«Барса» накрылась «матрасом». «Атлетико» вырвал путевку в финал Суперкубка Испании

Наставник мадридцев Диего Симеоне снова может показывать свои знаменитые жесты: его подопечные в драматичном поединке вытащили безнадежную игру против «Барселоны» с блиставшим Месси и теперь сыграют с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

АВТОБУС С НЕКОМПЕТЕНТНЫМ ВОДИТЕЛЕМ

Состоявшийся накануне первый полуфинал Суперкубка Испании и другие события того дня только добавили полемики вокруг нового формата турнира. Сама победа мадридского «Реала» над откровенно неготовой и беспомощной «Валенсией» вряд ли добавила вистов идее с расширением числа участников турнира до четырех, неожиданно дав понять, что и при такой формуле могут быть проходные матчи.

Вот и наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде накануне поединка своей команды с «Атлетико» высказал свое фи касательно реформированного Суперкубка:

- Это мой пятый подобный турнир. Странно, когда Суперкубок проходит с участием четырех команд. Будь у меня выбор, я бы предпочел предыдущий, традиционный формат.

Мнение главного тренера сине-гранатовых не осталось без язвительного комментария из стана заклятого соперника каталонцев – «Реала». Защитник «сливочных» Дани Карвахаль, поглядывая на конкурентов с высоты завоеванного места в финале турнира, заявил, что Вальверде следовало бы изложить свои претензии в форме письменной жалобы в адрес организаторов.

Между тем у каталонцев за день до поединка с «Атлетико» хватало и других проблем, чтобы заниматься сочинением подобного рода бумаг. Автобус с игроками и тренерами «Барсы», на который была возложена миссия доставить команду на предматчевую тренировку, каким-то образом умудрился заплутать на улицах Джидды, а затем попасть в пробку. В результате тренировка все же состоялась, но с большим опозданием.

Как выяснилось, водитель сначала повез каталонцев не на арену «Иттихад», отведенную организаторами как раз для проведения тренировочных занятий команд-участниц, а на главный стадион турнира под названием «Король Абдулла Спортс Сити», где как раз проходил поединок «Реала» с «Валенсией». Затем маршрут поездки был перестроен, но от серьезных логистических проблем это «Барселону» не уберегло.

- Мне кажется, доставшийся нам водитель был немного некомпетентен, – довольно мягко прокомментировал эту ситуацию Вальверде.

Можете себе представить, в каких выражениях охарактеризовали бы оплошность несчастного водителя автобуса многие российские тренеры, приключись с ними такая история?!

ПОЛОСАТАЯ ЛОВУШКА НА ФЛАНГАХ

Несмотря на все эти злоключения, сине-гранатовые подошли к самому полуфинальному поединку в рабочем состоянии и практически оптимальном составе. Разве что бросалось в глаза отсутствие в воротах Марка-Андре тер Штегена – пост номер один был доверен бывшему голкиперу «Атлетико» бразильцу Нето. А в остальном все главные звезды каталонцев вышли на поле с первых минут. Присутствовал в «старте» даже Артуро Видаль, которого заждались то ли в итальянском «Интере», то ли за Ла-Маншем в «МЮ».

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне тоже не стал прятать основные козыри в руках, выставив практически всех основных игроков. Сомнения могли возникнуть только по кандидатуре одного из центральных полузащитников: Коке остался в резерве, тогда как мексиканец Эктор Эррера получил возможность проявить себя по самому высокому – не гамбургскому, но каталонскому – счету.

С первых минут обратил на себя внимание любопытный тактический нюанс, взятый на вооружение мадридцами: при традиционной схеме 4-4-2 подопечные Симеоне обе свои четырехзвенные линии сжали по ширине максимально плотно, оставив по краям весьма приличные пустые зоны примерно по полтора десятка метров. Казалось бы, для фланговых игроков «Барсы» наступало настоящее раздолье, но на деле эти мнимые свободные пространства таили в себе весьма изощренную ловушку. Игроки в красно-белой полосатой форме, соблюдая максимальную компактность в центральной зоне, прерывали большинство коротких и средних передач соперника, недвусмысленно подталкивая его к атакам через фланги. Но когда сине-гранатовые смещались к бровкам, подвижные «края» мадридцев мгновенно выдвигались на владеющего мячом игрока, превращая в бесперспективные и эти варианты развития атак.

При этом «Атлетико» неплохо выбегал со своей половины поля, и уже на пятой минуте Томас Парти отметился первым в матче ударом в створ ворот. Правда, для Нето эта попытка поразить цель издали особой опасности не несла.

Тем не менее, играя против «Барселоны», практически невозможно на протяжении длительного отрезка времени справляться с ее атаками посредством одного и того же тактического приема. Вот и теперь команда Вальверде включила более высокие скорости, стала быстрее и разнообразнее двигать мяч – и моменты у ворот Яна Облака не заставили себя ждать.

Дважды по месту левого инсайда на хорошие ударные позиции выходили Лионель Месси и Антуан Гризманн – голкипер блестяще выигрывал дуэли у звезд «Барсы». А когда после розыгрыша углового бывший форвард «Атлетико» головой сделал эффектную подрезку в дальний угол, на помощь Облаку пришел Стефан Савич, также головой изменивший траекторию полета мяча на безопасную для ворот номинальных гостей.

КОКЕ – СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ СИМЕОНЕ

При таком тотальном преимуществе каталонцев «матрасникам» оставалось уповать на редкие контрвыпады и на «стандарты», которые еще нужно было заработать. В одном из таких редких эпизодов Эррера с левого фланга решил не навешивать в штрафную, а сильно пробил по воротам. Нето кулаками выбил мяч подальше, но телезрителям все-таки на всякий случай при помощи системы определения гола продемонстрировали, что бразильский голкипер сделал сэйв по всем правилам, еще до пересечения футбольным снарядом линии ворот.

Если уж зашла речь о штрафных и угловых, их до перерыва больше пробили сине-гранатовые. В частности, Сауль Ньигес на своем левом фланге не особо выбирал способы сдерживания смещавшегося на эту бровку Месси, то «заряжая» аргентинцу по ногам, то откровенно хватая его руками. Но при этом умудрился остаться к концу первой половины без желтой карточки.

Зато уже после свистка на перерыв арбитру Хосе Луису Гонсалесу Гонсалесу пришлось утихомиривать «горчичниками» Савича и Луиса Суареса, хотя во вспыхнувшем на поле конфликте были и другие активные участники. И какие! Юную звезду «матрасников» Жуана Фелиша поочередно пытались научить уму-разуму Жорди Альба и сам Месси собственной персоной.

Но еще более важное событие произошло в перерыве, в скрытой от посторонних глаз раздевалке «Атлетико». Хитрый лис Симеоне придумал, казалось бы, очевидную замену, выпустив Коке вместо Эрреры, но этот ход поставил в тупик оборону соперника уже на 19-й секунде второго тайма. Именно столько времени потребовалось мадридцам, чтобы лихо доставить мяч к чужой штрафной, Анхелю Корреа – сделать мягкий пас в свободную зону, а Коке – спокойно уложить мяч в угол ворот.

Возможно, если бы команде Симеоне удалось продержать добытое преимущество на протяжении хотя бы 10-15 минут, это могло создать предпосылки для сохранения победного счета до истечения времени матча. Мы же знаем, как «Атлетико» умеет «сушить» игру, когда того требует ситуация! Но «Барсе» удался довольно оперативный и убедительный ответ. Конечно же, решающую фразу в этом спиче произнес Месси. После короткой скидки Суареса Лео продрался между двумя защитниками и наглядно продемонстрировал, что с правой кладет мячи в цель ничуть не хуже, чем с левой.

VAR ДВАЖДЫ ПОМОГ «АТЛЕТИКО»

Два забитых гола, как это часто бывает, подняли накал борьбы на совершенно другой уровень. Но в этом «обмене ударами» у мадридцев почти не было шансов. И если в случае, когда Месси вроде бы оформил дубль, спасительной соломинкой для них стал VAR, позволивший арбитру усмотреть у аргентинца игру рукой, то в эпизоде через три минуты придраться было уже не к чему. Альба без помех навесил на дальний угол вратарской, Облак героически потащил удар Суареса головой в упор, но помешать Гризманну добить мяч в сетку не мог уже никто.

Ко всем бедам «Атлетико» добавилась травма Коке, которого Симеоне пришлось убирать с поля обратной заменой. И почти сразу «Барса» забила еще – но во второй раз за полтайма беспощадный VAR отобрал у нее гол, изящно организованный Месси, Видалем и Пике. Видеоповтор «под микроскопом» обнаружил мизерный офсайд у чилийца.

Каково же было изумление публики, когда на табло вместо 4:1 (держим в уме два отмененных гола сине-гранатовых) загорелось 2:2, а затем и 2:3! Вышедший на замену Витоло выскочил, словно чертик из табакерки, один на один с Нето и заработал пенальти, реализованный Альваро Моратой. А затем державшийся весь матч в тени Мората обокрал в центре поля Пике и своевременным пасом вывел к воротам Корреа. Нето мяч после удара хавбека «матрасников» зацепил, но голу состояться не помешал.

Это было похоже на чудо! «Атлетико», казалось, уже похороненный уверенным в себе соперником, восстал из пепла и перевернул игру за пять минут. А Симеоне у бровки мог вновь устраивать свою знаменитую жестикуляцию, прикладывая руки к паху (и был бы тысячу раз прав!), но на сей раз обошелся более безобидными пассами.

В оставшееся время Маркос Льоренте, пробежав с мячом метров пятьдесят, мог забить и четвертый мяч, но в итоге «Атлетико» для грандиозной суперволевой победы хватило и трех. И пусть теперь хоть кто-то пожалеет, что в ближайшее воскресенье, 12 января мир увидит в финале Суперкубка Испании не эль класико, а мадридское дерби!

Суперкубок Испании. Полуфинал

«Барселона» – «Атлетико» (Мадрид) – 2:3 (0:0)

Голы: Коке (Корреа), 46 – 0:1. Месси (Суарес), 51 – 1:1. Гризманн, 62 – 2:1. Мората, 81 – с пенальти – 2:2. Корреа (Мората), 86 – 2:3

«Барселона»: Нето – Серхи Роберто, Пике (к), Юмтити, Альба – Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), Ф.де Йонг (Фати, 88) – Месси, Суарес, Гризманн

«Атлетико»: Облак (к) – Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди (Витоло, 67) – Корреа, Эррера (Коке, 46; М.Льоренте, 72), Парти, Сауль Ньигес – Жуан Фелиш, Мората

Предупреждения: Пике, 31. Суарес, после окончания первого тайма. Видаль, 77. Нето, 80 – Парти, 35. Савич, после окончания первого тайма. Фелипе, 64. М.Льоренте, 72

Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)

9 января. Джидда (Саудовская Аравия). Стадион «Король Абдулла»