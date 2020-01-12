Николай Ларин: Россия уступает Европе в индивидуальном обучении и скаутинге

С развитием цифровых технологий мы получили недостижимую ранее возможность выбирать для просмотра любой футбольный матч по всей планете и стали в разы взыскательнее. Если еще 10-15 лет назад даже доступ к матчу «Шальке» против «Герты» вызывал значительный интерес, то сегодня даже чемпионат Италии стал менее популярным у отечественных зрителей, а большая часть внимания сконцентрирована на матчах грандов из Англии или Испании, причем в основном в играх между собой. Но футбол прекрасен именно тем, что интересным и зрелищным он может быть на любом уровне – и в сильнейшей лиге мира, и во дворе, и даже в детском турнире.

В этом мне удалось убедиться на Кубке Колыванова (2010 г.р.), проходившем в Москве с 5-го по 10 января. Посмотреть вживую довелось только матчи последнего дня (16 команд разыгрывали места с 1-го по 16-е), но впечатление осталось очень сильное. Когда представляешь футбол в исполнении 10-летних ребят, ожидаешь, что они будут толпой бегать за мячом и лупить по нему при первой возможности, однако, оказывается, в хороших футбольных школах этот миф совершенно не соответствует действительности.

Во всех участвующих командах невооруженным глазом видны тактика, расстановка игроков и игровой стиль, а сами парни четко представляют, что надо делать в каждой конкретной ситуации. Мяч не выносится абы куда, комбинации заслуживают внимания самых изысканных зрителей, а техническое оснащение таково, что подборка лучших моментов турнира не уступит обзору первой части сезона в РПЛ.

Например, одно из ярчайших впечатлений оставил гол нападающего Регионального центра подготовки футболистов (Нижний Новгород) Ромы Кирпичникова в матче за пятое место в ворота «Чертаново-2». Получив мяч на своей половине в районе центрального круга, он на рывке сместился в свободную зону, ушел от защитников по правому полуфлангу и, не увидев рядом партнеров, сумасшедшим ударом по недосягаемой для вратаря траектории положил мяч в дальнюю девятку. В АПЛ это был бы гол месяца.

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Сами же дети не только играют «по-взрослому», но и ведут себя соответственно, копируя поведение своих любимцев из профессионального футбола, – невероятно эмоционально празднуют голы, помогают подняться соперникам после жесткого контакта (да-да, они иногда идут в жесткий стык!), поднимают руки после спорного решения арбитра и вообще в каждом эпизоде отрабатывают так, словно играют в финале Лиги чемпионов.

Отдельного рассказа заслуживает удивительно уютная, но очень эмоциональная атмосфера на трибунах. Поболеть приходят не только родители участников, как того можно было бы ожидать, но ибывшие воспитанники «Чертаново» и просто местные любители футбола, живущие неподалеку. В финале, в котором чертановцы сражались с ЦСКА, по периметру поля не оставалось ни одного свободного места, а за воротами была организована поддержка в лучших традициях «большого» футбола – с барабанами, речевками и синхронным скандированием. Каждый голевой эпизод встречается аплодисментами. В общем, от «большого» футбола отличие одно – размеры поля и соотношение роста футболистов к размеру мяча. Просто посмотрите на реакцию выбежавших болельщиков после финального свистка, ознаменовавшего триумф чертановцев.

К слову, в YouTube победный финал посмотрели 6 тыс. зрителей – больше, чем, например, подборку всех голов «Урала» или «Арсенала» в первой части сезона РПЛ.

Эта победа стала для «Чертаново» второй подряд и четвертой за 12 лет проведения турнира. По этому показателю они стали лидерами: у ЦСКА три победы, у «Локомотива» – две, еще по одной у «Зенита», донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Причем Кубок Колыванова весьма представительный международный турнир. Помимо лидеров российского футбола, в нем традиционно принимают участие итальянцы – «Милан» (в нынешнем сезоне третье место) и «Интер» (шестое место). Не первый год приезжает минское «Динамо», ранее участвовали также гранды с Украины. В общем, этот успех не местечковый, а действительно значимый.

Награждение медалистов и лучших футболистов турнира помимо самого Колыванова проводили бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и воспитанники школы, уже играющие в РПЛ – Александр Зуев («Рубин»), Наиль Умяров («Спартак») и Антон Зиньковский («Крылья Советов»). А на трибунах можно было встретить главного тренера юношеской сборной России 2003 г.р. и одного из самых титулованных отечественных тренеров в сфере детско-юношеского футбола Станислава Коротаева и экс-нападающего «Динамо» Эрика Корчагина, чьи сыновья учатся в «Чертаново».

За 12 лет Кубок Колыванова прошел большой путь. В первом розыгрыше турнира в 2009 году принимали участие всего шесть команд, однако за прошедшие годы он разросся до 16 участников. Более того, соревнование уже не вмещает всех желающих, и на протяжении двух последних лет даже приходится проводить отборочный раунд.

В общем, после всего сказанного вряд ли стоит удивляться тому, что обычная, казалось бы, московская футбольная школа доросла в своем развитии до того, что пробилась в ФНЛ и даже претендует на выход в премьер-лигу. Главным творцом этого успеха является директор школы Николай Ларин, с которым нам удалось пообщаться по ходу турнира. Он поделился мнением о развитии детско-юношеского футбола в России, определил болевые точки в системе развития молодых футболистов и рассказал об амбициозных планах по выходу в элиту профессионального футбола.

«Не все руководители понимают важность индивидуальной работы»

- Как руководитель футбольных команд сразу нескольких возрастов, начиная с детских и заканчивая профессиональной, как вы смотрите футбол?

- Когда смотрю детско-юношеский футбол, прежде всего обращаю внимание на то, сколько индивидуально сильных ребят, которые выделяются на фоне остальных. Мне радостно от того, что на этом Кубке Колыванова их намного больше, чем в прошлом году. Практически во всех командах есть два-три человека, которые сильно выделяются. Это говорит о том, что в России есть маленькие звездочки.

- Индивидуально выделяются ребята, которые хорошо обращаются с мячом?

- Не только. Во всех линиях есть игроки, которые очень хорошо играют в футбол, в том числе в обороне и в воротах.

- Не первый год в Чертаново приезжают итальянские команды. Чем они обращают на себя внимание?

- Прежде всего, техникой общения с мячом и тактической обученностью. И это при том, что считается, что в этом возрасте тактикой заниматься рано. Как мы видим, это абсолютно не так – определенные тактические навыки должны быть у всех футболистов.

- А в «Чертаново» когда начинают заниматься тактикой?

- Тоже с этого возраста.

- Вы приняли это решение на основе опыта международных матчей?

- Мы побывали во многих академиях Европы и мира – в «Барселоне», «Реале», «Эспаньоле», «Аталанте», «Пумас» (Мексика), «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити». Тренеры у нас вообще много ездят. В прошлом году тренерский штаб первой команды во главе с Игорем Осинькиным неделю провел в «Фиорентине», смотрел, как работают в серии А. Когда ты набираешься опыта, становишься более сильным специалистом.

- Чья академия ближе к российским реалиям?

- Мне более всего импонирует академия «Эспаньола», а вот о приближенности к нашим командам рассуждать сложно. По инфраструктуре многие команды РПЛ не уступают зарубежным, но в вопросе индивидуального обучения футболистов мы с Европой пока сравниться не можем. Мы отстаем в двух направлениях – индивидуальная работа и поиск молодых талантов. В Европе каждый мальчишка с момента рождения у всех на контроле, а у нас еще очень много мест, в которых мы не видим талантливых детей.

Пример тому наш парень 2003 года рождения Артем Соколов. Он жил под Якутском, и его попадание в футбол скорее исключение. Сейчас он один из ведущих футболистов сборной России своего возраста (U-17), ярко за нее играет и уже дебютировал в ФНЛ, а попал к нам совершенно случайно. В том числе благодаря тому, что в свое время в Якутске был построен футбольный манеж, но городов, в которых заниматься футболом круглый год нельзя, у нас в России очень много.

В этом направлении нам всем еще предстоит активно поработать. И РФС, кстати, сейчас делает мощные шаги в этом направлении. Думаю, в ближайшее время ситуация должна улучшиться.

- Откуда идет отставание в индивидуальной работе? От слабости тренеров?

- Нет. Индивидуальные тренировки – это работа в отрыве от команды. Например, тренировки по позициям, когда защитники получают определенные навыки. Приезжаешь в любую академию, которую я называл, и видишь, что тренер может находиться на поле с двумя-тремя футболистами. А у нас, если честно, я такого нигде не видел. Может быть, мне не везло, но это точно не распространенная практика. Кроме «Краснодара», «Спартака» и еще нескольких школ, у которых развитая инфраструктура, остальным не хватает для этого даже количества полей.

- В отличие от дорогостоящей инфраструктуры, индивидуальная работа тренера со стороны не кажется такой уж обременительной для клубов. Почему же у нас это не практикуется? Тренерам за это не готовы доплачивать?

- Нет, просто система еще не выстроена должным образом, чтобы это включалось в план тренировок. У государственных школ с этим еще сложнее, потому что есть федеральные стандарты Министерства спорта, в которых предусмотрена работа тренера с определенным количеством человек и часов. Там не предусмотрено, что тренер может вести группу из одного-двух игроков. Это уже дело руководителей школ, и пока не все из них понимают, что эта работа важна.

«Надо избавляться от бюджетных денег»

- Не первый год на Кубок Колыванова приезжают итальянские команды, и мы видим, что в этом возрасте наши команды не уступают зарубежным. А на уровне молодежных команд, не говоря уже о профессиональном футболе, ситуация меняется. В какой же момент этой цепочки происходит сбой?

- Конец цепочки всегда приводит к профессиональному футболу. Когда наши ребята могут играть на самом высоком уровне в командах РПЛ, они растут значительно быстрее. Кстати, сейчас у нас очень сильное поколение в молодежной сборной России, в том числе и из-за лимита на легионеров. А в Италии лимит в свое время отменили, и в 2018 году впервые не попали на чемпионат мира. Там очень озабочены этим и, думаю, через какое-то время вернутся к какому-то формату лимита.

Помимо озвученной мною уже проблемы скаутинга хотел бы обратить внимание на то, что в Европе доверяют местным футболистам намного больше, чем в России. Само финансирование клубов зависит в том числе от того, насколько раскручены собственные воспитанники – чтобы потом можно было продавать их, обеспечивая таким образом бюджет. У нас практически у всех клубов бюджетное финансирование, из года в год почти не меняющееся. Поэтому хорошим менеджером считается тот, кто может грамотно расходовать выделенные средства, а не тот, кто умеет зарабатывать. Наверное, когда-нибудь мы тоже к этому придем.

Отчасти им, конечно, легче, потому что спонсорские контракты и телеправа у них дороже, чем у нас. Вот мы играем в ФНЛ, и у нас за весь прошлый сезон доходы от телеправ, букмекеров и спонсоров лиги составили 2 млн рублей. И это несмотря на то, что мы заняли пятое место. Учитывая тот факт, что бюджет наш составляет 150 млн, это копейки.

Поэтому нам надо приходить к тому, чтобы избавляться от бюджетных денег и развивать спонсорские и коммерческие доходы.

- Есть впечатление, что тренеры в России просто боятся ставить молодых в состав, опасаясь за результат и свое рабочее место.

- Это очень легкое объяснение. Все-таки если футболист хорошо играет, любой тренер будет его ставить. Он же себе не враг. Просто очень много тренеров считают, что опытный сыграет намного лучше, но это не совсем так. Наша команда в ФНЛ как раз доказывает, что молодые ребята могут на равных биться с опытными ветеранами, прошедшими премьер-лигу.

- Впервые Кубок Колыванова проводился в 2009 году. Есть в вашей команде ФНЛ футболисты, участвовавшие в этом турнире?

- У нас есть ребята 1999 года рождения, но они попали в систему клуба через пару лет после проведения первого турнира. А вот в 2011 году («Чертаново» в том розыгрыше заняло второе место – прим. ред.) здесь играл Леонид Герчиков, который сейчас является основным игроком в первой команде и членом сборной России 2001 года рождения.

- Вы сходу называете такое количество футболистов. Сколько игроков вы помните?

- Много.

- Больше тысячи?

- Думаю, да.

- Как за 12 лет изменился Кубок Колыванова?

- Стало больше участников. Теперь у нас 16 команд. В районе Чертаново правительство Москвы собирается построить манеж для нашей школы, и тогда мы еще расширим турнир. 24 команды будет точно, а может, даже 32. Уже есть наметки по иностранным командам из Японии, Китая, Англии и Германии.

- В России есть еще команды, которые вам интересно пригласить?

- Мы рады всем участникам, но поскольку сейчас можем позволить только 16 участников, то попасть сюда тяжело. Сейчас даже проводим отборы (год назад отборочный раунд прошел «Ростов», добравшийся в итоге до финала – прим. ред.). Несколько команд приехали по Wild Card. Например, «Вардар» из Ростовской области. Потому что там человек на свои деньги делает там академию. То же касается школы Леонида Слуцкого. Таким командам хочется помогать.

- Помимо организованных РФС чемпионатов России есть турниры, в которых участвует «Чертаново»?

- Конечно, такие турниры есть и в России, и в Ближнем зарубежье. Очень много ездим в Испанию, Италию, Японию, были в Мексике и Перу. Правительство Москвы, как главную свою школу, направляет нас на такие престижные международные турниры. Плюс нам удалось побывать в различных хороших академиях, и там знают, что у нас команды достаточно сильного уровня, поэтому на многие турниры нас зовут бесплатно, оплачивая проживание и питание. Думаю, мы одни из лидеров России по количеству турниров, на которые ездят наши детские команды.

- Из ваших слов можно сделать вывод, что «Чертаново» у правительства Москвы в большом фаворе.

- Наш учредитель – Москомспорт (департамент спорта правительства Москвы). Финансирование полностью осуществляется за счет бюджета города. Когда в 2008 году мы с коллегами возглавили школу, она, по большому счету, была никому не известна. Своей работой за это время мы доказали правительству Москвы, что на нас можно делать ставку, поэтому наша любовь взаимна. Надеемся, что так будет происходить как можно дольше.

«Что бы ни случилось, играть будут только воспитанники»

- За последние 5-10 лет вы стали в России очень известным футбольным менеджером. Приходят ли вам какие-то предложения?

- Было несколько предложений, но я сразу всем говорю, что моя любовь здесь, в Чертаново. В общей сложности я провел здесь уже 26 лет – в качестве игрока, тренера и руководителя. Наверное, бывают предложения, от которых невозможно отказаться, но пока таких не поступало, и я лично пока никуда не собираюсь. У нашей команды еще есть нереализованные цели – мы хотим выйти в РПЛ и дать возможность нашим футболистам играть в элите. Мне кажется, это важнее всего.

Так же, как и у наших футболистов в ФНЛ. У них тоже есть предложения из других команд, в том числе из РПЛ, но все они приняли решение пока оставаться в «Чертаново».

- Условно до лета?

- Футболисты – да. А я вообще никуда не собираюсь.

- Какие эмоции вызвали у вас результаты «Чертаново» в ФНЛ в первой части сезона? Чего ожидаете от команды весной?

- Мы боялись, что после ухода троих футболистов в «Крылья Советов» и «Спартак» мы станем слабее, но у нас очень хороший тренер Осинькин и ребята, которые давно играют вместе. За счет индивидуальных и командных взаимодействий мы прошедшую часть сезона провели достаточно ровно. Удовлетворение от этого есть. Думаю, мы занимаем сейчас свое место (на зимний перерыв «Чертаново» ушло на четвертой строчке, в зоне переходных матчей, в трех очках от прямой путевки в РПЛ – прим. ред.).

Понимаем, что вторая часть чемпионата в ФНЛ резко отличается от первой. Будет очень трудно. Если получится попасть в стыковые матчи, хорошо, а если нет, значит, пока нам еще рано об этом думать.

- В заключение хочу спросить про возвращение Ильи Абаева. Он воспитанник «Чертаново», но все же непривычно, что в команде есть трансферы «на вход».

- Что бы ни случилось, у нас будут играть только наши воспитанники.

- Как в «Атлетике» Бильбао.

- У нас даже более узкая специализация. У них в команду принимаются даже те, у кого бабушка или дедушка из Страны Басков, а у нас – только те, кого мы воспитали сами. Это главный принцип, от которого мы не отходим в любом случае. Если кто-то из наших ребят когда-нибудь захочет вернуться, и они будут нужны команде, конечно, мы их возьмем.

Абаеву сейчас будет уже 39 лет. Он понимает, что футбольный век заканчивается, и нужно потом где-то работать. Мы очень надеемся, что он станет тренером нашей академии. А прежде всего мы его взяли потому, что наши молодые вратари в конкуренции с ним прогрессируют. На мой взгляд, мы на 100 процентов попали в точку, потому что Иван Ломаев, который в прошлом сезоне провел довольно много матчей, в конкуренции с Абаевым очень сильно прибавил. Когда Илья получил травму, Ваня вышел и из восьми матчей четыре сыграл на ноль. А в прошлом году у нас таких матчей всего было три-четыре. Мне кажется, это показатель.

КУБОК КОЛЫВАНОВА

ГРУППОВОЙ РАУНД

ГРУППА А

ЦСКА – Рубин – 2:3

Краснодар – Вардар 3:0

Вардар – ЦСКА – 1:2

Рубин – Краснодар – 0:2

Рубин – Вардар – 3:4

Краснодар – ЦСКА – 0:6

Команда И В Н П М О 1. ЦСКА 3 2 0 1 10-4 6 2. Краснодар 3 2 0 1 5-6 6 3. Вардар 3 1 0 2 5-8 3 4. Рубин 3 1 0 2 6-8 3

ГРУППА B

РЦПФ – Чертаново-2 – 3:1

Интер – Строгино – 2:3

Строгино – Чертаново-2 – 1:2

РЦПФ – Интер – 3:1

Чертаново-2 – Интер – 2:0

Строгино – РЦПФ – 1:1

Команда И В Н П М О 1. РЦПФ 3 2 1 0 7-3 7 2. Чертаново-2 3 2 0 1 5-4 6 3. Строгино 3 1 1 1 5-5 4 4. Интер 3 0 0 3 3-8 0

ГРУППА C

Динамо Мн – Милан – 0:6

Чертаново – Динамо М – 5:1

Динамо М – Динамо Мн – 3:1

Милан – Чертаново – 4:4

Динамо М – Милан – 0:2

Чертаново – Динамо Мн – 1:1

Команда И В Н П М О 1. Милан 3 2 1 0 12-4 7 2. Чертаново 3 1 2 0 10-6 5 3. Динамо М 3 1 0 2 4-8 3 4. Динамо Мн 3 0 1 2 2-10 1

ГРУППА D

Локомотив – АФ Ю. Коноплева – 6:4

Ростов – ФШ Л. Слуцкого – 5:3

Ростов – Локомотив – 3:3

ФШ Л. Слуцкого - АФ Ю. Коноплева – 0:2

Локомотив – ФШ Л. Слуцкого – 6:3

АФ Ю. Коноплева – Ростов – 1:2

Команда И В Н П М О 1. Локомотив 3 2 1 0 15-10 7 2. Ростов 3 2 1 0 10-7 7 3. АФ Ю. Коноплева 3 1 0 2 7-8 3 3. ФШ Л. Слуцкого 3 0 0 3 6-13 0

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

ЦСКА – Чертаново-2 – 3:1

РЦПФ – Краснодар – 0:4

Милан – Ростов – 3:3 (4:3 по пен.)

Локомотив – Чертаново – 2:5

ПОЛУФИНАЛЫ

ЦСКА – Милан – 4:3

Краснодар – Чертаново – 2:2 (3:4 по пен.)

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО

Милан – Краснодар – 0:1

Гол: Нургалеев.

ФИНАЛ

ЦСКА – Чертаново – 1:2

Голы: Маруняк – 0:1. Клименко – 1:1. Суродин – 1:2.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:

Лучший вратарь: Яри Маркини («Милан»)

Лучший защитник: Роберт Кочаян (ЦСКА)

Лучший полузащитник: Артем Нургалеев («Краснодар»)

Лучший нападающий: Федор Цюсько («Чертаново»)

Лучший бомбардир: Александр Коледов («Локомотив» (10 мячей)

Лучший игрок: Михаил Суродин («Чертаново»)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ «ЮНАЯ НАДЕЖДА»:

– Никита Кариев («Чертаново-2»)

– Тимур Норбаев (РЦПФ НН)

– Габриэле Борса («Милан»)

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:

– Тимофей Тимофеев (2011 г.р.) («Чертаново»)