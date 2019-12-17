Евгений Алдонин: Раз Гинер обещал, все у ЦСКА будет в порядке - Советский спорт
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17 декабря 2019 09:00ФутболГригорьевская Юлия

Евгений Алдонин: Раз Гинер обещал, все у ЦСКА будет в порядке

В понедельник стало известно, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сменит Романа Шаронова в «Рубине».

А еще раньше было объявлено о переходе контрольного пакета акций армейского клуба госкорпорации ВЭБ.РФ. Бывший полузащитник сборной России, выступавший за красно-синих под руководством Слуцкого, прокомментировал последние новости.

«ПРОДАЖА КЛУБА БАНКУ НЕ УДИВИЛА»

– Многие болельщики забили тревогу. Дескать, ЦСКА – больше не частный проект, а очередная спортивная игрушка в руках государства. Как восприняли переход клуба под контроль ВЭБ.РФ?
– Я не юрист и не финансист, чтобы оценивать экономический эффект от этой сделки. Но всем было давно известно об огромном займе, который брал ЦСКА под строительство домашнего стадиона. И его не просто так назвали «ВЭБ Арена». Так что ничего сенсационного, на мой взгляд, не произошло.

Уверен в одном: раз Евгений Леннорович Гинер обещал, значит, все с командой будет в порядке. Президент ЦСКА всегда отвечал за свои слова. Видимо, приход ВЭБа обеспечит стабильность, в которой нуждаются игроки и тренеры.

– Ждете зимой активности ЦСКА на трансферном рынке?
– Сейчас можно лишь догадываться о размере инвестиций, которые будут привлечены. Вроде как ВЭБ подтянет новых спонсоров. Но это все пока гадание на кофейной гуще. Давайте дождемся официальной информации.

«ПЕРЕПАДЫ В ИГРЕ ЧИТАЛИСЬ ЗАРАНЕЕ»

– Без дорогостоящих покупок команда будет конкурентоспособной?
– А почему нет?

– Но ведь осень обнажила серьезные игровые проблемы, которые в первую очередь проявились в Лиге Европы. Последнее место в группе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем», мягко говоря, насторожило.
– Не знаю… Лично я заранее понимал, что повторения прошлогодней истории, когда молодая команда, от которой ничего не ждали, побеждала в Лиге чемпионов «Реал», скорее всего, не будет. Этот сезон должен был получиться более сложным, чем предыдущий, и он таким получается.

Нельзя требовать от ЦСКА стабильности прямо сейчас. Команда продолжает формироваться. Перепады неизбежны – от матча к матчу, от турнира к турниру. В той же Лиге Европы были и домашнее поражение от «Ференцвароша», и гостевая победа над «Эспаньолом». Думаю, второй результат в большей степени характеризует потенциал команды. И потенциал этот достаточно высок. В премьер-лиге ЦСКА не раз переигрывал топ-клубы.

– Но сам ЦСКА к топ-клубам пока не относится?
– Для этого нужна стабильность. И она со временем обязательно придет. Просто надо набраться терпения. В том числе – болельщикам, который порой торопятся с выводами, не делая скидок на возраст лидеров ЦСКА. Они в основной массе совсем еще молодые ребята. Им нужна поддержка, а не прессинг завышенных ожиданий. Считаю, нельзя отворачиваться от команды из-за неудачной серии в Лиге Европы. Даже когда она проигрывает 1:5 «Лудогорцу». Все это издержки роста. Предыдущее, чемпионское поколение тоже проходило через подобное.

«НЕ ПОМЕШАЛО БЫ КУПИТЬ ФОРВАРДА ЗИМОЙ»

– То есть, четвертое место в такой группе вы катастрофой не считаете?
– Нет, конечно. Понятно, что играли не с «Реалом» или «Ювентусом». Но в соперниках были чемпионы своих стран с крепкими еврокубковыми бойцами в составах. И к ЦСКА уже все относились предельно серьезно. Вариант, когда тот же «Реал» мог где-то недооценить нашу команду, уже не проходил. А реализовать свой игровой перевес не всегда получается. Для этого нужен опыт, которого ЦСКА сейчас только набирается.

– Заметно сдал по сравнению с прошлым сезоном лучший бомбардир РПЛ-2018/19 Федор Чалов. Ему сложно одному впереди?
– Да, есть такая проблема. В идеале надо иметь по два исполнителя на каждой позиции. Конкуренция еще никому не мешала: Чалов – не исключение. Вот вы спрашивали о зимних трансферах. Так вот: ЦСКА не помешало бы купить или арендовать еще одного сильного нападающего в помощь Чалову.

– Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признал, что Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, и Такума Нисимура ожиданий пока не оправдывают. Надо ли от них избавляться?
– Уверен, что у Гончаренко есть вопросы не только к этим ребятам. Скажем, Хердур Магнуссон осенью слишком часто допускал позиционные ошибки, приводившие к голам в ворота Игоря Акинфеева. Но опять же, это не значит, что исландец или кто-то другой не в состоянии прогрессировать в ЦСКА. Как раз наоборот. Команда продолжит расти вместе с игроками.

«УДАЧИ СЛУЦКОМУ В КАЗАНИ»

– А Гончаренко? Он в ЦСКА прогрессирует?
– Мне трудно ответить, доволен я работой тренера или нет. Это ведь всегда вопрос доверия. Гончаренко отвечает за результат. И самого его наверняка не все устраивает. Но при этом в таблице мы, при всех неудачных отрезках, идем довольно высоко. Поводов для каких-то оргвыводов точно нет. Верю, что весной ЦСКА способен прибавить.

– Если бы сейчас Гинер вернул на место Гончаренко Слуцкого, как бы отреагировали?
– Не вижу смысла рассуждать на эту тему.

– Почему?
– Потому что Слуцкий уже одной ногой в Казани. Не знаю, станет ли «Рубин» хорошим вариантом для Леонида Викторовича. Такой уверенности у меня нет. Но раз он намерен продолжить там работу, значит, все тщательно взвесил и обдумал. Желаю ему удачи.

«ПОНРАВИЛИСЬ МАТЧИ В КРАСНОДАРЕ И СОЧИ»

– «Рубин» со Слуцким начнет ставить высокие задачи уже в следующем сезоне. А на что может рассчитывать ЦСКА в нынешнем чемпионате? Зона Лиги чемпионов достижима?
– По сути, мы уже в этой зоне находимся. Но давать прогнозы не хочется. Пока игра ЦСКА слишком непредсказуема. Можем победить кого угодно – и проиграть тоже.

– Какой матч ЦСКА этого сезона запомнился вам больше всего?
– На стадионе я был не так часто, но по телевизору смотрел все игры. С «Краснодаром» в гостях команда выглядела неплохо. Еще понравилась выездная встреча с «Сочи». Да, соперник не самый топовый, зато какие классные были голы! К тому же победа над сочинцами получилась волевой. Такие матчи добавляют команде уверенности. Надо же не только уметь в футбол играть, но и характер проявлять. Иначе ничего не добьешься.

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