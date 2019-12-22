Реформаторский зуд в Доме футбола на Таганке

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СЕКРЕТНЫЙ ИСПОЛКОМ

Следующая неделя принесет российскому футболу очередную порцию реформ, некоторые из которых могут показаться весьма неоднозначными. По крайней мере, если верить многочисленным инсайдам, просачивающимся из недр Дома футбола на Таганке.

Очевидно, что в последнее десятилетие все в здании РФС идет по синусоиде: искрометные декларации при «человеке футбольной национальности» Сергее Фурсенко сменялись угрюмостью при скептически настроенном Николае Толстых, потом – снова веселье от «ноу криминалити» Виталия Мутко. При нынешнем руководстве вроде бы ищется золотая середина, но судя по всему, определенное тяготение именно к закрытости все-таки превалирует. Чем еще объяснить, например, тот факт, что финальный в этом году исполком РФС, назначенный на 24 декабря, проходит в обстановке повышенной секретности?

Почему секретности? А потому что существует не просто давно устоявшееся правило, а прямая норма из устава организации, согласно которой повестка дня для заседания исполкома рассылается членам исполкома или публикуется. До настоящего момента и рассылалась, и публиковалась. Рассылалась ли сейчас – мы не знаем. Мы не члены исполкома. То есть формально, может быть, ничего и не нарушено. Но почему с этого раза правило изменили? Если верить информации о том, что заседание будет 24-го, то почему до воскресенья так ничего и не висело на сайте?

Реформ, судя по всему, затеяно много. Причем, таких, что широкое общественное обсуждение уж точно не помешало бы. Но, видимо, в РФС именно этой огласки как раз и не хотят.

КАК РЕФОРМИРУЮТ КУБОК РОССИИ

Не будет на этом исполкоме дисквалифицированного Евгения Гинера. Все уже успели пошутить, что его трехмесячное наказание придется как раз на зимнюю паузу. Но ему запрещено посещать исполком, а именно Гинер очень часто бывал единственным оппонентом в тех или иных вопросах.

А вопросы как раз запланированы к обсуждению во многом революционные (Еще раз оговорим, что речь идет об инсайдерской информации, как поступившей к нам лично, так и добытой многими нашими коллегами). Допускаем, что часть из них могут быть перенесены «на следующий раз».

Именно так на последнем исполкоме поступили с вопросом о реформе Кубка России. Очень долго говорили о судействе, поэтому перенесли обсуждение кубка «на следующий раз». Учитывая, что этот самый «следующий раз» наступает на этой неделе, логично предположить, что сейчас к многострадальному кубку как раз и подойдут.

Ясно, что статус Кубка России упал совсем низко, что команды РПЛ посылают на игры 1/16 финала (то есть той стадии, с которой «взрослые» начинают участвовать в турнире) совсем уж резервные составы и что с этим давно собираются «что-то делать». Ввели парные встречи. Но ввели только на небольшой части турнира. И большей частью все участники заныли – когда же теперь играть эти дополнительные матчи? Но почему-то увеличить призовой фонд, что мотивировало бы команды пополнять клубную кассу, никто нужным не считает (на что скоро пойдут деньги – смотри ниже, в разделе про переезд РФС). Если уж говорить о мотивации, то даже звание мастеров спорта теперь присудить победителям кубка забывают (как это случилось в прошлом году с «Тосно»).

Реформировать саму систему розыгрыша, взяв в качестве образца какой-либо из адекватных европейских образцов (например, вариант с Германией, где первая бундеслига начинает парные матчи с 1/32 финала, что дает возможность сыграть с лидерами сразу и второй, и третьей лиг, и даже дальше, что способствует той самой популяризации футбола в масштабах страны, о которой у нас так любят говорить) тоже в голову не приходит никому. Лучше создавать многочисленные документы о том, как футбол будут продвигать в массы, чем его реально делать популярным в каждом городке и даже деревушке? Поэтому у нас начинают городить огород. Вот тот проект, который обсуждается.

Шесть команд РПЛ, которые играют в еврокубках, освобождаются от 1/16 финала и попадают сразу в следующий раунд. А сам раунд 1/16 финала проходит не так, как прежде. В нем участвуют 30 команд – 10 от РПЛ, 10 от ФНЛ и 10 от ПФЛ.

Двадцать команд ФНЛ отбирают 10 лучших путем одного кубкового этапа.

Несколько десятков команд ПФЛ тоже отбирают 10 лучших путем нескольких кубковых этапов.

Все они плюс примкнувшие к ним 10 оставшихся команд РПЛ делятся в результате жеребьевки на 10 групп по 3 команды. В каждой будет по одной команде из каждой лиги. В каждой из групп проводится однокруговой турнир, при этом клубы РПЛ обе встречи сыграют дома, а ФНЛ поедет в гости к ПФЛ.

При всем желании можно найти в этом только два плюса: во-первых, клубы из самых низов будут получать не шанс когда-нибудь сыграть с элитой, а гарантию двух домашних игр, из которых одна точно будет с представителем РПЛ, а во-вторых, есть попытка разгрузить календарь для участников еврокубков (с учетом того, что сам календарь внутреннего чемпионата давно обещают, напротив, «загрузить» увеличением числа матчей). Да только в РФС опять реформируют вчерашний день – ведь будущий сезон станет последним, где от нас в Европе будут играть 6 клубов. А менять формулу из года в год – под меняющиеся внешние обстоятельства – это совсем безумие.

И это далеко не единственный минус. Если сейчас клубы РПЛ не рвутся играть в Кубке России, то почему они изменят свой взгляд после реформы? Где гарантия, что клуб, вступающий в борьбу в 1/8 финала, теперь выставит основной состав, если получит в соперники кого-то из футбольных «низов»? Почему клубы, игравшие в 1/16 финала резервным составом, не отправят его играть снова – тем более, что играть теперь придется не одну, а целых две игры? Где найдутся «окна» в календаре для этого однокругового турнира? Это ж неделя с лишним! Или все матчи Кубка России будут проводиться одновременно с еврокубковыми? Но тогда мы будем получать наложение игр из Европы на наш кубок, и уж точно интерес к нашему турниру падет еще сильнее…

Мягко говоря, удивляет, почему столь масштабная реформа вообще не была выведена в публичное пространство? Или подождут возвращения в ряды РФС армейского начальника?

КАК РЕФОРМИРУЮТ ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД

С турниром дублеров – вечная беда. То его укорачивали по сравнению с основным первенством (когда «дубль» не играл на старте чемпионата и на финише), то модифицировали в турнир молодежный. Сейчас, похоже, от него останется не так уж много. Таким, как сейчас, он уже не будет. Здесь мы опять же пользуемся информацией инсайдерской, потому что на сайте РФС много информации о попечительском совете, о партнерских соглашениях, о возможных изменениях в правилах игры в пляжный футбол, но о такой значимой структуре, как турнир молодежных команд – ни слова вообще.

Подобно тому, как появилась Юношеская лига U-17, появится отдельная структура – Молодежная лига U-19. Играть в ней будут 20 команд, разделенных на две группы по географическому принципу. Скорее всего – «Запад» и «Восток». 16 команд будут представлять РПЛ, еще четыре по неизвестному пока принципу выберут в РФС.

И вот тут – новые вопросы. Самое печальное – снова связанные с деньгами и резким удорожанием этого удовольствия. Сегодня логистика понятна: играют основные составы, накануне – играют молодежные. Ясно, как организовывать перелеты, ясно, как руководству «основы» подмечать перспективных «молодых». Теперь календарь матчей вообще не будет привязан к играм основных составов. Что это означает? Новые затраты – на перелет, проживание, организацию матчей. За чей счет банкет будет, спрашивается?

И опять – ноль обсуждений в прессе, в лигах, в клубах.

ПЕРЕЕЗД С ТАГАНКИ В «МОСКВУ-СИТИ»?

Не исключено, кстати, что нынешний Новый год – последний, который РФС встретит в своем доме на Народной улице. Размах планов, очевидно, такой, что в шести этажах на Таганке никак не разместиться. При этом, напомним, что еще несколько лет назад все под той же крышей была и Российская премьер-лига, которая потом перебралась на Трубную, освободив для футбольного союза немало кабинетов.

В течение года поступали противоречивые сообщения от сотрудников РФС. На ноябрьской пресс-конференции в Санкт-Петербурге президента РФС Александра Дюкова «Советский спорт» задал вопрос напрямую:

– РФС ищет новый офис? Очень много слухов о том, что расширение будет гигантское, что РФС чуть ли не в «Москву-Сити» переезжает. Вы можете как-то прокомментировать эту информацию?

– Пока нет решения о конкретном адресе, о конкретной точке, где будут располагаться все структуры, связанные с футболом. Но работа в подобном направлении ведется. Необходимо всем структурам, связанным с футболом, быть рядом. Это касается и РПЛ, и ФНЛ, и ПФЛ, и другим.

Приводить цитату целиком не будем – дальше шли подробные рассуждения о том, сколько места занимаю структуры, связанные с VAR. Получить комментарии о том, с какой целью всем сидеть вместе, и уж тем более о том, причем тут система VAR, не удалось.

Конечно, хотелось бы верить, что количество квадратных метров в офисе футбольного начальства прямо коррелирует с качеством футбола в стране, но опыт английского, немецкого, да и любого другого европейского футбола в большинстве случаев показывает: конторка у футбольной федерации, как правило, совсем небольшая. Не все болельщики и вспомнят, где она находится. Офис ФИФА в Цюрихе так и вовсе на окраине города, у зоопарка расположен. Так что пока убедительных аргументов в пользу переезда РФС и прочих в элитные офисы на Краснопресненской набережной не прозвучало.

БИЛЕТОВ НЕ ХВАТИТ?

Переезд РФС – это, конечно, не главный вопрос, который волнует болельщиков. Для них куда важнее сейчас другое – распространившаяся информация о том, что билеты, зарезервированные для Евро-2020 (заявки на сайте можно было оставить по 18 декабря включительно), будут распределяться не совсем справедливо. Увы, негативный опыт у нас уже имеется, а во-вторых, никто от РФС с комментарием на эту тему почему-то до сих пор так и не выступил.

Напомним, что билеты заказывает каждый на сайте УЕФА, да только УЕФА сам жеребьевку не проводит. 50 тысяч билетов для каждой из стран-участниц распределяются не в УЕФА, а местной федерацией. Ясно, что на всех не хватит – интерес к чемпионату будет намного больше (достаточно вспомнить нашу пятничную обложку с цитатой из президента: «Евро не отберут – все билеты проданы»). Потому жеребьевка и понадобится. И как раз гарантии ее прозрачности сейчас точно не помешали бы. Обещаем к этой теме вернуться в ближайшее время.