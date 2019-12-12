«Бавария» - впереди Европы всей. И даже «Спартака»

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МОУРИНЬЮ ДЕШЕВО ОТДЕЛАЛСЯ

Эта разность у «Баварии» составила «+19». В заключительном туре мюнхенцы довольно убедительно переиграли на своем поле «Тоттенхэм» (3:1). Впрочем, памятуя о матче тех же соперников в первом круге, лондонцы еще дешево отделались: в октябре «шпоры» потерпели поражении со счетом 2:7. Оно стало самым крупным домашним для британских клубов в Лиге чемпионов и, в конце концов, привело к отставке Маурисио Почеттино, которого в ноябре сменил Жозе Моуринью.

У «Баварии» с тех пор тоже поменялся главный тренер. Пока обязанности уволенного Нико Ковача исполняет Ханс-Дитер Флик, но, скорее всего, в ближайшее время и он уступит место другому специалисту. Вероятный кандидат - Эрик тен Хаг, еще во вторник переживший страшное разочарование с «Аяксом». Амстердамцы в последний момент остались без плей-офф ЛЧ, проиграв дома «Валенсии» (0:1) и весной продолжат борьбу в Лиге Европы. Видимо, уже без тен Хага.

Кстати, 18 очков из 18 возможных до «Баварии» набирали «Реал» (дважды), «ПСЖ», «Барселона» и… «Спартак». Да уж, были времена…

«ДЕСЯТКА» НЕЙМАРА И «ТРИДЦАТКА» МБАППЕ

Из других триумфаторов группового этапа-2019 ближе всех к «Баварии» подобрался «ПСЖ»: пять побед и ничья, разность мячей - «+15». На десерт команда Томаса Тухеля оставила разгром «Галатасарая» (5:0) с голом и двумя голевыми передачами Неймара. В послужном списке бразильца уже десять игр главного еврокубка, в которых он хотя бы по разу поражал ворота и ассистировал партнерам. Столько же имеет Лионель Месси, а больше - только Криштиану Роналду (11).

Героем 6-го тура стал и одноклубник Неймара Килиан Мбаппе, оформивший в среду те же «1+2». Таким образом, за 30 матчей ЛЧ 20-летний француз набрал гроссмейстерские 30 баллов за результативность (19 голов + 11 передач). Осталось приплюсовать к великолепной индивидуальной статистике серьезное командное достижение, с которыми у «ПСЖ» на международной арене негусто. Правда, в предыдущие годы парижане неизменно теряли весной из-за травмы Неймара. А вдруг теперь бразилец доиграет сезон до конца? В любом случае, итог этой Лиги чемпионов станет для французского флагмана определяющим. Сохранить нынешнее супернападение (учитывая готовность Неймара и Мбаппе переехать в Испанию) после очередного фиаско вряд ли удастся.

СЕДИНА БУФФОНА И БЕРГАМСКАЯ ВОЛЯ

Сыпать соль на раны болельщикам «Локомотива» по поводу безликого поражения от «Атлетико» не будем. Команда Юрия Семина (за исключением Ведрана Чорлуки, получившего в Мадриде тяжелую травму) должна радоваться, что в сезоне, наконец, наступил перерыв. У москвичей давно «подсели батарейки», которые надо бы подзарядить. Ну а Диего Симеоне, игровую модель которого Семин считает для себя эталоном, можно поздравить с очередным, шестым по счету, выходом в весеннюю стадию ЛЧ. Чаще аргентинца один клуб в плей-офф выводили только Арсен Венгер (14 раз, «Арсенал») и Алекс Фергюсон (8, «МЮ»).

Победитель группы «Локо» - «Ювентус» - тоже испытал в среду маленькие радости. Туринцы повторили клубный рекорд по числу набранных очков (16). А их вратарь Джанлуиджи Буффон, отыграв от звонка встречу с «Байером» (2:0), стал вторым по возрасту участником главного еврокубка. Ветеран вышел на поле в 41 год и 317 дней. Теперь Буффон «уступает» только Марко Баллотте. Этот итальянский голкипер свой последний матч в Лиге чемпионов за «Лацио» провел в возрасте 43 лет и 248 дней. И кто теперь скажет, что Джиджи пора вешать перчатки на гвоздь? Не дождетесь!

Ну и напоследок - об историческом подвиге «Аталанты». Клуб из Бергамо все-таки попал в плей-офф ЛЧ, разгромив в Харькове «Шахтер» (3:0). Это первый в истории случай, когда команда, стартовав с трех поражений, выходит из группы. А ведь «Аталанта» и в четвертом туре не смогла добиться победы. За два матча до финиша подопечные Джанпьеро Гасперини имели на счету единственное очко и разность голов - 3:12… Вот какая она, Лига чемпионов, которая третий сезон кряду дарит нам такие невероятные сценарии. И самое интересное - впереди, в плей-офф. Жеребьевка 1/8 финала состоится в Ньоне 16 декабря. К сожалению, без нашего участия.