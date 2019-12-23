Месси, Акинфеев, фанаты, еврокубки. О чем почитать в самом популярном спортивном журнале  

ФУТБОЛ ДЛЯ ФАНАТОВ?

Одна из самых симптоматичных тем конца футбольного года – это то, как быстро тема «Фанаты против Дзюбы» трансформировалась при помощи руководства «Зенита» в тему «Милиция против фанатов». Даже если фанаты не вызывают у вас симпатии и фанатская культура вам лично не близка, это не повод для того, чтобы не заметить одного простого факта: единство помыслов и организованность действий разношерстных фанатских групп продемонстрировали, что именно там зарождаются начатки гражданского самосознания.

ШЕСТИКРАТНЫЙ МЕССИ

«Золотой мяч» – премия номер один в мире футбола. Почему Месси обошел ван Дейка, который считался в этом году фаворитом? Сколько еще будет длиться эпоха Месси и Роналду, которым выпало быть великими одновременно? Думает ли Месси о седьмом «Золотом мяче» или теперь-то уже можно будет остановиться? Отчет о церемонии и интервью с самим Месси!

НЕ ПРОСТО ГАЗЕТА ИЗ КИОСКА

Репортаж с главной церемонии спортивного декабря. Как вручалась премия «Советский спорт – Итоги года»? Почему Владислав Третьяк, Сергей Силкин, Юрий Семин, Артем Дзюба и многие-многие другие настаивают на особом месте «Советского спорта» в их личной жизни.

ВЕСЬ ФУТБОЛ-2020

Традиционную вкладку с центральным разворотом номера в этот раз точно надо будет вырвать и повесить на стену. Все игры чемпионата России по 30 тур, матчи Кубка России, все еврокубковые встречи, контрольные игры сборной, стыковые матчи и финальная часть Евро-2020.

«СПАРТАК» – БОЛЬШЕ НЕ НАРОДНАЯ КОМАНДА

Наша традиционно яркая инфографика посвящена на этот раз соцсетям. Болельщиков ведь можно считать не только на трибунах, но и в интернете. Мы составили таблицу РПЛ по-новому: как бы она выглядела, если б команды ранжировались не по очкам, а по числу подписчиков. «Спартак» уже не первый.

МЕДВЕДЬ ВПАЛ В ЗИМНЮЮ СПЯЧКУ

После чемпионата мира прошло полтора года. Казалось бы, наш футбол должен был оказаться на подъеме. Но был дух, да протух. Провальный сезон в еврокубках разбираем вместе с экспертами и анализируем: помогла ли нам система «осень-весна»?

АКИНФЕЕВ – САМЫЙ ПРЕДАННЫЙ

Мы составили рейтинг самых лояльных своим клубам футболистов Европы. Игорь Акинфеев, неизменно играющий за ЦСКА, добрался до первой строчки. Никто в Европе не провел столько лет в футболке одного клуба. Лоик Перрен, Лионель Месси и другие – все оказались ниже.