Отставка Монтеллы, спасение Жардима, первое сражение Анчелотти и Артеты

Одним из самых интригующих матчей выходных стала встреча «Эвертона» с «Арсеналом» (0:0). По интересу она, безусловно, уступала противостоянию «Манчестер Сити» и «Лестера», а примечательна была в первую очередь тем, что стала первой для Карло Анчелотти и Микеля Артеты в новых командах. Как и ожидалось, качество футбола зрителей не впечатлило (всего два удара в створ на двоих, оба у «канониров»), но резкого прогресса от команд никто и не ждал – экс-помощник Хосепа Гвардиолы занял свой пост менее чем за сутки до стартового свистка, а итальянский специалист вообще за час до матча. Оба смотрели матч с трибуны.

Вообще терпеливость английских клубных боссов, уволивших по ходу сезона пятерых главных тренеров (без учета исполняющих обязанности), по европейским меркам в пределах нормы. Чаще них в топ-5 лиг тренеров отправляли в отставку только в серии А (семерых, столько же в РПЛ), но «преимущество» бундеслиги и Ла Лиги совсем незначительное – по четыре увольнения. Пожалуй, на этом фоне в лучшую сторону выделяются лишь французы, лишившие работы по ходу сезона троих специалистов (еще один – Вахид Халилходжич – лишился поста еще до старта чемпионата).

ИТАЛИЯ

«Сампдория»: Эусебио Ди Франческо – Клаудио Раньери

«Милан»: Марко Джампаоло – Стефано Пиоли

«Дженоа»: Аурелио Андреаццоли – Тьяго Мотта

«Удинезе»: Игор Тудор – Лука Готти

«Брешиа»: Эудженио Корини – Фабио Гроссо (и.о.) – Эудженио Корини

«Наполи»: Карло Анчелотти – Дженнаро Гаттузо

«Фиорентина»: Винченцо Монтелла – ???

Несмотря на обилие отставок, итальянских руководителей сложно назвать несправедливыми. Практически все перестановки произошли в командах, занимавших в турнирной таблице строчку от 14-й и ниже. Исключением стал только Анчелотти, потерявший нити управления «Наполи».

«Маленькие ослы» за четыре последних сезона трижды финишировали вторыми, но этой осенью слишком забуксовали, выдав при Папе Карло серию из семи матчей без побед. Разразился грандиозный скандал – президент Аурелио Де Лаурентис потребовал запереть футболистов на неделю на базе. Те отказались, тренер их поддержал, и полетели головы. Анчелотти отправлен в «Эвертон», а игроки оштрафованы на общую сумму 2,5 млн евро. На тренерском мостике неожиданно появился Дженнаро Гаттузо, но лучше не стало. В первом же матче неаполитанцы проиграли дома «Парме» (1:2).

Столь же заслуженными стали отставки Марко Джампаоло из «Милана» и Винченцо Монтеллы из «Фиорентины». Первый пришел вернуть россонери былое величие, но проиграл в семи стартовых турах четырежды, а сам «Милан» откровенно мучился на поле. Местные журналисты ждали этого увольнения намного раньше, чем дошло до дела. Лишись Джампаоло поста на пару дней раньше, стал бы первым в нынешнем сезоне отставником в серии А.

Замена на Стефано Пиоли ожидаемых результатов не дала – в десяти турах «Милан» выиграл только трижды, а в воскресенье был разорван «Аталантой» (0:5). Экс-спартаковец Марио Пашалич отличился сам и ассистировал Йосипу Иличичу.

А последним стал Монтелла, показавший в «Фиорентине» худший результат в карьере. Он возглавил команду еще в апреле, но за это время выиграл всего пять (!) матчей из 26. Среднее количество очков за игру – 0,85. Ранее худшим результатом для него были 0,89 очков с «Сампдорией» (сезон-2015/16), а на предыдущем месте работы в «Севилье», где он также не продержался и года, Винченцо набирал 1,43 очка (11 побед в 28 матчах). От зоны вылета «фиалок» отделяют всего четыре очка.

Самой же необычной отставкой стало увольнении из «Брешии» Эудженио Корини. 3 ноября он уступил место на посту главного тренера Фабио Гроссо, но менее месяца спустя (2 декабря) вернулся к своим обязанностям. Встряска пошла команде на пользу, и после возвращения тренера она одержала две победы подряд – над СПАЛом (1:0) и «Лечче» (3:0), набрав лишь на очко меньше, чем за предыдущие 14 туров.

Следующим, судя по всему, лишится работы Тьяго Мотта, пришедший в «Дженоа» в конце октября на смену Аурелио Андреаццоли. Генуэзцы, капитаном которых является экс-зенитовец Доменико Кришито, ни по составу, ни по игре не выглядят безнадежными, но практически не набирают очков и располагаются уже на последнем месте. По сведениям итальянской прессы, его должен сменить Диего Лопес, тренировавший раньше «Кальяри», «Болонью» и «Палермо».

АНГЛИЯ

«Уотфорд»: Хави Грасия – Кике Санчес Флорес – Хайден Муллинс (и.о.) – Найджел Пирсон

«Тоттенхэм»: Маурисио Почеттино – Жозе Моуринью

«Арсенал»: Унаи Эмери – Фредди Юнгберг (и.о.) – Микель Артета

«Эвертон»: Марку Силва – Данкан Фергюсон (и.о.) – Карло Анчелотти

Главным ньюсмейкером АПЛ стал «Уотфорд» – за четыре месяца с футболистами поработали четыре специалиста. И в этом, пожалуй, более всех виновато руководство клуба. Все началось с поспешного увольнения экс-тренера «Рубина» Хави Грасии, которого еще год назад в АПЛ признавали тренером месяца.

Весной под его руководством команда финишировала на 11-м месте (лучший результат в истории), а в новом сезоне стартовала с трех поражений подряд, и после гостевой ничьей с «Ньюкаслом» (1:1) он был отправлен в отставку. Его преемник Кике Санчес Флорес продержался только 10 туров (1 победа, 4 ничьи и 5 поражений), еще в двух турах с приставкой «и.о.» порулил Хайден Муллинс, а 8 декабря его сменил Найджел Пирсон. Может, хотя бы ему улыбнется удача? Кто станет его винить за поражение от «Ливерпуля» (0:2)? Зато во втором своем матче он обыграл «МЮ» (2:0), после чего «Уотфорд» разделил предпоследнюю строчку с «Норвичем».

Три других отставки получились куда более громкими. Сначала лопнуло терпение у Даниэла Леви, и он уволил Маурисио Почеттино, за пять лет работы приведшего «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов и когорту топ-клубов. Но понять Леви можно – «шпоры» провалили старт сезона (14-е место после 12 туров) и проиграли дома «Баварии» с унизительным счетом 2:7. Сменивший его Жозе Моуринью быстро выправил ситуацию в матчах с соперниками ниже классом, выиграл в АПЛ четыре матча из пяти и вернул команду в борьбу за место в Лиге чемпионов. Однако «большие» матчи «МЮ» (1:2) «Баварии» (1:3) и «Челси» (0:2) он проиграл, так что далекоидущие выводы делать рано.

Через 10 дней не выдержали нервы у соседей по Лондону «канониров», и после 13-го тура полетела голова Унаи Эмери. К тому моменту «Арсенал» имел в АПЛ отрицательную разницу мячей (18-19) и отставал от четвертой строчки на восемь очков, а ветераны клуба без устали критиковали команду за примитивную игру в атаке и проходной двор в собственной штрафной. Командой ненадолго дали порулить бывшему игроку «Арсенала» Фредди Юнгбергу, но стало только хуже, и вот спасать «канониров» пришел еще один футболист с красно-белым прошлым Артета.

А отставка Марку Силвы стала бы сюрпризом, случись она год назад, когда «Эвертон» финишировал восьмым (вслед за великолепной шестеркой и сенсацией сезона «Вулверхэмптоном»), но не теперь. В 15 турах «ириски» пропустили 27 мячей и набрали 14 очков, оказавшись в зоне вылета. Сменивший его Данкан Фергюсон неплохо справлялся с работой – ни разу не проиграл в АПЛ, набрав три очка в матче с «Челси» (3:1), и уступил убойному «Лестеру» в Кубке лиги лишь в серии пенальти (2:2, по пен. 2:4), однако владельцам требовался более именитый специалист, и они сумели зазвать освободившегося из «Наполи» Анчелотти.

Долгое время считалось, что следующим может потерять работу Уле-Гуннар Сульшер, 19 декабря отметивший год в «Юнайтед». За это время ему удалось перестроить игру команды, сделать атаку более скоростной и легкой, но в очковом эквиваленте прогресса не достиг. В нынешнем сезоне «МЮ» отлично играет большие матчи (4:0 с «Челси», 1:0 с «Лестером», по 2:1 с «Тоттенхэмом» и «Сити»), но слишком часто теряет очки в матчах середняками и аутсайдерами. И хотя в Англии никто изменений на тренерском мостике манкунианцев не ожидает, еще одна-две неудачи вроде поражения от «Уотфорда», и разговоры пойдут вновь. Проблема в том, что на его место некого пригласить. За исключением Антонио Конте, все топ-тренеры при делах.

ИСПАНИЯ

«Валенсия»: Марселино Гарсия Тораль – Альберт Селадес

«Эспаньол»: Давид Гальего – Пабло Мачин

«Леганес»: Маурисио Пеллегрино – Луис Сембранос (и.о.) – Хавьер Агирре

«Сельта»: Фран Эскриба – Оскар Гарсия

В остальных чемпионатах заслуживающих внимания событий значительно меньше. В примере это, безусловно, отставка Марселино из «Валенсии». За два полных сезона он дважды финишировал четвертым (в Испании при «Реале», «Барселоне» и «Атлетико» это можно назвать «маленьким чемпионством», до него за пять лет «Валенсия» вошла в четверку лишь раз), а весной дошел до полуфинала Лиги Европы и отобрал у каталонцев Кубок Испании. Но после трех туров нового сезона он был уволен.

Отставку связывают не с футбольными талантами тренера, а с конфликтом между ним и агентом Жорже Мендешем. Он завязался, когда Марселино без согласования с Мендешем пригласил из «Барселоны» Рафинью, а продолжился попыткой продать в «Атлетико» за 60 млн евро Родриго. Оба трансфера были заблокированы: первый президентом Питером Лимой (другом Мендеша), второй – спортивным директором Матео Алемани, вставшим на сторону тренера. Однако Лима не потерпел двоевластия и уволил самого успешного тренера своей команды за последнее десятилетие.

Из других событий отметим отставку Давида Гальего, с которым «Эспаньол» в прошлом сезоне финишировал зоне в Лиге Европы (он пришел за пять туров до конца чемпионата, когда команда шла десятой, и выиграл четыре матча из пяти), а в нынешнем опустился на самое дно, и возвращение некогда известного и успешного Хавьера Агирре, тренировавшего «Атлетико», «Сарагосу», «Эспаньол», а также сборные Мексики, Японии и Египта. Правда, за исключением пары кубков в ОАЭ с «Аль-Вахда» он давно уже ничего не выигрывал.

Что до будущих отставок, наиболее громким может стать расставание Диего Симеоне с «Атлетико», анонсированное местной газетой Marca в начале декабря. Летом команду покинули лидеры полузащиты Антуан Гризманн и Родри и линия обороны в полном составе (Люка Эрнандес, Диего Годин, Хуанфран и Филипе Луис), плюс Желсон Мартинш, а на их место пришли Жоао Фелиш, Маркос Льоренте, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Эктор Эррера, Фелипе и Ренан Лоди.

Вследствие этого перетряхивания состава в новом сезоне трясет уже «Атлетико», забившего в 18 турах всего 20 мячей. Как следствие, 10-очковое отставание от лидеров и обоюдное недовольство друг другом тренера и руководства. Одни недовольны результатами, другой – тем, что «Атлетико» так и не может стать топ-клубом, который в состоянии удерживать лидеров и покупать сильных новичков. Считается, что в услугах Симеоне заинтересован «ПСЖ».

ГЕРМАНИЯ

«Бавария»: Нико Ковач – Ханс-Дитер Флик

«Кельн»: Ахим Бейерлорцер – Манфред Шмид (и.о.) – Маркус Гисдоль

«Майнц»: Сандро Шварц – Ян-Мориц Лихте – Ахим Бейерлорцер

«Герта»: Анте Чович – Юрген Клинсманн

Два главных события в бундеслиге – долгожданная отставка Нико Ковача и не менее долгожданное возвращение Юргена Клинсманна. Вот только это история про два разных клуба, а не только про «Баварию», как можно было бы подумать.

С Ковачем давно все было понятно. Хотя «Бавария» в прошлом сезоне и выиграла у «Боруссии» Д чемпионскую гонку, сделала это непривычно натужно. Разрыв составил всего два очка, а еще за семь туров до финиша в таблице лидировал Дортмунд. В новом сезоне стало только хуже. Мюнхенцы проиграли «Боруссии» матч за Суперкубок (0:2) и несколько раз оступились в чемпионате, оказавшись после 10 туров на четвертом месте в четырех очках от первого места. После позора во Франкфурте (1:5) Ковач был отправлен восвояси, а команду возглавил его ассистент Ханс-Дитер Флик, пришедший в команду летом. Уж не подсидел ли он своего патрона?

Пока у Флика в целом получается – 8 побед в 10 матчах. Правда, отставание от лидера по-прежнему составляет четыре очка. Но если ранее были сомнения в том, что Флик дотянет в Мюнхене до конца сезона (говорили, что «Бавария» интересовалась Эриком тен Хагом из «Аякса» и Томасом Тухелем из «ПСЖ»), то теперь эти сомнения рассеяли сами руководители. Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что доволен качеством игры и развитием команды, выразил полное доверие тренеру и пообещал не увольнять наставника до конца сезона. Аналогично высказался и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Как мы знаем, в Мюнхене не привыкли бросаться словами.

Что до Клинсманна, то он неожиданно приехал вытаскивать со дна «Герту», оказавшуюся после 12 туров на 15-м месте. Пока он только экспериментирует с составом и тактикой, сложно делать какие-то прогнозы. Тем не менее, отметим, что в пяти турах он проиграл только «Боруссии» Д, набрал восемь очков и поднялся на пару строчек.

Удачными можно назвать и перестановки в «Майнце» и «Кельне». Примечательно, что к обеим командам имеет отношение Ахим Бейерлорцер. С «козлами» он набрал всего шесть очков в 11 турах, а сменивший его Маркос Гисдоль только в трех последних турах набрал 9 очков, обыграв в том числе крепкие «Байер» (2:0) и «Айнтрахт» (4:2). Смена обстановки пошла на пользу и самому Бейерлорцеру. Придя в «Майнц», он одержал в шести матчах три победы (забавно, что опять пострадал «Айнтрахт» – 2:1) и набрал больше очков, чем его предшественник Сандро Шварц в 11 турах. Оба клуба к моменту отставок находились в зоне вылета/переходных матчей, а сейчас немного отдалились от опасной черты.

В конце ноября рисковал потерять работу и Люсьен Фавр из «Боруссии» Д. Сообщалось, что в случае поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов он может быть уволен, однако после той неудачи он одержал четыре победы подряд и вышел-таки в плей-офф ЛЧ, а еще выдал роскошный матч против «Лейпцига» (3:3). Лишь заключительный матч года (1:2 от «Хоффенхайма») смазал впечатление. Так что теперь руководству клуба решать, достаточно ли семи очков отставания от первого места, чтобы пойти на смену наставника. Время есть – в связи с паузой в чемпионате следующий матч черно-желтые сыграют только 18 января.

ФРАНЦИЯ

«Сент-Этьен»: Гислен Принтан – Клод Пюэль

«Лион»: Силвиньо – Руди Гарсия

«Тулуза»: Ален Казанова – Антуан Комбуаре

Во Франции же отметим возвращение к работе Руди Гарсия (отдыхал с лета, когда был уволен из «Марселя») и Клода Пюэля (в феврале был уволен из «Лестера»). Оба наставника пришлись в новых командах ко двору. Особенно довольны должны быть в «Сент-Этьене». Пюэль принял команду в зоне вылета и за шесть туров поднял в зону Лиги Европы. Правда, игра на три фронта (в чемпионате, Лиге Европы и Кубке) подкосила «зеленых» – в пяти последних турах они проиграли трижды и вернулись на «свое» 14-е место.

Гарсия также улучшил результаты «Лиона», вытянув его в плей-офф Лиги чемпионов. Он набирает в среднем за игру 1,6 очков, тогда как Силвиньо набирал всего 1,18. Прогресс очевиден, но он мог быть еще больше, если бы лионцы не потеряли до конца сезона своего капитана Мемфиса Депая.

В минувшем туре могла состояться еще одна отставка. Если бы «Монако» не обыграл в чемпионате «Лилль», от которого потерпел разгром четырьмя днями ранее в Кубке Франции, своего поста лишился бы Леонарду Жардим. Однако монегаски встали на защиту своего наставника и не оставили от соперника камня на камня (5:1). Опосредованно поучаствовал в этой голевой феерии и экс-армеец Александр Головин, отыгравший 90 минут и принявший участие в четвертом голе предголевой передачей на Рубена Агилара.