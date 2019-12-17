Наполеоновские планы Соколова. Со следующего сезона в ПФЛ грядет реформа - Советский спорт
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17 декабря 2019 22:00ФутболСергеев Иван

Наполеоновские планы Соколова. Со следующего сезона в ПФЛ грядет реформа

Итоги 2019 года подвел руководитель Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов. Он в основном говорил не о том, что было, а о том, что будет с третьим по рангу дивизионом чемпионата России.

О ПРЕДПОСЫЛКАХ ПЕРЕМЕН

– Все последние годы турнир ПФЛ проводился в пяти региональных зонах, – напомнил Соколов. – Эта система сформировалась в начале 2000-х, когда турнир объединял порядка 100 команд. Однако с тех пор количество участников заметно сократилось. Многие клубы прекратили существование по объективным, всем понятным причинам. В особенности это актуально для Сибири и Дальнего Востока. В результате ПФЛ съежилась примерно до 60 команд. И возникла острая необходимость в изменении системы, проводить соревнования в пяти зонах экономически нецелесообразно.

При нынешней схеме происходят парадоксальные вещи. В зоне «Восток» матчей явно не хватает, приходится вводить дополнительный круг. А, скажем, в «Урал-Приволжье» число участников, наоборот, увеличилось с 9 до 12. Получается перекос… В общем, 3 декабря на общем собрании клубов мы обсудили и утвердили реформы, которые вступят в силу уже со следующего сезона.

О ВАРИАНТАХ

– Основная дискуссия развернулась вокруг деления на группы. Рассматривались варианты с тремя и четырьмя группами, при этом анализировался опыт зарубежных чемпионатов. Пример брали с Испании, где, как и у нас, есть команды с островов. В сегунде В участникам приходится преодолевать приличные расстояния, чтобы добраться до Канар или Балеар. Испанцы остановились на четырех группах – то же самое сделали и мы.

ПФЛ будет разделена на следующие сегменты – «Юг», «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье». После плодотворных дискуссий мы поняли, что три группы – слишком мало, а пять, как сейчас, – перебор. Это не какая-то антикризисная мера, а жизненная необходимость. По-другому лига не сможет развиваться.

О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

– Об интересах представителей сибирского и дальневосточного регионов никто не забывает – они добавятся в каждую из четырех образованных групп. Приведет ли это к росту их затрат на участие в турнире? На самом деле нет. Перелет в Москву или Братск стоит примерно одинаково. При этом у клубов появится возможность развиваться, которой они лишены, замыкаясь в своем регионе. Сейчас они, по сути, выбрасывают деньги на ветер. В год набегает приличная сумма, миллионы рублей. Но при этом нет условий для прогресса игроков, выхода на конкурентоспособный уровень хотя бы по меркам ФНЛ. А внутри эффективных соревнований, при грамотно составленном календаре, удешевляющем логистику, такой прогресс неизбежен. Тогда можно будет выстраивать долгосрочную стратегию. А потенциал Омска, Сахалина, Новосибирска, Читы, Барнаула, Иркутска на самом деле достаточно велик. Это крупные региональные центры.

О СИСТЕМЕ «ОСЕНЬ-ВЕСНА»

– Принятая в ПФЛ следом за РПЛ и ФНЛ очередность кругов не послужила причиной проблем, которые мы сейчас пытаемся решить. По какой системе турнир ни проводи, в ноябре, декабре, феврале играть в футбол не получится. Для этого нужно, чтобы у всех клубов появилась инфраструктура, как, скажем, у «Зенита» с его раздвигающейся крышей на «Газпром Арене»… Число участников сокращалось не из-за «осени-весны». И на «весну-осень» мы в отрыве от других лиг перейти не можем. Так что не вижу смысла обсуждать этот вопрос. Нам надо подтягивать экономику клубов, строить новые стадионы, а не заниматься популизмом.

И к еврокубковым неудачам России в этом сезоне «осень-весна», считаю, не имеет никакого отношения. Все сильны задним умом. Раз никто не попал в плей-офф, значит, виновата система. А что, если бы российские команды дошли до полуфинала Лиги Европы, система сразу стала бы хорошей? Да нет. Все бы просто констатировали высокий уровень нашего футбола. Но при чем тут очередность кругов?

О БУДУЩЕМ

– Если бы ПФЛ перешла на три группы, то каждая объединяла бы примерно по 18 клубов – и не было бы предпосылок для расширения дивизиона. Мы же должны держать в голове индикаторы, заложенные в программе развития футбола-2030. А она не предполагает закрытости ПФЛ. Скажем, появление в турнире вторых команд премьер-лиги только приветствуется. В общем, лига параллельно будет решать сразу несколько задач. Повышать эффективность экономической и спортивной составляющих и при этом расширять географию. Главное – чтобы клубы возникали не на пустом месте, а заранее обзаводились прочным фундаментом для движения вверх.

РЕФОРМА ТРЕТЬЕГО ДИВИЗИОНА

СЕЗОН-2019/20

ЗАПАД (14 команд)

Велес, Долгопрудный, Звезда, Зенит-2, Знамя Труда, Коломна, Ленинградец, Локомотив-Казанка, Луки-Энергия, Муром, Олимп, Псков-747, Родина, Торпедо-Владимир

ЦЕНТР (14 команд)

Арарат, Динамо-Брянск, Зоркий, Калуга, Квант, Металлург, Ротор-2, Рязань, Салют, Сатурн, Сокол, Строгино, Химик-Арсенал, Химки-м

ЮГ (16 команд)

Алания, Анжи, Биолог-Новокубанск, Волгарь, Динамо-Ставрополь, Дружба, Интер, Краснодар-3, Легион-Динамо, Махачкала, Машук-КМВ, СКА, Спартак-Владикавказ, Спартак-Нальчик, Урожай, Черноморец

УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ (12 команд)

Акрон, Волга, Звезда, Зенит-Ижевск, КАМАЗ, Лада, Лада-Тольятти, Носта, Тюмень, Урал-2, Уфа-2 ,Челябинск

ВОСТОК (6 команд)

Динамо-Барнаул, Зенит, Иртыш, Новосибирск, Сахалин, Чита

СЕЗОН-2020/21 (ПРОЕКТ)

– ЮГ (16 команд, 30 туров, победитель выходит в ФНЛ)

– ЦЕНТР (16 команд, 30 туров, победитель выходит в ФНЛ)
Включит двух представителей упраздненной зоны «Восток»

– ЗАПАД (16 команд, 30 туров, победитель выходит в ФНЛ)
Включит двух представителей упраздненной зоны «Восток»

– УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ (14-16 команд, 30 туров, победитель выходит в ФНЛ)
Включит двух представителей упраздненной зоны «Восток»

ЦИФРЫ

59,7 млн рублей в среднем составляет бюджет клуба ПФЛ-2019/20.

20 клубов потеряла ПФЛ после перехода на систему «осень-весна».

12 млн рублей добавится к транспортным расходам «восточных» клубов после реформы.

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