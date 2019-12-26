Матвей Сафонов: Об участии в Евро-2020 не мечтаю

«ЭМОЦИИ В ПОРТУ БЕСЦЕННЫ»

– Какой момент первой части сезона запомнился вам лучше всего?

– Ответный матч против «Порту» в квалификации Лиги чемпионов. Мы победили в гостях 3:2, получили бесценные эмоции. В тот сказочный вечер «Краснодар» был единой силой, команда определенно вышла на новый уровень. Жаль, в следующем отборочном раунде развить успех не удалось.

– Потом не получилось выйти из группы Лиги Европы. И какие теперь задачи на весеннюю часть сезона?

– Занять в премьер-лиге как можно более высокое место. Но планировать ничего сейчас не хочу. Сам просто выхожу на каждый следующий матч – и стараюсь сыграть как можно лучше.

– Чемпионат Европы в голове держите? Есть цель пробиться в заявку сборной России?

– На данный момент даже не мечтаю об этом. Считаю, всему свое время. Вызов в сборную нужно заслужить. А пока я получаю практику в «молодежке», и чувствую себя там комфортно. Я ведь стал заниматься футболом ради эмоций – от игры, от побед. Поэтому не вижу смысла попадать в национальную команду для галочки, чтобы сидеть там в запасе. А для основного состава я еще не готов. Вот когда буду готов, тогда и поставлю цель туда пробиться.

– А почему не готовы? В премьер-лиге у вас отличные показатели. Многие считают вас реальным конкурентом тех же Гилерме или Антона Шунина.

– У меня самого другое мнение. Прибавлять нужно практически во всех элементах. Я знаю свои слабые стороны – и продолжаю над ними усиленно работать.

«ПРОВАЛ В ЕВРОКУБКАХ НЕ ГОВОРИТ О КРИЗИСЕ РПЛ»

– В целом 2019 год занесете себе в актив?

– Как и любой предыдущий. Я же еще молодой игрок. Продолжаю учиться, набираться опыта – не важно, положительного или отрицательного. Поражения тоже полезны, если из них делать правильные выводы.

– «Краснодар» мог выступить лучше?

– Конечно. Про Лигу чемпионов я уже сказал. Мы ставили цель попасть в групповой турнир, все было реально, но не получилось. В РПЛ тоже хватало матчей, в которых команда недосчиталась «своих» очков. Но выводы будем делать по итогам всего сезона. В чемпионате мы идем достаточно высоко, все зависит от нас.

– Обидно было пролететь мимо евровесны?

– Думаю, сыграй мы заключительный матч против «Хетафе» на день позже, результат мог быть другим. В какой-то степени действительно не повезло. Но что теперь говорить? Уже ничего не исправишь.

– Досрочный вылет других российских клубов вас расстроил?

– Если честно, нет. Для меня самое большое разочарование – это третье место в группе «Краснодара». А как играли другие… Что нам с этого?

– Но этот совместный провал говорит о кризисе российского клубного футбола?

– Не думаю. Такое произошло впервые за семнадцать лет. Так совпало, но вряд ли это какая-то тенденция. В этом году мы побеждали «Порту» в гостях, играли на равных с «Байером» и «Валенсией». Это говорит о том, что потенциал у «Краснодара» на самом деле высокий. Как и у других топ-клубов РПЛ.

«НРАВЯТСЯ АЛИССОН И ТЕР ШТЕГЕН»

– «Зенит» в РПЛ убежал от преследователей на десять очков. Борьба за золото для «Краснодара» завершена?

– Мы заглянем в таблицу тура за три до конца. И анализировать отрыв «Зенита» не собираемся. Пусть этим другие занимаются. А наша задача – побеждать в каждом следующем матче.

– На церемонию награждения вы приехали с невестой. Скоро свадьба?

– Надеюсь, летом. Сейчас выбираем дату. Это непросто. График очень плотный.

– Один из лидеров «Краснодара» Ари пропустил упомянутый вами матч с «Хетафе» из-за дисквалификации. Как он объяснил свою необязательную красную карточку в предпоследнем туре? Психанул?

– У любого из нас может случиться такой срыв, когда ты не можешь себя контролировать. Поэтому Ари не надо было ничего команде объяснять. Все нормально.

– Но с Ари в Испании можно было победить?

– Зачем гадать? Вряд ли он забил бы четыре. Зато, возможно, мы не пропустили бы три. Но в футболе сослагательное наклонение не работает.

– И напоследок вопрос о ваших кумирах. На кого равняетесь?

– Мне нравятся вратари, которые хорошо играют ногами: Алиссон из «Ливерпуля», Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны». Но даже их своими кумирами не назову. Считаю неправильным копировать какого-то одного голкипера, даже самого классного, во всем. Идеальных вратарей не бывает. А самому нужно работать над всеми элементами.