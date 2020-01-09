«Летучие мыши» не ловят мышей. «Реал» победил «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 января 2020 00:00ФутболМощенко Захар

«Летучие мыши» не ловят мышей. «Реал» победил «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании

«Королевский клуб» не смутил даже новый формат турнира, когда вместо одного матча за трофей пришлось играть два. Тони Кроос забил с углового, и подопечные Зинедина Зидана легко расправились с командой Дениса Черышева и ждут соперника по финалу Суперкубка.

САУДОВСКУЮ АРАВИЮ ОСЧАСТЛИВИЛИ НЕ ТОЛЬКО «ДАКАРОМ»

То, что Суперкубки некоторых топ-чемпионатов Европы проводятся посреди сезона и в жарких заморских странах (по большей части, на Ближнем Востоке), уже несколько лет никого не удивляет. Но в Испании в нынешнем сезоне пошли еще дальше и превратили розыгрыш Суперкубка в целый мини-турнир, увеличив число участников с двух до четырех и предварив поединок непосредственно за трофей двумя полуфиналами. А местом проведения этого турнира была выбрана Саудовская Аравия, которой в нынешнем январе посчастливилось стать еще и эпицентром событий в мире автомотоспорта, приняв на своей территории вернувшееся из-за океана ралли «Дакар».

Новая формула Суперкубка вызвала ожесточенные споры в самой Испании, и главное недовольство болельщиков было связано с необходимостью отправляться в заграничный вояж, чтобы поболеть за свою любимую команду. Причем если раньше можно было ограничить путешествие одним днем (когда Суперкубок состоял из одного матча), то теперь фанатам клубов, вышедших в финал, придется нести дополнительные затраты на проживание на чужбине в течение нескольких дней. Не следует сбрасывать со счетов и напряженную обстановку в странах Ближнего Востока, связанную с последними политическими событиями.

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По задумке организаторов, при новой формуле Суперкубка участие в нем принимают оба финалиста предыдущего розыгрыша национального Кубка, а также две лучшие команды по итогам чемпионата страны. В итоге для участия в мини-турнире образовался весьма представительный квартет в составе «Барселоны», «Валенсии», мадридских «Реала» и «Атлетико», но даже эти гранды Ла Лиги столкнулись с серьезными проблемами с реализацией билетов. Количество желающих отправиться на Аравийский полуостров исчислялось даже не тысячами, а всего лишь десятками, в лучшем случае, сотнями человек.

Так что заранее стало ясно, что аншлага на трибунах стадиона в Джидде на играх испанского Суперкубка в его новом формате ждать не приходится. Кстати, на это следует обратить особое внимание руководителям российской премьер-лиги, которые уже не раз заявляли о желании «запихнуть» розыгрыш нашего Суперкубка, по образу и подобию испанцев или итальянцев, в одну из арабских стран и тоже посреди сезона.

Хотя нам за примерами далеко ходить не надо: через три недели в Катаре стартует ставший уже традиционным зимний турнир с участием ведущих российских клубов, и всем известно, при каком мизерном стечении публики проходят матчи в этой пульке. Если представить, что в Дохе в начале февраля соберутся клубы РПЛ по тем же критериям, что и в новом испанском Суперкубке, то мы бы получили следующий состав участников: «Зенит», «Локомотив», «Урал» и «Краснодар» (как третий призер чемпионата, поскольку второй – «Локо» – еще и выиграл Кубок).

БЕЗ АЗАРА, БЭЙЛА И БЕНЗЕМА

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Квартет, безусловно, неплохой, но хорошо было бы заранее предусмотреть все риски и возможные проблемы, связанные с логистикой болельщиков и заполняемостью трибун на играх турнира. Иначе можно, слепо скопировав идею у обитателей Пиренейского полуострова, получить на выходе еще больший пшик, чем те же испанцы. Которые хотя бы телетрансляции поединков своих грандов могут выгодно продать, в отличие от, мягко говоря, не пользующейся повышенным спросом РПЛ.

Но вернемся собственно к самому реформированному испанскому Суперкубку. Первой парой его полуфиналистов стали «Валенсия» и «Реал». Королевский клуб не стал задействовать в этом матче трио своих звезд – Эдена Азара, Гарета Бэйла и Карима Бензема, тогда как в заявке «Валенсии» присутствовал российский атакующий хавбек Денис Черышев. Впрочем, игрок российской сборной остался в запасе, а на его позиции – левого атакующего хавбека – в основе вышел Карлос Солер. В роли единственного форварда у «летучих мышей» выступил Кевин Гамейро.

У «Реала» изменения коснулись не только группы атаки, в которой, как было сказано выше, недоставало трех ключевых игроков. В обороне в отсутствие оставшегося на скамейке Марсело на левом фланге появился Ферлан Менди. В связи с тем, что в средней линии Зинедин Зидан сделал ставку на трио Федерико Вальверде КаземироТони Кроос, Луке Модричу была предложена не совсем привычная, но любопытная роль одного из инсайдов, располагавшегося ближе к правой бровке. В напарниках у хорвата оказался Иско, а венчал эту атакующую конструкцию, напоминавшую птичий клин, еще один Лука – Йович.

Впрочем, «сливочные» с первых минут дали понять, что в любом составе и при любой расстановке игроков готовы диктовать сопернику свою волю. Подавив «Валенсию» тотальным контролем мяча (65 процентов владения по итогам первой половины, а по ходу тайма преимущество выражалось еще более впечатляющими цифрами), «Реал» уже на пятой минуте создал голевой момент. Рафаэль Варан головой замыкал фланговый навес, но Хауме Доменек сумел отвести угрозу.

Тем не менее, через десяток минут голкипер «летучих мышей» допустил кошмарный ляп. Он слишком увлекся расстановкой игроков в собственной штрафной при угловом соперника и упустил из виду, что Кроос может закрутить мяч в ворота прямым ударом с корнера. А когда Доменек понял намерения немецкого хавбека, было уже поздно: вратарь пытался выбить мяч кулаками уже из-за линии ворот. На наставника «Валенсии» Альберта Селадеса в этот момент было жалко смотреть: весь его план на игру пошел прахом из-за одной ошибки голкипера.

ЧЕРЫШЕВ ВЫШЕЛ НА 20 МИНУТ

Этот гол задал тон всему первому тайму, преимущество «Реала» в котором было очень внушительным. У «летучих мышей» запомнился лишь один момент, тянувший на голевой, когда Гамейро по месту правого инсайда просочился в штрафную Тибо Куртуа, но вместо удара в нижний угол запулил мяч выше перекладины. А «сливочные» не только удвоили счет, но и могли сделать счет крупным.

Автором второго стал Иско, дославший мяч в цель после того как старому знакомому российских болельщиков Эсекьелю Гараю удалось блокировать удар Модрича после прострела Каземиро справа. А затем Иско, выиграв верховую борьбу, пробил в штангу, и теперь на подборе быстрее всех мог оказаться Йович, но добить мяч в сетку ему помешали совместными усилиями Доменек и Солер.

Вторую половину «Реал» начал в режиме энергосберегающего контроля мяча в середине поля, однако «Валенсия» заменой Жоффрея Кондогбия на Макси Гомеса и возвращением от схемы 4-1-4-1 к привычной расстановке 4-4-2 сама напросилась на неприятности. Подопечные Зидана ответили резким повышением активности, что выразилось в слаломном проходе через полполя Иско, пробившего из-за пределов штрафной чуть выше цели, и отличной передаче Модрича под удар Вальверде. Мяч скользнул по боковой сетке с внешней стороны, но шансов выручить команду у Доменека не было никаких, будь этот выстрел чуть более точным.

Ну а затем два Луки сотворили гол для футбольных эстетов. Йович катнул мяч в правый сектор штрафной Модричу, хорват сделал театральную паузу, собрал напротив себя двух «зрителей» – защитников соперника и внешней стороной стопы аккуратно пробил в дальний угол ворот. Это уже выглядело форменным издевательством команды, ощущающей свое превосходство на две головы над абсолютно разобранным соперником.

Тем не менее, концовка встречи представляла интерес для российских болельщиков: на последние 20 минут на поле, размашисто перекрестившись, появился Черышев. Определенное оживление в атакующих действиях «Валенсии» после выхода россиянина наблюдалось, Макси Гомес в районе 75-й минуты даже нанес первый в этом матче удар в створ ворот Куртуа. Да и сам Денис пытался растормошить партнеров рывками по своей бровке, тоже потревожив бельгийского голкипера мадридцев дальним ударом. Но все это были жалкие попытки хоть как-то сохранить лицо, изрядно помятое соперником по ходу большей части встречи.

И даже пенальти, назначенный в ворота «сливочных» за игру рукой Серхио Рамоса (арбитру Хесусу Хилю Мансано пришлось обратиться к помощи VAR) и реализованный в компенсированное время Дани Парехо, по существу ничего в этой встрече не изменил. «Реал» уверенно прошел в финал Суперкубка Испании, где в ближайшее воскресенье, 12 января встретится с победителем второго полуфинала, в котором в четверг сыграют «Барселона» и «Атлетико».

Суперкубок Испании. Полуфинал

«Валенсия» – «Реал» (Мадрид) – 1:3 (0:2)

Голы: Парехо, 90+2 – Кроос, 15; Иско, 39; Модрич, 65

«Валенсия»: Доменек – Васс, Гарай, Паулиста, Гайя – Кондогбия (Макси Гомес, 58) – Ферран Торрес, Коклен (Собрино, 83), Парехо (к), Солер – Гамейро (Черышев, 70)

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос (к), Менди (Марсело, 71) – Вальверде, Каземиро, Кроос – Модрич (Родригес, 77), Иско – Йович (Диас, 83)

Предупреждение: Каземиро, 88

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

8 января. Джидда (Саудовская Аравия). Стадион «Король Абдулла»

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«Летучие мыши» не ловят мышей. «Реал» победил «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании «Королевский клуб» не смутил даже новый формат турнира, когда вместо одного матча за трофей пришлось играть два. Тони Кроос забил с углового, и подопечные Зинедина Зидана легко расправились с командой Дениса Черышева и ждут соперника по финалу Суперкубка. 09.01.2020 00:00 Футбол Мощенко Захар
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