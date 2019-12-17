Пиковый Месси против пикового «Реала». Чего ждать от Эль-Класико

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Силы абсолютно равны. Команды делят лидерство в чемпионате, Лионель Месси и Карим Бензема с 12 голами возглавляют список лучших бомбардиров турнира. Да и в историческом споре «Барсы» и «Реала» в рамках примеры пока полное равенство: 72-72. Представляем весь расклад.

Напомним, очередное Эль-Класико должно было состояться 26 октября, но из-за протестов, вызванных арестом организаторов референдума за отделение Каталонии от Испании, матч перенесли. Стороны долго спорили о новой дате и, в конце концов, остановились на 18 декабря. Не исключено, что и в этот день в каталонской столице не обойдется без народных волнений. Но дальше сдвигать игру уже просто некуда. Лига готова пойти на любые риски…

Абстрагируясь от политики, приводим аргументы в пользу каждого из соперников.

ЗА «БАРСЕЛОНУ»

Великолепная форма Лео

Само по себе наличие в составе Лионеля Месси делает «Барсу» фаворитом практически в любой игре. Когда у «Реала» был Криштиану Роналду, тому удавалось как-то компенсировать этот фактор, но сейчас такого противовеса у мадридцев нет. При этом сам Лео именно к Эль-Класико набрал сумасшедшие обороты.

В 11 матчах чемпионата Месси соорудил 18 голов: 12 забил сам, еще в шести случаях помог отличиться партнерам. Единственный раз аргентинец обошелся без результативных действий во встрече с «Гранадой». Было это в сентябре, и тогда лидер «Барсы» провел на поле 45 минут, едва успев восстановиться после травмы. В общем, намечается очередной гол Месси «Реалу». Статус лучшего бомбардиров в истории противостояния (26 мячей) к этому обязывает.

Атакующая мощь

Из «фактора Месси» вытекает другое преимущество каталонцев: они значительно сильнее соперника в атаке. Эрнесто Вальверде, помимо Лео, располагает Луисом Суаресом, Антуаном Гризманном и юным суперталантом Ансу Фати. Неделю назад 17-летний вундеркинд показал готовность забивать в больших матчах, оставив «Интер» за бортом Лиги чемпионов…

Неслучайно «Барса» в 16 турах примеры поражала ворота соперников на 10 раз чаще, чем «Реал» (43 гола, в среднем по 2,7 за игру). В последних 11 матчах каталонцы лишь раз забили меньше двух мячей. Тогда их атаку остановил главный адепт оборонительного футбола Диего Симеоне со своим «Атлетико». Но победила-то все равно «Барселона». А забил Месси.

Травмы соперника

В среду Вальверде не сможет рассчитывать на Артура и почти не игравшего в нынешнем сезоне Усмана Дембеле. Заменить обоих – не проблема. А вот Зинедин Зидан лишился целой группы ключевых футболистов: помимо потенциального лидера «Реала» Эдена Азара это Лукас Васкес, Марко Асенсио и Хамес Родригес.

Почти наверняка пропустит Эль-Класико и опытный защитник Марсело, не тренировавшийся с командой в понедельник. Очевидно, фланги «Реала» предстанут заметно ослабленными. А ведь в них заключался главный шанс гостей – центр поля «Барса» почти никогда и никому не уступает.

Дополнительный отдых

Вроде бы один лишний день на восстановление – не так уж и много. Однако игроки «Реала» (например, Серхио Рамос) перед Эль-Класико вовсю упирали на это преимущество соперника. «Барса» действительно завершила свой гостевой матч против «Реала Сосьедад» (2:2) на сутки раньше, чем мадридцы – против «Валенсии» (1:1). На «Месталье» команда Зидана отстрелялась в воскресенье ближе к часу ночи по московскому времени.

Беспроигрышная серия

В пользу «Барсы» и статистика последних очных встреч. «Реал» не выигрывал Эль-класико с 2017 года, когда взял верх по сумме двух матчей в Суперкубке Испании (3:1, 2:0). В следующих четырех играх в рамках чемпионата мадридцы разжились единственным очком при трех поражений с общей разностью 3:11. А предыдущий выезд на «Камп Ноу» обернулся для них оглушительным разгромом 1:5, даже несмотря на отсутствие Месси в рядах хозяев…

В примере, кстати, «Барселона» не проигрывает «Реалу» уже шесть матчей кряду. Серия началась в 2016 году. Тогда мадридцы победили в гостях 2:1 благодаря решающему голу Роналду на 85-й минуте.

ЗА «РЕАЛ»

Лучший момент сезона

Перенос Эль-Класико, безусловно, оказался на руку Зидану. На старте сезона француз долго разбирался с обновленным составом, выбирая оптимальную модель между 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 и даже 4-1-3-2. Процесс этот протекал весьма болезненно. И в октябре «Реал» рисковал провалиться в Барселоне по полной программе.

После поражения от «Мальорки» Зидан остановился на классических 4-3-3 и с тех пор не потерпел ни одного поражения: восемь побед при трех ничьих и разности мячей 29:6. Воскресный матч в Валенсии получился не очень качественным, но чудесное спасение на последней минуте с результативным подключением в чужую штрафную Тибо Куртуа обеспечило команде положительный эмоциональный фон. «Реал» пожалует на «Камп Ноу» в лучший момент сезона.

Непробиваемая оборона

Если «Барса» обладает лучшей на данный момент атакой, то «Реал», безусловно, может гордиться своей обороной. В 16 турах мадридцы пропустили 12 мячей – на восемь меньше, чем каталонцы. В непробиваемости команду Зидана превосходит только «Атлетико» (10), но с этими ребятами, как говорится, соревноваться бессмысленно.

Четверка защитников Бенжамен Менди – Серхио Рамос – Рафаэль Варан – Дани Карвахаль окончательно сыгралась, а Куртуа перестал «косячить». Сейчас бельгиец переживает лучший период в карьере после возвращения из АПЛ. В октябре-ноябре вратарь «Реала» выдал «сухую серию» из 535 минут, перекрыв достижение своего предшественника Кейлора Наваса. И на «Месталье» в воскресенье он творил чудеса не только в чужой штрафной, чему доказательство – шесть сейвов.

Возвращение Каземиро

Главный плюс каталонцев может оказаться и их главным минусом. Месси, безусловно, неподражаем, но при Вальверде зависимость «Барсы» от гения аргентинца превысила все допустимые пределы. Остальные лидеры на фоне Лео зачастую превращаются в статистов. И если «Реал» не даст барселонской «десятке» развернуться, шансы гостей заметно возрастут.

Задача, конечно, сложная, но все-таки решаемая – с учетом возвращение в строй Каземиро. В своей лучшей форме бразильский опорник едва ли не в одиночку отбирал все мячи в трех победных для «Реала» розыгрышах Лиги чемпионов. И в нынешнем сезоне Каземиро лучший в примере по отборам (3,7 за матч) и перехватам (2,3). Так почему бы ему не остановить Месси?

Лучшая версия Крооса и Бензема

Несколько месяцев работы Зидана вернули большинству мадридских звезд былую форму. Тони Кроос, которого в ходе провального прошлого сезона болельщики требовали поскорее продать, сейчас неудержим. Немец дирижирует атаками, выдавая фантастическую статистику. В матче с «Валенсией» из 108 передач Крооса 105 оказались точными…

По эффективности пасов (93,1%) полузащитник «Реала» лидирует во всей примере, по их количеству (68,3 в среднем за матч) уступает среди коллег по амплуа только Эверу Банеге из «Севильи». При этом Кроос еще и входит в пятерку лидеров турнира по числу ключевых передач (2,4).

В не меньшей степени Зидан «реанимировал» и Бензема. В 21 матче примеры и ЛЧ француз отметился 16 голами. Однако Карим не только забивает, но и блестяще ассистирует (7 голевых передач). 1,57 результативного действия за игру – это даже больше, чем у Месси (1,44).

Добавим, что, скорее всего, предстоящее Эль-Класико станет последним шансом Гарета Бэйла доказать свою необходимость «Реалу». Если валлиец не впечатлит Зидана, то зимой с высокой вероятностью все-таки покинет Мадрид. Чем не мотивация громко напомнить о себе?

Традиции Зидана

Наконец, нельзя не отметить преимущество Зидана над «Барселоной» в очных встречах. Три победы, две ничьи и два поражения при разности мячей 12:11 – не бог весть какой перевес, но все же…

Еще весомее выглядит баланс Зидана в тренерском противостоянии с Вальверде. В семи матчах француз одержал пять побед при одной ничьей и одном поражении. Осталось Зизу заразить своим победным менталитетом игроков. И для него это никогда не было проблемой.