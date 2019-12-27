Фанатам в 2020 году послаблений ждать не стоит - Советский спорт
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27 декабря 2019 10:00ФутболЯременко Николай

Фанатам в 2020 году послаблений ждать не стоит

Главный редактор «Советского спорта» строит предположения о том, как будут складываться отношения между фанатским сообществом и «правоохранительными органами».

Побывал я на прошлой неделе на Общем собрании Московской федерации футбола. Доклады, награждения, предновогоднее настроение, обилие планов на будущее в связи с появлением новых лиг, новых региональных соревнований. И вдруг в докладе главы федерации поднимается тема взаимоотношений с болельщиками. Даже удивился: вроде бы неприятных инцидентов в городе давно уже нет. О чем же тогда идет речь?

– Да, работа с болельщиками в Москве ведется на серьезном уровне. Диалог между фанатами и правоохранительными органами налажен в столице хорошо. Но акции по уходу со стадионов нас тревожат, – произносит член исполкома РФС Сергей Анохин. Человек он достаточно хорошо информированный. Уж точно понимает, откуда ветер дует.

А из дальнейшего монолога мне лично становится понятно направление ветра – все будет происходить под контролем милиции:

– Думаю, что надо будет собираться за «круглым столом» с представителями фанатских объединений и вырабатывать совместное видение ситуации, проговаривать пути решения. Обязательно привлекать представителей правоохранительных органов.

Если же к этому приплюсовать случившуюся чуть раньше встречу представителей МВД с членами РФС и РПЛ, то сомнения отпадают напрочь: МВД собирается ужесточить методы работы с футбольными болельщиками.

Пресса сообщала, что силовики на той встрече отметили принципиальное несогласие с позицией РФС и РПЛ по работе с болельщиками и выступили за ужесточение методов взаимодействия с футбольными фанатами.

Предысторию специально пересказывать, наверное, нет нужды. После того как не подвыпившие и не сильно адекватные болельщики на матче сборной распевали матерные кричалки против лидера российской сборной Артема Дзюбы, руководство клуба пожаловалось в структуры МВД. По большому счету, кричат тем, кто переходил из клуба в клуб, всегда. Но методы, как этот негатив погасить, существуют разные. Решил же «Зенит» в свое время это с кипевшей темой Владимира Быстрова. Сейчас никто и не пытался.

В итоге в день матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге правоохранители задержали и доставили в свои отделы несколько десятков болельщиков. При этом 30 футбольных фанатов по решению Фрунзенского районного суда Петербурга были оштрафованы за совершение административных правонарушений. Еще трое получили по 15 суток административного ареста. Повторимся, задерживали не на матче, не во время бесчинств, а профилактически. Громко и показательно. Это был месседж остальным.

Руководство РФС объявило войну мату на трибунах. Но тут и не за мат задерживали. В упоминавшемся главой союза Александром Дюковым видеоролике (который никто из нас с вами, правда, не видел) содержатся некие убедительные доказательства того, как фанаты готовились к дракам. Если верить пересказам, там видны разложенные дубинки, палки, куски арматуры. Ну и что? Мы видим драку? Нам после задержания Голунова тоже показывали его домашнюю нарколабораторию, если помните. У меня лично складывается убежденность, что таким роликом просто проманипулировали.

Как мы помним, эта ситуация серьезно встревожила болельщиков. В ходе последнего из сыгранных перед перерывом туров болельщики в ответ на произвол полиции провели совместную акцию «Фанат не преступник», объединившую даже исконно противоборствующие группировки. Фанаты разных клубов демонстративно покидали трибуны в первом тайме матчей 19-го тура. Протесты были абсолютно намеренно и практически полностью проигнорированы на телевидении (спортивный телеканал – надо ли напоминать? – близок к тем же структурам, что и «Зенит»). Причем покидали трибуны и многие обитатели центральных секторов.

Выпуск от блогера Евгения Савина «Красава» о фанатах удаляли с YouTube именно из-за фрагмента, где людей бьет ОМОН (в ночь на 18 декабря видео было удалено после некой жалобы пользователя из-за «нарушение условий использования видеохостинга» и было восстановлено только после удаления сцен избиения ОМОНом футбольных болельщиков).

– Я думаю, инициатор жалобы понятен. Чем больше людей это увидят, тем больше шансов у нас вместе что-то менять, – написал тогда Савин.

Пока все это складывается в весьма негативную картину: ждать поблажек от милиции фанатам не приходится.

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