Неймар: Мы с Мбаппе, действительно, два больших ребенка

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Я УШЕЛ ИЗ «БАРСЫ» НЕ ИЗ-ЗА МЕССИ

– Смотрели вручение «Золотого мяча»?

– Да, дома по телевизору. Конечно, было бы приятно в этот вечер быть вместе с лучшими футболистами мира. Но у меня проблема – травмы замучили, поэтому на этот раз не смог приехать.

– Лионель Месси получил шестой «Золотой мяч». Ваш комментарий.

– Месси – невероятный игрок. Лучший из всех, кого когда либо видел. Поэтому ничего удивительного в том, что набрал аж шесть «Мячей», ведь играет очень стабильно. Надо бы вообще сделать для него специально один «Золотой мяч», так сказать, персональный.

– Правда, что одна из причин, по которой вы ушли из «Барселоны» – это то, что, играя в одной команде с Месси, меньше шансов получить «Золотой мяч»?

– Нет. Я ушел из «Барсы» не потому, что хотел стать лучшим в мире и не из-за «Золотого мяча». Просто хотелось изменить что-то в жизни. Ни «Золотой мяч», ни Месси тут вообще не причем. А быть партнером Месси была большая честь для меня. Он мой друг, я всегда буду любить его.

– Что такое, по-вашему, великий футболист?

– Это тот, кто способен изменить судьбу матча. Тот, кто всегда держит определенную планку и легко выполняет то, что другим дается с трудом. Наверное, так.

– Сколько в мире сейчас действительно великих?

– На самом деле много. Другое дело, далеко не всем удается вытащить счастливый билет.

– Можно называться великим игроком, ничего не добившись на международном уровне?

– Конечно, можно. Взять того же Роналдо («Зубастик» – прим. ред.) – он никогда не выигрывал Лигу чемпионов, но ведь великий! То же самое Ибрагимович. Зико никогда не выигрывал чемпионат мира. Но все они классные футболисты.

– Хави говорил, что главное – не результат, а футбольная философия.

– Но футбольные идеи бывают разные. Играя рядом с Хави и другими ребятами в «Барсе», я понял, что у них особая философия. В этом клубе футбольная жизнь более интенсивная. И чем вы уравновешеннее, тем легче вам постигнуть эту философию. Я многому научился в Барселоне, и поэтому чувствовал себя там прекрасно.

ПОСМОТРИТЕ МОЮ СТАТИСТИКУ В «ПСЖ» – ЭТО СУПЕР!

– Зачем вы переехали в Париж? Чтобы доказать, что вы лидер?

– Нет, я играю в футбол совсем не для того, чтобы что-то доказать. Я играю, потому что люблю футбол – вот и все. Играть для меня – счастье. И в каждом матче выкладываюсь по полной.

– В Лиге чемпионов «ПСЖ» играет со скрипом. Это для вас стало неожиданностью?

– Лига чемпионов – очень трудный турнир. Для любой команды. За мои четыре года в «Барселоне» мы выиграли Лигу только однажды. И здесь проблемы те же самые. Но, уверен, мы выиграем Лигу. Вот что стало настоящей головной болью для меня в Париже – это травмы, из-за которых пропустил не один месяц. Я так рвался на поле.

– Победа или вылет из Лиги чемпионов переживаются по-особенному?

– Я никогда не проигрывал в финалах. Не знаю, что это такое. Но, конечно, когда вылетаешь – это кошмар! В прошлом сезоне, когда нас выбил «Манчестер Юнайтед», мне было больно оттого, что ничем не мог помочь команде. Эмоции были такие же, как если бы был на поле. Такой отличный шанс упустили выйти я одну четвертую! И там уже я сыграл бы. Но каждый опыт полезен – даже негативный.

– Насколько вы себя пока реализовали? На 40%?

– Здесь, в Париже?

– Да.

– Да на все сто! В каждом матче я играю в свой футбол. Посмотрите мою статистику в «ПСЖ» – ведь супер! Никогда не халтурю на поле. Но два раза был травмирован и по три месяца не мог играть, для любого футболиста – это испытание. Но что уж тут я могу поделать! Это жизнь.

– Умеете терпеть?

– Не всегда. (Смеется). Зависит и от ситуации.

– Если бы могли, что-то изменили бы в парижском этапе карьеры?

– Конечно, травмы были лишние. Эти болячки просто убивают! Мышечные травмы очень болезненные. Последняя – подколенного сухожилия – выбила меня на месяц. Вот если бы можно было в этом плане что-то изменить…

РЫБА ИЩЕТ, ГДЕ ГЛУБЖЕ, А ЧЕЛОВЕК – ГДЕ ЛУЧШЕ

– Отдаете себе отчет, что летом обидели много людей?

– Каких людей? Здесь?

– Да, в частности, столичных болельщиков…

– Но все прекрасно знают эту летнюю историю, что хотел я, что хотел клуб, что хотел народ. Я много сказал на эту тему. Сейчас я – парижанин. Выкладываюсь на 100%. За «ПСЖ» на поле буду биться до конца. И никогда не хотел никого обидеть, но знаю только одно, если тебе где-то не комфортно – надо уходить. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.

– Как вы думаете, Франция вас поняла?

– В какой-то степени (Вздыхает). Всегда есть какое-то недопонимание между людьми. Я уважаю всех и все в Париже. Да у меня свои принципы – футбольные и жизненные. Но я всегда был профессионалом. То есть никогда не отбывал номер на поле.

– С «ПСЖ» нет теперь недопонимания?

– Надеюсь... (Смеется.)

– После ухода Дани Алвеса кто теперь зажигает в «ПСЖ»?

– Кто заводила? Это вы имеете ввиду? Трудно найти ему замену.

– Его не хватает?

– Да. Лично мне не хватает. Но в команде есть и другие веселые ребята. Дани, он немного похож на моего старшего брата. Очень мне помог, когда я пришел в «Барселону». И здесь в Париже тоже помогал. Дорогой для меня человек.

– Лидер должен быть образцом во всем?

– Но что такое «быть образцом»? Существует ли совершенный человек? Только Бог – совершенство. У каждого свои небольшие недостатки. Лидер – это тот, кто помогает команде победить, делает результат. Это может быть капитан или бомбардир. У каждого свои козыри и качества лидера.

– Значит, лидер на поле не обязательно заводила в жизни?

– Да, разные вещи… Хорошо быть заводилой в команде – балагуром, всех смешить. А лидер на поле – руководит, орет, выстраивает партнеров. Но это не мое. Я мало говорю во время матча, в отличие от Тьяго Силвы – вот это настоящий рупор, киллер на поле. Настоящий капитан, я же выражаю себя лучше не словами, а делом.

МЫ С КИЛИАНОМ – НЕ КОНКУРЕНТЫ

– Летом Килиан Мбаппе делал все что мог, лишь бы вы не ушли. Какие у вас с ним отношения?

– Отличные! Мы друзья и всегда готовы помочь друг другу. Это действительно особенный парень. Постоянно с ним обмениваемся сообщениями, мы – не конкуренты. Когда один забивает, другой всегда его спешит поздравить. Мы – друзья, товарищи, иначе нельзя, результатов не будет. Мы близки и в футболе, и по жизни. Это хорошо и для нас обоих, и для команды. Нам нравится быть вместе, играть вместе, такие отношения только на пользу «ПСЖ».

– А отношения на тренировках?

– Тут немножко по-другому. Между нами как бы идет такая игра, соревнование. Но это же хорошо – конкуренция.

– Такие отношения между вами – от характера? Встретились два пацана, которые больше всего на свете любят гонять мяч…

– (Смеется.) Думаю, мы действительно, два больших ребенка, которые любят просто играть и получать удовольствие. Обводить, забивать, радоваться… Это наше отношение к футболу, иначе не можем. В принципе, это самое главное.

– У вас есть еще один большой друг в команде – Марко Верратти...

– Это не только классный футболист, но и большой человек (Смеется.). Наверное, один из лучших, с кем я когда-либо играл. Такой партнер – мечта. Всегда с улыбкой, любит жизнь, прикольщик.

НАСТОЯЩЕГО НЕЙМАРА МАЛО КТО ЗНАЕТ

– Сколько людей – столько и мнений о Неймаре. А что такое настоящий Неймар?

– Настоящего Неймара мало кто знает. Только мои родители и друзья. А то, что люди думают обо мне – это совсем не то. Настоящий Неймар – очень спокойный позитивный человек. Любит быть в кругу семьи, среди друзей. Я не затворник. Сложно понять человека, когда не имеешь с ним дело. Но что тут поделаешь…

– Можно быть одним человеком в жизни и другим на поле?

– Футболист – это известность, личность. А в жизни – это более спокойный вариант!

– Насколько вам комфортно в футбольном сообществе?

– Футбол, как игра – это всегда класс! Но вот, некоторые околофутбольные вещи раздражают. Расизм, например. История с Дентиньо и Тайсоном (два бразильских игрока из донецкого «Шахтера», ставшие жертвами украинских болельщиков расистов) или с Марио Балотелли – это для меня неприемлемо. Такого не должно быть. Хочу, чтобы это понимали все наши болельщики, те, кто приходит на стадион. Вот это действительно не нравится. А что касается собственно футбола – здесь мне все комфортно. Футбол – это моя жизнь, этим живу я, моя семья, мои друзья. Поле – это место, где я полностью самовыражаюсь.

– Чтобы сохранить такое понимание футбола, надо иметь крепкий характер…

– Полагаю, это так. (Смеется.) Без характера никогда ничего не добьешься в футболе. Ведь столько вокруг сплетен, вранья, столько каких то вещей, с чем категорически не согласен… Да, нужен характер. Иначе, далеко не уедешь.

ЗАЧЕМ МНЕ КУДА-ТО УХОДИТЬ ИЗ «ПСЖ»!

– В 27 лет есть еще, о чем мечтать?

– Скажем так, есть цели. А мечты были в детстве, когда страстно желал стать профессиональным футболистом. Получается, мечта стала реальностью. А целей – вагон и меленькая тележка. Победа на ЧМ, в Лига с «ПСЖ», победа в чемпионате Франции… Все эти задачи ставятся из года в год. Есть цели и помимо футбола. Но это не для прессы…

– А есть какая-то главная задача в футболе?

– Выиграть чемпионат мира с Бразилией.

– А с «ПСЖ», пока вы еще здесь?

– А зачем мне куда-то отсюда уходить! (Смеется.) У меня еще два года контракта, команда прибавляет. Задача – наконец-то, выиграть Лигу чемпионов. Мой клуб – «ПСЖ», к каждому матчу должен относиться самым серьезным образом. Задача – победа в каждом матче. Только так.

– Есть вариант, что однажды наденете капитанскую повязку «ПСЖ»?

– Быть капитаном – не каждому дано. Можно быть капитаном и без повязки. Но, конечно, если такое случится, посчитаю честью для себя. Но пока даже не думаю об этом. С меня достаточно и того, что капитан в сборной. Главное быть в футболе, а в каком качестве – не важно. Капитан или нет – это ведь никак не влияет на мою игру. В Бразилии ты играешь для всего народа и это особое ощущение. Главное – играть. Ответственность и давление – это другая история.

– Есть ностальгия по Бразилии? Чего-то не хватает здесь, во Франции?

– Не хватает? (Думает.) Вау! Мои друзей. Моей семьи, родственников. Жары. Народа. Да всего! Бразилия – моя родина. Уже семь лет как уехал оттуда. Здесь совсем другая жизнь и футбол. Да, в Европе турниры престижнее. Но в Бразилии вы у себя дома. Я всего четыре года играл там на профессиональном уровне (в «Сантосе»), это было фантастика! Я был счастлив быть рядом с любимыми людьми. Сейчас далеко от них. Но и здесь есть задачи. И, думаю, у меня еще все впереди.

– Вы счастливы в Париже?

– Вполне. Во всяком случае, когда играю в футбол. Думаешь ведь постоянно только о футболе. Это и называется счастье. Если бы еще травм было поменьше…

– Когда выиграете, наконец, «Золотой мяч»? Поставили себе такую цель?

– «Золотой мяч» можно выиграть в любом возрасте – в 20, 25, 28, 30, 32, 34 года… Главное, не думать об этом, не загадывать. Многое зависит и от твоей команды – от результатов. Поэтому главное даже не играть или играть хорошо, главное – побеждать. Это я хорошо понимаю. А «Золотой мяч» для меня – не самоцель. Хорошо было бы, конечно, получить однажды. Но это лотерея.