«Барселона» была первым топ-клубом Вальверде. Теперь свои силы попробует Сетьен

Четыре титула за два полных сезона

Вальверде возглавил «Барселону» в июле 2017 года, сменив Луиса Энрике, с которым каталонцы уступили чемпионскую гонку мадридскому «Реалу». Его приглашение на этот пост не казалось очевидным решением. До сине-гранатовых Вальверде не тренировал в топ-клубах («Атлетик», «Эспаньол», «Олимпиакос», «Вильярреал», «Валенсия»), а успеха добивался лишь в Греции (три чемпионских титула за три сезона). И это при том, что начал самостоятельную тренерскую карьеру еще в 2003 году. Видимо, ключевым фактором стал опыт игры за каталонцев в 1988-1990 годах и большой тренерский стаж.

Придя в «Барселону», Вальверде не стал ломать старую модель игры, но постарался сделать ее более сбалансированной. Каталонцы чуть снизили процент владения мячом, что должно было позволить команде надежнее играть в обороне, но этого не случилось. В атакующую конструкцию Вальверде ничего нового не привнес, и если в первом сезоне наличие Андреса Иньесты скрывало все увеличивающуюся мессизависимость, то после его отъезда летом 2018 года она стала заметна невооруженным глазом.

Тем не менее, гения аргентинца оказалось достаточно для того, чтобы вернуться на вершину на внутренней арене. За два полных сезона Вальверде уверенно выиграл два чемпионских титула с отрывом в 14 (сезон-2017/18), а затем и 17 (сезон-2018/19) очков от второго места, которое в обоих случаях занял «Атлетико». К этому добавились Кубок и Суперкубок Испании в 2018 году. Эти успехи долгое время и сохраняли ему работу в столице Каталонии.

Два провала в Лиге чемпионов, потеря раздевалки

Все изменилось весной 2019 года, после вылета в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля». Выиграв домашнюю встречу со счетом 3:0, на выезде Месси и бездарно растеряли преимущество – 0:4. Тут-то все и вспомнили, что годом ранее то же произошло с каталонцами в четвертьфинале. Тогда даже домашней победы над «Ромой» со счетом 4:1 им не хватило для выхода в следующий раунд – 0:3 в Риме, и adiós. С этого момента Вальверде ходил по тонкому льду, а судьба его была, фактически, предрешена.

После Ливерпуля руководство каталонского клуба дважды собиралось, чтобы решить судьбу тренера. Совет директоров настаивал на отставке, однако каждый раз президенту клуба Хосепу Бартомеу удавалось его отстоять. Перед финалом Кубка Испании 55-летнему специалисту был поставлен ультиматум – не будет победы, не будет и работы, но даже после сенсационного поражения от «Валенсии» (1:2) он все же сохранил свой пост. Видимо, сыграло свою роль февральское продление контракта, по которому тренер должен был руководить командой до лета 2020 года.

Параллельно недовольство наставником назревало и в раздевалке. Одни выказывали раздражение еврокубковыми результатами, другим не нравилось привилегированное положение лидеров Лео Месси, Луиса Суареса и Жерара Пике. Слабость в управлении коллективом становилась все более заметна. Этот недостаток Вальверде так и не сумел исправить вплоть до своей отставки.

Летом ходили слухи о том, что руководство все-таки начало поиски нового специалиста. Так, почти решенным казался вопрос с назначением Рональда Кумана. Правда, но он уже работал в сборной Нидерландов и был готов возглавить «Барселону» только в 2020 году, что в целом всех устраивало. Еще годик потерпеть можно, решили в руководстве. Тем не менее, уже тогда рассматривались кандидатуры Кике Сетьена и Хави, которым спустя несколько месяцев и была предложена должность главного тренера.

#ValverdeOut

Вальверде остался еще на год, но и в нынешнем сезоне ничего не изменилось. «Барселона» все так же слабо играла в гостях (четыре победы в 10 матчах примеры и мучительные выезды в Лиге чемпионов), где проигрывала оппонентам в интенсивности и даже создании голевых моментов, и по итогам первого круга набрала всего 40 очков. Хотя это не помешало команде наряду с «Реалом» сохранить первую строчку, данная статистика – худшая для каталонцев за последние 11 лет.

Кроме того, Вальверде не сумел вписать в командную игру дорогостоящего Антуана Гризманна и окончательно утратил контроль над игроками, хотя не признавал этого и до последнего храбрился. Болельщики же еще в сентябре запустили хештег #ValverdeOut, а Френки де Йонг даже лайкнул в инстаграме комментарий под одним из постов с требованием уволить испанца.

Тогда же в руководстве вновь задумались об отставке. После поражения от «Гранады» (0:2), тренеру вновь поставили ультиматум – победы в двух ближайших турах. В ответ он выдал семиматчевую победную серию и продлил агонию еще на несколько месяцев.

Однако в четырех последних турах в декабре-январе «Барселона» одержала только одну победу при трех ничьих (в том числе с «Реалом» на «Камп Ноу») и неожиданно проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании. На этом его история в «Барселоне» была завершена.

Руководство клуба в спешном порядке стало искать ему замену. Хави от заманчивого предложения отказался, объяснив решение тем, что не хочет уезжать из «Аль-Садда» до конца сезона, а потом еще и покритиковал клуб за неуважение к тренеру, а Рональд Куман, удивленно пожав плечами, обратил внимание на то, что у него на носу Евро-2020. Также назывались фамилии Тьерри Анри (тренирует в Канаде «Монреаль Импакт»), Габриэля Милито («Эстудиантес»), Хави Гарсии Пимьенто (наставник молодежки) и Маурисио Почеттино, а в итоге выбор пал на Кике Сетьена.

Болельщики встретили новость об уходе тренера с восторгом. Количество мемов в соцсетях вообще заслуживает отдельного материала, но особенно разлетелось по миру смонтированное видео, в котором посетители бара, увидев новость об отставке Вальверде по телевизору, устроили безумные празднования.

Finally, thanks for everything coach! Your the best comedian ever!