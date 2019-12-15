От Чистякова до Малкома. Лучшие и худшие трансферы РПЛ в сезоне-2019/20

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

Дмитрий Чистяков, 25 лет

Клуб: «Ростов»

Амплуа: защитник

Сумма трансфера: 125 тысяч евро

Текущая трансферная стоимость: 1,5 млн евро

Лучшим приобретением летнего трансферного окна по соотношению «цена/качество» стал центральный защитник «Ростова». Год назад он бился с «Тамбовом» в ФНЛ, а в октябре- ноябре уже призывался Станиславом Черчесовым в сборную России. И это при том, что главной команде-сенсации сезона он достался за сущие копейки, а пропустил всего один матч, да и то из-за перебора желтых карточек. Входит в топ-6 чемпионата России по количеству перехватов (2,4 за матч) и в топ-7 по количеству выносов мяча (5,3).

Мурило Серкейра, 22 года

Клуб: «Локомотив»

Амплуа: защитник

Сумма трансфера: 2,5 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 2,5 млн евро

Когда молодой защитник приезжал из «Крузейро», главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказывался комментировать его переход, объясняя это тем, что не имеет ни малейшего понятия, что за футболиста привезло ему руководство. Однако за прошедшие полгода бразилец стал неотъемлемой частью команды, чему подтверждением пять матчей в Лиге чемпионов. И что немаловажно, он оказался универсальным футболистом, способным сыграть не только в центре обороны, но и в опорной зоне. Это было очень кстати, когда Семину из-за травм атакующих игроков потребовалось передвинуть из этой зоны Гжегожа Крыховяка.

Игорь Дивеев, 20 лет

Клуб: ЦСКА

Амплуа: защитник

Сумма трансфера: 1,5 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 3,5 млн евро

Мы специально избегали включения в этот список футболистов, выкупленных клубами летом после завершения арендного соглашения. Поэтому в нем нет, например, Крыховяка и Николы Влашича. Но для Дивеева сделали исключение. Год назад он приехал в ЦСКА из резерва «Уфы», проявил себя и летом подписал полноценный контракт. Но тогда еще не было понятно, что армейцы выкупают главного столпа обороны. В прошедшей части сезона он провел на поле 2160 минут – больше кого бы то ни было из конкурентов по позиции.

Матчи в Лиге Европы и последние игры чемпионата России показали, что пока у Дивеева хватает недостатков – в скорости, умении читать игру и позиционной обороне, однако тот факт, что меньше ЦСКА пропустили только «Зенит» и «Уфа» многое говорит о качестве его игры и потенциале.

Вячеслав Караваев, 24 года

Клуб: «Зенит»

Амплуа: защитник

Сумма трансфера: 8 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 6 млн евро

Воспитанник армейцев к моменту возвращения в Россию из Европы на родине имел хорошую прессу благодаря выступлениям за «Спарту» и «Витесс» Леонида Слуцкого и полностью оправдал ожидания, выдавив с правого фланга обороны питерцев недавнего сборника Игоря Смольникова. Если в РПЛ Семак периодически дает ему отдохнуть, то в Лиге чемпионов он принял участие во всех шести матчах (из них четыре в основе). Караваев закрывает весь фланг и умело подключается к атаке, выдав в РПЛ уже три голевые передачи. Больше в «Зените» только у нападающих Артема Дзюбы (9) и Сердара Азмуна (5).

Кристиан Нобоа, 34 года

Клуб: «Сочи»

Амплуа: полузащитник

Сумма трансфера: 500 тысяч евро

Текущая трансферная стоимость: 1,5 млн евро

Эквадорец – мозговой центр, главный диспетчер «Сочи» в атаке и лидер РПЛ по количеству точных длинных передач среди футболистов средней линии (7,2 за матч). До его появления в первых четырех турах сочинцы смогли только вымучить нулевую ничью с «Уфой», а лучший отрезок в конце августа- сентябре (три победы в четырех матчах) выдали при его непосредственном участии. При этом Нобоа лишь шестой в списке самых дорогостоящих приобретений «Сочи» нынешним летом. Дороже стоили даже не имеющие твердого места в составе Эльмир Набиуллин (3 млн евро) и Иван Новосельцев (700 тысяч).

Дуглас Сантос, 25 лет

Клуб: «Зенит»

Амплуа: защитник

Сумма трансфера: 12 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 12 млн евро

Бразилец приехал летом из «Гамбурга» на проблемную позицию левого защитника и сходу застолбил место в основе, не пропустив ни одного матча ни в РПЛ, ни в Лиге чемпионов. В обороне он не безупречен, зато остро подключается в атаку, опасно исполняет стандарты (с его подачи с углового Дзюба забил «Лиону» в победном матче) и может сыграть в опорной зоне. Входит в топ-5 РПЛ по количеству подач в штрафную (1,8 за матч).

Даниил Фомин, 22 года

Клуб: «Уфа»

Амплуа: полузащитник

Сумма трансфера: 280 тысяч евро

Текущая трансферная стоимость: 1 млн евро

Фомин приехал из «Краснодара» всего за 280 тысяч евро и с первого тура занял место в опорной зоне команды Вадима Евсеева. О его ключевой роли в «Уфе» говорит тот факт, что он пропустил только один матч – из-за перебора желтых карточек не сыграл с «Тамбовом» (0:3), и эта игра стала единственной, в которой башкирский клуб потерпел поражение с разницей более чем в один мяч.

Он хорош в игре один в один, редко позволяет обыграть себя на дриблинге (0,4 за матч) и обладает поставленным ударом, став с тремя голами лучшим бомбардиром команды в РПЛ. Забил единственный мяч в игре с «Зенитом» (1:0) и в ноябре дослужился до вызова в сборную России.

Рафал Августиняк, 26 лет

Клуб: «Урал»

Амплуа: полузащитник

Сумма трансфера: 500 тысяч евро

Текущая трансферная стоимость: 600 млн евро

Еще один качественный опорник. Августиняк приехал в «Урал» из польского «Медзя» за 500 тысяч евро и с тех пор не пропустил ни одного матча. Команда Дмитрия Парфенова пропускает в РПЛ чаще всех (31 гол в 19 турах), но если бы не поляк, результат был бы еще более плачевный. Он очень активно идет в отбор (2,7 за матч – шестое-восьмое место в РПЛ) и связывает в самой веселой и разбалансированной команде лиги оборону и атаку. По количеству передач за матч (44,7) в «Урале» он уступает только Петрюсу Бумалю, проведшему всего восемь матчей, а также входит в пятерку по количеству ключевых передач (1,1).

Шарль Каборе, 31 год

Клуб: «Динамо»

Амплуа: полузащитник

Сумма трансфера: бесплатно

Текущая трансферная стоимость: 5,5 млн евро

Каборе в представлении не нуждается. Его агент Дмитрий Селюк искренне удивлялся, почему «Краснодар» не сумел договориться с ним о продлении контракта. Сегодня опорная зона «быков» как минимум не выглядит сильнее, чем была полгода назад. Как и у всего «Динамо» в целом, старт сезона у него не очень задался, однако с приходом Кирилла Новикова дела наладились, а сам Каборе провел хорошие матчи против «Краснодара» (1:1) и ЦСКА (1:0). С учетом трансферной стоимости и того факта, что «Динамо» он достался бесплатно, безусловно, это очень сильный трансфер.

Тони де Вильена, 24 года

Клуб: «Краснодар»

Амплуа: полузащитник

Сумма трансфера: 9 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 14 млн евро

Лишившись летом по разным причинам Юрия Газинского и Маурисио Перейры, сами краснодарцы на выгодных условиях выписали из «Фейеноорда» Вильену (за 9 млн евро при номинальной стоимости 14 млн). Голландец является безусловным лидером полузащиты и пропускает матчи только в случае дисквалификаций. Обладает поставленным ударом и часто пользуется своим умением (1,8 за матч из-за пределов штрафной – в топ-10 РПЛ). Забивал в каждом из турниров, в которых принимал участие – и в чемпионате, и в квалификации Лиги чемпионов, и в Лиге Европы. Именно благодаря его игре в ответном матче с «Порту» (гол и передача) «быкам» удалось пройти португальского гранда прежде чем споткнуться об «Олимпиакос».

САМЫЕ НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

Малком, 22 года

Клуб: «Зенит»

Амплуа: полузащитник

Сумма трансфера: 40 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 40 млн евро

Пусть и не по своей вине, но Малком, пожалуй, главное разочарование первой части сезона. Получив редкую и очень сложную травму в середине августа, он успел провести за «Зенит» всего два матча (62 минуты) и выбыл до зимы. Претензий к нему, конечно, быть не может, но нельзя не отметить и тот факт, что питерцы вложили очень крупную сумму в футболиста в расчете на помощь в Лиге чемпионов. Возможно, именно его команде не хватило, чтобы преодолеть групповой этап. Весной он получит второй шанс, но чемпионат «Зенит» выиграл бы и без него, а следующая Лига чемпионов – почти через год, так что этот сезон для Малкома во многом потерян.

Реми Кабелла, 29 лет

Клуб: «Краснодар»

Амплуа: полузащитник

Сумма трансфера: 12 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 14 млн евро

Схожая история и у Кабелла. Трансфер француза из «Сент-Этьена» стал рекордным для команды Сергея Галицкого. И покупался он под задачу пройти отборочное сито Лиги чемпионов, однако в первом матче с «Олимпиакосом» (0:4) провел на поле только 26 минут, а к ответной игре уже лежал в лазарете с разрывом крестообразной связки и с тех пор больше не играл. За проведенную 341 минуту даже сложно оценить, стоил ли он потраченных денег. Теперь ответ на этот вопрос мы сможем получить только весной и лишь в рамках РПЛ – даже из Лиги Европы «Краснодар», к сожалению, тоже вылетел.

Гус Тил, 21 год

Клуб: «Спартак»

Амплуа: полузащитник

Сумма трансфера: 18 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 12 млн евро

Разочарованием этот (тоже рекордный для клуба) трансфер можно назвать лишь в связи с тем, что в первых матчах голландец очень прилично – отдал две результативные в игре с «Ахматом», забил и отдал в Самаре. Но затем, как и весь «Спартак» куда-то пропал. Тем не менее, этот переход изначально выглядел рискованным.

Тил – очень интересный молодой футболист, но в «АЗ» под его качества строилась игра, а в «Спартак» его покупали по желанию президента Леонида Федуна, то есть без учета мнения селекционной службы и тренерского штаба Олега Кононова. А если тот и дал добро, то, видимо, потому что ни в чем своему патрону отказать не мог. Как следствие, пять поражений подряд в РПЛ, отставка тренера чуть ли не глухой запас при Доменико Тедеско.

Показательно, что при новом тренере Тил вышел в основе дважды, и оба раза «Спартак» проиграл на своем поле – «Арсеналу» (0:1) и «Ростову» (1:4), а голландец был едва ли не худшим на поле.

Клинтон Нжи, 26 лет

Клуб: «Динамо»

Амплуа: нападающий

Сумма трансфера: 6 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 3,5 млн евро

Одно из самых удивительных приобретений «Динамо» в и без того странной летней трансферной кампании. Москвичи выложили за нападающего 6 млн евро, взяв помимо него на одну-две атакующие позиции еще и 20-миллионного Максимилиана Филиппа, Рамиля Шейдаева и Сильвестра Игбуна (в аренду).

При такой конкуренции рассчитывать на большое количество игрового времени не приходилось, а тут еще камерунец вчистую проиграл конкуренцию Игбуну и за 19 туров провел на поле всего 531 минуту, выходя в основном на замены. Единственным для него светлым пятом стал гол в ворота ЦСКА. Больше футболисту, прошедшему системы «Лиона», «Тоттенхэма» и «Марселя», вспомнить о пребывании в Москве пока нечего.

Себастьян Шиманьски, 20 лет

Клуб: «Динамо»

Амплуа: полузащитник

Сумма трансфера: 5,5 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 6 млн евро

Поляк, стоивший всего на полмиллиона дешевле, напротив, игровой практикой обделен не был, но за 18 матчей проявить себя не смог. Во многом потому, что был смещен Дмитрием Хохловым с излюбленной позиции центрального атакующего полузащитника на правый фланг. Как следствие, один гол и одна результативная передача за весь осенний отрезок сезона. Воспрял духом он лишь с приходом Новикова, вернувшего Шиманьски в центр. На радостях он и забил тот единственный мяч «Рубину» (1:0), а затем записал на свой счет и первый гол в футболке сборной Польши.

Резиуан Мирзов, 26 лет

Клуб: «Спартак»

Амплуа: полузащитник

Сумма трансфера: 4 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 2,5 млн евро

В трансфере Мирзова плохо все – сомнительный бэкграунд (только один хороший сезон в РПЛ), завышенная сумма трансфера (4 млн евро при «объективной» сумме в 2,5 млн) и неясные перспективы, особенно с учетом приглашения на эту позицию Андре Шюррле. А в итоге провалились оба. Но если немец приехал в аренду, то с Мирзовым «Спартаку» расстаться будет куда сложнее. Отбить затраты – тоже. Одна результативная передача в 12 матчах РПЛ вряд ли воодушевит потенциальных покупателей. Реанимировать его карьеру может разве что обратная аренда в «Арсенал».

Лука Джорджевич, 25 лет

Клуб: «Локомотив»

Амплуа: нападающий

Сумма трансфера: 2,4 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 4 млн евро

Железнодорожники тоже брали Джорджевича после единственного классного сезона, но за более чем приемлемую стоимость и не в качестве игрока основы, а под Федора Смолова. Но он быстро получил травму, выбившую его на несколько месяцев, и успел провести только 183 минуты, запомнившись только тем самым ударом по пустым воротам «Ростова», который ягодицами отбил уже лежавший на газоне Евгений Чернов.

Сильвие Бегич, 26 лет

Клуб: «Рубин»

Амплуа: защитник

Сумма трансфера: 1,2 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 2,5 млн евро

После срочной отмены трансфера Алексея Сутормина Бегич стал самым дорогостоящим приобретением казанцев минувшим летом, но не провел за команду ни минуты. Виной всему травма, полученная еще в «Оренбурге», от которой до сих пор не сумел восстановиться.

Эльмир Набиуллин, 24 года

Клуб: «Сочи»

Амплуа: защитник

Сумма трансфера: 3 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 3 млн евро

Трансфер лауреата «Первой пятерки»-2014 (вручается лучшему молодому футболисту РПЛ) за 3 млн евро – второй по стоимости для сочинцев. Дороже обошелся только переход из «Зенита» Михи Мевли (4 млн). Но если словенец сходу закрепился в основе, то россиянином лишь при необходимости затыкали дыры. После подписания контракта с Федором Кудряшовым он успел поиграть и в полузащите, и на противоположном фланге, но нигде не проявил себя, а в последних четырех турах и вовсе вышел на поле лишь раз.

Кайо, 24 года

Клуб: «Краснодар»

Амплуа: полузащитник

Сумма трансфера: 3 млн евро

Текущая трансферная стоимость: 3 млн евро

На волне массовой закупки в сети «Краснодара» каким-то чудом попал полузащитник португальской «Санта-Клары», которая благодаря этому переходу двукратно побила свой трансферный рекорд. Впервые болельщики увидели бразильца лишь в сентябрьском матче против ЦСКА (2:3), и с тех пор он появился в РПЛ только раз – в матче со «Спартаком» (2:1), где вышел на замену и через 43 минуты торжественно удалился с поля за вторую желтую карточку.

Об уровне его игры скажет хотя бы тот факт, что даже в ФНЛ он провел за «Краснодар-2» всего шесть матчей, в которых команде удалось победить лишь раз. В последний раз выходил на поле в официальных матчах аж 23 октября.