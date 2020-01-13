Дмитрий Баринов: Сделал все и даже больше, чтобы в отпуске выполнить наказ Семина

«КАНИКУЛЫ ДЛИЛИСЬ ВСЕГО 10 ДНЕЙ»

– Накануне медосмотра состоялся финал Суперкубка Испании. Смотрели трансляцию из Саудовской Аравии?

– Да. Порадовался победе «Реала». Но и игроки «Атлетико» – молодцы. У них было на день меньше на восстановление после полуфинала. Но они бились почти на равных.

– Следили за другими играми во время отпуска?

– Хорошие матчи не пропускал. Очень нравится «Ливерпуль» Юргена Клоппа. А после Суперкубка Испании успел посмотреть и матч французского чемпионата «ПСЖ» – «Монако».

– Отпуском довольны?

– К сожалению, он получился очень коротким. У меня же была грыжа. Ездил на обследование, надо было закачивать ногу. Поэтому каникулы продолжались всего десять дней.

«ДОГНАТЬ «ЗЕНИТ» РЕАЛЬНО»

– Травму уже залечили?

– Да. Сборы начну в общей группе, наравне с остальными. Думаю, к первому весеннему туру подойду во всеоружии. Времени на раскачку не будет. Нас сразу ждет «Зенит».

– Догнать питерцев в таблице реально?

– «Локомотив» точно попробует. Уверен, если снова победим питерцев, как в первом круге в Черкизове, золотая гонка возобновится.

– А зимой вам предстоит сыграть с топ-клубами РПЛ на турнире в Катаре. Слышали, что соревнования могли перенести из-за обострения ситуации в регионе?

– Нет, не слышал. Но надеюсь, политика не помешает футболу.

– С Юрием Семиным успели пообщаться?

– Мы разговаривали, еще когда я уходил в отпуск. Юрий Павлович объяснил, как быстрее восстановиться. По-моему, его наказ выполнил от и до. Ногу закачал, где-то даже в ущерб отпуску. Зато к сборам подхожу в хорошем состоянии.