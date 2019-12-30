Все голы 20-го тура АПЛ в одном материале - Советский спорт
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30 декабря 2019 15:00Футбол

Все голы 20-го тура АПЛ в одном материале

«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 20-го тура чемпионата Англии.

«Брайтон» – «Борнмут» – 2:0

«Ньюкасл» – «Эвертон» – 1:2

«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас» – 1:1

«Уотфорд» – «Астон Вилла» – 3:0

«Норвич» – «Тоттенхэм» – 2:2

«Вест Хэм» – «Лестер» – 1:2

«Бернли» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2

«Арсенал» – «Челси» – 1:2

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» – 1:0

«Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:0

АПЛ

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