«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка»

РАССЛОЕНИЕ

Текущий розыгрыш главного клубного турнира Старого света обнажил одну из основных проблем современного футбола - усиливающееся расслоение. В 1/8 финала Лиги чемпионов попали 16 представителей пяти ведущих европейских лиг, которые и так богаче конкурентов из других чемпионатов благодаря солидным телевизионным и спонсорским контрактам в своих внутренних лигах. Теперь же им достанется и основная часть «финансового пирога» ЛЧ, который не идет ни в какое сравнение со вторым по значимости еврокубком - Лигой Европы.

Еще в прошлом сезоне «Аякс» добирался до полуфинала. Все последние годы до весны в Лиге чемпионов регулярно доживал кто-то из португальцев. Порой счастье улыбалось «Шахтеру» или какому-нибудь «Андерлехту». Было время - и мы туда заглядывали. А теперь - баста. Англия, Испания, Италия, Германия и Франция никого к себе не подпустили. И призовые в плей-офф ЛЧ - будь здоров! За выход в 1/8 финала каждая команда получила по 9,5 млн евро. Путевка в четвертьфинал принесет еще по 10,5 млн на брата, в полуфинал - по 12 млн, обоим финалистам достанется по 15 млн, а вишенкой на торте станет 4-миллионный бонус для будущего обладателя трофея.

МЕЖДУ «СЛАВИЕЙ» И «РЕАЛОМ»

Так что кусать локти надо в большей степени «Зениту», а не «Локо». Положа руку на сердце, из своей группы команда Юрия Семина изначально могла выйти только в 1/16 финала ЛЕ, где платят сущие копейки. Питерцы же в среду отдали «Лиону» вполне реальный пропуск в клуб толстосумов, которые весной продолжат раздуваться от денег, пока боссы «Зенита», несмотря на заявления Сергея Семака, что «это не катастрофа», будут подсчитывать размер упущенной прибыли.

Впрочем, на данный момент «Зенит», даже оставшись за бортом еврокубков, заработал больше «Лейпцига», занявшего в «питерской» группе первое место. Дело в том, что существенная часть фиксированных выплат для участников группового этапа ЛЧ формируется на основе 10-летнего рейтинга выступлений в еврокубках. Чем выше место команды в рейтинге, тем больше выплата: от 1,108 млн евро для 32-го по рангу участника (в этой роли выступила «Славия») до 35,456 млн для лидера (им на момент старта турнира был «Реал»).

40 МИЛЛИОНОВ ПИТЕРА

Вот почему «Зенит», просто став чемпионом России, автоматически обогатился на 34 миллиона (почти 19 млн за 16-е место в рейтинге плюс 15 млн в качестве бонуса за участие в групповой стадии). Положительные результаты матчей с «Бенфикой» и «Лионом» (две победы и ничья) принесли питерцам еще 6,3 млн призовых - в сумме получилось более 40 миллионов. «Лейпциг» же получил на пару сотен тысяч меньше даже с учетом 9,5-миллионого бонуса за выход плей-офф. Все из-за низкой позиции в том самом рейтинге, что не должно удивлять, ведь немецкий клуб выступает в еврокубках только с 2017 года…

Нетрудно догадаться: каждый следующий провал в Европе будет опускать «Зенит» в 10-летнем рейтинге все ниже. Одновременно уменьшая и размер фиксированной выплаты. Так что одними успехами в чемпионате России сыт даже в Лиге чемпионов не будешь. В чем убеждается «Локо», давно не выстреливавший на международной арене и потому сейчас уступивший по размеру призовых даже «Генку» (24,5 против 25 млн).

Ну а финансовым лидером к плей-офф ЛЧ подходит «Бавария», уже пополнившая свой бюджет 74 миллионами. Весной эту сумму можно будет существенно увеличить не только за счет спортивных результатов. Ведь во всех упомянутых расчетах мы не учитывали выплаты солидарности и маркетинговый пул УЕФА, часть которого достанется и «Зениту» с «Локо».