России технично «продлили летнее окно» и получили возможность регистрировать игроков чуть ли не после всех на континенте.

Вот только ни к каким внятным результатам синхронизация не привела. Допустим, в чем-то проще стало вести трансферную политику. Но разве это самое важное в футболе?

Сторонники перехода (и прежде всего Фурсенко) тогда и слышать ничего не хотели о первой, а уж тем более второй лиге. Они их не интересовали вообще.

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Зато они очень интересовали следующего президента РФС – Николая Толстых. Он никогда не был замечен в высокомерии к младшим дивизионам отечественного футбола. Возможно потому, что никогда не был связан с по-настоящему богатым клубом («Динамо» его периода правления таковым не было).

Толстых сразу вычленил несколько «опасных» составляющих эксперимента.

1. Спортивный год перестает совпадать с финансовым. Это, возможно, не является проблемой для таких клубов, как «Зенит» или «Спартак» – но это реальная проблема для команд уровнем ниже. И это действительно так – прямо сейчас, посреди сезона, бурлит водоворот в «Алании», неясны задачи и средства их достижения почти у всех клубов ФНЛ.

2. Пауза между двумя чемпионатами намного меньше паузы между двумя частями одного турнира. Реальное подведение итогов сезона, определение задач на следующий, трансферная кампания – все это происходит в цейтноте. Тут лучшим примером является «Спартак» – формировавший команду по ходу стартовавшего сезона, и потерпевший прогнозируемое крушение в квалификации Лиги Европы.

3. Чем ниже дивизионом – тем более дикая складывается ситуация. Порой перерыв в соревновании (одном и том же) достигает полугода. Это довольно абсурдно, теряются интерес и эмоции.

Толстых оказался прав. Достаточно посмотреть на то, что сейчас творится во второй лиге, где только что упразднили зону «Восток» – чтобы в этом убедиться.

Возможно, уважаемый читатель, тебя не интересуют проблемы «Сахалина», «Алании», да даже и «Луча» с «Торпедо». Но тогда ты – малопрофессиональный сноб. В точности, как Фурсенко.

Еще одно последствие перехода – совпадение окончания сезона и решающих матчей во всех популярных в стране видах спорта. Это, разумеется, не футбольная проблема, но это большая маркетинговая глупость. Знаете, как устроен самый успешный вид спорта в США? По пятницам в американский футбол играют школьники, по субботам студенты, по воскресеньям профессионалы. Это разумное «нескладывание яиц в одну корзину». Но что толку говорить об этом в России? Где иногда три ЦСКА (футбольный, хоккейный и баскетбольный) играют в одно и то же время.

Когда Россия только осуществляла переход, я не раз слышал от европейских коллег: «Что вы делаете? У вас всегда было преимущество летом и в начале осени, когда ваши сыгранные команды, находящиеся на ходу, выходили против едва вошедших в сезон европейцев, теперь вы его теряете». Именно так и вышло. Теперь даже «Нефтчи» выбивает российский клуб из еврокубков. Разумеется, «Куусюси», «Кошице» и «Вардары» бывали и раньше. Но – в 2000-х российские команды появлялись в плей-офф Лиги чемпионов. Последним это делал «Зенит» в сезоне-2013/14. Мало кто уже помнит, но ведь именно тогда на игру с «Боруссией» петербуржцев вывел Сергей Семак. Вчера заявивший, что «все абсолютно нормально».

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Да, это действительно стало нормальным. Провал в Европе – уже почти данность. И пусть проваливаются клубы – эта проблема не может не интересовать РФС.

Бесспорно, сам по себе обратный перевод – ничего не даст в сиюминутной перспективе. Ее вообще нет – в чемпионате, где игроков покупают за 50 000 рублей, судьи не в состоянии качественно работать даже с VAR, а чемпиона можно уверенно назвать уже в октябре. У каждого из провалов (пока его еще не совершил «Краснодар») – причины разные. Но есть и одна общая. Наш футбол стал слишком отличаться от того, в который играют в Европе. Настолько, что это различие непреодолимо даже если Семак выпускает трех центральных защитников вместо двух.

В случае «Зенита» вообще впору говорить о профессионализме. Которого нет. Это подтвердил и Артем Дзюба, сравнивший выступление своей команды с актом внезапной дефекации, и мой коллега Геннадий Орлов: «В чем заключается профессионализм? В параллельной встрече «Лион» уступал «Лейпцигу» – 0:2, но ведь французы вырвали ничью! В результате – они в плей-офф Лиги чемпионов. А «Зенит» боролся? Ну нет…»

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Но «Зенит» – это только один клуб (пусть его руководителям часто кажется иначе). Самый богатый, влиятельный, но только один. И он не может решить никакие проблемы, кроме своих частных.

А проблемы – есть. И эти проблемы должен решать РФС.

Я, как и Аршавин, не предлагаю немедленно снова развернуть историю вспять. Но, мне кажется, к словам уважаемого игрока (и отнюдь не только одного его) нужно отнестись с вниманием. Изучить возможности. И не допустить того, чтобы 3-4 клуба, регулярно играющие в Европе (а теперь уже регулярно там «получающие») решали судьбу футбола во всей огромной стране.

И к конкретному провалу в Европе – это отношения не имеет. Аршавин смотрит глубже. На фундамент. А большинство – на крышу. Которая просто однажды обвалится, если сгниет фундамент, разваливающийся от разнообразных «лимитов» и «переходов на европейские рельсы».

Рельсы – это хорошо. Но только когда есть чем по ним ехать. Довольно глупо выезжать на трассу Формулы-1 на джипе для ралли-рейдов. А мы (именем Фурсенко), похоже, это и делаем.

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