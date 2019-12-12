«Бавария» - впереди Европы всей. И даже «Спартака» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 декабря 2019 16:08ФутболБезъязычный Алексей

«Бавария» - впереди Европы всей. И даже «Спартака»

Мюнхенский суперклуб установил рекорд Лиги чемпионов, завершив групповой этап не только с шестью победами из шести, но и с самой большой разностью забитых и пропущенных мячей.

МОУРИНЬЮ ДЕШЕВО ОТДЕЛАЛСЯ

Эта разность у «Баварии» составила «+19». В заключительном туре мюнхенцы довольно убедительно переиграли на своем поле «Тоттенхэм» (3:1). Впрочем, памятуя о матче тех же соперников в первом круге, лондонцы еще дешево отделались: в октябре «шпоры» потерпели поражении со счетом 2:7. Оно стало самым крупным домашним для британских клубов в Лиге чемпионов и, в конце концов, привело к отставке Маурисио Почеттино, которого в ноябре сменил Жозе Моуринью.

У «Баварии» с тех пор тоже поменялся главный тренер. Пока обязанности уволенного Нико Ковача исполняет Ханс-Дитер Флик, но, скорее всего, в ближайшее время и он уступит место другому специалисту. Вероятный кандидат - Эрик тен Хаг, еще во вторник переживший страшное разочарование с «Аяксом». Амстердамцы в последний момент остались без плей-офф ЛЧ, проиграв дома «Валенсии» (0:1) и весной продолжат борьбу в Лиге Европы. Видимо, уже без тен Хага.

Кстати, 18 очков из 18 возможных до «Баварии» набирали «Реал» (дважды), «ПСЖ», «Барселона» и… «Спартак». Да уж, были времена…

«ДЕСЯТКА» НЕЙМАРА И «ТРИДЦАТКА» МБАППЕ

Из других триумфаторов группового этапа-2019 ближе всех к «Баварии» подобрался «ПСЖ»: пять побед и ничья, разность мячей - «+15». На десерт команда Томаса Тухеля оставила разгром «Галатасарая» (5:0) с голом и двумя голевыми передачами Неймара. В послужном списке бразильца уже десять игр главного еврокубка, в которых он хотя бы по разу поражал ворота и ассистировал партнерам. Столько же имеет Лионель Месси, а больше - только Криштиану Роналду (11).

Героем 6-го тура стал и одноклубник Неймара Килиан Мбаппе, оформивший в среду те же «1+2». Таким образом, за 30 матчей ЛЧ 20-летний француз набрал гроссмейстерские 30 баллов за результативность (19 голов + 11 передач). Осталось приплюсовать к великолепной индивидуальной статистике серьезное командное достижение, с которыми у «ПСЖ» на международной арене негусто. Правда, в предыдущие годы парижане неизменно теряли весной из-за травмы Неймара. А вдруг теперь бразилец доиграет сезон до конца? В любом случае, итог этой Лиги чемпионов станет для французского флагмана определяющим. Сохранить нынешнее супернападение (учитывая готовность Неймара и Мбаппе переехать в Испанию) после очередного фиаско вряд ли удастся.

СЕДИНА БУФФОНА И БЕРГАМСКАЯ ВОЛЯ

Сыпать соль на раны болельщикам «Локомотива» по поводу безликого поражения от «Атлетико» не будем. Команда Юрия Семина (за исключением Ведрана Чорлуки, получившего в Мадриде тяжелую травму) должна радоваться, что в сезоне, наконец, наступил перерыв. У москвичей давно «подсели батарейки», которые надо бы подзарядить. Ну а Диего Симеоне, игровую модель которого Семин считает для себя эталоном, можно поздравить с очередным, шестым по счету, выходом в весеннюю стадию ЛЧ. Чаще аргентинца один клуб в плей-офф выводили только Арсен Венгер (14 раз, «Арсенал») и Алекс Фергюсон (8, «МЮ»).

Победитель группы «Локо» - «Ювентус» - тоже испытал в среду маленькие радости. Туринцы повторили клубный рекорд по числу набранных очков (16). А их вратарь Джанлуиджи Буффон, отыграв от звонка встречу с «Байером» (2:0), стал вторым по возрасту участником главного еврокубка. Ветеран вышел на поле в 41 год и 317 дней. Теперь Буффон «уступает» только Марко Баллотте. Этот итальянский голкипер свой последний матч в Лиге чемпионов за «Лацио» провел в возрасте 43 лет и 248 дней. И кто теперь скажет, что Джиджи пора вешать перчатки на гвоздь? Не дождетесь!

Ну и напоследок - об историческом подвиге «Аталанты». Клуб из Бергамо все-таки попал в плей-офф ЛЧ, разгромив в Харькове «Шахтер» (3:0). Это первый в истории случай, когда команда, стартовав с трех поражений, выходит из группы. А ведь «Аталанта» и в четвертом туре не смогла добиться победы. За два матча до финиша подопечные Джанпьеро Гасперини имели на счету единственное очко и разность голов - 3:12… Вот какая она, Лига чемпионов, которая третий сезон кряду дарит нам такие невероятные сценарии. И самое интересное - впереди, в плей-офф. Жеребьевка 1/8 финала состоится в Ньоне 16 декабря. К сожалению, без нашего участия.

Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Траньков о Загитовой: О каком закате карьеры тут может идти речь? Алексей Мишин: Надо провести альтернативные Олимпийские игры Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание
Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав
У наших юниоров – два золота Гран-при из трех. Ждем пяти четверных от Трусовой В финале Гран-при в Турине у России – еще один чемпионский титул. Лучшими среди юниоров в парном катании стали Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов. 07.12.2019 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Тренер Медведева претендует на звание лучшего в 2019 году Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России
Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
Семак в погоне за Газзаевым, а Соболев важнее Дзюбы. Итоги РПЛ после 19 туров В премьер-лиге результат питерцев уже сейчас, по прошествии 19 туров, можно считать выдающимся. 10.12.2019 20:00 Футбол Безъязычный Алексей
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:11 Фигурное катание Тигай Лев
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Новости
16:19 Футбол Сборная Испании завершит подготовку к Евро-2020 матчем с Португалией
16:14 Футбол Гаттузо зовет Кессие в «Наполи»
16:10 Футбол Антон Шунин: Есть цель – попасть в клуб Яшина
16:01 Хоккей Роман Ротенберг: Мы надеемся раскрутить хоккей в Китае в ближайшие годы
15:58 Футбол «Эвертону» тоже необходим Ибрагимович
15:56 Хоккей Даг Уилсон – об отставке Дебура: Команда способна на большее
15:48 Футбол «Спартак» может усилить зимой три позиции
15:42 Хоккей ИИХФ намерена проводить свои турниры на маленьких площадках
15:40 Футбол Александр Бубнов: Не думаю, что «Локомотиву» нужно менять Семина
15:36 Футбол Зайнутдинов признан лучшим игроком «Ростова» в матче со «Спартаком»
15:28 Хоккей Все билеты на матчи сборной России на Кубке Первого канала уже проданы
15:27 Футбол «Локомотив» проведет зимой три сбора
15:20 Хоккей Ален Виньо: Мы сделали много вещей, которые должны были позволить забить пару голов
15:13 Хоккей Джаред Беднар: Францоуз был хорош в течение всего года
15:12 Футбол Виллан собирается подписать новый контракт с «Челси»
14:56 Формула-1 «Феррари» представит новый болид 11 февраля
14:51 Футбол Ведран Чорлука: Через две недели буду снова готов на 100 процентов
14:38 Футбол Непомнящий о выступлении «Локомотива» в Лиге чемпионов: Не хватило глубины состава
14:26 Футбол Сергей Кирьяков: Вообще непонятно, чего ждать от «Краснодара»
14:26 Хоккей МХЛ объявила составы на Кубок вызова
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Подводная лодка частично затонула в Приморье
Эра беспредела: Почему о событиях декабря 2004 года в Башкирии спорят до сих пор
Запрет продажи пива в жилых домах в Белгородской области прошёл первое чтение
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика