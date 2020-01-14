«Барселона» была первым топ-клубом Вальверде. Теперь свои силы попробует Сетьен

Загрузка...

Четыре титула за два полных сезона

Вальверде возглавил «Барселону» в июле 2017 года, сменив Луиса Энрике, с которым каталонцы уступили чемпионскую гонку мадридскому «Реалу». Его приглашение на этот пост не казалось очевидным решением. До сине-гранатовых Вальверде не тренировал в топ-клубах («Атлетик», «Эспаньол», «Олимпиакос», «Вильярреал», «Валенсия»), а успеха добивался лишь в Греции (три чемпионских титула за три сезона). И это при том, что начал самостоятельную тренерскую карьеру еще в 2003 году. Видимо, ключевым фактором стал опыт игры за каталонцев в 1988-1990 годах и большой тренерский стаж.

Придя в «Барселону», Вальверде не стал ломать старую модель игры, но постарался сделать ее более сбалансированной. Каталонцы чуть снизили процент владения мячом, что должно было позволить команде надежнее играть в обороне, но этого не случилось. В атакующую конструкцию Вальверде ничего нового не привнес, и если в первом сезоне наличие Андреса Иньесты скрывало все увеличивающуюся мессизависимость, то после его отъезда летом 2018 года она стала заметна невооруженным глазом.

Тем не менее, гения аргентинца оказалось достаточно для того, чтобы вернуться на вершину на внутренней арене. За два полных сезона Вальверде уверенно выиграл два чемпионских титула с отрывом в 14 (сезон-2017/18), а затем и 17 (сезон-2018/19) очков от второго места, которое в обоих случаях занял «Атлетико». К этому добавились Кубок и Суперкубок Испании в 2018 году. Эти успехи долгое время и сохраняли ему работу в столице Каталонии.

Два провала в Лиге чемпионов, потеря раздевалки

Все изменилось весной 2019 года, после вылета в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля». Выиграв домашнюю встречу со счетом 3:0, на выезде Месси и бездарно растеряли преимущество – 0:4. Тут-то все и вспомнили, что годом ранее то же произошло с каталонцами в четвертьфинале. Тогда даже домашней победы над «Ромой» со счетом 4:1 им не хватило для выхода в следующий раунд – 0:3 в Риме, и adiós. С этого момента Вальверде ходил по тонкому льду, а судьба его была, фактически, предрешена.

После Ливерпуля руководство каталонского клуба дважды собиралось, чтобы решить судьбу тренера. Совет директоров настаивал на отставке, однако каждый раз президенту клуба Хосепу Бартомеу удавалось его отстоять. Перед финалом Кубка Испании 55-летнему специалисту был поставлен ультиматум – не будет победы, не будет и работы, но даже после сенсационного поражения от «Валенсии» (1:2) он все же сохранил свой пост. Видимо, сыграло свою роль февральское продление контракта, по которому тренер должен был руководить командой до лета 2020 года.

Параллельно недовольство наставником назревало и в раздевалке. Одни выказывали раздражение еврокубковыми результатами, другим не нравилось привилегированное положение лидеров Лео Месси, Луиса Суареса и Жерара Пике. Слабость в управлении коллективом становилась все более заметна. Этот недостаток Вальверде так и не сумел исправить вплоть до своей отставки.

Летом ходили слухи о том, что руководство все-таки начало поиски нового специалиста. Так, почти решенным казался вопрос с назначением Рональда Кумана. Правда, но он уже работал в сборной Нидерландов и был готов возглавить «Барселону» только в 2020 году, что в целом всех устраивало. Еще годик потерпеть можно, решили в руководстве. Тем не менее, уже тогда рассматривались кандидатуры Кике Сетьена и Хави, которым спустя несколько месяцев и была предложена должность главного тренера.

#ValverdeOut

Вальверде остался еще на год, но и в нынешнем сезоне ничего не изменилось. «Барселона» все так же слабо играла в гостях (четыре победы в 10 матчах примеры и мучительные выезды в Лиге чемпионов), где проигрывала оппонентам в интенсивности и даже создании голевых моментов, и по итогам первого круга набрала всего 40 очков. Хотя это не помешало команде наряду с «Реалом» сохранить первую строчку, данная статистика – худшая для каталонцев за последние 11 лет.

Кроме того, Вальверде не сумел вписать в командную игру дорогостоящего Антуана Гризманна и окончательно утратил контроль над игроками, хотя не признавал этого и до последнего храбрился. Болельщики же еще в сентябре запустили хештег #ValverdeOut, а Френки де Йонг даже лайкнул в инстаграме комментарий под одним из постов с требованием уволить испанца.

Тогда же в руководстве вновь задумались об отставке. После поражения от «Гранады» (0:2), тренеру вновь поставили ультиматум – победы в двух ближайших турах. В ответ он выдал семиматчевую победную серию и продлил агонию еще на несколько месяцев.

Однако в четырех последних турах в декабре-январе «Барселона» одержала только одну победу при трех ничьих (в том числе с «Реалом» на «Камп Ноу») и неожиданно проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании. На этом его история в «Барселоне» была завершена.

Руководство клуба в спешном порядке стало искать ему замену. Хави от заманчивого предложения отказался, объяснив решение тем, что не хочет уезжать из «Аль-Садда» до конца сезона, а потом еще и покритиковал клуб за неуважение к тренеру, а Рональд Куман, удивленно пожав плечами, обратил внимание на то, что у него на носу Евро-2020. Также назывались фамилии Тьерри Анри (тренирует в Канаде «Монреаль Импакт»), Габриэля Милито («Эстудиантес»), Хави Гарсии Пимьенто (наставник молодежки) и Маурисио Почеттино, а в итоге выбор пал на Кике Сетьена.

Болельщики встретили новость об уходе тренера с восторгом. Количество мемов в соцсетях вообще заслуживает отдельного материала, но особенно разлетелось по миру смонтированное видео, в котором посетители бара, увидев новость об отставке Вальверде по телевизору, устроили безумные празднования.

Finally, thanks for everything coach! Your the best comedian ever!

😘😂Barca fans be ~* 👇 #ValverdeOut pic.twitter.com/iQ1Z6Wg8xp

— Ivan Rio (@IvanRio8) January 14, 2020

Вальверде уйдет бесплатно

Вполне возможно, за досрочное расторжение контракта он не получит ничего. Дело в том, что, как рассказал Бартомеу еще в сентябре, в новом соглашении с тренером, подписанном в феврале, появился пункт, согласно которому стороны могут расстаться «еще весной» без финансовых санкций.

Правда, не очень понятно, что Бартомеу подразумевал под «весной» – время года или вторую часть сезона. Так что ждем официальных комментариев со стороны клуба или хотя бы новостей в испанской прессе.

Сетьен – фанат владения мячом и шахмат

А еще Сетьен хорошо знаком с Россией. В 2005 году он работал помощником Николая Писарева в национальной сборной страны... по пляжному футболу. В той команде было много бывших звезд большого футбола (Александр Мостовой, Валерий Карпин, Юрий Никифоров), но пробиться в финальный раунд чемпионата Европы ей не удалось.

Выбор «Барселоны» вновь удивил. 61-летний специалист еще более неоднозначная кандидатура, чем его предшественник. Начав тренерскую карьеру в 2001 году, он всего четыре сезона тренировал в высшей лиге, а самым высоким занятым местом для него оказалось шестое – в сезоне-2017/18 с «Бетисом».

Помимо севильцев, в примере он работал лишь с «Лас-Пальмас» (12-е и 14-е места), тогда как остальные команды («Расинг», «Полидепортиво», «Логроньес» и «Луго») вообще не поднимались выше сегунды. Да и там болтались во второй половине турнирной таблицы. Еще в резюме числится год в сборной Экваториальной Гвинеи. В общем, послужной список сомнительный.

Тем не менее, Хави, комментируя возможное назначение, подчеркнул, что Сетьен будет хорошим тренером для «Барсы», поскольку его схема игры близка к той, к которой привыкли каталонцы, поэтому он легко адаптируется к новой команде.

Действительно, основополагающая философия нового тренера «Барселоны» – короткий розыгрыш мяча. Его «Бетис» играл с позиции силы и обожал владение. В сезоне-2017/18 с 55,9% по этому показателю он уступил в примере только «Барселоне» (60%) и «Реалу» (57,8%). Год спустя цифры стали еще выше (59,4%), а больше оказалось только у «Барсы» (61,4%). Правда, усиление в этом компоненте не принесло севильцам успеха, и хотя по разу были обыграны «Реал» (2:0), «Атлетико» (1:0) и «Барселона» (4:3), с шестого места они рухнули на 11-е.

А вот со схемой игры не все так однозначно. В первом сезоне в «Бетисе» Сетьен начинал по схеме 4-3-3, но зимой после поражений от «Барсы» (0:5) и «Сельты» (2:3) перешел на игру в три центральных защитника. Причем к единой модели он так и не пришел, чередуя 3-5-2, 3-4-3, 3-4-2-1 и 3-4-1-2. Задумка работала через раз – весной 2018-го соперники нашли противоядие против «Бетиса», и во втором круге команда выиграла только семь матчей при трех ничьих и девяти поражениях. Так что будет очень любопытно взглянуть, переведет ли он «Барсу» на игру в три защитника, и что из этого выйдет.

Также о Сетьене известно, что он большой любитель шахмат. Более того, зачастую тренер предпочитает эту игру просмотру футбола. «Есть много матчей и команд, которые мне не нравятся, а хорошая игра в шахматы против соперника вашего уровня – это захватывающе», – говорил он в одном из интервью. Между прочим, ему довелось поиграть против таких гроссмейстеров, как Сергей Карякин, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. Мало кто из не профессиональных игроков может этим похвастать.

Что будет дальше?

Контракт Сетьена предусмотрительно подписан по схеме 0,5+1+1. То есть уже летом он может покинуть «Барселону». А значит, в случае неудачного результата (а в Каталонии таковым могут посчитать едва ли не любой) вопрос о главном тренере опять станет актуальным.

В связи с этим стоит вспомнить, что еще в мае совет директоров всерьез рассматривал кандидатуры Хави, Кумана, Массимилиано Аллегри, Роберто Мартинеса (сборная Бельгии), Унаи Эмери и Анри, а осенью к ним добавились Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Марк ван Боммел и Эрик тен Хаг. В общем, список велик и совершенно бессистемен. Каждый специалист обладает своим видением футбола и тренерским почерком. Очевидно, в клубе до конца не определились с тем, какого тренера хотят. Главное, пойти на перестановки, а там видно будет.

Любопытный факт. Вальверде стал первым тренером «Барселоны» с 2003 года, уволенным по ходу сезона. Последним эта участь постигла Луи ван Гала, которого заменил Радомир Антич. Тогда рокировка успеха не принесла – каталонцы финишировали шестыми, вне зоны Лиги чемпионов. До сих пор это худший результат с сезона-1987/88, когда аналогичным образом опростоволосился Луис Арагонес. Примечательно, что в обоих случаях затем следовала «голландская эпоха» – Арагонеса сменил Йохан Кройфф, а Антича – Франк Райкард. Так что если Сетьен не справится, у Кумана будут хорошие шансы.

ПЯТЬ ЛУЧШИХ МАТЧЕЙ «БАРСЕЛОНЫ» ПОД РУКОВОДСТВОМ ВАЛЬВЕРДЕ

Сезон-2017/18. Лига чемпионов. Групповой этап. Барселона – Ювентус – 3:0

Сезон-2017/18. Примера. Реал – Барселона – 0:3

Сезон-2017/18. Кубок Испании. Финал. Севилья – Барселона – 0:5

Сезон-2018/19. Примера. Барселона – Реал – 5:1

Сезон-2018/19. Лига чемпионов. Полуфинал. Барселона – Ливерпуль – 3:0

ПЯТЬ ХУДШИХ МАТЧЕЙ «БАРСЕЛОНЫ» ПОД РУКОВОДСТВОМ ВАЛЬВЕРДЕ

Сезон-2017/18. Суперкубок Испании. Барселона – Реал – 1:3

Сезон-2017/18. Рома – Барселона – 3:0

Сезон-2018/19. Примера. Барселона – Бетис – 3:4

Сезон-2018/19. Лига чемпионов. Ливерпуль – Барселона – 4:0

Сезон-2018/19. Кубок Испании. Финал. Барселона – Валенсия – 1:2