Судьи помогают «Крыльям» и «Зениту» и убивают «Оренбург» и «Краснодар» - Советский спорт
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25 декабря 2019 16:35ФутболЛевитин Владимир

Судьи помогают «Крыльям» и «Зениту» и убивают «Оренбург» и «Краснодар»

Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин подводит итоги первой части сезона в своем традиционном рейтинге.

3,3 ОШИБКИ ЗА МАТЧ

С первого тура чемпионата-2019/20 мы анализировали каждый матч и, в том числе, разъясняли обстоятельства грубых судейских ошибок. В эту группу были объединены ситуации с назначением/не назначением пенальти, удалением/не удалением игрока с поля и засчитанными/отмененными голами. Исходя из среднего количества подобных ошибок для каждого арбитра РПЛ выводился рейтинг, обновлявшийся еженедельно.

Точно такая же аналитическая работа проводилась и в предыдущие сезоны силами Общественной судейской организации (ОСО), объединяющей опытных арбитров и инспекторов. Их исследования позволяют выявить объективные причины низкого качества судейства в РПЛ и ФНЛ - в отличие от оценок, которые выставляет квалификационная комиссия при Департаменте судейства и инспектирования РФС (ДСИ), здесь на сто процентов соблюдается принцип нейтральности.

По итогам 19 туров эксперты ОСО выявили 63 грубых ошибок. То есть, в среднем на один матч премьер-лиги приходится 3,3. А ведь за предыдущие десять лет аналогичный показатель ни разу не достигал тройки. Так что пока можно констатировать снижение качества судейства в нашем чемпионате примерно на 12 процентов.

БОЯЗНЬ ПЕНАЛЬТИ И ВТОРЫХ ЖЕЛТЫХ

Вот как распределяются грубые ошибки по категориям:

- пенальти – 42 (67%);

- удаления – 12 (19%);

- голы – 9 (14%).

Бросается в глаза большой удельный вес эпизодов с пенальти. При этом ошибочно не назначенных 11-метровых (32) гораздо больше, чем ошибочно назначенных (10). Это говорит об излишней боязни арбитров РПЛ проявить решительность при определении нарушений внутри штрафной. А еще судьи всячески избегают повторных желтых карточек.

Одной из основных причин такой нерешительности стала непоследовательная политика комиссии назначений арбитров на матчи РПЛ. Довольно часто судьи продолжали работать даже после грубых ошибок. Так, Михаилу Вилкову сошли с рук восемь ляпов за девять туров (!), а Виталий Мешков и Николай Волошин успели безнаказанно ошибиться по пять раз в 12 матчах. Чем руководствовалась комиссия назначений, можно только догадываться. Но есть подозрение, что некоторые решения были ей кем-то навязаны.

ОБДЕЛЕННЫЙ КУКУЯН

Удивительно, но факт: в отношении арбитров, входящих в Топ-6 нашего рейтинга, имела место недозагрузка. Так, явно обделенными могут чувствовать себя Павел Кукуян, Алексей Еськов, Алексей Сухой и Алексей Матюнин. Тот же Кукуян единственным в сезоне вообще избежал грубых ошибок, но получил назначения только на семь туров! Спортивный принцип был грубо нарушен. А причиной могли стать как приятельские отношения некоторых коллег с боссами ДСИ, так и коллективная безответственность.

На сегодняшний день, исходя из рейтинга и класса, лучше всего готовы к судейству в РПЛ Владислав Безбородов, Еськов, Сергей Карасев, Кукуян, Сергей Лапочкин и Сухой (перечислены в алфавитном порядке, чтобы никого не обидеть). Перспективными могут считаться Станислав Васильев и Игорь Панин. А полный комплект дополняют Волошин, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Матюнин, Кирилл Левников и Евгений Турбин.

МЕНЬШЕ СУДЕЙ - ЛУЧШЕ КОНТРОЛЬ

В идеале всех арбитров РПЛ должна отличать единая трактовка правил, которой, увы, в этом сезоне мы не наблюдаем. Именно это и вызывает такое количество критических высказываний тренеров, игроков и руководителей клубов, вылившееся в драконовские запреты на последнем исполкоме РФС… Конечно, стремление высшего начальства решить проблему судейства в 2020 году похвально. Но правильно ли затыкать рот тем, кто критикует, вместо того, чтобы для начала устранить очевидные дефекты в работе ДСИ?

Какую меру в первую очередь предложило бы ОСО? Разумеется, сократить количество судей как в РПЛ, так и в ФНЛ. Для обслуживания матчей двух лиг (8+10 в каждом туре) хватит 25 - 27 квалифицированных арбитров. Тогда будет намного проще контролировать качество их работы, а конкуренция среди них повысится. Лучшие будут подниматься в премьер-лигу, худшие опускаться ниже и заново доказывать свою состоятельность.

КРИТИКА НЕОБХОДИМА

Но все это невозможно без тотального реформирования инспекторского подразделения. Инспекторы должны взять на себя функции своего рода наставников действующих судей. Сводить их обязанности исключительно к выставлению оценок - каменный век. Ведь сегодня любой спорный эпизод можно пересмотреть с нескольких ракурсов для получения объективной картины. В данном случае техника подменяет человека. А вот где человеческий фактор незаменим, так это в работе с молодыми арбитрами, которая сейчас, по сути, не ведется. Во всяком случае, инспекторы в ней не задействованы. Просто потому, что среди них не хватает по-настоящему опытных и авторитетных специалистов.

Сегодня мы пожинаем плоды недальновидной политики предыдущих руководителей РФС, сделавших судейство закрытым и политизированным. Слишком много развелось желающих при помощи свистка обеспечить себе комфортное существование, пользуясь отнюдь не прозрачными схемами оплаты труда арбитра РПЛ.

И об этих нездоровых явлениях надо не бояться открыто говорить - просто не в такой жесткой форме, какую выбрал Евгений Гинер. Иначе мы никогда не искореним коррупцию в судействе. А теперь - после введенных РФС запретов - можем даже не узнать о том, что она по-прежнему существует.

Кстати, если вам интересно, в пользу каких команд арбитры РПЛ-2019/20 ошибались чаще, можете изучить следующую таблицу. Из нее следует, что от некачественного судейства больше всего выиграли «Крылья Советов» (судьи ни разу не ошиблись в пользу соперников самарцев), «Зенит» (7 ошибок в пользу питерцев), ЦСКА и «Динамо», а пострадали – «Оренбург» (8 грубых ошибок в пользу оппонентов), «Краснодар», «Тамбов» и «Арсенал».

Посмотрим, что будет весной.

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