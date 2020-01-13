Дмитрий Баринов: Сделал все и даже больше, чтобы в отпуске выполнить наказ Семина

«КАНИКУЛЫ ДЛИЛИСЬ ВСЕГО 10 ДНЕЙ»
– Накануне медосмотра состоялся финал Суперкубка Испании. Смотрели трансляцию из Саудовской Аравии?
– Да. Порадовался победе «Реала». Но и игроки «Атлетико» – молодцы. У них было на день меньше на восстановление после полуфинала. Но они бились почти на равных.
– Следили за другими играми во время отпуска?
– Хорошие матчи не пропускал. Очень нравится «Ливерпуль» Юргена Клоппа. А после Суперкубка Испании успел посмотреть и матч французского чемпионата «ПСЖ» – «Монако».
– Отпуском довольны?
– К сожалению, он получился очень коротким. У меня же была грыжа. Ездил на обследование, надо было закачивать ногу. Поэтому каникулы продолжались всего десять дней.
«ДОГНАТЬ «ЗЕНИТ» РЕАЛЬНО»
– Травму уже залечили?
– Да. Сборы начну в общей группе, наравне с остальными. Думаю, к первому весеннему туру подойду во всеоружии. Времени на раскачку не будет. Нас сразу ждет «Зенит».
– Догнать питерцев в таблице реально?
– «Локомотив» точно попробует. Уверен, если снова победим питерцев, как в первом круге в Черкизове, золотая гонка возобновится.
– А зимой вам предстоит сыграть с топ-клубами РПЛ на турнире в Катаре. Слышали, что соревнования могли перенести из-за обострения ситуации в регионе?
– Нет, не слышал. Но надеюсь, политика не помешает футболу.
– С Юрием Семиным успели пообщаться?
– Мы разговаривали, еще когда я уходил в отпуск. Юрий Павлович объяснил, как быстрее восстановиться. По-моему, его наказ выполнил от и до. Ногу закачал, где-то даже в ущерб отпуску. Зато к сборам подхожу в хорошем состоянии.