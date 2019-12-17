Сергей Прядкин: РПЛ ждут реформы – расширение или плей-офф

«ДЕГРАДАЦИИ В РПЛ НЕТ!»

Во вторник состоялась пресс-конференция РПЛ по итогам первой части сезона. В ней приняли участие президент премьер-лиги Сергей Прядкин, директор по безопасности Александр Мейтин, директор по маркетингу Евгений Савин и коммерческий директор Павел Суворов. По неизвестным причинам не было только спортивного директора Виктора Пышкина, а исполнительный директор Сергей Чебан отказался от участия в последний момент. Табличка с его именем поначалу стояла на столе президиума, однако за несколько минут до начала он подошел к сотруднику РПЛ и попросил ее убрать. Коротко свое решение он объяснил тем, что в его участии нет нужды, поскольку есть Прядкин и «профильные начальники».

Сама пресс-конференция началась с 20-минутным опозданием. В ожидании журналисты шутили, что невольно напрашивается аналогия с ЦСКА и «Краснодаром», которые как будто тоже с опозданием стартовали в Лиге Европы, а когда собрались с силами, уже слишком многое упустили.

Сначала взял слово Прядкин. Он вообще был главным спикером, а коллеги только помогали ему по своим профильным вопросам. Глава РПЛ перечислил достижения за последние полгода. Полностью приводить его речь смысла не имеет, многое из сказанного мы слышали и раньше.

Если коротко, средняя посещаемость РПЛ по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона выросла на 4,5 % и составила 17,4 тысячи зрителей (тенденция продолжается третий год), количество подписчиков лиги в соцсетях выросло до 3,2 млн, календарь в этот раз составили хороший, практически все стадионы, кроме Оренбурга и Тамбова, в норме, а реальную обеспокоенность вызывает только последний, поскольку там не выполняется дорожная карта и требуется разговор с руководством региона.

В целом речь Прядкина была традиционно позитивной, а все спорные и сложные темы остались журналистам. Как и ожидалось, те начали с места в карьер, напомнив, что ни один российский клуб впервые за полтора десятилетия не пробился в еврокубковую весну.

– Предугадывал, что будет такой вопрос, – ответил глава РПЛ. – Уже говорят, что началась деградация нашего футбола, но мне обидно это слышать – хочу подчеркнуть, что это не так. Напротив, наша турнирная таблица показывает, что до последнего тура не будут определены ни участники еврокубков, ни те команды, которые вылетают, ни те, которые сыграют стыковые матчи. Коллеги из УЕФА ни в одной лиге не видели такой плотности по очкам. У нас очень интересный чемпионат и конкурентная среда внутри лиги.

Конечно, не выход в весеннюю часть еврокубков, минус. Для нас это не хорошо, ведь мы теряем шестую строчку в рейтинге УЕФА. У каждого из клубов были свои объективные причины. Кому-то досталась сложная группа, у кого-то обстоятельства внутри команды, кто-то перестраивался. Но без боя они не сдавались. Это негатив, но у меня есть надежда на то, что ряд команд омолаживаются, провели революцию и строят игру на перспективу, поэтому уверен, что следующий сезон будет удачным.

«С КОЛЛЕГАМИ ИЗ МВД НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ ДРУГ К ДРУГУ»

Другая наболевшая тема – акция протеста болельщиков в 19-м туре чемпионата России и причины, которые к ней привели. Этот вопрос обсуждался на пресс-конференции долго и вызвал живую реакцию представителей РПЛ.

Прядкин рассказал, что лига озабочена реакцией болельщиков, внимательно следит за развитием ситуации и направила все соответствующие запросы в МВД и ГУВД по задержанию болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. Все понимают, что от отсутствия болельщиков на трибунах футбол беднеет, часто общаются с фанатами и много делают для помощи им, но в ответ просят болельщиков соблюдать законы России и вести себя на стадионе и за его пределами соответственно.

Поскольку инцидент с болельщиками «Спартака» в Санкт-Петербурге был историей не столько про поведение фанатов, сколько про действия полиции, эту тему затронули отдельно.

– Мы отвечаем за все, что происходит на территории стадиона, но никак не влияем на происходящее за его пределами, – ответил по своей сфере ответственности глава по безопасности РПЛ Мейтин. – Мы отправили все соответствующие запросы и хотим получить четкий ответ: «Что произошло с нашими болельщиками, которые были задержаны?». У МВД есть время, чтобы дать ответ, но на сегодняшний день мы его не получили. А ставить диагноз больному, не видя его, неправильно.

Главный просчет полиции был в том, что любое действие можно понятно объяснить – представить материалы, доказательства. И тогда у нормальных людей не будет вопросов. А когда это делается закрыто, а мы пользуемся только сторонними источниками, не можем сделать ни заявления, ни комментария.

У нас с коллегами из МВД накопились вопросы друг к другу. Раньше мы каждый год встречались и решали все вопросы за столом, а в последнее время давно друг друга не видели и не слышали. Только в телефонных разговорах. Надеюсь, что встретимся – нам есть, что сказать друг другу.

«РАДЫ ИНТЕРЕСУ «ЯНДЕКСА», НО С «МАТЧ ТВ» У НАС КОНТРАКТ»

Еще один ракурс на акцию болельщиков в 19-м туре – освещение данной истории монополистом по показу матчей РПЛ телеканалом «Матч ТВ» (там сделали все, чтобы она прошла незамеченно). Прядкин заявил, что у лиги запланирована рабочая встреча с основным вещателем в 20-х числах декабря, и эта тема в контексте редакционной политики канала будет обсуждаться. При этом лига никоим образом не участвует в жизни вещателя.

Что до беспокойства активных фанатов тем фактом, что произошедшие инциденты могут ускорить введение Fan ID, то, по мнению Прядкина, это две несвязанные истории, потому что разработка этого проекта инициирована государственными органами еще со времен окончания ЧМ-2018.

– Почему Fan ID до сих пор не введен? Потому что все хотят, чтобы это было одновременно и безопасно, и удобно для болельщиков, – добавил Мейтин. – Полиция должна реагировать мгновенно. Мы за неотвратимость наказания, но должно быть четкое понимание, в связи с чем это происходит.

– Если есть нарушение, должно быть и наказание, – подтвердил Прядкин. – Мы это и фанатам объясняем. Но еще в завершение этой темы хочу сказать, что всегда неприятно, когда орут матом, да еще и хором. Да, есть подобные примеры и в зарубежных лигах, но мы русские, и наш мат слышится нам более явно, чем ругательства на иностранном языке. После чемпионата мира мы боялись, что не будут заполняться стадионы. Но на стадионы пошла новая категория людей – женщины, дети, ветераны, семьи. От этой культуры сложно избавиться, но с матом надо что-то делать и решать эту проблему.

На этом тема фанатов была закрыта. Последовал вопрос об интересе «Яндекса» к трансляциям РПЛ.

– Это провокационный вопрос, у нас есть контракт с «Газпром-Медиа», – сразу открестился от возможного разрыва отношений Прядкин. – И мы им очень благодарны. Да, нам не нравится сумма контракта, но это предложение было самым выгодным. Конкуренции не было, а «Газпром-Медиа» много лет с нами сотрудничает. Хотим большего и рады тому, что есть интерес со стороны других медиаплатформ, но никаких конкретных переговоров ни с кем не вели. Есть ведь не только «Яндекс», но и пара других компаний.

– Каждый желающий транслировать матчи РПЛ может обратиться к правообладателю и сделать ему предложение по показу футбола на основе сублицензии, – добавил коммерческий директор Суворов.

«ДО ФЕВРАЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СУДЕЙСТВЕ НЕ ЖДЕМ»

Нельзя пройти и мимо темы судейства, которое в нынешнем сезоне зачастую выходило на первые полосы не реже самих футбольных событий. Его можно разделить две части – само качество судейство и развитие VAR.

– Опасаюсь говорить о том, что с 20-го тура VAR заработает в полном объеме, – сказал Прядкин. – Мы очень надеемся на это, чтобы все находились в равных условиях. Участвуем в проекте помощью в развитии арен для работы VAR и финансированием подготовки арбитров, но остальное зависит не от нас, а от РФС. Тем не менее, уверен, что VAR будет работать и, надеюсь, с весны на всех восьми матчах тура.

Также Прядкин отметил, что вопрос качества работы арбитров также находится в компетенции РФС, хотя сама лига недовольна количеством судейских ошибок.

– На недавней встрече главы РФС Александра Дюкова с руководителями клубов было решено, что пока никаких кардинальных изменений не будет. К началу второй части чемпионата посмотрим, какие шаги будут предприняты судейским комитетом. А позицию клубов вы знаете – 13 из них выразили претензии по качеству судейства. Все, больше на эту тему говорить не буду, – сказал в завершение он.

«НАША ЗАДАЧА – УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ В РПЛ»

В целом, многое из этого нам было известно и ранее, а вот стремление лиги к серьезному реформированию стало большим сюрпризом.

– Чего ждать? В перспективе очень многого, – удивил присутствующих Прядкин. – По системе «весна-осень» вопросов клубами не поднималось. Только Андрей Аршавин ее затронул. Но у меня от РФС есть задание рассмотреть варианты реформ по проведению чемпионата России. Эти же вопросы поднимал ряд руководителей клубов, в том числе Евгений Гинер.

Причина в том, что 30 туров – это слишком мало. Существует климатический фактор, но, например, уже в правительстве поднимался вопрос о том, чтобы оснастить часть стадионов крышами. Мы могли бы играть до конца декабря и начинать в феврале пораньше. Тем более, вы видите какая в связи с глобальным потеплением температура на улице.

За последние полгода была изучена куча вариантов. Два основных направления – расширение лиги до 18 команд и несколько вариантов по проведению плей-офф. Штука в том, что в 2022 году нас ждет чемпионат мира в Катаре, который отберет у нас четыре-пять игровых уик-энда, поэтому до этого момента провести реформу будет сложно. У нас есть наработки, которые мы довели до РФС и дважды рассмотрели на комитете по профессиональному футболу.

«40 % КЛУБОВ РПЛ – ЗА ВВЕДЕНИЕ ПЛЕЙ-ОФФ»

С возможным увеличением количества участников все понятно, поэтому журналистов особенно заинтересовали возможные формулы проведения плей-офф, но Савин объяснил, что пока они не доведены до ума, оглашать их рано. Главное – решить задачу по увеличению матчей и соблюсти спортивную составляющую: «Игры ради игр, которые ничего не несут, никому не нужны».

По его словам, также сильно влияет на процесс тот факт, что в рейтинге УЕФА Россия опустилась на седьмое место и потеряла одного участника еврокубков.

– Мотивация команд, когда они по определенной формуле борются за шесть мест в еврокубках, может пострадать при розыгрыше пяти мест. Это надо учитывать, чтобы выстроить стабильную модель. Не хотелось бы на один-два сезона перейти на новую систему розыгрыша, а потом возвращаться назад, – подчеркнул Савин. – Лучшего или лидирующего варианта пока нет.

– Мы обсуждали все варианты с клубами, – добавил Прядкин. – Мнения у них разделились. Примерно 40 % за плей-офф, а 60 % – за гладкий чемпионат с увеличением участников, как в основных странах Европы. В любом случае реформа будет точно. Вопрос только в том, до ЧМ-2022 или после.

«РЕФОРМА ЛЧ ПОДМЫВАЕТ ОСНОВУ ЕВРОПЕЙСКОГО ФУТБОЛА»

В заключение обсуждалась обещанная УЕФА реформа еврокубков и попытки президента «Реала» Флорентино Переса создать на основе лучших клубов Европы Суперлигу. С точки зрения руководителей РПЛ, оба проекта негативны для российского футбола и имеют мало шансов на осуществление.

– Учитывая мои связи в УЕФА, скажу – как минимум 54 ассоциации УЕФА против Суперлиги, – заявил глава РПЛ. – Такое же отношение к проекту и у Ассоциации европейских профессиональных лиг. Да и в Ассоциации европейских клубов (ECA) за эту идею только два-четыре реформатора. Для нас это никоим образом невыгодно. Хорошо знаю главу УЕФА Александра Чеферина, и он отлично понимает значимость национальных чемпионатов. Та система участия в еврокубках, которая существует, выстроена и отлично работает.

А по реформе Лиги чемпионов ответил Савин.

– Она по-прежнему является проектом, который был вброшен неофициально и получил резкую оценку в ECA, потому что подмывает основу европейского футбола. Выступления в европейских турнирах должны основываться на выступлениях в национальных первенствах. Мы, как представители России, против таких проектов.

Не секрет, кто является инициаторами – ряд клубов из Испании, Германии и Италии, которые ревностно относятся к финансовым успехам английских клубов, – подчеркнул Савин. – Они теряют в конкуренции с англичанами и ищут такие пути. Но я практически уверен, что этого не произойдет. Почти все участники футбольного процесса, за исключением нескольких топ-клубов, категорически против такого подхода, поскольку в этом случае богатые будут становиться только богаче, а бедные – беднее. Условному Кристиану Зайферту (глава бундеслиги – прим. ред.) точно не выгодно, чтобы «Бавария» стала еще богаче, а остальные клубы бундеслиги стали еще меньше зарабатывать. Важно сохранять спортивный баланс, а эта реформа направлена на обратное.

На этом встреча, длившаяся больше часа, была завершена.