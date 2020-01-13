Вальверде спасает «Реал». «Сливочные» в меньшинстве по пенальти выиграли Суперкубок Испании - Советский спорт
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13 января 2020 00:15ФутболМощенко Захар

Вальверде спасает «Реал». «Сливочные» в меньшинстве по пенальти выиграли Суперкубок Испании

Мадридское дерби в финале Суперкубка Испании прошло без забитых мячей, но «Реал» ценой удаления Федерико Вальверде дотянул до серии пенальти, в которой не оставил шансов «Атлетико».

НОВАЯ ФОРМУЛА СУПЕРКУБКА – ПРОТИВ «БАРСЕЛОНЫ»

Наверное, дискуссии вокруг новой формулы Суперкубка Испании будут продолжаться еще не один день, но вот кому этот измененный регламент точно встал, словно кость поперек горла, так это «Барселоне». Ведь при старом формате турнира каталонцы точно приняли бы участие в поединке за трофей как чемпион страны, а теперь – невероятным образом вылетели в полуфинале, упустив победу, казалось бы, в полностью контролируемом ими матче с «Атлетико».

Но само по себе поражение еще можно было бы пережить и забыть, если бы оно не дало импульс к серьезным процессам в руководстве клуба. Бездарный проигрыш «матрасникам» заставил боссов сине-гранатовых задуматься о смене главного тренера. И вот уже заговорили о том, что потерявшего доверие Эрнесто Вальверде должен сменить недавний капитан «Барсы» Хави, после завершения игровой карьеры осваивающий азы тренерской профессии в катарском клубе «Аль-Садд». И вроде бы 39-летнему специалисту поставили дедлайн до вечера воскресенья, чтобы определиться с ответом.

Разумеется, Вальверде был крайне раздражен подобным развитием событий, но пока дамоклов меч увольнения на его голову не опустился. Хави пока отказался от заманчивого предложения возглавить клуб, в котором прошла практически вся его славная карьера футболиста. Тем не менее, руководство «Барселоны» дало понять, что вернется к переговорам с Хави ближайшим летом, а следовательно, шансы Вальверде продолжить работу с каталонским клубом в следующем сезоне стремительно уменьшаются.

Впрочем, у «Барселоны» пока еще остаются шансы выиграть в текущем сезоне два ключевых турнира – Лигу чемпионов и национальный чемпионат. Хотя те же самые цели наверняка ставят перед собой и оба финалиста Суперкубка Испании. Но «лишний» трофей не помешал бы в любом случае никому, так что мадридское дерби в финале проходящего по новой формуле турнира ожидалось с ничуть не меньшим интересом, чем не состоявшееся эль класико.

МАДРИДСКИЕ «ШАХМАТЫ НА ГАЗОНЕ»

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Изменения в стартовых составах у обеих команд в финальном поединке были минимальными. Зинедин Зидан и вовсе выставил против «Атлетико» всех тех же 11 игроков и в той же тактической конфигурации, что и четырьмя днями ранее против «Валенсии». Диего Симеоне сделал лишь одну корректировку: в паре центральных защитников бок о бок с Аугусто Фелипе появился Хосе Хименес вместо Стефана Савича. Вполне вероятно, что в средней линии тоже могла быть замена – например, Коке мог вернуться в «основу» взамен Эктора Эрреры. Однако в битве с «Барселоной» хавбек испанской сборной после триумфального выхода на замену и первого ответного гола вынужден был покинуть поле из-за повреждения, которое не удалось залечить за трое суток, разделявших полуфинал и финал.

Первая половина мадридского дерби во многом напомнила рисунок игры «матрасников» против «Барселоны» в рамках этого турнира. «Атлетико» во главу угла поставил безопасность своих ворот и за стартовые 45 минут не нанес ни одного удара в створ ворот Тибо Куртуа. Самым запоминающимся эпизодом из всех атакующих действий «матрасников» стало падение Альваро Мораты в штрафной площади, которое, впрочем, арбитр оставил без внимания, даже не прибегнув к помощи VAR.

«Реал» свое ощутимое превосходство в контроле мяча тоже не смог материализовать в по-настоящему острые моменты. Конечно, дальний удар Луки Модрича при определенных условиях мог бы представлять сложность для Яна Облака, но этого не произошло. А в концовке тайма Каземиро после поданного Тони Кроосом углового справа выиграл позицию в центре штрафной, но его удар головой пришелся чуть выше цели.

Видимо, памятуя, как «Атлетико» может послать соперника в нокдаун сразу после возобновления игры (Коке, напомним, открыл счет в поединке с «Барсой» на 19-й секунде второго тайма), «сливочные» сами рванули с места в карьер прямо из раздевалки. Центральной фигурой пятиминутного отрезка стал Лука Йович. Сперва сербский форвард смело пошел в слаломный проход почти по центру, едва не убежав от двух защитников «матрасников», а затем с левого угла штрафной метил в дальний угол, но мяч прокатился в сантиметрах от штанги.

Несмотря на некоторое оживление, было очевидно, что такой же феерии, какую выдали «Атлетико» и «Барселона» за 45 минут второго тайма в полуфинале, теперь ждать не приходится. Когда на кону стоит уже вполне осязаемый трофей, соперники волей-неволей больше будут действовать с оглядкой на тылы. И эти шахматы на футбольном поле продолжались фактически до финального свистка.

КУРТУА И ОБЛАК – КРУЧЕ ФОРВАРДОВ

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Разумеется, случались и некоторые вспышки в игре. В середине второго тайма Йович, сместившись на правый фланг, сделал верховую передачу на линию вратарской, где Федерико Вальверде, нанося без помех удар головой, ухитрился послать мяч… себе в колено, от которого тот улетел за лицевую линию. В ответной атаке вышедший на замену Витоло выскочил к воротам «Реала» слева, но пробил неточно.

В целом же игра откровенно разочаровывала. Особенно разительным был контраст с обоими полуфиналами, в первом из которых были забиты четыре мяча, а во втором – пять. Теперь же болельщикам, обманувшимся в своих ожиданиях, впору было в сердцах задать футболистам обеих команд вопрос: а стоило ли ехать на другой континент, обыгрывать конкурентов за шаг до финала, чтобы в поединке за трофей устраивать очередную серию «ничейно-нулевого» мадридского противостояния?

Минут за десять до конца основного времени свой шанс вырвать победу получили подопечные Симеоне. Киран Триппьер от правой бровки идеально забросил мяч в штрафную через голову Серхио Рамоса, и Мората оказался тет-а-тет с Куртуа, хотя и под углом к воротам. Напрашивался удар в дальний угол, но Мората пробил в ближний – и облегчил задачу бельгийскому голкиперу, отбившему мяч на угловой.

А уже в компенсированное время свой джокер мог обнаружиться и в составе «сливочных»: Родриго имел возможность с линии штрафной забить победный мяч, но пробил точно в руки Облаку.

Третья минута первого экстра-тайма едва не стала удачной для номинальных гостей. Им удалась быстрая контратака в несколько ходов с минимальным числом касаний мяча, но в завершающей стадии Витоло все-таки попал под давление Рамоса, поэтому сильно пробить в ближний угол не сумел. Для Куртуа пропускать такой мяч было бы верхом неприличия.

ЭТОТ ВАЛЬВЕРДЕ – КАКОЙ НАДО ВАЛЬВЕРДЕ!

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Симеоне, используя возможность проводить бонусную, четвертую замену в дополнительное время, активно перемещал игроков в своей тактической расстановке. Например, Сауль Ньигес по ходу матча успел поиграть на трех позициях, переместившись сначала по левой бровке из полузащиты в оборону (после замены Ренана Лоди), а затем вернувшись в среднюю линию, когда с поля после ста минут игры ушел Жоау Фелиш, так особо ничем и не запомнившийся.

Начало второй 15-минутки тоже активнее провели «матрасники». После углового Мората пробил в падении через себя, однако Куртуа ногой успел зацепить мяч, перебросив его через перекладину. Впрочем, у «Реала» в ответ прошла острая атака, завершением которой стали два плотных удара с интервалом в несколько секунд – правда, и Модрич, и Мариано Диас пуляли мячом, словно файлы в Интернете, прямиком в Облака.

За пять минут до конца дополнительного времени «Реал» проморгал рывок Мораты, которого вовремя снабдил мячом Сауль. Это был чистый выход один на один, и Вальверде принял единственно верное решение, скосив форварда соперника метров за пять до штрафной. Естественно, это была прямая красная карточка за фол последней надежды, и после этого соперники еще немного потолкались, заработав несколько «горчичников». Но штрафной «Атлетико» реализовать не смог, и хотя создал затем еще пару острых моментов, было ясно, что серии пенальти уже не избежать.

В серии блеснул Куртуа, отразивший удар Томаса Парти, а Сауль пробил в штангу. Так что в случае с «Реалом» устранение из процесса персонажа по фамилии Вальверде принесло команде пользу. «Сливочные» снова лучше «Атлетико» пробили пенальти и завоевали Суперкубок Испании. Такой экспериментальный и неоднозначный в нынешнем сезоне.

Суперкубок Испании. Финал

«Реал» (Мадрид) – «Атлетико» (Мадрид) – 0:0, по пенальти – 4:1

Серия пенальти: Карвахаль – 1:0. Сауль Ньигес – 1:0 (штанга). Родриго – 2:0. Парти – 2:0 (вратарь). Модрич – 3:0. Триппьер – 3:1. Рамос – 4:1

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос (к), Менди – Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 103) – Модрич, Иско (Родриго, 60) – Йович (Диас, 83)

«Атлетико»: Облак (к) – Триппьер, Фелипе, Хименес (Савич, 98), Лоди (Льоренте, 89) – Корреа, Эррера (Витоло, 56), Парти, Сауль Ньигес – Мората, Жоау Фелиш (Ариас, 101)

Предупреждения: Менди, 90+2. Модрич, 90+3. Вальверде, 111. Карвахаль, 115 – Фелипе, 27. Парти, 74. Хименес, 111. Корреа, 115. Савич, 115

Удаление: Вальверде, 115 (фол последней надежды)

Судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

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