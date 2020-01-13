Полиция обещает прессинг фанатам, а «Спартак» ищет нового форварда. Анонс свежего «ССФ»

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ФАНАТЫ-2020: ГОТОВИМСЯ К ПРОБЛЕМАМ

Главный редактор «Советского спорта» строит предположения о том, как будут складываться отношения между фанатским сообществом и «правоохранительными органами» в новом году.

«СПАРТАКУ» – ФОРВАРДА, «ЗЕНИТУ» – ДЕНЕГ

Пока в РПЛ перерыв, мы раздаем ведущим клубам нашего чемпионата трансферные задания на зиму.

ДЕШАМ: ТЯНУ ЛЯМКУ СЕДЬМОЙ ГОД. И ПОЛУЧАЮ КАЙФ

Недавний матч против Албании стал сотым для Дидье Дешама как тренера сборной Франции. В интервью он вспомнил московский финал чемпионата мира: «Я хотел, чтобы ребята относились к финалу в Москве просто как к очередному матчу».

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ЯНВАРСКИЙ ФУТБОЛ: ИГРАЮТ ВСЕ!

Наш информативный и красочный календарь посвящен матчам чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии и Франции в январе. Не пропустите ни единой игры!

ПИСАРЕВ: ГОРДОСТИ ЗА СБОРНУЮ ПОСЛЕ ЧМ-2018 НЕ ИСПЫТЫВАЛ

В редакции «Советского спорта» побывал шестикратный чемпион России в составе «Спартака» и победитель Евролиги по пляжному футболу в качестве главного тренера сборной Николай Писарев.

ПОЧЕМУ СБОРНАЯ РОССИЯН – НЕ СБОРНАЯ РОССИИ?

Станислав Черчесов отбирает в состав сборной лучших игроков. Но у статистики есть свое мнение на этот счет. В красочной инфографике мы собрали свою сборную лучших россиян. И она, конечно, отличается от сборной России.

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