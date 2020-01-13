Антон Миранчук: Решил сменить имидж, чтобы нас с братом различали

– Как провели отпуск?

– Первый раз слетал на Мальдивы с девушкой. Очень понравилось. Единственное, с погодой не повезло. А так там все спокойно и красиво, как я и ожидал. Поэтому не разочаровался. Потом полетели в Дубаи к брату. Там был Рифат Жемалетдинов, Влад Игнатьев. С ребятами на пляже поиграли, покупались, покушали. В общем, было весело.

– Вас шейхи не приглашали в дубайкие клубы?

– Нет. Мне кажется, там такого нет.

– Какие у вас дальнейшие планы?

– Сейчас первый сбор у нас в Марбелье. Проведем там две недели. Потом будет турнир в Катаре, где мы участвуем. А на третьи сборы вернемся опять в Марбелью.

– На турнире в Катаре будете ставить цель победить?

– Всегда приятно побеждать. Да и вообще у нас на каждом турнире задача победить. Поэтому, конечно, хотелось бы выиграть.

– В каких кондициях сейчас находитесь по ощущениям?

– Нам давали программу на отпуск. Я все выполнил от и до. Нам специальные часы давали, чтобы отслеживать состояние. От этого никуда не ускользнешь. Сейчас вот пробежал тест. Чувствую себя как никогда хорошо. Хочется, чтобы сборы прошли отлично, и мы хорошо подготовились.

– Как настроение перед сборами?

– Мы не всех ребят еще видели. А так все рады друг друга видеть, все улыбаются, загорелые. Это очень приятно. Сейчас вместе будем работать и это классно, чувствовать партнера.

– Первые сборы футболисты обычно не любят. Тяжело вкатываться в работу после отпуска.

– Да, тяжело. А что, должно быть легко? Сначала тяжело, потом должно быть легче. В итоге работа дает свои плоды.

– Почему решили сменить имидж?

– Не знаю (смеется). Захотелось, чтобы различали. Для вас, наверное. На самом деле просто захотелось что-то поменять.