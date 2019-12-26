Наиль Умяров: Быстро поняли, чего хочет Тедеско

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«ПРИЛЕТЕЛ ИЗ ВЬЕТНАМА, ЕДУ В СЫЗРАНЬ»

– Вас признали лучшим дебютантом премьер-лиги. Довольны своими первыми шагами в «Спартаке»?

– Для меня на первом месте – не своя игра, а командный результат. Им мы все не довольны. «Спартак» всегда ставит максимальные задачи. Поэтому весной нам надо серьезно прибавлять.

– Что-то не чувствуется оптимизма в голосе. И вид у вас какой-то уставший…

– Так и есть (улыбается). Долго не спал. Перелет был тяжелый. А насчет оптимизма вы не правы. Мы рассчитываем подняться в турнирной таблице во второй части сезона. Все реально.

– И все же, насколько важна для вас эта награда?

– Приятно получить такой приз. Теперь приложу максимум усилий, чтобы он не оказался единственным в карьере. Как говорится, большой путь начинается с первого шага.

– Откуда прилетели в Москву?

– Из Вьетнама. Провел там три недели. Очень понравилось. Но, как уже сказал, устал с дороги. Рейс задержали, много времени провели в аэропорту.

– Где будете встречать Новый год?

– Как обычно, в кругу семьи в Сызрани. Ни разу не изменял этой традиции. Соберемся все вместе, будем загадывать желания под бой курантов.

«ЗИМНИЕ СБОРЫ ДЛЯ «СПАРТАКА» КАК НЕЛЬЗЯ КСТАТИ»

– Чего себе пожелаете? В стартовый состав «Спартака» вы уже пробились. Довольно неожиданно начали вызываться в молодежную сборную.

– Почему неожиданно?

– В первоначальную заявку Михаил Галактионов вас не включил, в нее вы попали благодаря травмам конкурентов.

– Травмы – неотъемлемая часть футбола. Каждый из нас готов помочь при первой необходимости, использовать свой шанс. Для меня вызов в «молодежку» был очень важен. Можно сказать, через нее я и в основу «Спартака» попал.

– А ведь еще в июле 2018 года вы начинали запасным в клубе ФНЛ. Психологически тяжело резко перепрыгнуть через несколько ступенек в карьере?

– За прошлый сезон я поиграл во всех дивизионах нашего чемпионата. Так что поднимался постепенно, шаг за шагом. Конечно, класс соперников, скорости от лиги к лиге повышаются. Но я не боялся новых вызовов. Старался подходить к своей работе профессионально – отсюда неплохой промежуточный результат.

– В «Спартаке» вы начинали у Олега Кононова, а с осени играете под руководством Доменико Тедеско. Легко было адаптироваться к требованиям немецкого специалиста?

– Мы все довольно быстро поняли, чего хочет Тедеско. Другое дело, что не во всех матчах его идеи удавалось реализовать на практике. Сам тренер, как мне кажется, доволен командой. Моментального прогресса он и не ждал. Видно, что Тедеско приехал из топ-чемпионата. У него ко всему максимально основательный подход. Поэтому зимние сборы для «Спартака» как нельзя кстати. Есть время отработать новые схемы.

«РАЗГРОМ ОТ «РОСТОВА» РАЗБЕРЕМ В ЯНВАРЕ»

– Кононов считает, что своим уходом психологически раскрепостил команду. Его отставка была своевременной?

– Смена тренера всегда приводит к эмоциональному всплеску. Но, если честно, не хочу сейчас говорить о том, что было. Предпочитаю смотреть в будущее.

– Даже крупное домашнее поражение от «Ростова» в заключительном перед зимним перерывом туре анализировать не собираетесь?

– С Тедеско мы ту игру не разбирали. В январе наверняка проанализируем допущенные тогда ошибки. А сейчас – не хочется.

– Как Тедеско напутствовал команду перед новогодними праздниками?

– Пожелал хорошенько отдохнуть и встретить Рождество и Новый год с родными.