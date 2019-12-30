Все голы 20-го тура АПЛ в одном материале

«Брайтон» – «Борнмут» – 2:0
«Ньюкасл» – «Эвертон» – 1:2
«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас» – 1:1
«Уотфорд» – «Астон Вилла» – 3:0
«Норвич» – «Тоттенхэм» – 2:2
«Вест Хэм» – «Лестер» – 1:2
«Бернли» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2
«Арсенал» – «Челси» – 1:2
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» – 1:0
«Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:0
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