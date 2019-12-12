«Бавария» - впереди Европы всей. И даже «Спартака»

Эта разность у «Баварии» составила «+19». В заключительном туре мюнхенцы довольно убедительно переиграли на своем поле «Тоттенхэм» (3:1). Впрочем, памятуя о матче тех же соперников в первом круге, лондонцы еще дешево отделались: в октябре «шпоры» потерпели поражении со счетом 2:7. Оно стало самым крупным домашним для британских клубов в Лиге чемпионов и, в конце концов, привело к отставке Маурисио Почеттино, которого в ноябре сменил Жозе Моуринью.
У «Баварии» с тех пор тоже поменялся главный тренер. Пока обязанности уволенного Нико Ковача исполняет Ханс-Дитер Флик, но, скорее всего, в ближайшее время и он уступит место другому специалисту. Вероятный кандидат - Эрик тен Хаг, еще во вторник переживший страшное разочарование с «Аяксом». Амстердамцы в последний момент остались без плей-офф ЛЧ, проиграв дома «Валенсии» (0:1) и весной продолжат борьбу в Лиге Европы. Видимо, уже без тен Хага.
Кстати, 18 очков из 18 возможных до «Баварии» набирали «Реал» (дважды), «ПСЖ», «Барселона» и… «Спартак». Да уж, были времена…
Из других триумфаторов группового этапа-2019 ближе всех к «Баварии» подобрался «ПСЖ»: пять побед и ничья, разность мячей - «+15». На десерт команда Томаса Тухеля оставила разгром «Галатасарая» (5:0) с голом и двумя голевыми передачами Неймара. В послужном списке бразильца уже десять игр главного еврокубка, в которых он хотя бы по разу поражал ворота и ассистировал партнерам. Столько же имеет Лионель Месси, а больше - только Криштиану Роналду (11).
Героем 6-го тура стал и одноклубник Неймара Килиан Мбаппе, оформивший в среду те же «1+2». Таким образом, за 30 матчей ЛЧ 20-летний француз набрал гроссмейстерские 30 баллов за результативность (19 голов + 11 передач). Осталось приплюсовать к великолепной индивидуальной статистике серьезное командное достижение, с которыми у «ПСЖ» на международной арене негусто. Правда, в предыдущие годы парижане неизменно теряли весной из-за травмы Неймара. А вдруг теперь бразилец доиграет сезон до конца? В любом случае, итог этой Лиги чемпионов станет для французского флагмана определяющим. Сохранить нынешнее супернападение (учитывая готовность Неймара и Мбаппе переехать в Испанию) после очередного фиаско вряд ли удастся.
Сыпать соль на раны болельщикам «Локомотива» по поводу безликого поражения от «Атлетико» не будем. Команда Юрия Семина (за исключением Ведрана Чорлуки, получившего в Мадриде тяжелую травму) должна радоваться, что в сезоне, наконец, наступил перерыв. У москвичей давно «подсели батарейки», которые надо бы подзарядить. Ну а Диего Симеоне, игровую модель которого Семин считает для себя эталоном, можно поздравить с очередным, шестым по счету, выходом в весеннюю стадию ЛЧ. Чаще аргентинца один клуб в плей-офф выводили только Арсен Венгер (14 раз, «Арсенал») и Алекс Фергюсон (8, «МЮ»).
Победитель группы «Локо» - «Ювентус» - тоже испытал в среду маленькие радости. Туринцы повторили клубный рекорд по числу набранных очков (16). А их вратарь Джанлуиджи Буффон, отыграв от звонка встречу с «Байером» (2:0), стал вторым по возрасту участником главного еврокубка. Ветеран вышел на поле в 41 год и 317 дней. Теперь Буффон «уступает» только Марко Баллотте. Этот итальянский голкипер свой последний матч в Лиге чемпионов за «Лацио» провел в возрасте 43 лет и 248 дней. И кто теперь скажет, что Джиджи пора вешать перчатки на гвоздь? Не дождетесь!
Ну и напоследок - об историческом подвиге «Аталанты». Клуб из Бергамо все-таки попал в плей-офф ЛЧ, разгромив в Харькове «Шахтер» (3:0). Это первый в истории случай, когда команда, стартовав с трех поражений, выходит из группы. А ведь «Аталанта» и в четвертом туре не смогла добиться победы. За два матча до финиша подопечные Джанпьеро Гасперини имели на счету единственное очко и разность голов - 3:12… Вот какая она, Лига чемпионов, которая третий сезон кряду дарит нам такие невероятные сценарии. И самое интересное - впереди, в плей-офф. Жеребьевка 1/8 финала состоится в Ньоне 16 декабря. К сожалению, без нашего участия.