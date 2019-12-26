«Быкам» – опорника, «Спартаку» – форварда, «Зениту» – денег. Трансферные задания клубам на зиму

«ЗЕНИТ»

Задачи: найти новые команды Краневиттеру, Маку и Сутормину, продать или продлить контракт Кузяева, отправить в аренду Мусаева

Весенняя часть чемпионата - без еврокубков и с 10-очковым отрывом от преследователей - не сулит питерцам угроз в РПЛ. Так что появляется возможность поэкспериментировать со схемой и наиграть оптимальный состав на следующий сезон.

Откровенно слабых мест у «Зенита», по российским меркам, не наблюдается. Михаил Кержаков - в символической сборной РПЛ-2019 по версии Instat. В обороне с выздоровлением Эммануэля Мамманы будет по два кандидата на каждую позицию. В средней линии - вообще избыток исполнителей. А в нападении в помощь Сердару Азмуну (иранец вошел в Топ-100 лучших игроков сезона по версии испанского издания Marca) и Артему Дзюбе (возможно, попал в пока не опубликованные Топ-50) весной должен добавиться Александр Кокорин. Хотя, мы бы посоветовали рассмотреть вариант с возвращением Халка из Китая, где бразильцу делать нечего из-за введенного потолка зарплат в 3 млн евро.

Какие проблемы все-таки могут возникнуть? Ну, например, на левом фланге настораживает возраст Юрия Жиркова и интерес клуба Дэвида Бекхэма «Интер Майами» к Себастьяну Дриусси. Если аргентинца заманят в Штаты, придется искать замену. Правда, не за границей. Действующий до лета лимит на иностранцев (не более шести одновременно на поле) вынуждает обратить внимание на внутренний рынок. Ведь шестую легионерскую ячейку, скорее всего, заполнит Малком. Не вечно же бразильцу лежать на больничной койке.

Судя по слухам из самого клуба, Сергей Семак не слишком уверен в позиции левого защитника. В середине декабря сообщалось, что «Зенит» вернулся к кандидатуре Маркоса Акуньи, за которого «Спортинг» просит 10-12 млн. Правда, до конца не понятно, чем плох Дуглас Сантос, ярко проявивший себя в первой части сезона. В долгосрочной перспективе наиграть растущего в цене 25-летнего бразильца выгоднее, чем сделать ставку на 28-летнего остановившегося в прогрессе аргентинца.

Главный же посыл зимнего окна для «Зенита» формулируется в трех словах - разгрузка зарплатной ведомости. Матиас Краневиттер (208 минут), Роберт Мак (221), Далер Кузяев (710) и Алексей Сутормин (797) за 19 туров провели на поле меньше времени, чем шесть игроков основы, а их суммарная трансферная стоимость составляет 18,8 млн! При этом на Краневиттера спрос есть, у Кузяева летом истекает контракт, значит, велик риск потерять сборника бесплатно. Так почему бы «Зениту» не подзаработать? Лишние деньги не помешают даже такому богатому клубу. Плюс - надо подумать о выгодной обеим сторонам аренде перспективного Леона Мусаева.

«КРАСНОДАР»

Задачи: усилить позиции центрального защитника и опорного полузащитника, продать Жигулева, Кайо, Скопинцева и Намли

Один игрок уже успел расторгнуть контракт с «быками»: 33-летний защитник Иван Таранов не выдержал планки требований одного из топ-клубов РПЛ. Стоит отпустить и Илью Жигулева, который в этом сезоне выходил на поле только за вторую краснодарскую команду в ФНЛ.

Крайне низкий КПД демонстрировали Кайо, Дмитрий Скопинцев и Юнес Намли. Продав Скопинцева, «Краснодар» мог бы без особого риска пригласить какого-нибудь левого защитника «на вырост»: у Кристиана Рамиреса все равно есть достойный сменщик в лице Дмитрия Стоцкого. А вот опорную зону зимой обязательно надо укреплять. С уходом летом Шарля Каборе здесь образовалась «дыра»: Кайо не прижился в России, Руслану Камболову не хватает класса, а Юрия Газинского сложно назвать чистым разрушителем. Его навыки больше нужны в созидательной фазе.

И тут на горизонте всплывает… Кузяев. С учетом истекающего контракта, зимой он будет стоить гораздо дешевле 10 миллионов, в которые зенитовца оценивает «Трансфермаркт». А дополнительный россиянин «Краснодару» необходим еще и по причине лимита: летом из 12 легионеров в любом случае придется оставить не более 8. Так что самое время делать запрос в Питер…

Из зарубежных вариантов крайне любопытен 26-летний бразилец Лукас Силва с опытом выступлений за «Крузейро», «Реал» и «Марсель». С сентября он считается свободным агентом, а «быкам» много тратить сейчас нельзя, держа в уме финансовый фэйр-плей. Неплохо было бы прикупить и запасного в центр обороны. Как тут не вспомнить, что «Краснодару» по-прежнему принадлежит Егор Сорокин из «Рубина» (в Топ-5 РПЛ по перехватам), а по соседству за «Ростов» выступает Дмитрий Чистяков (лидер лиги по выигранным единоборствам - 72%).

Не исключено, что команду все-таки покинет Иван Игнатьев, мало играющий после летнего скандала с продлением контракта и оцениваемый клубом в 20 миллионов евро. Тогда можно ждать переезда на берега Кубани лучшего бомбардира чемпионата Швейцарии (15 голов) Жан-Пьера Нсаме из «Янг Бойз» или 25-летнего форварда «Осасуны» Чими Авиле (8 голов и 3 передачи в 17 матчах испанской примеры). Правда, во второй вариант верится с трудом. Аргентинец вырос в цене до 15 миллионов - и это не «мифические цифры», как в случае с Игнатьевым.

«РОСТОВ»

Задачи: сохранить основной состав либо эффективно продать часть лидеров, найдя им недорогую замену

Команда Валерия Карпина представляет главную загадку нынешней зимы в силу финансовых проблем, которые могут привести к тотальной распродаже. Скорее всего, избежать потерь не удастся. Значит, нужно выручить за ушедших как можно больше денег - чтобы пустить их на выплаты по долгам.

Самые дорогие активы «Ростова» - Элдор Шомуродов (6,5 млн евро), Матиас Норманн (6,0) и Алексей Ионов (4,5). Скорее всего, трансфер любого из них покроет всю задолженность клуба по зарплатам. Шомуродов, номинированный на звание лучшего футболиста Азии (среди его конкурентов - Сон Хын Мин и новичок «Ливерпуля» Такуми Минамино) способен заинтересовать клубы-середняки ведущих европейских лиг. Но лучше, конечно, продать Ионова. Ведь у Шомуродова альтернативы нет, а на место 30-летнего полузащитника сборной России, который интересен «Локомотиву», можно пригласить Артема Поляруса - 27-летнего универсала из «Химок». Либо - арендовать у «Зенита» Сутормина или Олега Шатова.

ЦСКА

Задачи: усилить центр обороны и нападения, а также позицию левого полузащитника, при наличии хорошего предложения продать Чалова, продать Нисимуру, Гогуа и Набабкина, отдать в аренду Тикнизяна

Предсказывать ближайшие шаги армейского клуба тоже сложно - после того, как контрольный пакет акций ЦСКА выкупил ВЭБ. Тем не менее, первый трансфер, видимо, уже совершен: Виктор Гончаренко заполучил из хорошо знакомого ему чемпионата Белоруссии перспективного нападающего Илью Шкурина, наколотившего 19 голов за «Энергетик-БГУ».

Ранее красно-синие продлили до 2023 года контракт Константина Кучаева, отпустили Дмитрия Ефремова и решили не выкупать права на арендованного Лукаса Сантоса. Теперь осталось определиться с судьбой Федора Чалова, который вполне может уехать в АПЛ. За адекватные деньги продавать лучшего бомбардира РПЛ-2018/19, безусловно, нужно. Но тогда потребуется срочная замена: все-таки Шкурин - это кот в мешке. Видимо, поэтому ЦСКА уже обсуждает аренду Педро Абреу из «Фиорентины» и вроде бы предлагает «Жилине» 8 миллионов евро за 20-летнего форварда Роберта Боженика.

Если ВЭБ выделит бюджет на трансферы, то имело бы смысл присмотреться к Науэлю Бастосу из «Атлетико Тальерес» - второму на данный момент бомбардиру аргентинского чемпионата (8 голов в 16 матчах). А можно прочесать рынок свободных агентов, где обретаются 31-летний Вильфред Бони (им ЦСКА интересовался полгода назад) и 30-летний Жонатас (13 голов в 31 матче за «Рубин»).

В идеале было бы неплохо укрепить оборону, учитывая, что Гончаренко осенью был вынужден выпускать 17-летнего Вадима Карпова, Виктор Васин никак не залечит болячки, а Седрик Гогуа и Звонимир Шарлия себя в команде не нашли. Есть проблемы и с позицией левого полузащитника. Осталось дождаться, что скажет ВЭБ.

«ЛОКОМОТИВ»

Задачи: усилить центр нападения и позицию атакующего полузащитника, сохранить Алексея Миранчука, продать Медведева, Кверквелию и Эдера, отдать в аренду Лысова

«Локо» хорошо укомплектован в обороне, но столкнулись с дефицитом в атакующей группе. В этой связи давно обсуждаемая продажа Алексея Миранчука будет иметь смысл, только если выручить за этот трансфер хотя бы 30 миллионов евро. В противном случае залатать «пробоину» будет не по карману, и команда с высокой вероятностью провалит весенний отрезок. А это новые финансовые потери - недополученная прибыль от попадания в групповой этап Лиги чемпионов…

В выздоровление Джефферсона Фарфана верится с трудом. А среди свободных агентов можно было рассмотреть Бриана Фернандеса, Эмре Чолака, Йоана Гюркюффа и Атема Бен-Арфа… Тем удивительнее, что слухи отправляют в «Локо» не креативщиков, а игроков задней линии: центрального защитника Сердара Азиза из «Галатасарая» и упомянутого выше Акунью.

Нет никакого смысла держать в команде трех вратарей. Гилерме - безоговорочный номер один, а альтернативой ему Юрий Семин видел Антона Коченкова. Так что Никиту Медведева нужно отпускать. Как, скорее всего, и Эдера. Португалец с его высокой зарплатой станет «мертвым грузом», если вице-чемпионы России все-таки прикупят форварда и атакующего хавбека. При всем уважении к автору золотого гола Евро-2016.

«ДИНАМО»

Задачи: усилить позицию плеймейкера, продать Калинина, Соснина, Шейдаева и Нжи, отдать в аренду Грулева

У бело-голубых смущает полное отсутствие центральных атакующих полузащитников. Однако после баснословных летних трат новые вложения вряд ли осуществимы - если «Динамо» не собирается получить от УЕФА двухлетний «бан» на участие в еврокубках.

Так что самое время поработать с таким рыночным инструментом, как аренда. Почему бы не заманить из «Ромы» опытного Хавьера Пасторе (441 минута в нынешнем сезоне)? А можно обратить взор на менее раскрученного серба Филипа Джуричича из «Сассуоло».

Но еще эффективнее - избавиться от «балласта». Это Антон Соснин (последний раз сыграл в РПЛ год назад) и не оправдавшие летних авансов Игорь Калинин, Рамиль Шейдаев и Клинтона Нжи. За них вполне реально выручить в районе 4 миллионов, которые можно реинвестировать в того самого плеймейкера. Ну и явно напрашивается сдача в аренду Вячеслава Грулева. Талант у парня, безусловно, есть, а вот практики не хватает.

«СПАРТАК»

Задачи: купить нападающего, продать Гулиева и Ананидзе, отпустить Реброва и Ещенко, отдать в аренду Игнатова и Глушенкова

Многое зависит от видения весеннего «Спартака» главным тренером. Если Доменико Тедеско не устраивает Эсикиэль Понсе, а Джордана Ларссона двигать в центр немец не захочет, то почему бы не заполучить у «Крыльев» Александра Соболева? Самарцы своего бомбардира уже предлагали, генеральный директор красно-белых заявил, что трансферов зимой не будет, но на рынке все меняется в одну секунду…

В любом случае, предсказывать трансферы «Спартака» сродни гаданию на кофейной гуще. Логика в клубной политике давно не прослеживается, а тут еще добавляется тренерский фактор. Все-таки Тедеско пока только знакомится с возможностями команды, и насколько затянется этот процесс, неизвестно.

Если заглянуть в летнее трансферное окно, то напрашивается избавление от одного из запасных вратарей - Артема Реброва или Александра Селихова, расставание с возрастным Андреем Ещенко и поиск нового места работы Аязу Гулиеву и Джано Ананидзе. Ну и насчет аренды для мало играющих Максима Глушенкова и Михаила Игнатова тоже надо заранее подумать.