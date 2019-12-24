Месси и Роналду подмяли под себя НБА

БАСКЕТБОЛ ОТСТУПАЕТ

Подобные отчеты составляются вот уже десять лет. Предметом анализа становятся профессиональные лиги по самым популярным видам спорта, включая НБА, МЛБ, НФЛ и НХЛ. И никогда еще футбол не вытеснял из первой тройки североамериканских гигантов. Теперь же это совместными усилиями сделали «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Каталонцы сохранили лидерство, даже несмотря на незначительное уменьшение среднего размера зарплат своих игроков, самым высокооплачиваемым среди которых уже много лет остается Лионель Месси (примерно 50 млн фунтов стерлингов по новому контракту, все расчеты велись в британской валюте). Показатель для «Барсы» балансирует вокруг 10 миллионов. И это более чем на миллион больше, чем у «Реала».

Самый же значительный прорыв совершил «Юве», сиганувший, благодаря зарплате Криштиану Роналду (30 млн), с девятой строчки на третью. А ведь еще в 2017-м весь «подиум» оккупировали клубы НБА - «Оклахома-Сити», «Кливленд» и «Голден Стэйт». Баскетбол и сейчас широко представлен в рейтинге: с 4-го места по 11-е. Далее располагается «ПСЖ». Но в целом, наблюдается заметное укрепление позиций европейских футбольных топ-лиг.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ - НЕ ФАКТОР

Этот процесс объясняется резким увеличением доходов клубов от реализации телевизионных и рекламных контрактов. В качестве локомотива, тянущего остальных за собой, разумеется, выступает английская премьер-лига. Средняя зарплата в АПЛ достигла 3,2 миллиона фунтов. Это все равно меньше, чем в НБА (6,7 млн), но уже почти столько же, сколько в МЛБ. Очевидно, англичанам не составит труда в обозримом будущем обогнать бейсбол и вплотную приблизиться к баскетболу.

Для процветания АПЛ, как показывает практика, не нужны вместительные арены. По средней посещаемости (38 168) самая богатая лига Европы заметно уступает не только американскому футболу (67 100 в НФЛ), но и, скажем, бундеслиге (43 449). Высокий зрительский интерес легко монетизируется через онлайн-технологии.

В год клубы английского элитного дивизиона «поднимают» на реализации прав 3,1 млрд фунтов! Это на полмиллиарда больше, чем в НБА. При этом 45,7 процента прав реализуются иностранным контрагентам, тогда в профессиональном баскетболе аналогичный показатель составляет 14,4%. И ведь АПЛ не одинока. Испанская примера уже реализует права на сумму 1,8 млрд фунтов при почти таком же, как у англичан, «иностранном сегменте».

РПЛ - МИМО

Иначе говоря, европейский футбол стремительно распространяется по всему миру, тогда как НБА ориентируется в основном на внутреннее потребление. И мы убеждаемся в этом каждый день. Даже в России интернет-платформы борются за покупку трансляций матчей АПЛ, а вовсе не лучших баскетбольных клубов. При этом те же «Барса» и «Реал» норовят выносить свои матчи в США. А вот все проекты по созданию в Старом cвете дивизиона НБА, активно обсуждавшиеся еще 5-7 лет назад, давно заглохли в силу бесперспективности.

Довольно любопытно распределение зарплат в зависимости от возраста и игровых амплуа футболистов. Скажем, в Италии среди игроков не старше 23 лет больше всех получают голкиперы (1,1 млн фунтов против 0,9 млн для форвардов), при этом в АПЛ те же вратари превосходят по среднему заработку (2,4 млн) игроков любого амплуа из французского и немецкого чемпионатов.

Жаль, что в исследовании не была задействована РПЛ. Учитывая, что в итоговый рейтинг вошли 350 (!) клубов, среди них наверняка нашлось бы место и российским. Да только где взять официальные данные по зарплатам наших футболистов? Настолько официальные, чтобы им доверяли уважаемые эксперты.

Вопрос риторический. И, возможно, пока на него не будет получен утвердительный ответ, мы продолжим смотреть на Европу снизу вверх, удивляясь, как на прозрачном продукте под названием «футбол» можно зарабатывать баснословные средства, чтобы потом их, не боясь огласке, так же прозрачно распределять между участниками.